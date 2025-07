Zanedbaní Češi. O své zdraví pečují nejméně z Evropanů. Nejvíce se o fyzičku starají Španělé

Jen 33 procent respondentů z České republiky v letošní zprávě farmaceutické společnosti Stada uvedlo, že aktivně podporuje zdravý životní styl. Česko tak skončilo na posledním místě žebříčku. Naopak na první pozici se dostalo Španělsko, kde o své zdraví dle odpovědí v průzkumu důsledně pečuje 68 procent lidí.

I do zdravotnictví stále rychleji pronikají nové trendy a technologie. Praktičtí lékaři a lékárníci sice stále zůstávají pro Evropany nejrelevantnější institucí pro zdravotní péči, ale důvěru si získává i Google, umělá inteligence a infuenceři.

Z celoevropského průzkumu vyplynulo, že zdravotnickou radu u Googlu vyhledalo 20 procent respondentů, konzultacím zdravotního stavu s umělou inteligencí důvěřuje 15 procent a jedenáct procent respondentů sleduje zdravotnické influencery na sociálních sítích.

Jak jednotlivé národy pečují o své zdraví

Jak lidé pečují o své zdraví Stada

„Umělá inteligence ve zdravotnictví pomáhá. Dokáže analyzovat obrovské množství dat a z nich přesně určit a personalizovat medikaci pro konkrétní pacienty. Problém je zatím v tom, že zdravotnická data nejsou v rámci různých zemí a zdravotnických pracovišť unifikovaná. Proto je jejich vyhodnocování komplikované,” uvedl na konferenci šéf firmy Stada Peter Goldschmidt

Otevřenost vůči umělé inteligenci u respondentů průzkumu roste. Dnes si již 39 procent lidí dokáže představit, že by se místo návštěvy lékaře obrátili na umělou inteligenci s žádostí o lékařskou pomoc.

Obzvláště otevření této myšlence jsou lidé v Dánsku (48 procent) a Švédsku (47 procent). Dalších 25 procent uvádí, že by si v budoucnu, jakmile technologie dále dozraje, dokázali představit konzultaci s umělou inteligencí. V celé Evropě lidé jako klíčové důvody své otevřenosti vůči umělé inteligenci uvádějí především lepší dostupnost – 49 procent uvádí, že jde o hlavní výhody. Kromě toho 45 procent věří, že umělá inteligence usnadňuje a zefektivňuje zdravotní péči, protože by mohla snížit potřebu návštěvy lékaře s každým menším onemocněním.

Osobní komunikace s lékařem či lékárníkem však zůstává rozhodujícím faktorem důvěry v oblasti zdraví. Například 40 procent Evropanů uvádí rady, které dostávají od lékárenských týmů, jako hlavní důvod pro návštěvu kamenných lékáren. Lékárny také považují za pohodlné kontaktní místo pro všechny své zdravotní potřeby (30 procent) a cení si osobních vztahů, které mají s lidmi, kteří tam pracují (28 procent).

