newstream.cz Politika Brusel ztrácí rychlost. Kritici míří na styl řízení Ursuly von der Leyenové

Brusel ztrácí rychlost. Kritici míří na styl řízení Ursuly von der Leyenové

Ursula von der Leyenová
Ursula von der Leyenová vybudovala v čele Evropské komise silně centralizovaný systém řízení, který jí dává mimořádnou kontrolu nad chodem unijní exekutivy. Podle textu agentury Bloomberg ale právě tento styl vedení brzdí klíčová rozhodnutí, oslabuje práci komisařů a komplikuje snahu EU posílit konkurenceschopnost.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová soustředila řízení unijní exekutivy do úzkého okruhu nejbližších poradců. Podle textu agentury Bloomberg její tým z 13. patra bruselské budovy Berlaymont kontroluje každodenní chod Komise do takové míry, že řada komisařů má pocit, že je odstavena od zásadních rozhodnutí.

Von der Leyenová během svého působení provedla EU pandemií covidu, válkou na Ukrajině, konflikty na Blízkém východě i návratem Donalda Trumpa do Bílého domu. Kritici ale upozorňují, že Komise pod jejím vedením dosáhla jen omezeného pokroku v hlavních ekonomických úkolech: posílení jednotného trhu a zvýšení konkurenceschopnosti Unie.

Podle lidí obeznámených s fungováním její kanceláře vede vysoce centralizovaný styl řízení k přetížení malého týmu a k průtahům u zásadních návrhů. Napětí se podle Bloombergu projevuje nejen uvnitř Komise, ale také mezi členskými státy a politickými spojenci von der Leyenové. Její bývalí kolegové z konzervativního tábora CDU v Berlíně požadovali větší kontrolu moci Komise, zatímco zástupci technologických firem jí dali najevo, že v tématech důležitých pro byznys nepostupuje dost rychle.

Mluvčí Komise odmítl, že by rozhodování bylo uzavřené. Podle něj komisaři přijímají rozhodnutí kolektivně a podle inkluzivního postupu.

Kritici ale tvrdí, že neochota delegovat pravomoci vytváří úzká hrdla. Bloomberg zmiňuje například strategii dokončení vnitřního trhu, kterou připravil tým místopředsedy Komise Stéphana Séjourného. Návrh byl hotový už v listopadu, ale měsíce zůstával bez posunu a Evropský parlament i členské státy ho podle textu viděly až krátce před zveřejněním na konci dubna.

Rozpočet jako sporný moment

Dalším sporným momentem byl dlouhodobý rozpočet EU. Návrh rekordního výdajového plánu ve výši téměř dvou bilionů eur dostali komisaři podle Bloombergu až na poslední chvíli a členské státy si stěžovaly na nedostatek konzultací. Berlín plán během několika hodin veřejně odmítl, mimo jiné kvůli návrhu na firemní daně, který byl v rozporu se slibem kancléře Friedricha Merze snížit podnikům odvody.

Nespokojenost sílí i mezi firmami. Evropa podle nich zaostává za Spojenými státy a Čínou, zejména v oblasti umělé inteligence a čipů. Finanční ředitel společnosti ASML Roger Dassen upozornil, že nejhodnotnější evropská firma získává z regionu pouze jedno procento svých příjmů, což označil za vážné varování pro průmysl.

Podle Mujtaby Rahmana z Eurasia Group je von der Leyenová možná nejmocnější předsedkyní Komise v historii EU. Zároveň ale podle něj přibývá chyb jejího malého, přetíženého týmu a roste odpor ze strany unijních metropolí.

Posílení globální role EU

Obhájci von der Leyenové naopak tvrdí, že posílila roli Evropské komise i celé EU na světové scéně. Někteří unijní představitelé navíc viní z pomalého postupu členské státy, které podle nich při jednáních o vnitřním trhu upřednostňují národní zájmy.

Jádrem sporu zůstává otázka, zda Komise pod vedením von der Leyenové dokáže naplnit sliby v oblastech, jako jsou kritické suroviny, čipy nebo reforma emisního obchodování. I po zprávě Maria Draghiho o konkurenceschopnosti z roku 2024 podle Bloombergu Unie postupuje pomaleji, než by situace vyžadovala.

Draghi už dříve varoval, že evropský růstový model slábne, zranitelnost kontinentu roste a EU nemá jasnou cestu k financování potřebných investic. „Jiná cesta vyžaduje novou rychlost, rozsah a intenzitu,“ uvedl.

Musk, Cook, Fink a další. Trump bere do Číny šéfy největších amerických firem

Elon Musk
ČTK
nst
nst

Prezident Spojených států Donald Trump pozval na svou cestu do Číny šéfy některých z největších amerických firem. Podle představitele Bílého domu by se k delegaci měli připojit mimo jiné šéf Tesly Elon Musk, šéf Applu Tim Cook, šéf BlackRocku Larry Fink a šéf Boeingu Kelly Ortberg.

Trump se má během cesty setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Součástí americké delegace mají být také Stephen Schwarzman z Blackstonu, Brian Sikes z Cargillu, Jane Fraserová z Citigroup, Jim Anderson z Coherentu, H. Lawrence Culp Jr. z GE Aerospace, David Solomon z Goldman Sachs, Jacob Thaysen z Illuminy, Michael Miebach z Mastercardu, Dina Powell McCormicková ze společnosti Meta Platforms, Sanjay Mehrotra z Micron Technology, Cristiano Amon z Qualcommu a Ryan McInerney z Visy.

Pozvání podle mluvčího společnosti Cisco dostal také šéf firmy Chuck Robbins. Cesty se ale nezúčastní kvůli termínu zveřejnění hospodářských výsledků společnosti.

Obchodní dohody

Trump uvedl, že během návštěvy Číny chce s Pekingem uzavřít sérii obchodních dohod a nákupních ujednání. Jednání se podle očekávání zaměří na obchod, umělou inteligenci, kontroly vývozu, Tchaj-wan a válku s Íránem. Obě strany do nich vstupují po týdnech rostoucího napětí.

Mezi očekávanými účastníky delegace podle Bílého domu není šéf Nvidie Jensen Huang. Ten minulý týden v rozhovoru s CNBC řekl, že oznámení případného rozhodnutí by mělo zůstat na prezidentovi. Dodal, že pokud by byl pozván, považoval by za výsadu a velkou čest zastupovat Spojené státy.

Na seznamu očekávaných účastníků nejsou ani manažeři firem General Motors, Disney a Alphabet, přestože i tyto společnosti mají v Číně své zájmy.

Šéfka Citigroup Jane Fraserová dříve uvedla, že považuje za velmi důležité, aby mezi oběma ekonomickými supervelmocemi probíhal dialog. Podle ní jej všechny strany potřebují.

Sudetoněmecký sjezd v Brně mohl posílit vztahy s Německem. Politici z něj udělali „absurdní divadlo“, říká expertka

Demonstrace proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení
ČTK
ČTK
ČTK

První sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení na českém území mohl být podle odbornice Jany Urbanovské příležitostí k posílení česko-německých vztahů. Místo toho se z něj stalo politické téma, které podle ní vrací veřejnou debatu k narativům z minulosti.

Sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se příští týden poprvé uskuteční na českém území, představoval mimořádnou příležitost k prohloubení česko-německé spolupráce. Vzhledem k postoji vládní koalice ale zůstane z velké části nevyužitá, uvedla odbornice na vztahy obou zemí Jana Urbanovská z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Na sněm do Brna se chystají bavorský premiér Markus Söder a spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt, oba z CSU. Zástupci české vlády ale podle všeho nepřijedou a v dolní komoře parlamentu se vládní strany snaží prosadit nesouhlasné stanovisko k pořádání akce.

Návrat do 90. let

„Každou takovou návštěvu bychom měli využít jako příležitost k prohloubení přátelských vztahů a důvěry. Je to něco, co se dalo uchopit konstruktivně, mohla to být skvělá událost, ze které budou mít prospěch lidé na obou stranách hranice. Místo toho je z toho takové absurdní divadlo,“ uvedla Urbanovská.

Protesty proti konání sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení

Vyhrocená veřejná debata o sjezdu sudetských Němců odbornici překvapila. Podle ní jde o návrat do 90. let, a dokonce až k narativům komunistické propagandy z dob studené války, která sudetské Němce vykreslovala jako revanšistickou hrozbu. Sudetoněmecké krajanské sdružení se ale podle Urbanovské s plynutím času proměnilo, distancuje se od nacionalismu a neusiluje o navracení majetku zabaveného po druhé světové válce.

Potomci sudetských Němců mají podle odbornice silnou emoční vazbu k českým zemím, kde po generace žili jejich předkové. Snaží se uchovat jejich kulturní dědictví. Mluvčího sdružení Bernda Posselta vnímá Urbanovská jako autentického zastánce česko-německého smíření, který celý život bojuje proti nacionalismu a nezpochybňuje minulost. Sněmy jsou v posledních letech spíše folklorní záležitostí s hudbou, tanci a kroji. Průměrní účastníci jsou lidé v seniorském věku, doplnila odbornice.

Výborné vztahy

Spolupráce mezi Českem a Německem na úrovni občanské společnosti, obcí, měst či spolků je podle Urbanovské na výborné úrovni. Vztahy obou zemí si v posledních letech chválili i politici. Jejich budoucí kvalitu podle ní neohrožuje konání sněmu na českém území, ale spíše politizace tématu představiteli vládní koalice tvořené hnutími ANO, SPD a Motoristy.

„Nerozumím tomu, proč se do toho rozhodli hodit takovou ‚bombu‘ a ohrozit to, co jsme si odpracovali za poslední desetiletí,“ uvedla odbornice.

Protesty proti konání sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení

Motivaci hnutí SPD Urbanovská chápe. Podle ní se snaží mobilizovat voličskou základnu a získávat politické body, podobně jako to dělalo v otázkách migrace a Ukrajiny. „Že na to nasedne hnutí ANO, to bylo pro mě překvapení. Měla jsem Andreje Babiše za pragmatického politika, který chce mít s Němci dobrý byznys,“ řekla Urbanovská.

Česko-německé vztahy podle odbornice nijak nekazí občanské iniciativy, které se snaží prohlubovat dialog a nastolovat smíření. Právě to je deklarovaným cílem festivalu Meeting Brno, který sudetské Němce do Brna pozval. „Odpovědnost nesou ti politici, kteří rozdmýchávají konfliktní potenciál, namísto aby lidem vysvětlili, že 81 let po válce se už nemáme čeho bát,“ uvedla Urbanovská.

