Kauza Bulovka. Policie navrhla obžalovat bývalého poslance Šnajdra
Policie navrhla obžalovat pět lidí a dvě firmy v souvislosti s korupční kauzou kolem Fakultní nemocnice Bulovka. Mezi obviněnými je i bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr a exředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Případ se týká zakázky na lineární urychlovače za 160 milionů korun.
Policie v souvislosti s korupční kauzou kolem Fakultní nemocnice Bulovka navrhla obžalovat pět lidí a dvě firmy. Podle informací serveru Seznam Zprávy čelí obvinění mimo jiné bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr a bývalá ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Obžaloba se týká zakázky na nákup lineárních urychlovačů v hodnotě 160 milionů korun. Podle policie měl Šnajdr přijmout úplatek ve výši 50 tisíc korun.
Vyšetřování skončilo, spis míří k žalobci
„Ve věci týkající se zakázky na nákup lineárních urychlovačů v nemocnici na Bulovce již bylo vyšetřování ukončeno a policejní orgán předložil státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby,“ potvrdil pro server státní zástupce Martin Bílý.
O návrhu informoval také mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej: „Koncem října 2025 byl ze strany našeho útvaru podán Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby na pět fyzických osob a dvě právnické osoby,“ uvedl.
Pět trestných činů a mlčení obviněných
Obvinění jsou stíháni pro pět trestných činů – zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, přijetí úplatku, podplacení, zpronevěru a legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Marek Šnajdr i další aktéři kauzy vinu dlouhodobě odmítají. Po návrhu na obžalobu Šnajdr uvedl, že se k postupu policie nemůže vyjádřit, protože „o něm nemá žádnou informaci“. Advokát Ladislav Veselý, který zastupuje Andreu Vrbovskou, reagoval obdobně: „K takzvaným živým věcem se v rámci probíhajícího řízení nevyjadřuji.“
Případ sahá až do roku 2018
Korupční kauza kolem Bulovky se začala psát už v roce 2018, kdy detektivové zadrželi podnikatele Tomáše Horáčka a obvinili ho z manipulací se zakázkami ve zdravotnictví. Později začal s policií spolupracovat a jako spolupracující obviněný vypovídal i o dalších aktérech.
Podle Horáčkovy výpovědi byly podmínky soutěže na nákup lineárních urychlovačů nastaveny tak, aby zakázku získala firma Elekta Services. Právě tehdy se policie zaměřila i na bývalého poslance Šnajdra.
Detektivové z NCOZ přitom vyšetřovali několik větví případu – jedna z nich se týká také známé kauzy Dozimetr, v níž policie letos v létě rovněž navrhla Šnajdrovu obžalobu.
Vlna korupčních kauz v posledních letech zase výrazně roste. Každý týden se dozvíme o novém zatýkání, zásahu NCOZ, dalších organizovaných skupinách. Veřejnost dlouho drží, ale není slepá a hluchá. Vidí, jak ji část elit okrádá a ještě u toho mlaská, a oni mají hlouběji do peněženky. Papiňák naštvanosti se plní a hrozí nehezkým výbuchem, už zase.
