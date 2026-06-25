Firmy dávají lidem zdravotní benefity. Často ale nevědí, zda jim skutečně pomáhají
Zdravotní benefity se v Česku staly téměř standardem. Nabízí je devět z deseti firem. Jenže nová studie Deloitte a Mediverse ukazuje, že většina zaměstnavatelů k nim stále přistupuje spíše nahodile. Firmy sice přidávají preventivní programy, sportovní příspěvky, očkování nebo podporu duševního zdraví, často jim ale chybí data, strategie i pravidelné vyhodnocování toho, co zaměstnanci opravdu potřebují.
Zdraví zaměstnanců už dávno není jen soukromou věcí jednotlivců. Pro firmy znamená nižší nemocnost, stabilnější týmy, vyšší výkon i lepší schopnost udržet si lidi. Přestože si to zaměstnavatelé v Česku stále více uvědomují, jejich přístup ke zdravotním benefitům zůstává často roztříštěný.
Podle studie „Zdraví zaměstnanců jako mise firem v Česku. Benefity jako součást firemní strategie“, kterou připravily společnosti Deloitte a Mediverse na vzorku 96 zaměstnavatelů, nabízí zdravotní benefity 89 procent firem působících v Česku. Ve většině případů však nejde o ucelený systém, ale o jednotlivá opatření, která nejsou vždy propojena s dlouhodobou HR strategií.
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„Zdravotní benefity už jsou dnes běžnou součástí zaměstnanecké nabídky, nicméně jejich skutečný přínos pro firmy zůstává většinou nevyužitý. Mnohdy totiž fungují jako jednotlivé iniciativy bez jasné strategie a pravidelného vyhodnocování dopadu,“ říká Tereza Kavan Klimešová, partnerka Deloitte a expertka na personální zdanění a globální mobilitu zaměstnanců.
Nejčastěji vítězí sport, wellness a prevence
Firmy nejčastěji sázejí na benefity, které jsou snadno pochopitelné, plošně dostupné a relativně jednoduše nastavitelné. Patří mezi ně příspěvky na sport a wellness, dny zdraví, sportovní aktivity, očkování nebo preventivní prohlídky.
Prevence je podle studie dostupná všem zaměstnancům u 62 procent firem. Podporu zdravého životního stylu nabízí plošně dokonce 74 procent společností. Právě tyto benefity patří mezi nejrozšířenější, protože se dají snadno komunikovat a obvykle nevyžadují složitou infrastrukturu.
U komplexnější zdravotní péče je ale situace jiná. Telemedicínu dnes vůbec nenabízí 61 procent firem a rozšířenou zdravotní péči neposkytuje 41 procent dotázaných zaměstnavatelů. Firmy tak zatím častěji investují do jednodušších opatření než do služeb, které mohou být nákladnější, ale zároveň mohou mít větší dopad na zdraví lidí i fungování firmy.
Rozdíly jsou patrné také mezi obory. IT firmy podle studie častěji volí flexibilnější přístup, který průběžně upravují podle potřeb zaměstnanců. Ve výrobě nebo finančním sektoru bývají programy naopak formálnější a pravidelněji aktualizované.
Duševní zdraví firmy řeší, zaměstnanci ho ale využívají opatrně
Podpora duševního zdraví je jedním z témat, o kterém se ve firmách mluví stále častěji. Celkem 41 procent zaměstnavatelů ji považuje za stejně důležitou jako ostatní benefity a dalších 20 procent jí přikládá ještě větší význam.
Realita využívání je ale opatrnější. Podle zkušeností zaměstnavatelů je zájem lidí o benefity v oblasti duševního zdraví často nižší než u jiných služeb. Pouze zhruba čtvrtina respondentů vnímá jejich využívání jako srovnatelné s ostatními benefity.
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Psychologické poradenství nebo programy typu EAP, tedy zaměstnanecké asistenční programy, jsou dostupné přibližně ve třetině firem. Nižší zájem může souviset se stigmatem, nedostatečnou informovaností nebo s tím, že zaměstnanci nevědí, jak službu využít a zda je skutečně důvěrná.
Vyšší zájem o podporu duševního zdraví je podle studie patrný zejména v IT firmách. Ve výrobních firmách zůstává naopak dlouhodobě nižší.
Telemedicína může šetřit čas i náklady, zatím ji ale nabízí menšina firem
Největší rozdíl mezi potenciálem a současnou realitou ukazuje studie u telemedicíny. Kompletně všem zaměstnancům ji dnes nabízí 26 procent firem, další tři procenta ji poskytují alespoň vybraným skupinám pracovníků. Většina zaměstnavatelů, konkrétně 61 procent, ji ale v nabídce vůbec nemá.
Přitom právě digitální zdravotní služby mohou firmám i lidem výrazně pomoci. Podle studie lze přibližně 30 procent zdravotních problémů řešit na dálku bez osobní návštěvy lékaře. V polovině případů je zaměstnanec nasměrován ke svému praktickému lékaři, 17 procent případů vyžaduje specialistu a pouze dvě procenta urgentní péči.
„Telemedicína dnes může výrazně šetřit čas zaměstnanců i snižovat nepřímé náklady firem spojené například s absencí,“ říká Petr Kudlák, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Mediverse. Podle něj zkušenosti ze zahraničí ukazují, že při větším rozšíření lze na dálku řešit až polovinu zdravotních případů, například ve Skandinávii.
Výhodou telemedicíny nejsou jen rychlé konzultace. Firmám může přinést i lepší data o tom, jak zaměstnanci zdravotní služby využívají a jak nastavit prevenci tak, aby skutečně odpovídala jejich potřebám.
Zahraniční zaměstnanci potřebují hlavně orientaci v systému
Dalším tématem je rostoucí počet zahraničních pracovníků. Ti dnes ve firmách tvoří v průměru zhruba sedm procent zaměstnanců, v některých segmentech je ale jejich zastoupení výrazně vyšší.
Nejčastěji působí v řadových pozicích, kde jejich podíl dosahuje 14,4 procenta. Významné zastoupení mají také ve středním a top managementu, kde se pohybuje zhruba mezi deseti a jedenácti procenty.
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Přesto jen menší část firem nabízí zahraničním zaměstnancům cílenou podporu, například pomoc s orientací ve zdravotním systému nebo služby v cizím jazyce. Studie přitom ukazuje, že zahraniční pracovníci využívají asistované objednání k lékaři zhruba o 58 procent častěji než jejich čeští kolegové.
Problémem tedy není pouze samotná dostupnost péče. Často jde spíše o jazyk, administrativu a nejistotu, na koho se v českém zdravotním systému obrátit.
Firmy narážejí na rozpočty i daňové limity
Ochota firem investovat do zdravotních benefitů má své hranice. Hlavní překážkou jsou peníze. Rozpočtová omezení označilo za bariéru 82 procent dotázaných společností.
Důležitou roli hrají také preference zaměstnanců, které zmiňuje 64 procent firem, a situace na trhu práce, kterou uvádí 46 procent respondentů. Téměř polovina firem, konkrétně 49 procent, bere při rozhodování v úvahu také daňové prostředí. U 31 procent společností do nastavení benefitů zasahuje i vliv mateřské firmy.
Zaměstnavatelé tak hledají rovnováhu mezi tím, aby byli na trhu práce atraktivní, a tím, aby náklady na benefity zůstaly udržitelné. Výsledkem je často opatrnější přístup a preference jednodušších benefitů před komplexnějšími programy.
Generace Z přinutí firmy přemýšlet jinak
Do firemních strategií začne v příštích letech stále více promlouvat také demografie. Počet zaměstnanců z generace Z má podle studie vzrůst z přibližně 533 tisíc v roce 2026 na více než 1,2 milionu v roce 2036. Jejich podíl na pracovní síle se tak zvýší zhruba z 16 procent na téměř 37 procent.
Už v letech 2033 až 2034 by generace Z měla tvořit přibližně třetinu pracovní síly. To může zásadně změnit očekávání vůči zaměstnavatelům, včetně toho, jaké benefity budou lidé považovat za důležité.
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Většina firem ale na tento vývoj zatím nereaguje. Celkem 35 procent společností nedokáže dopady těchto změn posoudit a dalších 33 procent uvádí, že jejich benefitní politiku zatím neovlivňují. Pouze sedm procent firem aktivně reflektuje potřeby generace Z.
Benefity už nestačí jen nabízet. Firmy musí vědět, proč je mají
Studie ukazuje, že zdravotní benefity se v Česku posunuly z okraje zaměstnanecké nabídky do jejího hlavního proudu. Samotná nabídka ale přestává stačit. Rozhodující bude, zda firmy dokážou jednotlivé služby propojit, měřit jejich využívání a přizpůsobovat je různým skupinám zaměstnanců.
„Řada firem přistupuje ke zdravotním benefitům plošně, bez výraznějšího rozlišení potřeb jednotlivých skupin zaměstnanců. Takové nastavení je sice organizačně jednodušší, ale často neodpovídá rozdílným očekáváním zaměstnanců v různých fázích života a kariéry,“ říká Lucie Dryáková, manažerka Deloitte specializující se na benefity a odměňování.
Podle ní se jako účinnější ukazuje cílenější segmentace a pravidelná revize benefitů podle reálných potřeb zaměstnanců. Tam, kde firmy s daty pracují, roste využívání služeb i jejich vnímaná hodnota.
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Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.