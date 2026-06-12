Glosa Michala Noska: Hubnutí na recept? Ano. Ale stát nesmí dětem místo hřišť ordinovat akcie Novo Nordisku
Moderní léky na obezitu mohou části těžce obézních dospívajících skutečně pomoci. Nesmějí se ale stát pohodlnou náhradou za prevenci, pohyb, školní stravování a péči o rodiny. Zvlášť ve chvíli, kdy se politická komunikace nebezpečně potkává s marketingem farmaceutického giganta.
Je to svůdná politická zkratka: máme děti s obezitou, máme zázračně působící injekce, máme novou továrnu a máme veřejné zdravotní pojištění. Stačí to propojit a tvářit se, že jsme právě vynalezli prevenci.
Dětská obezita ale není rozbitá žárovka, kterou vymění farmaceutická firma. Je to výsledek prostředí, v němž se dítě levně nají špatně, draze pohybuje dobře, tráví hodiny vsedě a potom se od něj čeká, že silou vůle přepere průmysl, školní režim, rodinný stres i reklamu. Když na to stát odpoví hlavně injekcí, není to zdravotní politika. Stát s prevencí a zdravými aktivitami praktiky končí.
Lék může pomoci. Nesmí se stát alibi
Léky typu GLP-1 nejsou šarlatánství. U části těžce obézních dospívajících mohou být rozumnou a medicínsky obhajitelnou pomocí. Wegovy je v Evropě registrován i pro adolescenty od 12 let s obezitou a hmotností nad 60 kilogramů, jako doplněk k redukční dietě a zvýšené fyzické aktivitě. Léčba se má přehodnotit, pokud po 12 týdnech na cílové či maximálně tolerované dávce nepřinese alespoň pětiprocentní pokles BMI.
Je to tedy doplněk. Ne náhrada. A už vůbec ne politické alibi.
Úhrada ano, ale jen s přísnými pravidly
Jestli mají pojišťovny tyto léky hradit, pak jen pro jasně vymezené případy, pod dohledem specialistů a s povinnou součástí péče o pohyb, výživu, psychiku a rodinu. Ne jako plošnou vstupenku do celoživotního byznysu s obezitou.
Novo Nordisk se připravuje na uvedení pilulky Wegovy mimo Spojené státy a do expanze se chystá vstoupit naplno. Firma sází na silný zájem pacientů, telemedicínu i rostoucí poptávku po lékové formě, která by mohla rozšířit trh s přípravky na hubnutí za hranice injekční léčby.
Bitva o hubnutí se přesouvá za hranice USA. Novo chystá globální start pilulky Wegovy
Zprávy z firem
Novo Nordisk se připravuje na uvedení pilulky Wegovy mimo Spojené státy a do expanze se chystá vstoupit naplno. Firma sází na silný zájem pacientů, telemedicínu i rostoucí poptávku po lékové formě, která by mohla rozšířit trh s přípravky na hubnutí za hranice injekční léčby.
Léčba za několik tisíc korun měsíčně, často dlouhodobá či doživotní, nepředstavuje drobnou položku v lékárně, ale budoucí rozpočtový závazek. A právě proto se o ní nesmí rozhodovat v atmosféře slavnostního přestřihávání pásek, nýbrž na základě tvrdých dat, jasných indikačních kritérií a kontroly výsledků.
Úlitba Novo Nordisku?
A teď k nejcitlivější otázce. Je to úlitba Novo Nordisku za továrnu? Důkaz pro takové tvrzení z dostupných informací není. Bylo by nefér napsat, že stát kupuje léky výměnou za investici. Jenže politika není jen o tom, co se dá prokázat v šanonu. Je i o dojmu, signálu a načasování.
Tady je ten dojem mizerný. Premiér a členové vlády se objevují u farmaceutické továrny, firma vyrábí součásti pro moderní léky na cukrovku a obezitu, investice jde do miliard, a současně se mluví o tom, že veřejné pojištění by mohlo začít platit dětem drahé léky z jednoho z nejlukrativnějších segmentů zdravotnictví. Novo Nordisk koupil závod v Jevanech od Novavaxu za 200 milionů dolarů a do jeho modernizace investoval další miliardy. Závod má vyrábět látky či součásti pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu.
Tohle nemusí být korupce. Úplně stačí, že to vypadá jako politický product placement.
Nejdřív prevence, potom injekce
Stát by měl proto udělat pravý opak slavnostního marketingu. Žádné dojemné věty o investici do veřejného zdraví pronášené před logem výrobce. Nejdřív data, cena, úhradová kritéria, limity, nezávislé hodnocení, kontrola výsledků a jasná odpověď, co přesně bude stát dělat kromě placení injekcí.
Kolik dá do školního stravování? Kolik do dětských psychiatrů? Kolik do pohybu ve školách? Kolik do prevence v rodinách, které si zdravý životní styl nemohou dovolit jako volnočasový luxus?
Nejhorší scénář je, že si stát odškrtne dětskou obezitu platebním příkazem farmaceutické firmě a bude tomu říkat prevence. Děti pak nebudou hubnout proto, že jsme změnili prostředí, v němž tloustnou. Budou hubnout proto, že jsme rezignovali na politiku a koupili si náplast na problém.