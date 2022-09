Tak to není za hubičku. Ferrari představilo nejdražší SUV světa. Jde na dračku

Italský výrobce supersportů na příští rok naplánoval revoluci. Ferrari Purosangue je jeho prvním počinem na poli rodinných vozítek a lze je označit za SUV. Firma však toto označení odmítá. Ostatně nejspíš by se tak vůz stal nejdražším sériově vyráběným SUV světa. Cena: 390 tisíc eur, tedy téměř 10 milionů korun.

Ferrari pořád umí čeřit vody. V éře elektromobility se nezdráhá na příští rok představit nejnovější obří vůz s nařvaným dvanáctiválcovým motorem s výkonem skoro 800 koňských sil.

Ferrari Purosangue bude prvním vozem slavné italské značky soustředící se na sportovní vozy, který bude spadat do kategorie SUV nebo crossover. Napjatě očekávané vozidlo bude mít navíc čtyři dveře a bude určeno pro čtyři cestující.

„Prosím, hlavně tomu neříkejte SUV, protože to není SUV. Je to prostě Ferrari,“ prohlásil při představení vozu CEO Ferrari Benedetto Vigna.

Ferrari Purosangue Ferrari - použito se svolením

Hit or miss?

Vigna se má stát mužem, který Ferrari vrátí na výsluní a značku navíc převede do věku elektromobility, respektive přesněji do věku po klasických spalovacích motorech. Přesto první zásadní vůz, který představil, má stále klasický spalovací motor. S cenovkou 390 tisíc eur, tedy téměř 10 milionů korun navíc půjde o extrémně nákladnou hračku pro fajnšmekry.

Pro srovnání: The Rolls-Royce Cullinan SUV vyjde 351 tisíc eur, Lamborghini Urus 220 tisíc, model Bentayga od Bentley zhruba 190 tisíc eur. Porsche Cayenne pořídíte za „pouhých“ 75 tisíc eur.

I proto se řada odborníků právem ptá, zda nově představené Ferrari může vůbec uspět na trhu vozů, kde se přeci jen cení trochu jiné kvality.

Podle agentury Bloomberg však aktuálně italský výrobce registruje již více než 2000 závazných objednávek.

A marketingový ředitel Ferrari Enrico Galliera si pochvaluje sázku na plně spalovací motor. „Dlouho jsme o tom přemýšleli, ale nakonec jsem se rozhodli pro plně spalovací motor. Věříme, že naši zákazníci podobně jako my nechtějí dělat žádné kompromisy,“ prohlásil Galliera.

Ferrari Purosangue Ferrari - použito se svolením

Elektrická budoucnost

Jinak ale Ferrari zkouší štěstí s alternativními pohony. Modely 296 GTB a SF90 Stradale nabízí s hybridním plug-in pohonem. Loni nový šéf Vigna představil ambiciózní plán, podle nějž by v roce 2026 mělo zhruba 60 procent nabídky Ferrari představovat vozy na hybridní nebo plně elektrický pohon. Do roku 2025 by přitom Italové měli představit první kompletní elektrovůz.

