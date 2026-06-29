Pavel odpověděl Babišovi: Nevyhovím vám, účast na summitu NATO je moje ústavní povinnost
Prezident Petr Pavel odmítl výzvu Andreje Babiše, aby se vzdal účasti na summitu NATO v Ankaře. Premiérovu žádost označil za výzvu k nevykonávání pracovních povinností a zdůraznil, že výkon prezidentských pravomocí není libovůle.
Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše (ANO), aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v živém vysílání na facebooku. Zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Prezident zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraničí politiky se snažil od nástupu současného kabinetu.
Andrej Babiš nabízí nový výklad velkorysosti. Prezident Petr Pavel má podle něj po zásahu Ústavního soudu uklidnit spor tím, že se summitu NATO raději sám vzdá. Jinak řečeno: vláda prohraje první kolo, ale prezident má zařídit, aby to tak nevypadalo.
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Názory
Andrej Babiš nabízí nový výklad velkorysosti. Prezident Petr Pavel má podle něj po zásahu Ústavního soudu uklidnit spor tím, že se summitu NATO raději sám vzdá. Jinak řečeno: vláda prohraje první kolo, ale prezident má zařídit, aby to tak nevypadalo.
„Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho ústavní povinnost. Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne,“ řekl Pavel. Babiš ho tak podle něj vyzývá k tomu, aby nevykonával pracovní povinnosti. „Takovou žádost já splnit nemohu,“ podotkl.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) prezidenta a jeho doprovod doplnil do delegace na summit v pátek. Českou misi povede Babiš. Prezident, s nímž je vláda kvůli jeho požadavku účastnit se fóra měsíce ve sporu, by podle premiéra ale mohl projevit velkorysost a summitu se letos přes rozhodnutí Ústavního soudu neúčastnit. Jet by mohl příští rok, uvedl dnes po jednání vlády.
O koordinaci prý nebyl zájem
Pavel míní, že prezident se ze své pozice účastní výkonu zahraniční politiky. K tomu je ale podle něj důležitá koordinace. „Možná si někteří vzpomenete, že jsem se o koordinaci zahraniční politiky mezi ústavními činiteli snažil od samého počátku nové vlády,“ řekl Pavel s tím, že o koordinaci nebyl zájem. „Je proto důsledkem tohoto nezájmu, že prezident, který je součástí zahraniční politiky, vykonává zahraniční politiku podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale vládě to může připadat nedostatečně koordinované s její politikou. K tomu, aby bylo, ale taková koordinace musí probíhat,“ sdělil.
Spor vlády s Hradem o účast Petra Pavla na summitu NATO pokračuje i poté, co prezidenta ministr zahraničí Petr Macinka doplnil do delegace. Premiér Andrej Babiš přesto tvrdí, že by Pavel mohl projevit velkorysost a letošní cestu do Ankary přenechat vládě.
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Politika
Spor vlády s Hradem o účast Petra Pavla na summitu NATO pokračuje i poté, co prezidenta ministr zahraničí Petr Macinka doplnil do delegace. Premiér Andrej Babiš přesto tvrdí, že by Pavel mohl projevit velkorysost a letošní cestu do Ankary přenechat vládě.
Domnívá se, že jako hlava státu by měl být vedoucím české delegace. S Babišem je stále připravený jednat o kompromisní variantě. „O té, kterou jsem mu už několikrát navrhl. To znamená, abychom se tohoto summitu zúčastnili oba. Každý jedné části z těch dvou hlavních, ze kterých se summit bude skládat. Zatím jsem na to nedostal žádnou odpověď a předpokládám, že ani nedostanu,“ uvedl prezident. „Jsem připraven udělat vše pro to, aby zastupování ČR na summitu bylo důstojné, jednotné a abychom si nedělali ve světě ostudu,“ podotkl.
Advokát Tomáš Nahodil uvedl, že pokud Hrad a vláda nedosáhnou v otázce vedení delegace v nejbližších dnech dohody, může se prezident opět obrátit na Ústavní soud. „Neboť usnesení vlády nadále stojí v kontrapunktu k českému národnímu diplomatickému protokolu i diplomatickému protokolu NATO,“ uvedl. Soud by podle něj mohl vládě uložit pořádkovou pokutu. „V uložení pořádkové pokuty nejméně vládě a ministerstvu nebrání žádná imunita ani zákonná výluka,“ dodal Nahodil.
Vláda dnes pro prezidentovu cestu také schválila letadlo. Premiér a zbytek delegace se dopraví po vlastní ose, řekl Macinka. Pavel uvedl, že by do Ankary mělo za prezidentskou kancelář letět sedm lidí. „Je to naprosté minimum a standard. Jsou to lidé, kteří se starají o zahraniční politiku, o protokol a komunikaci,“ dodal prezident a zároveň odmítl informace z některých médií, že prezidentská kancelář požadovala účast 35 lidí.
Kabinet Pavla do delegace nezařadil minulé pondělí s odůvodněním, že na summitu mají Česko reprezentovat zástupci vlády, která je odpovědná za zahraniční politiku i výdaje státu na obranné výdaje. Pavel kvůli tomu ještě ten den podal kompetenční žalobu k ÚS. Podle předběžného opatření soudu má vláda zaručit, že tam prezident se svým doprovodem navzdory rozhodnutí kabinetu pojede a bude mít dostatečný servis. O kompetenční žalobě jako takové ÚS rozhodne v řádu měsíců.
Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Macinka podání kompetenční žaloby i předběžné rozhodnutí ÚS označil už dříve za pokus o ústavní puč.
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