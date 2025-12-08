Každý desátý Čech neví, kolik platí za elektřinu
Češi vývoj cen elektřiny příliš nesledují. Téměř polovina z nich se ve fakturách za energie nevyzná a kontroluje pouze konečnou částku. Každá desátá domácnost ani netuší, kolik za dodávky měsíčně utrácí. Vyplývá to průzkumu agentury Ipsos pro skupinu Klik.cz.
Zhruba 46 procent Čechů v průzkumu, který se uskutečnil mezi 1039 respondenty, přiznalo, že se ve fakturách za energie nevyzná a kontroluje pouze finální částku. Dalších sedm procent pak neřeší ani tu a platby si nechává samovolně strhávat z účtu inkasem. Asi pětina lidí nerozumí struktuře plateb a poplatkům za distribuci a další služby.
Kolem 45 procent domácností má podle průzkumu uzavřen fixní tarif, nejčastěji na jeden až dva roky. „Fixace se vyplatí zejména v době, kdy jsou ceny nízko, což je právě teď. Rozumnou volbou je dvouletá fixace, která poskytuje stabilitu, ale zároveň nezaváže na příliš dlouho. Zákazník tak zůstává dostatečně flexibilní pro případ, že by se situace na trhu zásadně změnila,“ uvedl vedoucí oddělení energií Klik.cz Miren Memiševič.
To, že je pro Čechy problematika energií náročná, dokládá podle firmy i fakt, že každý pátý respondent průzkumu uvedl, že podle jeho názoru se po skončení fixace smlouva automaticky prodlužuje o jeden rok. U některých typů smluv jsou ale podmínky nastaveny tak, že zákazník přechází na tarif podle aktuálně platného ceníku bez fixace, tedy na dobu neurčitou. S lepší retenční nabídkou od stávajícího dodavatele počítá 41 procent lidí. Předpokládají, že dosáhnou lepší cenu, když pohrozí odchodem k jinému dodavateli.
Ochota lidí měnit dodavatele podle průzkumu postupně roste. Nabídky dodavatelů si čas od času srovnává asi 32 procent lidí, přičemž v případě lepší nabídky jsou ochotni přejít k jinému obchodníkovi. Každý čtvrtý je poté ochoten měnit dodavatele pouze za předpokladu, že by s jeho službami či jednáním byl opravdu nespokojený, vyplývá z něj.
Na spadnutí je výrazné zlevnění elektřiny. I když dnes ERÚ oznámí zvýšení regulované složky, domácnosti mohou počítat s úsporou i třeba 23 tisíc korun oproti loňsku.
Ceny komodit se letos na světových trzích vesměs zvyšují, drahé kovy od ledna do konce listopadu zdražily o desítky procent. Výrazně stoupla i cena mědi a kávy. Naopak podstatně zlevnil zemní plyn, dále ropa, kakao a pomerančový džus. Komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku vykazuje desetiprocentní růst, vyplývá z burzovních statistik.
Zlato září, ropa bledne. Komodity zažívají největší rozdíly za roky
