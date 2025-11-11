E.ON sníží ceny energií. Zákazníci budou šetřit stovky korun za dodávku elektřiny i v příštím roce
Zákazníci společnosti E.ON budou mít nižší ceny za dodávku energií i v roce 2026. Od ledna budou klienti s nefixovanou cenou platit o 10 procent menší částku za dodávanou MWh elektřiny a plynu. E.ON tím naváže na slevu za energie, kterou klientům poskytl od prvního září dočasně do konce toho roku. Informace o změně cen za dodávku elektrické energie nebo plynu začne společnost zákazníkům posílat během listopadu.
„Dlouhodobě dokazujeme, že vždy přenášíme pokles cen na trhu na naše zákazníky a naše nákupní strategie jim zajišťuje trvale výhodné ceny a troufnu si říct, že jedny z nejvýhodnějších na trhu. Od ledna snížíme všechny ceníky s nefixovanými cenami o 10 % za MWh elektrické energie i plynu. Tím navážeme na slevu na energie, kterou jsme našim zákazníkům poskytli už před topnou sezonou od září tohoto roku,“ popisuje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie.
Zhruba 800 tisíc zákazníků tak může počítat s výhodnějšími cenami a to bez nutnosti měnit produkt nebo uzavírat novou smlouvu.
Kolik domácnosti ušetří? V nejběžnější distribuční sazbě D02d zaplatí zákazník s ceníkem na dobu neurčitou od ledna za dodávku jedné MWh elektrické energie 3539 Kč s DPH (2925 Kč bez DPH) a v plynu 1579 Kč s DPH (1305 Kč bez DPH).
Jen za dodávku jedné MWh elektrické energie v nejběžnější sazbě D02d klienti ušetří téměř 400 Kč. Za celý rok tak i domácnost, která elektřinu používá jen pro běžnou spotřebu, zaplatí o zhruba 700 Kč na dodávce elektřiny méně. U domácností, které elektřinou ohřívají vodu nebo topí pak bude úspora od 1 500 do necelých 6 000 Kč podle jejich spotřeby. U plynu pak domácnost, která ho využívá na topení i ohřev vody, uspoří do tří tisíc korun.
Ještě větší úspora díky fixaci cen
Na ještě větší úspory dosáhnou zákazníci zafixováním svých produktů. E.ON v průběhu roku několikrát vydal nové a výhodnější fixované ceníky pro stálé i nové zákazníky. Naposledy upravil ceny pro stávající klienty v září tohoto roku. Přechodem z běžného na fixovaný dvouletý produkt zákazník ušetří na dodávce MWh elektřiny aktuálně přes 650 Kč a navíc jistotu ceny na dva dopředu.
„Fixovat ceny elektrické energie zákazníkům doporučujeme a pokud se podíváme na délku fixací, pro které se zákazníci rozhodují, tak se jedná o dvouleté smlouvy,“ doplňuje Radek Fišer, vedoucí dodávek elektřiny pro domácnosti společnosti E.ON Energie.
