Do vedení ČSOB Pojišťovny míří Petr Hošek
ČSOB Pojišťovna obměňuje vedení. Novým členem představenstva se stal Petr Hošek, dosavadní šéf Ušetřeno.cz. Nahrazuje Stanislava Umu, který po letech skupinu ČSOB opouští.
V představenstvu ČSOB Pojišťovny skončil ke konci loňského roku Stanislav Uma, který společnost opouští a bude působit mimo skupinu ČSOB. Od 1. února 2026 jej nahradil Petr Hošek, dosavadní generální ředitel společnosti Ušetřeno.cz.
Stanislav Uma byl zároveň místopředsedou představenstva. Kdo jej v této funkci nahradí a jaké budou role dalších členů nového představenstva, chce pojišťovna oznámit v nejbližších týdnech.
Uma pomáhal s modernizací pojišťovny
Podle vedení ČSOB Pojišťovny měl Stanislav Uma výrazný podíl na modernizaci klíčových procesů, zejména v oblasti likvidace pojistných událostí a fungování back office.
„Stanislav Uma stál u zásadní modernizace a zefektivnění likvidace pojistných událostí, významně přispěl ke zlepšení projektového a procesního managementu i činností back office,“ uvedl generální ředitel pojišťovny Jiří Střelický.
Podle něj se Uma podílel také na posílení spolupráce uvnitř skupiny ČSOB a na úspěších a oceněních, které pojišťovna v posledních letech získala.
Nová posila z fintechového prostředí
Novým členem představenstva se stal Petr Hošek, který do ČSOB Pojišťovny přechází ze společnosti Ušetřeno.cz. Podle vedení pojišťovny přináší kombinaci zkušeností z finančního sektoru i technologických projektů.
„Má bohaté zkušenosti jak z finančního sektoru, tak z oblasti technologií a inovací. Věřím, že díky těmto přednostem posune péči o naše klienty zase o kus dopředu,“ doplnil Střelický.
Sám Hošek označuje svůj příchod za příležitost podílet se na další transformaci pojišťovny. „Před pojistným trhem stojí řada technologických výzev. Naším cílem je posunout klientskou spokojenost na další úroveň a tím posílit pozici ČSOB Pojišťovny na trhu,“ uvedl.
Dlouholeté zkušenosti z pojišťovnictví
Petr Hošek působí v pojišťovnictví více než dvacet let. Kariéru zahájil v roce 2004 jako produktový manažer v České pojišťovně. Následně zastával manažerské pozice ve skupině AXA, mimo jiné jako provozní ředitel AXA CZ/SK a později zástupce generálního ředitele AXA Assistance CEE.
V letech 2016 až 2020 působil jako Chief Technical Officer ve společnosti AXA Partners CEE. Do skupiny KBC nastoupil v roce 2020, kdy se stal generálním ředitelem Ušetřeno.cz.
