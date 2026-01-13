Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Hotel Cosmopolitan Bobycentrum v Brně mění majitele. Koupila ho skupina Czech Inn Hotels

Hotel Cosmopolitan Bobycentrum v Brně mění majitele. Koupila ho skupina Czech Inn Hotels

Cosmopolitan Bobycentrum
ČTK
ČTK
ČTK

Skupina Czech Inn Hotels rozšířila své hotelové portfolio o další významnou nemovitost v Brně. Od dosavadního majitele Daniela Šorma koupila hotel Cosmopolitan Bobycentrum, který dosud pouze provozovala. Cena transakce nebyla zveřejněna, podle serveru Seznam Zprávy se však pohybovala ve stovkách milionů korun.

Skupina Czech Inn Hotels se stala novým vlastníkem hotelu Cosmopolitan Bobycentrum v Brně. Informaci dnes přinesl server Seznam Zprávy. Hotel otevřený v roce 1993 patří k zavedeným brněnským ubytovacím kapacitám a Czech Inn Hotels jej provozuje už od roku 2018. Až dosud jej však podle serveru vlastnil podnikatel Daniel Šorm.

Cosmopolitan Bobycentrum v Brně

12 fotografií v galerii

Kupní cenu se strany rozhodly nezveřejnit, podle informací Seznam Zpráv se ale jednalo o částku v řádu stamilionů korun. Akvizice zapadá do dlouhodobé strategie skupiny, která se zaměřuje na rozšiřování portfolia hotelů ve střední Evropě, především ve velkých městech.

PPF prodává hotel v Londýně

PPF a J&T prodávají luxusní hotel u Westminsteru v Londýně. Kupuje španělská skupina RIU

Reality

Investiční skupiny PPF Real Estate a fond BHP Hotels SICAV, za nímž stojí J&T Arch Investments, prodaly pětihvězdičkový hotel The Westminster London španělské hotelové skupině RIU Hotels & Resorts. Transakce potvrzuje pokračující zájem zahraničního kapitálu o prémiová aktiva v centru britské metropole.

ČTK

Přečíst článek

Czech Inn Hotels vlastní brněnský rodák Jaroslav Svoboda, skupina má sídlo v Praze. V současnosti provozuje 28 hotelů s více než 9000 lůžky. Jen v loňském roce podle Seznam Zpráv ubytovala přes dva miliony hostů. Vedle Česka působí také v zahraničí.

Hotelový komplex Bobycentrum nabízí kromě ubytování také restaurace, bary, konferenční a společenské sály či další doprovodné služby. Díky své poloze a rozsahu patří k významným místům pro pořádání kongresů, firemních akcí i kulturních událostí v Brně.

Nejde o první výraznou investici skupiny Czech Inn Hotels v moravské metropoli. Už v roce 2024 koupila podle serveru Seznam Zprávy za zhruba miliardu korun hotel Barceló Brno Palace, který dnes nese název Grand Palace. Tento hotel disponuje 119 pokoji, wellness centrem, konferenčními prostory a restaurací.

Skupina dále posiluje i v zahraničí. Loni převzala od německé sítě Achat Hotels čtyřhvězdičkový hotel Achat v Budapešti, čímž rozšířila své působení na maďarský trh.

PPF prodává hotel v Londýně

PPF a J&T prodávají luxusní hotel u Westminsteru v Londýně. Kupuje španělská skupina RIU

Reality

Investiční skupiny PPF Real Estate a fond BHP Hotels SICAV, za nímž stojí J&T Arch Investments, prodaly pětihvězdičkový hotel The Westminster London španělské hotelové skupině RIU Hotels & Resorts. Transakce potvrzuje pokračující zájem zahraničního kapitálu o prémiová aktiva v centru britské metropole.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

PPF prodává hotel v Londýně

PPF a J&T prodávají luxusní hotel u Westminsteru v Londýně. Kupuje španělská skupina RIU

Reality

ČTK

Přečíst článek
V listopadu klesl objem hypoték

Zájem o hypotéky v listopadu oslabil, jejich objem klesl o čtyři procenta, uvádí Hypomonitor

Reality

ČTK

Přečíst článek
Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Bydlení v roce 2026: trh se normalizuje, ceny zůstanou vysoko

České stavebnictví nadále roste
ČTK
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Český rezidenční trh vstupuje do roku 2026 bez iluzí. Hypotéky zlevňovat nebudou, bytů je málo a tlak na ceny přichází hlavně z poptávky. Kupující si budou víc než kdy dřív hlídat, za co platí.

Rok 2026 nebude pro bydlení rokem dramatických zvratů, ale spíše definitivního vystřízlivění. Jak shrnuje Marcel Soural, zakladatel a šéf Trigemy, rezidenční trh čeká normalizace, nikoli návrat k extrémům. „Neočekávám žádný kolaps ani cenovou euforii, ale spíš postupný růst cen a vyšší počet transakcí,“ míní Soural.

Podle něj se lidé postupně smířili s novými hypotečními sazbami a odložená poptávka se vrací. Zásadní problém však přetrvává na straně nabídky. „Nabídka hlavně ve velkých městech zůstává dlouhodobě nedostatečná,“ upozorňuje Soural.

Zajímavé je, že aktuální tlak na ceny už nejde primárně ze strany nákladů, ale právě z napětí mezi poptávkou a omezenou nabídkou. „Tlak na ceny dnes cítím víc ze strany poptávky než čistě z nákladů,“ říká Soural. Zároveň ale dodává, že stavební náklady tvoří pevný základ, pod který se novostavby nemohou dostat: „Práce, subdodávky i energie zlevňovat nebudou. To znamená, že výrazné zlevnění novostaveb není realistické.“

Stavba Dvoreckého mostu

Mosty, tramvaje a byty: jak rok 2026 promění Prahu

Reality

Rok 2026 přinese do Prahy viditelné změny. Dokončení Dvoreckého mostu, start nových tramvajových tratí a pokračující výstavba v bývalých brownfieldech posunou město do další fáze rozvoje. Současně se chystá schválení Metropolitního plánu, který má zrychlit povolování staveb a změnit podobu metropole.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Hranice kupujících: splátka a pocit hodnoty

Zásadní změna se odehrává i na straně klientů. „Existuje jasná hranice ochoty klientů. Není to cena za metr, ale měsíční splátka a pocit získání hodnoty,“ popisuje Soural. Pokud lidé nemají pocit, že za své peníze dostávají odpovídající kvalitu, začnou váhat, volí menší bydlení nebo nájem.

Právě proto se podle něj budou dál rozevírat nůžky mezi kvalitními a průměrnými projekty. „Dobré lokality, architektura, dispozice a reputace developera se budou prodávat i v pomalejším trhu. Průměrné projekty budou muset bojovat cenou nebo pobídkami,“ dodává.

Podle Josefa Kupce z KPMG by k reálnému poklesu cen muselo dojít k zásadní změně podmínek na trhu. „Muselo by se stát něco významného na nabídkové nebo poptávkové straně,“ říká. Masivní nárůst nabídky je však podle něj za současných povolovacích podmínek nereálný.

Pokles cen by mohl přijít jedině při oslabení poptávky, například pokud by se investice do bytů přestala vyplácet. „To by bylo možné buď výrazným zvýšením úrokových sazeb, nebo regulací ze strany státu. Oba scénáře jsou však velmi nepravděpodobné,“ uzavírá Kupec s tím, že ceny bytů budou i nadále mírně růst.

Pavel Šatný, šéf a majitel firmy Doornite, která se specializuje na výrobu interiérových dveří

Developeři chtějí méně dodavatelů. Doornite proto staví byznys na kompletních interiérech

Reality

Místo klasického modelu „jen dveře“ se Doornite proměňuje v dodavatele celých interiérových balíků. Tahle strategie reaguje na tlak developerů, šetří montážní kapacity a posiluje konkurenceschopnost firmy. „Developer dnes nechce na stavbě dvacet subdodavatelů. Chce tři. A my chceme být jedním z nich,“ říká spolumajitel Pavel Šatný.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Praha prodá všechno, regiony mají náskok

Podobně situaci hodnotí i Richard Morávek, zakladatel investiční a developerské skupiny Redstone. Podle něj má český realitní trh všechny předpoklady k dalšímu růstu a ke zlevňování zatím neexistuje důvod. „Kupující nepotěší, že ke zlevňování zatím důvod neexistuje,“ konstatuje.

Největší brzdou dalšího rozvoje zůstávají pomalé povolovací procesy, zejména v Praze. „Praha potřebuje ročně zhruba dvacet tisíc nových bytů, vzniká jich ale jen asi třetina. Proto se v zásadě prodá všechno, co se postaví,“ říká Morávek. To podle něj vede k paradoxní situaci, kdy kupce najdou jak kvalitní projekty, tak i průměrná výstavba.

Právě proto vidí Morávek velký potenciál v regionech. „Regiony mají prostor pro architektonicky a investičně zajímavé projekty,“ říká a jako příklad uvádí Pardubice. Zásadní změnu zde podle něj přinese vysokorychlostní železnice: „Budoucí vysokorychlostní trať zajistí spojení do Prahy za pouhých 32 minut. To nevyhnutelně povede k vyšší atraktivitě města.“ Inspiraci vidí ve Francii, kde po otevření trati TGV vzrostly ceny nemovitostí v Bordeaux o desítky procent.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Okraj Prahy: domy se zahradou táhnou, kompromisy ne

Tyto trendy se jasně promítají i do trhu rodinných domů na okraji Prahy, například v Kolovratech, Měcholupech či Dubči. Jak popisuje Petr Bareš z F&P reality, poslední měsíce přinesly větší nabídku nemovitostí a stabilizaci hypotečních sazeb kolem čtyř procent. „V tomto roce očekáváme obdobné podmínky, spíše s možností opětovného mírného růstu sazeb,“ říká.

Kupující jsou však výrazně selektivnější. „Lidé se vzhledem k dražším úvěrům i ekonomické situaci více snaží přemýšlet do budoucna. To se projevuje zejména ve větším zájmu o kvalitní nemovitosti, především novostavby,“ vysvětluje Bareš. Velmi dobře se podle něj prodávají řadové domy s pozemky o velikosti 200 až 400 metrů čtverečních, určené lidem přecházejícím z bytu do domu. „Nechtějí slevit ze svých standardů dopravní obslužnosti – Kolovraty a Měcholupy díky vlakovému spojení splňují vše, v centru Prahy jste zhruba za 21 minut,“ dodává.

Rozdíly mezi novostavbami a staršími domy se podle Bareše dál prohlubují. „Pokud nemovitost neodpovídá dnešním parametrům, je potřeba amortizaci promítnout do ceny,“ říká. Často se podle něj ukáže, že rekonstrukce do současných standardů není reálně proveditelná: „Pak se prodává ‚starý‘ dům s velkým pozemkem v zásadě za hodnotu pozemku.“

Jan Vančura, Ředitel institucionálního bankovnictví v Trinity Bank

Paradox roku 2025: Hypotéky zásadně nezlevnily, trh přesto zrychlil

Reality

Euforie z levných hypoték je pryč, ale chuť investovat zůstala. Český realitní trh našel nový rytmus: pomalejší, jistější a vedený domácím kapitálem. Lidé už nechtějí honit zisky, chtějí jistotu a hodnotu, která přetrvá. O tom, proč má trh znovu energii a kam se posouvá, mluví Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nájemné poroste, ale bez skoků

Také u nájemního bydlení očekává Bareš pokračování mírného růstu. „V posledních letech zažívají nájmy opět svou obnovu a očekáváme i nadále stabilní mírný růst,“ říká. Rodiny, které se stěhují z centra Prahy, podle něj většinou volí rovnou koupi domu, a nájem dává smysl spíše jako přechodné řešení.

Budoucí vývoj mohou ovlivnit i infrastrukturní projekty, zejména Pražský okruh. „Zlepší dostupnost, ale zejména v Kolovratech může znamenat i zhoršení podmínek kvůli hluku a prachu,“ upozorňuje Bareš s tím, že dlouhodobě však lepší dopravní spojení zpravidla přivádí do lokality nové zájemce.

Nový byty pro Ústí nad Labem

Investice do bydlení se nejvíc vyplatí v regionech, říká Jaroslav Ton ze Salutem Real

Reality

Společnost Salutem Real, kterou před téměř dvaceti lety založili Jaroslav Ton a Petr Jiříček, má jedinečný obchodní model. Nakupuje a renovuje bytové nemovitosti, následně byty prodává investorům. Ale ne na bydlení, jako investici. Z nájmu jim potom vyplácí nadstandardní zhodnocení peněz, mezi šesti a sedmi procenty ročně. A o správu bytů se sama stará.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Karel Týc ze skupiny Natland byl hostem podcastové série Realitní Club.
video

Hned vedle Prahy pořídíte bydlení o třetinu levněji, říká Karel Týc z Natlandu

Reality

Investiční skupina Natland se postupně stává jedním z důležitých hráčů na pražském trhu s bydlením. Už staví anebo připravuje stovky nových bytů v několika nových projektech, a přestože se developmentu začala věnovat o pár let později než někteří větší pražští stavitelé, dávno získala ostruhy.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

David Černý a Marcel Soural, jeden ze sta nejbohatších Čechů a majitel developerské společnosti Trigema

Jednání o stavebním zákoně? Už je z toho guláš, říká Marcel Soural

Reality

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Přečíst článek
Bytové domy projektu Unicity Living na Zeleném trojúhelníku vedle kampusu Západočeské univerzity v Plzni na snímku z 18. března 2021. Byty, které postavila česká realitní a investiční společnost Daramis, koupila švédská společnost Heimstaden, třetí největší poskytovatel nájemního bydlení v Evropě.

Výstavba nájemního bydlení raketově roste. Developeři vidí v nájmu budoucnost

Money

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Bugatti jako adresa. Automobilka staví v Dubaji mrakodrap pro boháče

Bugatti Residences
Bugatti Residences, užito se svolením
nst
nst

Značka Bugatti, která si vybudovala pověst výrobce jedněch z nejdražších a nejexkluzivnějších automobilů světa, posouvá hranice luxusu do zcela nové roviny. V dubajské čtvrti Business Bay vyrůstá její první rezidenční projekt – Bugatti Residences by Binghatti, mrakodrap určený pro ty nejbohatší.

Bugatti už supersporty nestačí. V Dubaji francouzská automobilka staví svou první rezidenční věž pro ultrabohaté. Projekt vzniká ve spolupráci s místním developerem Binghatti Properties a nabídne zhruba 170 bytových jednotek a 11 exkluzivních penthousů. Ty nejdražší z nich budou mít vlastní výtahy pro automobily, takže majitelé si budou moci zaparkovat svůj vůz přímo v apartmánu. 

Ceny odpovídají cílové klientele. Zatímco „základní“ byty se pohybují ve stovkách milionů korun, nejdražší penthouse se prodal za v přepočtu 3,5 miliardy korun, píše web BBC. Jde o vůbec nejdražší byt, jaký byl kdy v Dubaji i na Blízkém východě prodán.

5 fotografií v galerii

Celebrity už nakupují

Mezi kupci se objevují i světová jména. Podle developerů si v projektu pořídili bydlení například brazilský fotbalista Neymar (za apartmán měl podle zjištění BBC zaplatit v přepočtu asi 1,3 miliardy korun), italský operní pěvec Andrea Bocelli nebo francouzský fotbalista Aymeric Laporte. Dubaj tak dál potvrzuje pozici magnetu pro globální elitu, která hledá nejen luxus, ale i bezpečné a daňově vstřícné prostředí.

Dubaj

Luxus, bezpečí a nula daní. Dubaj je magnetem pro světovou elitu

Reality

Dubaj vstupuje do roku 2026 jako nové epicentrum světového bohatství – město, které nabízí to, co Evropa a USA ztrácejí: stabilitu, volnost a daňový klid. Alespoň to jsou závěry nejnovější analýzy britské realitní společnosti Savills.

nst

Přečíst článek

Bydlení jako značka

Trh s takzvanými branded residences – tedy rezidenčními projekty nesoucími jméno luxusních značek – zažívá v posledních letech prudký růst. Staví je stále širší okruh luxusních značek, včetně dalších automobilových výrobců jako je Porsche či Aston Martin. Do tohoto segmentu už vstoupily také další firmy, například švýcarský hodinářský dům Jacob & Co nebo italské módní značky Fendi a Missoni. A Dubaj se stala jedním z hlavních center tohoto trendu.

Kupující neplatí pouze za metry čtvereční, ale za možnost „žít značku“ každý den – podobně jako u luxusních hodinek nebo supersportů, podotkl pro server Muhammed BinGhatti, předseda společnosti Binghatti Properties.

Projekt Bugatti Residences zapadá do širší strategie Dubaje, která cílí na příliv milionářů a miliardářů z celého světa, kteří zde nacházejí kombinaci moderní architektury, vysoké bezpečnosti a relativně nízkého daňového zatížení. Jeho dokončení je plánováno na rok 2027.

Radim Passer

Miliardář Passer vyvázne ze závodní jízdy v Bugatti bez trestu

Leaders

Německé úřady ukončily vyšetřování českého podnikatele Radima Passera kvůli jízdě rychlostí až 417 kilometrů za hodinu po německé dálnici. Obžalován nebude. S odvoláním na státní zastupitelství ve Stendalu na severovýchodě Německa to uvedla agentura DPA.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Singapur poprvé ovládl žebříček nejdražších měst ve světě sestavovaný společností Julius Baer.

Bez peněz do Singapuru nelez. Poprvé ovládl žebříček nejdražších měst ve světě pro milionáře

Enjoy

duk

Přečíst článek
V Dubaji se na trhu ocitl nejdražší dům v historii, zámek ve Style Versailles je na prodej za 204 milionů dolarů.

FOTOGALERIE: Nejdražší dům v Dubaji. Magnát jej prodává za miliardy, zdobí jej statisíce plátků zlata

Reality

duk

Přečíst článek
Ztvárnění nového nákupního centra plánovaného v novém luxusním hlavním městě Zimbabwe zvaného Cyber ​​City.

Pryč od chudoby, špíny a blackoutů. Zimbabwe staví nové město pro elity, za peníze z Číny

Reality

Dušan Kütner

Přečíst článek
Doporučujeme