Babišova vláda dál hrotí spor s Pavlem. Jeho žalobu kvůli NATO chce smést ze stolu
Spor mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem o summit NATO míří do další ostré fáze. Kabinet Andreje Babiše chce, aby Ústavní soud prezidentovu kompetenční žalobu odmítl nebo zamítl, a zároveň žádá vyloučení soudce Pavla Šámala. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc tvrdí, že soud předběžným opatřením zasáhl do ústavního postavení vlády a že přijetí prezidentova výkladu by v Česku vytvořilo druhé mocenské centrum.
Vláda navrhne Ústavnímu soudu (ÚS), aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu Severoatlantické aliance (NATO). Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Zároveň zmínil, že vláda požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Podle Tejce při vydání předběžného opatření bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády, když jí nedal prostor k vyjádření. Mluvčí soudu Kamila Abbasi sdělila, že vládě běží lhůta pro vyjádření a že ÚS zatím podání vlády neobdržel. Soudce Šámal řekl, že se k věci vyjadřovat nebude.
Prezident podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit, kam pak na základě předběžného opatření ÚS odjel. O samotné žalobě bude soud teprve rozhodovat, přičemž avizoval, že ji projedná přednostně v řádu měsíců. Pavel v žalobě žádá, aby ÚS deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu, nebo aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí.
Andrej Babiš má talent ukázat veřejnosti právě to, co mělo zůstat skryté. Tentokrát odhalil komunikační tahák ke sporu s prezidentem Petrem Pavlem. Premiérovi radí, aby hlavu státu vykresloval jako loutku svého okolí, konflikt přitom nevyostřoval a Pavla pokud možno ignoroval. Babiš se doporučením řídí po svém. O prezidentovi mluví, kudy chodí.
Michal Nosek: Ignorujte Pavla, radí Babišovi tahák. Premiér o něm proto mluví dál
Názory
Andrej Babiš má talent ukázat veřejnosti právě to, co mělo zůstat skryté. Tentokrát odhalil komunikační tahák ke sporu s prezidentem Petrem Pavlem. Premiérovi radí, aby hlavu státu vykresloval jako loutku svého okolí, konflikt přitom nevyostřoval a Pavla pokud možno ignoroval. Babiš se doporučením řídí po svém. O prezidentovi mluví, kudy chodí.
Druhé mocenské centrum
„Přijetí výkladu pana prezidenta by znamenalo zásadní změnu fungování českého ústavního systému. Vzniklo by druhé mocenské centrum, které by na rozdíl od vlády bylo zcela neodpovědné a neodpovídalo by se Poslanecké sněmovně,“ prohlásil Tejc.
„Ve skutečnosti jde o zachování základních principů českého ústavního systému. Česká republika má pouze jednu zahraniční politiku, a ta nemůže být vedena souběžně vládou a prezidentem,“ pokračoval ministr. Zopakoval, že role hlavy státu je zejména reprezentativní. „Prezident požaduje, aby mu soudním výkladem byla přiznána nová pravomoc. Podle vlády by tím došlo k rozšíření kompetencí prezidenta nad rámec textu ústavy i dosavadní judikatury,“ poznamenal ministr.
Tejc také upozornil, že před vydáním předběžného opatření nedal soudce Šámal vládě možnost vyjádřit se k prezidentovu návrhu, když jí ho vůbec nedoručil. A to přesto, že jinak s vládou ohledně žaloby komunikoval. Ministr řekl, že kabinet by byl schopný zareagovat a vyjádřit se v řádu hodin. „Porušení práva na to být slyšen nám připadá velmi zásadní,“ podotkl. Vedle toho Tejc kritizuje i samotné využití předběžného opatření. Zákon o ÚS totiž podle něj s touto možností u kompetenčních žalob nepočítá a podpůrné využití občanského soudního řádu bylo chybou.
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Šámal při vydání předběžného opatření uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedenou praxí. Soud rozhodoval i s ohledem na časovou tíseň - opatření vydal 24. června, přičemž lhůta pro akreditaci na summit končila o dva dny později a akce začínala 7. července. Tejc dnes doplnil, že se vláda připojí k prezidentově žádosti o přednostní projednání žaloby. „Tak, aby stav, kdy není jasno, trval co nejkratší dobu,“ řekl novinářům. „Předběžné rozhodnutí bylo nečekaně rychlé, tak očekávám, že tady nebude zbytečné zdržování,“ poznamenal a odhadl, že rozhodnuto by mohlo být nejpozději do konce roku. Aktuálně schválené vládní stanovisko odešle soudu ještě dnes nebo v úterý.
Spor o složení delegace do Ankary vedl prezident s Babišovou vládou několik měsíců. Své vyloučení označil za bezprecedentní krok a omezení ústavních pravomocí hlavy státu. Babiš vysvětloval nezařazení prezidenta do delegace mimo jiné tím, že vláda chce aktivně vést zahraniční politiku.