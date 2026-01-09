Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality PPF a J&T prodávají luxusní hotel u Westminsteru v Londýně. Kupuje španělská skupina RIU

PPF a J&T prodávají luxusní hotel u Westminsteru v Londýně. Kupuje španělská skupina RIU

PPF prodává hotel v Londýně
Profimedia
ČTK
ČTK

Investiční skupiny PPF Real Estate a fond BHP Hotels SICAV, za nímž stojí J&T Arch Investments, prodaly pětihvězdičkový hotel The Westminster London španělské hotelové skupině RIU Hotels & Resorts. Transakce potvrzuje pokračující zájem zahraničního kapitálu o prémiová aktiva v centru britské metropole.

PPF Real Estate společně s fondem BHP Hotels SICAV dokončily prodej luxusního hotelu The Westminster London, který se nachází v historickém jádru Londýna. Novým vlastníkem se stala španělská hotelová skupina RIU Hotels & Resorts. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. Menšinovým spoluvlastníkem hotelu byla společnost Westmont Hospitality Group.

Podle zakladatele fondu BHP Hotels SICAV Branislava Babíka jde o završení dlouhodobé investiční strategie zaměřené na akvizici, modernizaci a provozní optimalizaci prémiových hotelových nemovitostí. „Hotel se po rozsáhlé rekonstrukci stal jednou z ikon londýnského hotelového trhu,“ uvedl Babík.

PPF se vrací do Česka. Jako akcionáři máme důvěru v zemi, kde žijeme, říká Kellnerová

Zprávy z firem

Rodinný holding Amalar, který spravuje majetek Renáty Kellnerové a jejích dcer, oznámil zahájení procesu přesunu sídla skupiny PPF Group z Nizozemska do České republiky. „Důvody, proč být v zahraničí, pominuly,“ říká Renáta Kellnerová. PPF Group je hlavní holdingová entita investiční skupiny PPF působící ve 25 zemích. Celý proces přesunu má být dokončený v první polovině roku 2026, kdy se PPF Group stane daňovým rezidentem ČR. 

nst

Přečíst článek

Objekt byl původně provozován jako čtyřhvězdičkový DoubleTree by Hilton Hotel London – Westminster. Trojice investorů jej koupila v roce 2017 za 187,5 milionu liber, tedy více než pět miliard korun. Společnosti Best Hotel Properties a PPF tehdy získaly shodně 45 procent, zbývajících deset procent připadlo skupině Westmont Hospitality Group. Na konci roku 2023 Best Hotel Properties prodala svůj podíl fondu BHP Hotels SICAV.

Hotel se nachází v prestižní čtvrti Westminster v blízkosti klíčových londýnských památek, jako jsou Westminsterské opatství, Big Ben či galerie Tate Britain. V letech 2019 až 2021 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dnes nabízí 464 pokojů.

Prodej londýnského hotelu zapadá do širší realitní strategie skupiny PPF, která v posledních letech posiluje své portfolio hotelových aktiv i ve střední Evropě. Loni dokončila převzetí hotelu Hilton Prague, největšího hotelu v Česku, a spolu s investory Tomášem Otrubou a Michalem Strnadem získala také hotel Four Seasons v centru Prahy. Na podzim jí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schválil akvizici hotelu Diplomat v pražských Dejvicích.

Fond J&T Arch Investments, který patří mezi hlavní investory fondu BHP Hotels SICAV, ke konci třetího čtvrtletí 2025 spravoval aktiva v hodnotě téměř 200 miliard korun. Fond je obchodovaný na pražské burze a dlouhodobě patří mezi nejlikvidnější fondové tituly na trhu.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Města dusí paragrafy. Územní plán má být vize, ne šifra

nst
nst

Územní plánování v Česku připomíná jazyk, kterému rozumí jen úzká skupina úředníků. Partner PRK Partners a starosta Roman Pečenka v talkshow Na kus řeči s právníky vysvětluje, proč systém selhává a jaké změny by mohly vrátit plánování smysl i lidem.

V novém díle talkshow Na kus řeči s právníky se advokátka Martina Javorová zaměřila na téma, které zásadně ovlivňuje rozvoj českých měst a obcí, přestože často zůstává skryto pod nánosem byrokracie. Jejím hostem byl partner advokátní kanceláře PRK Partners Roman Pečenka, který do diskuse vnesl unikátní pohled experta na právo nemovitostí i praktické zkušenosti z výkonu funkce starosty. Společně rozebírají, proč je současné územní plánování pro běžného občana i volené zástupce nesrozumitelné a jakým způsobem by se mělo proměnit, aby přestalo být vnímáno jako pouhá „úřednická technika“ a stalo se skutečným nástrojem pro budoucnost.

Roman Pečenka v rozhovoru kritizuje současné terminologické nastavení stavebního zákona, které proces plánování zbytečně odcizuje lidem. Navrhuje odklon od rigidního pojmosloví směrem k „vizi pro území“, která by srozumitelnou češtinou definovala strategický směr rozvoje každé obce.

Diskuse se dotýká i neefektivity aktuálního systému, kdy stejná procesní pravidla platí pro metropoli typu Prahy i pro ty nejmenší obce, což vede k paralýze rozvoje a neúměrně dlouhým lhůtám pro schvalování jakýchkoliv změn. Územní plán by podle něj neměl končit v zaprášené skříni, ale měl by být živou společenskou smlouvou mezi obcí, jejími občany a vlastníky pozemků.

Významná část debaty je věnována také konkrétním dopadům regulace na náš každodenní prostor. Hosté se zamýšlejí nad tím, jak přísná pravidla pro ochranu zemědělské půdy či technické normy pro bezpečnost chodců někdy paradoxně brání vzniku funkčních a estetických řešení.

video

AI v právu: pomocník i hrozba. Nejhorší jsou přesvědčivě znějící, ale falešné právní dokumenty, říká expert

Zprávy z firem

Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá praktickým nasazováním umělé inteligence v právnické praxi, hostem je Daniel Vejsada, associate partner PRK Partners, specializující se na praktické i právní stránky umělé inteligence. Moderátor tohoto dílu je Tereza Erényi, advokátka PRK Partners.

nst

Přečíst článek

Velkým tématem je i aktuální absence regulace oplocení v novém stavebním zákoně. Roman Pečenka varuje před nekontrolovaným nárůstem betonových ohrad, které vznikají kvůli ohýbání významu slov a nedostatečné ochraně veřejného prostranství. Celý díl nabízí hlubší vhled do toho, jak by se mělo moderní plánování vyvíjet, aby podporovalo komunitní život a udržitelné prostředí, místo aby jej pouze svazovalo nehybnými paragrafy.

Na závěr Roman Pečenka prozradí své plány týkající se nového podcastu, který se zaměří zejména na téma metropolitního plánu a územního plánování.

Aktuální epizoda podcastu Na kus řeči s právíky se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. 

PRK Partners, užito se svolením

Amazon zkouší ve skladech humanoidní roboty, zaměstnanci se bojí o práci
video

Delší zkušebka, kratší výpovědi. Právníci hodnotí klíčové změny zákoníku práce

Zprávy z firem

V nejnovějším dílu talkshow „Na kus řeči s právníky“ advokátní kanceláře PRK Partners moderátorka Kristýna Faltýnková vyzpovídala nového associate partnera Daniela Vejsadu na téma připravované flexinovely zákoníku práce, která vstoupí v účinnost od 1. června 2025. Tato novela přináší několik významných změn, které ovlivní jak zaměstnance, tak zaměstnavatele.

nst

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Poslanec Turek žaluje prezidenta Pavla. Žádá omluvu za odmítnutí jmenování ministrem

Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Poslanec Motoristů Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti proti prezidentu Petru Pavlovi. Vadí mu zdůvodnění, proč jej hlava státu odmítla jmenovat ministrem životního prostředí. Pavel poukazuje na Turkovy výroky a chování, které podle něj zpochybňují respekt k právnímu a ústavnímu řádu.

Poslanec Motoristů Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti na prezidenta Petra Pavla. Novinářům to řekl v Kyjevě. Od soudu bude žádat omluvu, protože jej podle vlastních slov hluboce zasáhlo prezidentovo zdůvodnění, proč jej odmítl jmenovat ministrem životního prostředí.

Turek zároveň znovu vyloučil, že by prezident mohl čelit kompetenční žalobě premiéra Andreje Babiše (ANO), která by měla vyjasnit, zda hlava státu může odmítnout navrženého člena vlády. 

Prezident Pavel dnes v dopise adresovaném premiérovi uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu k českému právnímu řádu. Podle Pavla nejde o ojedinělé excesy, ale o dlouhodobý a intenzivní vzorec chování, který nelze vysvětlovat například mladickou nerozvážností. Zároveň uvedl, že je připraven s Babišem spolupracovat na doplnění vlády. Resort životního prostředí zatím vede ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Filip Turek

Dalibor Martínek: Tichá dohoda Babiše s Pavlem. Turek vlastně nikoho nezajímá

Názory

Na Hradě se podávala terina z vepřového jazyka s křenem, pikantní hořčicí a perličkami stříbrných cibulek. Grilovaný candát s tymiánovou omáčkou, pyré z čočky. Jako dezert žloutkový krém s hedvábnou texturou a jemnou vanilkovou notou. Pil se Sauvignon, ročník 2023, pozdní sběr. K tomu celému jeden Turek.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jeho zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident omluvil,“ řekl Turek při návštěvě Ukrajiny, kam doprovází ministra Macinku. Odmítl také, že by Motoristé chtěli koaliční partnery jakkoli vydírat. „Šli jsme do voleb proto, aby nepokračovala Fialova vláda,“ dodal.

Turek dlouhodobě čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za část svých výroků se omluvil, u jiných popírá autorství. Kontroverze vyvolalo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž měl v minulosti vyhrožovat zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Prezident Pavel v dopise zdůraznil, že je povinen chránit základní ústavní hodnoty, včetně odmítnutí totalitních a autoritářských ideologií. U Turka podle něj existuje řada okolností, které – zejména ve svém souhrnu – zpochybňují jeho loajalitu k ústavnímu řádu. Prezident poukázal i na výroky, v nichž Turek podle něj adoroval či bagatelizoval nacistické Německo.

Dalšími vyjádřeními měl Turek podle Pavla zpochybňovat důstojnost a rovnost žen i menšin a zlehčovat násilí z nenávisti, a to i vůči dětem. Opakovaně měl také prokazovat nedostatek respektu k právním předpisům, přičemž ani zde podle prezidenta nešlo o jednotlivé výjimky.

Protesty proti SPD a Motoristům

Spor o Turka se vyostřuje. Motoristé kritizují Pavla

Politika

Poslanecký klub Motoristů vyjádřil jednomyslnou podporu svému poslanci Filipu Turkovi a znepokojení nad přístupem prezidenta Petra Pavla k plnění jeho ústavních povinností, uvedl předseda klubu Boris Šťastný. Reagoval tak na to, že Pavel odmítá jmenovat Turka ministrem životního prostředí.

ČTK

Přečíst článek

Související

Filip Turek

Dalibor Martínek: Tichá dohoda Babiše s Pavlem. Turek vlastně nikoho nezajímá

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Filip Turek na Národní třídě

Prezident Pavel stopl poslance Turka. Premiér Babiš po obědě na Hradě ustoupil, kompetenční žalobu řešit nechce

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme