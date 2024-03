David Ondráčka: Případ hejtmana Krkošky poukázal na korupci ve zdravotnictví. Změnilo se něco?

Hejtman v Ostravě Krkoška za ANO stanul před soudem za uplácení českých lékařů a jejich „motivování“ za preskripci léků. Politická rovina je jasná, hejtman okamžitě skončí, o tom není sporu. I když se u soudu nakonec přiznal a asi vyvázne bez podmínky, jen s pokutou, jako odsouzený politik nemůže dál reprezentovat kraj.

Ale je to šance si něco říct k posunům obchodních vztahů lékařů a farmafirem. Má to svůj vývoj a postupně se prostředí kultivuje. Probíhá velký důraz na samoregulaci a hlídání etických pravidel, regulaci reklamy, evidenci kongresů, zveřejňování placené spolupráce firam a lékařů a to je dobře. Ale problém korupce ve zdravotnictví se neomezuje jen na tuto oblast a zdaleka neskončil. Je to takový „matrix“ křivých zrcadel, investic, cenotvorby, zastaralý systém zdravotních pojišťoven, problematické řízení fakultních nemocnic, špatně nastavené motivace. A jde o velké miliardy, celý balík onoho půlbiliónu, který jde do zdravotnictví. A pak to pravidelně vyhřezává na kauzách, třeba z poslední doby Krajská zdravotní nebo IKEM.

Vyhraje v Ostravě i Babišova tenisová raketa?

Krkoška je nevýznamná politická postava, v celé zemi ho nikdo nezná, ostatně jako většinu ostatních krajských hejtmanů a náměstků. Na kraji už působil jako náměstek, ale teď vlastně jen dočasně nahradil odejitého hejtmana Vondráka, aby to ANO nějak doklepalo do krajských voleb v říjnu. Zajímavé bude spíš, koho si Babiš vybere za příštího hejtmana v Ostravě, jakou osobnost. A že tam ANO jasně vyhraje, o tom není pochyb. Vyhrála by tam i Babišova tenisová raketa, tím narážím na Klause a ODS před lety v Praze. A jako rodák z tohoto razoviteho kraje trochu doufám, že tam hejtmanem bude nějaká výraznější osobnost a ne nějaký stranický čekatel na funkce. Kraj má před sebou spoustu výzev, jak se modernizovat a rozvíjet.

Vývoj vztahů mezi farma průmyslem a lékaři

Kontext vztahů mezi farmaceutickými firmami a lékaři se vyvíjel. Před 15 a více lety dealeři farmafirem úplně běžně nosili lékařům hodnotné dárky a peníze za preskripci léků. Vozili je na výlety, k moři, na lyže, nabízeli lístky na sportovní a kulturní akce, někdy přímo peníze. Byla to bohužel úplně běžná praxe - což však nikoho neomlouvá - a velká část těch skutků byla za hranicí trestního práva. Ostatně i v této kauze nakonec většina z těch 150 lékařů uzavřela dohody se státním zástupcem, zaplatila pokutu, aby se vyhnula potupné ostudě u soudu, kde by je viděli jejich pacienti.

Možná pamatujete na kauzu firmy Actavis, kde řada českých kožařů byla v Egyptě na dovolené a maskovalo se to vzdělávací akcí. Systém byl docela promyšlený. Firma pozvala lékaře na výlet k moři, že si ale nejprve musí uhradit náklady sami (letenka, hotel). Pokud za dalších 6 měsíců předepíší určitý počet léků této firmy, mohou k její firemní nadaci poslat žádost o vzdělávací grant (ve výši nákladů letenky a hotelu) a nadace ho garantuje a proplatí.

Velký tlak na otevřenost a compliance

Dnes jsme se naštěstí posunuli. Spolupráce farmafirem s lékaři a pacienty je přirozená. Od vývoje a výzkumu nových léků, přes klinická hodnocení, vzdělávací aktivity, až po prevenci. Musí být postavena jasných pravidlech, které se dodržují. Firmy musí dbát na dobrou pověst, reputační problém nikomu z těch velkých gigantů nestojí za to. Je tady poměrně silný tlak od jejich mateřských firem, které jakýkoli skandál bolí a nemůžou si ho v dnešním globalizované světě dovolit.

Dnes se přece jen dealerství a samotné vztahy včetně sponzoringu firem kultivují, a je to dobře. To pochopitelně neznamená, že je už vše vyřešeno. Svou roli hrají i pacienti a jejich organizace, třeba AIFP (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu). Uvědomuje si, že rozumná samoregulace je pro byznys lepší než zásah státu, který vymyslí nějaká pravidla. Proto má smysl jít v etických pravidlech jednání vůči zdravotnickým zdravotníkům, nemocnicím a pacientským organizacím nad rámec existující legislativy.

Mají třeba databázi vzdělávacích kongresů, velmi podrobný etický kodex, probíhá certifikace reprezentantů a jejich pravidelné školení. Nebo projekt Transparentní spolupráce, kde firmy zveřejňují placenou spolupráci s lékaři. Někdy je problém, že zveřejňovat informace se spíš nechce některým lékařům a jejich sdružením. Nějakou dobu jsem sám byl člen Etické komise AIFP a částečně se tak podílel na výkladu jednotlivých sporných situací a nastavování pravidel. Vhled do interních procesů ukazuje poměrně velkou složitost těch vztahů a situací.

Korupce ve zdravotnictví jako složitý matrix

Korupce ve zdravotnictví se však netýká jen této oblasti. Následuje celá řada. Křívá zrcadla cenotvorby, zastaralý systém zdravotních pojišťoven, neefektivně nastavené motivace uvnitř systému, špatně řízené fakultní nemocnice, malý dohled nad velkými investičními akcemi a nedostatek smysluplné a efektivní kontroly. Ať už u zakázek a nákupů, rekonstrukcí a výstavby nových pavilónů, nebo třeba o lobbingu kolem úhradové vyhlášky. Nebo při předbíhání ve frontě, známý systém kulichů. Když vidíte zase obdobný případ fungování s provizemi ze zakázek v ústecké Krajské zdravotní, které zase přerušilo na chvíli zatýkání policie. Anebo brutální mocenský souboj v IKEMu připomínající spíš gangsterku.