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newstream.cz Politika Pavel zvažuje druhý mandát. Spory s vládou ho prý spíš mobilizují

Pavel zvažuje druhý mandát. Spory s vládou ho prý spíš mobilizují

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Petr Pavel připustil, že ho spory s vládou spíše motivují k obhajobě mandátu. Konflikt o summit NATO označil za pomstu Petra Macinky za nejmenování Filipa Turka ministrem a zpochybnil, kdo má v Babišově koalici skutečně hlavní slovo.

Spory s vládou prezidenta Petra Pavla spíše motivují k tomu, aby na funkci hlavy státu v dalším volebním období znovu kandidoval. Řekl to v rozhovoru se serverem Seznam Zprávy. První funkční období mu skončí v březnu 2028. Pavel je přesvědčen, že spor o jeho účasti na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře je pomsta předsedy Motoristů a ministra zahraničních věcí Petra Macinky za nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem. Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech zopakoval, že Pavel už dělá kampaň za znovuzvolení.

Koaliční vláda ANO, Motoristů a SPD v pondělí oznámila, že Pavla nezařadila do delegace na summit NATO. Prezident podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, který ve středu předběžným opatřením uložil kabinetu, aby účast hlavy státu na aliančním zasedání zajistil. O samotné žalobě rozhodnou ústavní soudci v řádu měsíců. Verdikt vyvolal kritické reakce vládních politiků, zatímco Pavel a opoziční lídři ho uvítali.

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Ústavní soud zatím nerozhodl celý kompetenční spor mezi Hradem a vládou. V jedné prakticky zásadní věci ale jasno udělal. Prezident Petr Pavel nemá být z červencového summitu NATO v Ankaře vyřazen administrativní nečinností vlády. Kabinet musí jeho účast zajistit. A dostal tím připomínku, že zahraniční politika není kořistí momentální politické většiny.

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Není koho volit

Funkci hlavy státu bere Pavel jako službu. Myslel, že pro další volební období se vykrystalizuje řada kandidátů, které by i sám rád volil. „Ale situace taková není. Pokud největší šanci vyhrát mají ti, které bych nerad viděl, jak ovládají celou zemi, tak to považuji za signál k pokračování té služby. Tak, jak se to vyvíjí teď, i některé snahy o ovládnutí státu a jeho institucí, tak mě to spíše mobilizuje, než aby mě to motivovalo k ústupu,“ řekl serveru.

„Ze všech jednání, která jsem zatím s Andrejem Babišem měl, jsem nabyl pocit, že jsme schopni pragmatické a korektní dohody na řadě věcí. Většinou poté, když vzal ten problém nebo tu věc na koaliční radu, tak došlo ke změně pozice. A to vyvolává logicky otázku, kdo tedy nakonec má v té koaliční vládě silnější slovo,“ podotkl také Pavel.

„Malicherná snaha o pomstu“

Prezident míní, že půlroční spor o účast na summitu je způsoben jenom „malichernou snahou o pomstu“ z Macinkovy strany za nejmenování Turka ministrem. „A zároveň snahou Andreje Babiše nedělat si zle v koalici. Raději zvolil konfrontaci s prezidentem, konfrontaci s ústavním pořádkem v této zemi. Jenom pro klid v koalici,“ uvedl.

Prezidentské volby čekají Česko na začátku roku 2028. První funkční období skončí Pavlovi počátkem března 2028, v bilančním rozhovoru ke třem rokům ve funkci svou kandidaturu jasně nepotvrdil. Uvedl, že při dostatečné podpoře občanů a dobrém zdraví ji vážně zváží.

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Politika

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Za týden u moře 69 tisíc. Češi nejvíc kupují Řecko, Turecko a Egypt

Dovolená u moře
iStock
nst
nst

Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.

Češi si letošní letní dovolenou stále častěji zajišťují dopředu. Podle dat cestovní agentury Invia připadá už polovina všech letních rezervací na first minute zájezdy. Zhruba čtvrtina klientů naopak dál vyčkává na last minute nabídky.

Největší zájem tradičně míří do Řecka, Turecka a Egypta. Právě tyto tři destinace tvoří více než polovinu všech letních rezervací. V závěsu za nimi následují Bulharsko a Španělsko. Česká rodina za dovolenou u moře utratí v průměru 69 tisíc korun.

„Vidíme, že Češi přistupují k plánování dovolené velmi pragmaticky. Chtějí mít jistotu výběru hotelu, termínu i ceny. Právě proto dnes přibližně polovina klientů nakupuje v režimu first minute,“ říká tisková mluvčí cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková.

Silná ale zůstává i skupina cestovatelů, kteří čekají na nabídky na poslední chvíli. Podle Invie jde často o flexibilní klienty, kteří jsou schopni odletět třeba během několika dní.

Nejžádanějším termínem letošního léta je přelom července a srpna. Průměrná délka pobytu zůstává na sedmi dnech. Dominantní je letecká doprava, kterou volí 87 procent klientů.

Turecko a Egypt drží silnou pozici

Dlouhodobě silnou pozici si u českých turistů udržují zejména Turecko a Egypt. Těží hlavně z dobrého poměru ceny a kvality služeb. Popularitu podporují také velké hotelové resorty s all inclusive programy, díky nimž mají lidé většinu nákladů pod kontrolou už před odjezdem.

Právě all inclusive pobyty vyhledávají především rodiny s dětmi. Kromě stravy a služeb v ceně oceňují i zázemí hotelových komplexů, animační programy a vybavení pro děti.

Itálie poprvé předběhla Chorvatsko

Výraznější změnu letos Invia sleduje u individuálních cest. Itálie se vůbec poprvé dostala před Chorvatsko, které bylo dlouhé roky tradiční volbou Čechů cestujících na dovolenou vlastním autem.

„Při výběru dovolené dnes hraje roli nejen cena, ale také dostupnost dané země, kvalita služeb a celkový komfort. Itálie těží z pestré nabídky, dobré dopravní dostupnosti i silného gastronomického a kulturního zázemí,“ uvedla Ekrt Jirušková.

Podle ní se zároveň ukazuje, že část klientů hledá alternativy k nejvytíženějším destinacím.

Nejrychleji roste Malta

Největším skokanem letošní sezony je Malta. Prodeje zájezdů do této ostrovní země meziročně vzrostly o 84 procent. Výrazně posiluje také Albánie, kam se prodalo o 48 procent více zájezdů než loni.

Albánie podle Invie navazuje na úspěšné sezony z posledních let a postupně se zařazuje mezi běžnější přímořské destinace českých turistů.

„Klienti jsou otevřenější novým zemím než v minulosti, ale stále platí, že rozhodující roli hraje poměr ceny a kvality. Jakmile destinace nabídne dobré služby, dostupné letecké spojení a pozitivní zkušenosti cestovatelů, její popularita rychle roste,“ říká Ekrt Jirušková.

Dovolená na Jadranu

Češi chtějí levně k moři. Chorvatsko už jim přestává vycházet

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Levné last minute zájezdy se ještě najít dají, ale výběr se rychle zužuje. Kdo chce konkrétní hotel, dobré služby a přesný termín, musí počítat s vyšší cenou. Část lidí proto znovu volí dovolenou v Česku.

Lukáš Kovanda

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Češi hlídají cenu i bezpečnost

Při výběru dovolené zůstává pro Čechy nejdůležitější cena. Jako hlavní kritérium ji podle průzkumu Invie označilo 40 procent respondentů. Pro dalších 25 procent je klíčová bezpečnost destinace. Důležitou roli hraje také rozsah služeb zahrnutých v ceně zájezdu.

I proto dál roste obliba čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelů s all inclusive službami. Klientům dávají větší jistotu konečných nákladů a snižují riziko nečekaných výdajů na místě.

Nejlevnější dovolenou u moře podle Invie dál nabízejí hlavně Bulharsko, Albánie, Egypt, Tunisko nebo Turecko. Při vlastní dopravě vycházejí cenově zajímavě také Polsko, Itálie nebo Chorvatsko.

Odborníci ale doporučují s rezervací neotálet. Nejrychleji mizí rodinné pokoje v hlavních prázdninových termínech, zejména v oblíbených destinacích, jako jsou řecké ostrovy nebo Egypt.

Letošní sezona tak potvrzuje, že dovolená zůstává pro Čechy jedním z výdajů, kterého se nechtějí vzdát. Ceny sice pečlivě porovnávají, zároveň ale dál investují do komfortu, jistoty a služeb.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Pražské ANO bez lídra. Prokop po aféře s byty odchází z politiky

Ondřej Prokop
ČTK
ČTK
ČTK

Pražské ANO přišlo o lídra pro komunální volby. Ondřej Prokop po kauze nepřiznaných bytů oznámil konec v politice a mluví o mediálním honu. Andrej Babiš teď musí narychlo řešit nové vedení pražské organizace i kandidátku.

Kandidát na pražského primátora za ANO Ondřej Prokop nebude kandidovat v podzimních komunálních volbách a skončí ve všech politických funkcích. Zdůvodnil to tlakem médií na něj a jeho okolí. Prokop to uvedl ve videu na facebooku. Předseda ANO Andrej Babiš v reakci na to řekl, že se musí svolat mimořádný sněm pražské organizace, na které se zvolí nový předseda. O kandidátkách do komunálních voleb vedení ANO podle Babiše rozhodne koncem června.

„Neříká se mi to snadno, ale po zralé úvaze jsem se rozhodl, že dnes skončím ve všech politických funkcích a v nadcházejících volbách už nebudu kandidovat. Hon na moji osobu se stal v médiích každodenní rutinou,“ uvedl Prokop.

Podle zjištění Seznam Zpráv Prokop v majetkovém přiznání neuvedl tři pražské byty. Prokop uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Na byty si podle svých slov vydělal podnikáním a investicemi.

Ondřej Prokop

Případ Prokop. Pro někoho je bydlení dostupné

Názory

Ondřej Prokop, kandidát na pražského primátora za ANO, se stal vítězem pomyslné ankety ‚kauza týdne‘. Svými zatajovanými nákupy bytů zaujal média i šéfa strany Andreje Babiše.

Dalibor Martínek

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Politická pomsta

Prokop již v poslední době kvůli kauze přišel nejprve o funkci předsedy kontrolního výboru pražského zastupitelstva a následně ho radní města odvolali z dozorčí rady dopravního podniku. Končící politik to označil za politickou pomstu za jeho opoziční práci. Zopakoval, že příjmy i financování rodinných nemovitostí doložil, Piráty či opoziční Prahu Sobě však jeho vysvětlení neuspokojila.

Kromě Prokopových nepřiznaných bytů tento týden server Seznam Zprávy také napsal, že politik uvedl za poslední tři roky ve třech různých přiznáních rozdílné údaje o svých příjmech. Částky se podle serveru liší o miliony. Babiš v reakci na to řekl, že problémů kolem Prokopa už je příliš a že jeho kauzy poškozují hnutí ANO. Již dříve Seznam Zprávy napsaly, že Prokop loni v listopadu odmítl jako svědek vypovídat na policii v korupční kauze nemocnice v Motole.

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