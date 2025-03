David Ondráčka: Česká republika Motol. Papiňák naštvanosti se plní

Vlna korupčních kauz v posledních letech zase výrazně roste. Každý týden se dozvíme o novém zatýkání, zásahu NCOZ, dalších organizovaných skupinách. Veřejnost dlouho drží, ale není slepá a hluchá. Vidí, jak ji část elit okrádá a ještě u toho mlaská, a oni mají hlouběji do peněženky. Papiňák naštvanosti se plní a hrozí nehezkým výbuchem, už zase.

Hrajeme hru na pohoršení a rychlé zapomnění

Politická elita se chová velmi teflonovitě a naštvanost veřejnosti nijak výrazně neupouští. Její reakce je jemně řečeno nedostatečná. U každé kauzy hraje mediální hru na krátké pohoršení, nutnost vyvodit důsledky, ale hlavně na rychlé zapomnění a odvedení pozornosti. Když už se teda někdo z našich nechal chytit, tak se ho zřekneme a odvoláme ho z funkce, jde z kola ven. Špatně si kryl záda a za takové amatérské chyby se platí.

Na obrazovce je třeba říct, že šlo jen o individuální selhání jednotlivce, a to se prostě nedá nic dělat. Ne, jde o hluboký systémový problém, který nás zase postupně dobíhá. Hrozí, že to vyhřezne ve volbách a stranický systém se zase zhroutí do sebe podobně jako před 12 lety, v roce 2013. A opět se mnozí budou hrozně divit, jak je možné, že ten hloupý lid volí ty populistické šílence.

NCOZ hasí drobné požáry, ale les hoří

Arogance mocných, zneužívání funkcí, bafuňářství, klientelistické skupiny, ovlivňování zakázek, masivní provize a korupční kšefty, to je téměř vždy a všude velmi obdobný scénář. V posledních několika měsících jsme viděli zatýkání manažerů v nemocnicích Motol, IKEM, Homolka, Bulovka, Ústí nad Labem, kampelička PDZ, StK, Sokol, tenis, lyžaři, fotbal, komunální zakázky Olomouc, Liberec, Střední Čechy, Jihlava, Pardubice, Karlovy Vary, Brno, Praha, městské firmy, DPP.

Prakticky v každém krajském městě bych mohl dlouho pokračovat ve výčtu. A všichni insideři ví, že se ven dostane jen drobný viditelný zlomek smutné reality, který občas vyhřezne na povrch zásahem kriminalistů z NCOZ. Ale ta jen občas hasí dílčí požáry, ale les nám už pořádně hoří. Hloubka vazeb a zneužívání je opravdu varovná.

Naštvanost roste, elity mlčí

Lidé na sobě nechají dlouho sekat dříví, politiku moc nesledují a neřeší. Politici na to pochopitelně spoléhají. Něco jim vždycky nakecají, marketéři to hezky zabalí, spindoktoři odvedou pozornost a média je něčím nepodstatným ubaví k smrti. Lidi lze vodit za nos hodně dlouho, to je realita dnešní společnosti. Roky tolerují kauzy jako jakousi nevyhnutelnou součást výkonu moci. Namočení jsou přece všichni, padouch nebo hrdina, vláda i opozice, na krajích nebo městech sedí u moci zase ti druzí a kradou taky.

Ale ta naštvanost se někde sčítá a když se potká s vlastní složitou ekonomickou a sociální situací velké části společnosti, může dojít k politickému výbuchu. Většina lidí má dnes objektivně hlouběji do kapsy, a někdo jiný si vlastní kapsy nenasytně plní z veřejných peněz.

Až papiňák bouchne, zase se budou všichni hrozně divit

Lidé mohou odmítnout současné politické elity úplně. Budou mít pocit zrady, odtržení, že jsou ve funkcích a kradou tak, že ani neděli nectí. Ve volbách je pak potrestají tím, že budou volit někoho jiného, kdo jim slíbí vysušení bažiny, vyvezení té mainstreamové žumpy. Ale tyto politické skupiny jsou často úplní šílenci, nemají vůbec žádné reálné řešení na dnešní problémy. Jsou to magoři s extrémními názory, jen surfují na vlně populismu a čekají na výbuch toho papiňáku. Ale klidně se mohou dočkat.

Užiteční idioti veřejného mínění v akci

A pokud k němu dojde, zase vystartují mnozí aktéři, jejich pomahači a užiteční idioti. Teď přijde jejich čas, jejich práce, budou mít za úkol to celé nějak vysvětlit. Začnou psát a točit podcasty o šílené protikorupční revoluci, o zdivočelých prokurátorech, o kriminalizaci nevinných, o atmosféře strachu, jak se vracíme do 50. let. Ale kde jsou teď, když by měli zvedat hlas, že se zase blížíme k útesu? Kde jsou ty podcasty, že by se měla vyvozovat politická odpovědnost, že systém má hluboké chyby, že to není možné tolerovat věčně? Teď mlčí, dívají se jinam, anebo přímo drží těmto pseudoelitám štangli.

