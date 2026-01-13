Hotel Cosmopolitan Bobycentrum v Brně mění majitele. Koupila ho skupina Czech Inn Hotels
Skupina Czech Inn Hotels rozšířila své hotelové portfolio o další významnou nemovitost v Brně. Od dosavadního majitele Daniela Šorma koupila hotel Cosmopolitan Bobycentrum, který dosud pouze provozovala. Cena transakce nebyla zveřejněna, podle serveru Seznam Zprávy se však pohybovala ve stovkách milionů korun.
Skupina Czech Inn Hotels se stala novým vlastníkem hotelu Cosmopolitan Bobycentrum v Brně. Informaci dnes přinesl server Seznam Zprávy. Hotel otevřený v roce 1993 patří k zavedeným brněnským ubytovacím kapacitám a Czech Inn Hotels jej provozuje už od roku 2018. Až dosud jej však podle serveru vlastnil podnikatel Daniel Šorm.
Cosmopolitan Bobycentrum v Brně
Kupní cenu se strany rozhodly nezveřejnit, podle informací Seznam Zpráv se ale jednalo o částku v řádu stamilionů korun. Akvizice zapadá do dlouhodobé strategie skupiny, která se zaměřuje na rozšiřování portfolia hotelů ve střední Evropě, především ve velkých městech.
Czech Inn Hotels vlastní brněnský rodák Jaroslav Svoboda, skupina má sídlo v Praze. V současnosti provozuje 28 hotelů s více než 9000 lůžky. Jen v loňském roce podle Seznam Zpráv ubytovala přes dva miliony hostů. Vedle Česka působí také v zahraničí.
Hotelový komplex Bobycentrum nabízí kromě ubytování také restaurace, bary, konferenční a společenské sály či další doprovodné služby. Díky své poloze a rozsahu patří k významným místům pro pořádání kongresů, firemních akcí i kulturních událostí v Brně.
Nejde o první výraznou investici skupiny Czech Inn Hotels v moravské metropoli. Už v roce 2024 koupila podle serveru Seznam Zprávy za zhruba miliardu korun hotel Barceló Brno Palace, který dnes nese název Grand Palace. Tento hotel disponuje 119 pokoji, wellness centrem, konferenčními prostory a restaurací.
Skupina dále posiluje i v zahraničí. Loni převzala od německé sítě Achat Hotels čtyřhvězdičkový hotel Achat v Budapešti, čímž rozšířila své působení na maďarský trh.
