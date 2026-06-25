Pavel zvažuje druhý mandát. Spory s vládou ho prý spíš mobilizují
Petr Pavel připustil, že ho spory s vládou spíše motivují k obhajobě mandátu. Konflikt o summit NATO označil za pomstu Petra Macinky za nejmenování Filipa Turka ministrem a zpochybnil, kdo má v Babišově koalici skutečně hlavní slovo.
Spory s vládou prezidenta Petra Pavla spíše motivují k tomu, aby na funkci hlavy státu v dalším volebním období znovu kandidoval. Řekl to v rozhovoru se serverem Seznam Zprávy. První funkční období mu skončí v březnu 2028. Pavel je přesvědčen, že spor o jeho účasti na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře je pomsta předsedy Motoristů a ministra zahraničních věcí Petra Macinky za nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem. Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech zopakoval, že Pavel už dělá kampaň za znovuzvolení.
Koaliční vláda ANO, Motoristů a SPD v pondělí oznámila, že Pavla nezařadila do delegace na summit NATO. Prezident podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, který ve středu předběžným opatřením uložil kabinetu, aby účast hlavy státu na aliančním zasedání zajistil. O samotné žalobě rozhodnou ústavní soudci v řádu měsíců. Verdikt vyvolal kritické reakce vládních politiků, zatímco Pavel a opoziční lídři ho uvítali.
Ústavní soud zatím nerozhodl celý kompetenční spor mezi Hradem a vládou. V jedné prakticky zásadní věci ale jasno udělal. Prezident Petr Pavel nemá být z červencového summitu NATO v Ankaře vyřazen administrativní nečinností vlády. Kabinet musí jeho účast zajistit. A dostal tím připomínku, že zahraniční politika není kořistí momentální politické většiny.
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Názory
Ústavní soud zatím nerozhodl celý kompetenční spor mezi Hradem a vládou. V jedné prakticky zásadní věci ale jasno udělal. Prezident Petr Pavel nemá být z červencového summitu NATO v Ankaře vyřazen administrativní nečinností vlády. Kabinet musí jeho účast zajistit. A dostal tím připomínku, že zahraniční politika není kořistí momentální politické většiny.
Není koho volit
Funkci hlavy státu bere Pavel jako službu. Myslel, že pro další volební období se vykrystalizuje řada kandidátů, které by i sám rád volil. „Ale situace taková není. Pokud největší šanci vyhrát mají ti, které bych nerad viděl, jak ovládají celou zemi, tak to považuji za signál k pokračování té služby. Tak, jak se to vyvíjí teď, i některé snahy o ovládnutí státu a jeho institucí, tak mě to spíše mobilizuje, než aby mě to motivovalo k ústupu,“ řekl serveru.
„Ze všech jednání, která jsem zatím s Andrejem Babišem měl, jsem nabyl pocit, že jsme schopni pragmatické a korektní dohody na řadě věcí. Většinou poté, když vzal ten problém nebo tu věc na koaliční radu, tak došlo ke změně pozice. A to vyvolává logicky otázku, kdo tedy nakonec má v té koaliční vládě silnější slovo,“ podotkl také Pavel.
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„Malicherná snaha o pomstu“
Prezident míní, že půlroční spor o účast na summitu je způsoben jenom „malichernou snahou o pomstu“ z Macinkovy strany za nejmenování Turka ministrem. „A zároveň snahou Andreje Babiše nedělat si zle v koalici. Raději zvolil konfrontaci s prezidentem, konfrontaci s ústavním pořádkem v této zemi. Jenom pro klid v koalici,“ uvedl.
Prezidentské volby čekají Česko na začátku roku 2028. První funkční období skončí Pavlovi počátkem března 2028, v bilančním rozhovoru ke třem rokům ve funkci svou kandidaturu jasně nepotvrdil. Uvedl, že při dostatečné podpoře občanů a dobrém zdraví ji vážně zváží.