PPF a J&T prodávají luxusní hotel u Westminsteru v Londýně. Kupuje španělská skupina RIU
Investiční skupiny PPF Real Estate a fond BHP Hotels SICAV, za nímž stojí J&T Arch Investments, prodaly pětihvězdičkový hotel The Westminster London španělské hotelové skupině RIU Hotels & Resorts. Transakce potvrzuje pokračující zájem zahraničního kapitálu o prémiová aktiva v centru britské metropole.
PPF Real Estate společně s fondem BHP Hotels SICAV dokončily prodej luxusního hotelu The Westminster London, který se nachází v historickém jádru Londýna. Novým vlastníkem se stala španělská hotelová skupina RIU Hotels & Resorts. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. Menšinovým spoluvlastníkem hotelu byla společnost Westmont Hospitality Group.
Podle zakladatele fondu BHP Hotels SICAV Branislava Babíka jde o završení dlouhodobé investiční strategie zaměřené na akvizici, modernizaci a provozní optimalizaci prémiových hotelových nemovitostí. „Hotel se po rozsáhlé rekonstrukci stal jednou z ikon londýnského hotelového trhu,“ uvedl Babík.
Rodinný holding Amalar, který spravuje majetek Renáty Kellnerové a jejích dcer, oznámil zahájení procesu přesunu sídla skupiny PPF Group z Nizozemska do České republiky. „Důvody, proč být v zahraničí, pominuly,“ říká Renáta Kellnerová. PPF Group je hlavní holdingová entita investiční skupiny PPF působící ve 25 zemích. Celý proces přesunu má být dokončený v první polovině roku 2026, kdy se PPF Group stane daňovým rezidentem ČR.
Objekt byl původně provozován jako čtyřhvězdičkový DoubleTree by Hilton Hotel London – Westminster. Trojice investorů jej koupila v roce 2017 za 187,5 milionu liber, tedy více než pět miliard korun. Společnosti Best Hotel Properties a PPF tehdy získaly shodně 45 procent, zbývajících deset procent připadlo skupině Westmont Hospitality Group. Na konci roku 2023 Best Hotel Properties prodala svůj podíl fondu BHP Hotels SICAV.
Hotel se nachází v prestižní čtvrti Westminster v blízkosti klíčových londýnských památek, jako jsou Westminsterské opatství, Big Ben či galerie Tate Britain. V letech 2019 až 2021 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dnes nabízí 464 pokojů.
Prodej londýnského hotelu zapadá do širší realitní strategie skupiny PPF, která v posledních letech posiluje své portfolio hotelových aktiv i ve střední Evropě. Loni dokončila převzetí hotelu Hilton Prague, největšího hotelu v Česku, a spolu s investory Tomášem Otrubou a Michalem Strnadem získala také hotel Four Seasons v centru Prahy. Na podzim jí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schválil akvizici hotelu Diplomat v pražských Dejvicích.
Fond J&T Arch Investments, který patří mezi hlavní investory fondu BHP Hotels SICAV, ke konci třetího čtvrtletí 2025 spravoval aktiva v hodnotě téměř 200 miliard korun. Fond je obchodovaný na pražské burze a dlouhodobě patří mezi nejlikvidnější fondové tituly na trhu.
Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.
