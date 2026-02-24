Macinka v OSN vzkázal Lavrovovi: Můžete zabrat území, ale nemůžete zabrat budoucnost

Rusko agresi proti Ukrajině ospravedlňuje bezpečnostními obavami, invaze ale nikdy není legitimní, prohlásil český ministr zahraničí Petr Macinka na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN k Ukrajině v den čtvrtého výročí ruské invaze. Šéf české diplomacie ve svém vystoupení oslovil nepřítomného ruského kolegu Sergeje Lavrova a vzkázal mu, že rakety nejsou argumentem a že považuje ruské raketové útoky za přiznání ruského selhání.
Uplynuly čtyři roky a je na čase válku konečně ukončit, prohlásil šéf české diplomacie. Podle Macinky největší síla globální mocnosti nespočívá ve schopnosti začít válku, ale ve schopnosti ji ukončit.
„Cynický autopilot“
„Jak vypadá vaše vítězství? Kolik zničených měst je dost? Kolik zmařených životů je dost? Protože pokud vítězství nemá jasný konec, pak to není strategie. Je to cynický autopilot,“ prohlásil český ministr zahraničí na adresu Moskvy. Její válečný plán podle něj přežívá jen kvůli neschopnosti přiznat, že selhal.
„Pane Lavrove, velké národy dokážou přežít porážku. Nedokážou však přežít strategii, která nemá konec. Můžete zabrat území, ale nemůžete zabrat budoucnost,“ řekl rovněž český ministr. Rusko sice může dočasně kontrolovat území, ovládat narativ a šířit propagandu, ale čas podle Macinky vždy odhalí, kdo mluvil o bezpečnosti a kdo ji rozkládal.
Rusko podle něj není bezpečnější než před čtyřmi lety, nemá více partnerů, stability, ani důvěry. Je tedy legitimní se ptát, zda zvolená strategie Ruska skutečně vede k jeho bezpečnosti, poznamenal Macinka. Rovněž prohlásil, že Moskva jednoho dne bude muset odpovídat na otázku, proč válku zahájila.
Macinka uvedl, že se na Lavrova neobrací jako na protivníka. Ruského ministra zahraničí označil za člověka, který ví, že žádná velmoc nemůže vyhrát válku proti realitě. Svůj projev se český ministr podle svého vyjádření rozhodl pojmout jako promluvu k Rusku, protože na shromáždění prý nepřišel opakovat známé fráze o Ukrajině a její situaci.
Ministr zahraničí v závěru projevu poděkoval Ukrajině za předložení rezoluce Valnému shromáždění OSN a uvedl, že Česká republika ji v hlasování podpoří.
Tři klíčové české miliardářské skupiny, CSG Michala Strnada, KKCG Karla Komárka a PPF Renáty Kellnerové neměly v uplynulých měsících nouzi o zajímavé byznysové novinky. S růstem jim pomáhali tradiční „právní dealmakeři“ na trhu, kteří tak pokryli výjimečné mandáty od zbrojního průmyslu přes loterie až po e-commerce, shrnuje ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.
Jeden z nejvýraznějších evropských debutů poslední doby. Tak média označovala rekordní vstup obranného holdingu Czechoslovak Group (CSG) na burzu Euronext Amsterdam a jeho souběžné zalistování v Praze. Tzv. IPO firmu ocenilo na 25 miliard eur a podle analytiků tak šlo nejen o největší primární úpis akcií obranné firmy v historii, ale také nejvýznamnější vstup na burzu v Evropě od roku 2022 a současně o největší emisi na amsterodamské burze za posledních dvacet let.
Není proto překvapivé, že se k mandátu nedlouho poté přihlásily také elitní advokátní kanceláře. Skupině CSG poskytovali komplexní právní poradenství v průběhu celého procesu právníci z Clifford Chance. Kancelář podporovala CSG již od rané fáze strukturování a příprav až po samotnou realizaci transakce a úzce spolupracovala s vedením skupiny CSG i dalšími poradci s cílem zajistit hladký a efektivní průběh uvedení akcií na burzu.
Klíčovou osobou mandátu za skupinu CSG byl Ladislav Štorek, místopředseda představenstva a šéfprávník, který dříve působil jako vedoucí partner advokátní kanceláře Dentons. Tým Clifford Chance pak vedli partneři Chris Roe, Han Teerink a Jill Concannon. Pražský řídící partner Miloš Felgr působil jako koordinační partner pro skupinu CSG. Na mandátu z českých právniček a právníků pracovali seniorní advokáti Vladimír Rýlich a Veronika Kinclová, advokátní koncipienti Ondřej Šteco, Barbora Fiřtíková a Dávid Herich či counsel Petr Šebesta.
Syndikátu upisujících bank radili experti z advokátní kanceláře A&O Shearman. Syndikát vedly společnosti BNP PARIBAS, Jefferies GmbH, J.P. Morgan a UniCredit jako společní globální koordinátoři, přičemž Česká spořitelna, Commerzbank, Deutsche Bank a Morgan Stanley působily jako společní bookrunneři. Tým A&O Shearman vedli partneři Jeff Hendrickson, Petr Vybíral a Michael Bloch. S partnery úzce spolupracovala advokátka Denisa Jonášová a na mandátu se podílel také seniorní daňový poradce Michal Dušek.
S trochou nadsázky nebyl Michal Strnad, majitel Czechoslovak Group, jediný miliardář, kterému nedávno pomáhal tým Clifford Chance Prague Association. Kancelář nedávno radila loterijní společnosti Allwyn ze skupiny KKCG Karla Komárka při syndikaci úvěrů v celkovém objemu 1,5 miliardy dolarů určených na financování akvizice 62,3% podílu ve firmě PrizePicks, předním provozovateli denních fantasy sportovních soutěží v Severní Americe, a zároveň Allwynu asistovala při emisi seniorních zajištěných dluhopisů v hodnotě 550 milionů eur se splatností v roce 2031 a navýšení existujícího úvěru o 100 milionů eur na objem 925 milionů eur se splatností v roce 2032. „Tyto mandáty dále potvrzují naši dlouhodobou podporu strategických financování skupiny Allwyn napříč evropskými a severoamerickými kapitálovými trhy, což skupině umožňuje naplňovat její ambiciózní růstovou strategii,“ uvedla kancelář.
Tým Clifford Chance vedl řídící partner Miloš Felgr za významné podpory seniorního advokáta Vladimíra Rýlicha a advokáta Tomáše Kubaly. Součástí týmu byli rovněž advokátní koncipienti Barbora Fiřtíková a Radek Sikora.
V elitním výčtu „miliardářských skupin“ nesmí chybět ani PPF Renáty Kellenrové s rodinou. Skupině nedávno radili právníci ze Skils vedené Karlem Muzikářem, a to při probíhajícím převzetí společnosti InPost, která je předním evropským poskytovatelem e-commerce řešení se specializací na doručování prostřednictvím automatizovaných výdejních boxů.
„PPF radíme v souvislosti s podmíněnou dohodou o doporučené nabídce na odkup všech akcií společnosti InPost za peněžité protiplnění v konsorciu s globální logistickou skupinou FedEx, americkým private equity fondem Advent International a Rafałem Brzoskou, zakladatelem a CEO společnosti InPost. S celkovou nabídkovou cenou ve výši 7,8 miliardy eur, tedy v hodnotě 189 miliard korun, se jedná o jednu z největších M&A transakcí posledních let za účasti českého investora,“ uvedla kancelář.
Český trh s historickými sídly se v posledních letech výrazně proměnil. Investoři dnes pečlivě zvažují nejen kupní cenu, ale především náklady na rekonstrukci, budoucí provoz a možnosti využití objektu. Zámek už dávno není impulzivní koupi, ale dlouhodobým projektem.
Některé historické nemovitosti už svého nového majitele našly. Z nabídky například zmizel lovecký zámeček Dřevíč, kde více než třicet let žil Karel Schwarzenberg. Objekt v křivoklátských lesích nabízela realitní kancelář Svoboda Willimas za 65 milionů korun. Aktuálně již v její nabídce není.
Zato jiné historické areály na kupce stále čekají. Stát prodává například zámek Bezdužice nebo pražský zámek Veleslavín. V soukromé nabídce zůstává také zámek v Soutice, ležící na pomezí okresů Kutná Hora a Benešov, s rozsáhlými pozemky přes pět hektarů a velkou stodolou vhodnou pro eventové využití.
Typově jde často o rozsáhlé objekty, které jsou pro běžné rodinné bydlení obtížně využitelné. Potenciální investoři proto musí pro zámky hledat nové funkce. Často se tak z nich stávají hotely, eventové areály, vzdělávací centra nebo domovy pro seniory. Právě poslední jmenovaný segment podle odborníků sílí, zejména u objektů v klidnějších lokalitách s parkem či zahradou.
Podle realitního makléře Radomíra Kočího, který dlouhodobě mapuje příběhy historických domů v rámci projektu Poznej domy, se situace nicméně postupně zlepšuje. „Prázdných domů ubývá. Objekty, které za komunismu chátraly, se dnes daří opravovat. Většina těch, které zatím nenašly svého zachránce, se alespoň dočkala základní ochrany,“ uvedl dříve Kočí.
Ceny podle něj spíše procházejí korekcí, než že by dramaticky padaly. Rostoucí náklady na stavební práce i energie nutí prodávající přizpůsobit očekávání realitě trhu. Doba prodeje se výrazně liší. Atraktivní objekt s jasným využitím může najít kupce rychle, což je zřejmě i případ Schwarzenberkova Dřevíče, jiné čekají i několik let. Takovým případě je i zámek Štiřín.
Specifickou kapitolou je v případě těchto nemovitostí zahraniční kapitál. Před válkou na Ukrajině patřili mezi významné investory Rusové, dnes však na trhu prakticky chybí. Řada nemovitostí tak spoléhá především na tuzemské investory.
„Dříve zde vlastnili mnoho historických nemovitostí Rusové a Bělorusové, obzvláště v Karlovarském kraji, ale samozřejmě i v dalších tuzemských regionech. Tyto historické objekty skupovali ve velkém od státu a restituentů a péče o ně byla skutečně tristní. Je jednoznačně pozitivní, že se těchto historických objektů začali ve velkém před pár lety zbavovat ve prospěch kupujících, kterým na jejich osudu záleží,“ uvedla v minulosti Lenka Munter, makléřka z realitní kanceláře Luxent, která se na prodej zámků věnuje.
Bylo tam vězení i rekreační areál ČKD. Teď se stát snaží barokního zámku Bezdružice zbavit. Zatím ale o něj nikdo neprojevil zájem, ani po několika milionovém zlevnění. Historická památka má našlápnuto na to, stát se dalším ležákem v majetku státu.
FOTOGALERIE: Výprodej zámků v Čechách. Ceny honosných sídel padají