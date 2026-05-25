Michal Nosek: Evropa možná típla cigaretu. Nikotin ale zdaleka nekončí

Michal Nosek: Evropa možná típla cigaretu. Nikotin ale zdaleka nekončí

Kouření klasických cigaret je na ústupu
Michal Nosek
Švédsko ukazuje, že kouření cigaret lze dostat na okraj společnosti. Jenže zmizení modrého dýmu ještě neznamená konec závislosti. Nikotin se jen přesouvá do čistší, diskrétnější a společensky přijatelnější podoby nikotinových sáčků a roztoků v elektronických zařízeních.

Švédsko právě ukázalo Evropě, že kouření cigaret lze prakticky porazit. Ne jen krabičkami s varovnými obrázky, moralizováním ve školácch nebo nekonečnými debatami. Ale kombinací změny návyků, cen, regulací a dostupných alternativ. Počet lidí, kteří denně kouří cigarety, ve Švédsku mezi lety 2003 a 2025 klesl z 16 procent na 4,8 procenta, uvedla Rada pro informace o alkoholu a dalších drogách. V zemi, kde méně než pět procent obyvatel každodenně sahá po cigaretě, je kouření považované za vymýcené. Jenže švédský úspěch má háček. Cigareta mizí z ruky, nikotin zůstává v těle.

Převlečená závislost

Evropská politika se dlouho tvářila, že hlavní nepřítel má filtr, popel a odporný zápach. A částečně měla pravdu. Cigarety jsou zdravotní katastrofa, ekonomická zátěž a jeden z nejhloupějších způsobů, jak si zkrátit život a ještě za to platit. Pokud se Švédsku podařilo stlačit denní kouření ke zhruba pěti procentům populace, je to obrovský úspěch. Většina Evropy se na něj může dívat s rozpaky. Jenže to je jen první polovina příběhu.

Zhruba čtvrtina dospělých Švédů denně užívá nějaký nikotinový produkt. Nikotinové sáčky, e-cigarety. Starý kouřový rituál nahradil nový. Čistší, diskrétnější a společensky snesitelnější. Už žádný popelník na stole, žádný zápach v kabátu, žádný žlutý filtr mezi prsty. Stačí sáček pod rtem, elegantní krabička v kapse a pocit, že problém je vyřešen. Není. Závislost žije dál.

Závislost bez konce

Evropa se musí rozhodnout, zda jí jde o konec kouření, nebo o konec nikotinové závislosti. To jsou dvě různé věci. Pokud bylo cílem zbavit lidi dehtu, kouře a karcinogenních zplodin spalování, Švédsko nabízí jasný model. Pokud bylo cílem osvobodit společnost od návykového průmyslu, pak je na oslavy ještě velice brzy.

Tabákové a nikotinové firmy totiž neprohrály. Adaptovaly se. Pochopily, že cigareta je špinavá minulost, a začaly prodávat čistší budoucnost. Bílé sáčky, sladké příchutě, tekutiny do vapů, nenápadný design a jazyk životního stylu. Závislost se tak přestala tvářit jako zlozvyk a získala tvář moderní volby. A právě tady leží evropské riziko.

Dospělý kuřák, který přejde z cigaret na méně škodlivou alternativu, může udělat rozumný krok. Z hlediska veřejného zdraví má smysl rozlišovat mezi spalovaným tabákem a produkty, které neprodukují kouř. Jenže mladý člověk, který by si klasickou cigaretu možná nikdy nezapálil, může začít s nikotinem právě proto, že už nesmrdí, nepálí v krku a nevypadá jako pomalá sebevražda. Zdravotní politika tak sice slaví pád cigaret, zatímco na druhé straně vyrůstá nová generace závislých.

Švédsko tedy není důkazem, že nikotinový problém je vyřešený. Je důkazem, že cigareta jako dominantní forma užívání nikotinu může skončit. A to je zásadní rozdíl.

Co dál s nikotinem?

Evropa by si z toho měla vzít dvě lekce. První je jednoduchá. Cigarety patří co nejrychleji do zapomnění. Vyšší daně, zákaz reklamy, omezení kouření ve veřejném prostoru a tvrdá prevence fungují. Žádné nostalgické řeči o svobodě kuřáka nemohou zakrýt fakt, že kouření zabíjí ve velkém.

Druhá lekce je složitější. Náhražky nesmějí dostat neomezenou šanci jen proto, že nejsou cigaretou. Nikotinové sáčky a e-cigarety nemají být barevná hračka u pokladny ani módní doplněk pro teenagery. Mají být přísně regulované, jasně označené a zbavené marketingu, který dělá ze závislosti trend.

Konec kouření v Evropě je na dosah. Nesmí se z něj ale stát jen pouhá výměna kulis, v níž zmizí kouř Marlboro Mana, zatímco závislost zůstává, byť nenápadná. Vítězství se může slavit až ve chvíli, kdy se na nikotinové závislosti přestane stavět byznys.

Výplata nikde, komunikace žádná, píší floristky na síti. Potíže Twistu dopadly i na lidi z Kytek od Pepy

Floristky v květinářství Kytky od Pepy
Kytky od Pepy
Michal Nosek
Franšízová skupina Twist už neřeší jen insolvence části svých firem a zavírání provozoven. V diskusi ve facebookové skupině O floristice se ozývají lidé spojení s Kytkami od Pepy, kteří popisují zpožděné mzdy, chybějící dokumenty i nejistotu kolem směn.

Když skupina Twist loni převzala značku Kytky od Pepy, prezentovala akvizici jako další krok v expanzi mimo gastronomii. Značka, kterou vybudoval Josef Dušátko, se měla stát součástí širší franšízové skupiny vedle Trdlokafe, Bubblify nebo Kofi-Kofi.

O rok později je ale obraz úplně jiný. Skupina Twist zastavila prodej nových franšízových licencí, část provozoven ukončuje činnost a podle dřívějších zjištění Seznam Zpráv jsou v úpadku už tři firmy z holdingu – Bubblify International, Trdlokafe Development 1 a Naše Zmrzka. Týkat se to má i části květinářství Kytky od Pepy, u nichž se objevily zavřené pobočky nebo cedule „z technických důvodů zavřeno“.

Floristky v panice

Do tohoto rámce nyní zapadají i anonymní svědectví lidí z provozu. Ve facebookové skupině O floristice se v posledních dnech objevila diskuse, v níž několik uživatelek popisuje problémy s výplatami, komunikací i dokumenty. „Výplata nikde, informace minimální a člověk se všechno dozvídá spíš z doslechu než od vedení,“ stojí v úvodním příspěvku. Autorka dodává, že podle jejích informací měly mzdy „odcházet dle standardního postupu“, peníze ale stále nedorazily.

Další diskutující tvrdí, že je ve stejné situaci. „Výplata taky stále nikde. Informace jsme nedostali žádné a nikdo s námi nekomunikuje,“ píše. Zmiňuje také, že některé prodejny se podle informací zaměstnankyň ani neotevřou a že jedna pobočka údajně dostala výpověď. Tyto informace nejsou redakcí nezávisle ověřené.

Zpožděné mzdy

Nejde přitom o první zprávy o zpožděných mzdách ve skupině Twist. Seznam Zprávy už v březnu popsaly stížnosti zaměstnanců a brigádníků z jiných provozoven skupiny. Šéf Twistu Radek Klein tehdy uvedl, že „k dnešnímu dni jsou uhrazeny všechny mzdy“ a případná zpoždění označil za posun v řádu dnů související se změnou interního mzdového zpracování.

Diskuse floristek ale naznačuje, že obavy se nyní přelévají i do části lidí kolem Kytek od Pepy. Jedna z bývalých pracovnic ve skupině píše, že po výpovědi čeká nejen na peníze, ale i na potvrzení o příjmech a zápočtový list. „Pracák na mě už tlačí,“ uvádí s odkazem na úřad práce. Jiná diskutující tvrdí, že čeká na dokumenty tři měsíce a že firma podle ní neposlala potřebné podklady na sociální správu.

Frustrované květinářky

Další komentáře popisují i širší frustraci z fungování pod skupinou Twist. Další bývalá pracovnice Kytek od Pepy tvrdí, že po odchodu z firmy ještě několik měsíců řešila „dokumenty, peníze, nic“ a že komunikace byla „na bodu mrazu“. Zároveň odlišuje původní značku od nového vedení: „Co se týká Kytek od Pepy jako takových, pokud máte štěstí a narazíte na pobočku pod vedením aktivního franšízanta, vyhrajete… problém je Twist,“ napsala.

Podobný motiv se opakuje i v příspěvku další diskutující, která popisuje zavření jedné pobočky „z minuty na minutu“ údajně kvůli neplacení nájmu. Tvrdí, že firma do té doby zaměstnankyním říkala, že je vše v pořádku. Poslední výplata jí podle komentáře zatím nedorazila.

Veřejně doložené problémy Twistu jsou mezitím čím dál širší. Seznam Zprávy popsaly, že finanční úřad nechal zřídit zástavní právo k majetku společnosti Kofi-Kofi servis a že firma Trdlokafe International čelí exekuci. Skupina zároveň od konce loňského roku zavírá pobočky svých značek včetně Trdlokafe, Bubblify a Kytek od Pepy.

Twist dlouhodobě odmítá, že by problémy vyplývaly z jeho vlastního pochybení. Radek Klein v předchozích vyjádřeních označoval insolvenční návrhy za účelové a šikanózní a současné potíže spojoval s konfliktem s podnikatelem Jiřím Wohlmannem a Petrem Bujnochem, jehož společnost Alkony-CZ podala insolvenční návrh na Bubblify.

Biohacking: Pijete málo? I mírná dehydratace může rozhodit mozek i energii

Pijete málo? I mírná dehydratace může rozhodit mozek i energii
ČTK
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Voda je jednou z nejzákladnějších látek pro fungování lidského organismu. Často se mluví o tom, že bychom měli víc pít, případně že dehydratace způsobuje bolest hlavy nebo únavu. Voda ale zasahuje prakticky do všech procesů v těle, od regulace teploty přes fungování mozku až po transport živin, hormonální signalizaci nebo práci buněk.

Lidské tělo je z velké části tvořeno vodou. Celkové množství se liší podle věku, množství svalové hmoty a tuku, ale voda tvoří přibližně polovinu až dvě třetiny tělesné hmotnosti. Není přitom rozložená rovnoměrně. Část se nachází uvnitř buněk, část v krvi, lymfě nebo mezibuněčném prostoru. Organismus neustále pracuje na tom, aby mezi těmito prostory udržoval správnou rovnováhu minerálů a tekutin. Hydratace tak není jen otázkou samotné vody, ale také elektrolytů, tedy minerálů, jako jsou sodík, draslík nebo hořčík.

Když člověk přijímá málo tekutin, tělo začne vodou šetřit. Ledviny koncentrují moč, mění se hormonální regulace a organismus se snaží udržet stabilní prostředí pro ty nejdůležitější procesy. Už mírná dehydratace může ovlivnit koncentraci, náladu, fyzický výkon nebo pocit energie. Mozek je na hydrataci velmi citlivý, protože i mírná dehydratace ovlivňuje průtok krve, transport kyslíku i fungování nervových buněk. Nedostatek tekutin se proto často projeví únavou, horší koncentrací, bolestí hlavy nebo pocitem mentální mlhy. Studie ukazují, že už relativně malá ztráta tekutin může negativně ovlivnit pozornost, náladu i kognitivní výkon.

Hydratace zároveň úzce souvisí s termoregulací. Pocení je mechanismus, kterým se tělo ochlazuje, a bez dostatečného množství tekutin se tento proces zhoršuje. Proto bývá nedostatečný příjem vody výraznější problém při vysokých teplotách, sportu, pobytu na slunci nebo během nemoci. Člověk ale nemusí být dehydratovaný jen v létě. V zimě lidé často pijí méně, protože necítí žízeň tak výrazně, zároveň tráví více času uvnitř a dýchají sušší vzduch. Pocit žízně není vždy ideálním ukazatelem, protože může přijít později, zvlášť při stresu, vysokém pracovním tempu nebo dlouhém soustředění. Mnoho lidí během dne funguje na kávě, energetických nápojích nebo sladkých limonádách a příjem vody je potom nižší, než by náš organismus chtěl. Pokud člověk naopak přijímá velké množství tekutin bez minerálů, může dojít k narušení elektrolytové rovnováhy. Hydratace je vždy spojená s hladinou minerálů a aktuálními potřebami organismu.

Roli hraje i jídelníček

Množství vody, které člověk potřebuje, závisí na tělesné hmotnosti, fyzické aktivitě, teplotě prostředí, množství svalové hmoty, stravě nebo zdravotním stavu. Jinou potřebu má člověk, který celý den sedí v kanceláři, a jinou člověk sportující nebo pracující fyzicky. Roli hraje i jídelníček. Strava bohatá na ovoce a zeleninu obsahuje přirozeně velké množství vody, zatímco vysoce zpracované a slané potraviny mohou potřebu příjmu dalších tekutin zvyšovat. Nedostatek tekutin může zhoršovat trávení, protože tělo pak využívá vodu ze střev namísto změkčování stolice. Dehydratace se projevuje i ve snížené elasticitě a zhoršené kvalitě pokožky.

Prakticky je pro většinu lidí nejrozumnější zaměřit se na pravidelnost konzumace tekutin. Často funguje už pravidlo mít vodu během dne fyzicky na očích. Mnoho lidí nepije, protože jsou zahlceni prací nebo mají pozornost jinde. Pomáhá také začínat den sklenicí vody, zvlášť po noci, kdy organismus několik hodin nepřijímal tekutiny. Užitečné může být sledovat i jednoduché signály těla. Velmi tmavá moč často naznačuje nízký příjem tekutin, zatímco čirá moč po většinu dne může znamenat nadměrné pití. Důležitý je i subjektivní pocit energie, koncentrace nebo sucha v ústech. Při sportu, vysokých teplotách nebo větším pocení je vhodné myslet i na elektrolyty, nejen na samotnou vodu. Minerály ztracené potem je potřeba doplňovat, jinak se může objevit slabost, bolest hlavy nebo svalové křeče. Nemusí jít nutně o speciální sportovní nápoje. Mnoha lidem stačí kvalitní strava, minerální voda nebo kombinace vody s přirozenými zdroji minerálů.

Biohacking: Večerní rutina rozhoduje o všem. Jaké chyby děláme před spaním nejčastěji

Enjoy

Večerní rutina funguje jako přirozené vyústění celého dne. Má totiž přímý dopad na to, jak se organismus zotaví během noci a s jakou energií vstaneme ráno. Večer je čas, kdy tělo postupně přechází z aktivního režimu do regeneračního, a tento přechod neprobíhá automaticky jen proto, že jsme unavení. Jak trávíme večer, ovlivní nejen rychlost usínání a hloubku spánku, ale i celkovou kvalitu regenerace.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

