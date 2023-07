Jeden „turek“ nestačí. Trendem u firem je lákat zaměstnance na kvalitní značky

Káva je jednou z nejobchodovanějších komodit na světě. Její pěstování a zpracování zaměstnává přes sto milionů lidí a každou vteřinu se na planetě vypije více než 26 tisíc šálků kávy. Češi dosud nepatřili mezi kávové fajnšmekry a mnoho z nich si stále vystačí s tradiční tureckou kávou. Nyní se však trend mění. Ve firmách i domácnostech se prosazují moderní kávovary.

Reklama

Zájem o kávy značek Dallmayr, Illy nebo Tchibo z kávovarů v podnicích stále roste. Jeden z předních dodavatelů Dallmayr například dodává své produkty i do kávovarů v prezidentské kanceláři. Ze známých celebrit si tuto kávu v minulosti oblíbil i věhlasný „slavík“ Karel Gott.

Biohacking: Proč je káva zabiják spánku? Nabourává funkci nadledvinek. Pomoci může tyrosin Enjoy Pocit únavy, stres, deprese. V uspěchaném světě stále častější problém. A nevyvážená strava se na tom podílí významnou rolí. Naštěstí je výzkum látek, které mohou tělu pomoci zvládat vyšší zátěž, čím dál přesnější. Zkoumání aminokyselin, jako je například tyrosin, může lidem pomoci žít mnohem zdravěji a s menším stresem. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Podle distributorů kávy a kávovarů se z kávy nikdy nestane ryze fastfoodový produkt, protože potřebuje čas na správnou přípravu, který v rychlých občerstveních chybí. „Našimi zákazníky jsou velké firmy jako ČEZ, Bosch či DHL, kavárny, restaurace, ubytovací zařízení Volareza, ale i čerpací stanice. Provozujeme ´kávový´ catering na významných společenských událostech nebo při akcích na Pražském hradě, “ vypočítává generální ředitel společnosti Dallmayr v České republice René Sion.

Novinkou je „mobilní minikavárna“

Aktuálně rostoucím trendem ve firmách je budování oddechových koutků nebo zón pro relaxaci zaměstnanců. Do těchto míst tradičně patří popíjení kávy. Sion v této souvislosti přišel na myšlenku „mobilního cafédocku“, tedy pojízdné minikávárny, která v zasedacích místnostech, relaxačních zónách nabízí nápoj z kávovaru spolu s dalším občerstvením v miniledničce.

René Sion, ředitel společnosti Dallmayr Michal Nosek, Newstream

Růst spotřeby kávy v podnicích a restauracích ochromil covid-19, ale již se vrací k číslům před pandemií. „V roce 2019 jsme měli tržby 440 milionů korun, v průběhu pandemie tržby klesly o patnáct procent a loni jsme byli znovu na 440 milionech. Ale ziskovost se kvůli inflaci snížila," říká Sion s tím, že výpadek odběru kávy ve firmách během covidu částečně nahradila domácí spotřeba.

Vláda turecké kávy slábne

Obliba kávy z kávovarů ve firmách i domácnostech roste a stává se módou. Čeští pijáci však ještě stále před kvalitou filtrované kávy preferují tradičního „turka“ s lógrem. Barista Tomáš Fábera odhaduje, že kávu s lógrem pije více než polovina konzumentů.

„Na noc je ale turek naprosto nevhodný, mnohem lepší je slabá káva, jako kappuccino, či espresso," připomíná barista a dává další kávovou radu. Pro těhotné ženy je naprosto nevhodná káva bez kofeinu, protože obsahuje chemické látky potřebné k jeho odstranění.