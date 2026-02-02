Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Do vedení ČSOB Pojišťovny míří Petr Hošek

Do vedení ČSOB Pojišťovny míří Petr Hošek

Do vedení ČSOB Pojišťovny míří Petr Hošek
ČSOB Pojišťovna, užito se svolením
nst
nst

ČSOB Pojišťovna obměňuje vedení. Novým členem představenstva se stal Petr Hošek, dosavadní šéf Ušetřeno.cz. Nahrazuje Stanislava Umu, který po letech skupinu ČSOB opouští.

V představenstvu ČSOB Pojišťovny skončil ke konci loňského roku Stanislav Uma, který společnost opouští a bude působit mimo skupinu ČSOB. Od 1. února 2026 jej nahradil Petr Hošek, dosavadní generální ředitel společnosti Ušetřeno.cz.

Stanislav Uma byl zároveň místopředsedou představenstva. Kdo jej v této funkci nahradí a jaké budou role dalších členů nového představenstva, chce pojišťovna oznámit v nejbližších týdnech.

Řehákův fintech ulovil bankovní těžkou váhu

Money

Český fintech Direct Fidoo posiluje vedení. Do role Chief Client Officera nastupuje Radek Hájek, který většinu kariéry strávil v bankovní skupině ČSOB. Zodpovědný bude za obchod, marketing i digitální kanály. Firma tím dává najevo ambice dalšího růstu v Česku i regionu.

nst

Přečíst článek

Uma pomáhal s modernizací pojišťovny

Podle vedení ČSOB Pojišťovny měl Stanislav Uma výrazný podíl na modernizaci klíčových procesů, zejména v oblasti likvidace pojistných událostí a fungování back office.

„Stanislav Uma stál u zásadní modernizace a zefektivnění likvidace pojistných událostí, významně přispěl ke zlepšení projektového a procesního managementu i činností back office,“ uvedl generální ředitel pojišťovny Jiří Střelický.

Podle něj se Uma podílel také na posílení spolupráce uvnitř skupiny ČSOB a na úspěších a oceněních, které pojišťovna v posledních letech získala.

Nová posila z fintechového prostředí

Novým členem představenstva se stal Petr Hošek, který do ČSOB Pojišťovny přechází ze společnosti Ušetřeno.cz. Podle vedení pojišťovny přináší kombinaci zkušeností z finančního sektoru i technologických projektů.

„Má bohaté zkušenosti jak z finančního sektoru, tak z oblasti technologií a inovací. Věřím, že díky těmto přednostem posune péči o naše klienty zase o kus dopředu,“ doplnil Střelický.

Sám Hošek označuje svůj příchod za příležitost podílet se na další transformaci pojišťovny. „Před pojistným trhem stojí řada technologických výzev. Naším cílem je posunout klientskou spokojenost na další úroveň a tím posílit pozici ČSOB Pojišťovny na trhu,“ uvedl.

Wolt mění šéfa. Přichází muž, který v Česku rozjel FlixBus

Wolt mění šéfa. Přichází muž, který v Česku rozjel FlixBus

Leaders

Do čela českého Woltu nastupuje zkušený manažer Pavel Prouza, který stál u úspěchu FlixBusu ve střední Evropě. Platformu chce proměnit v „obchodní dům v kapse“ a oslovit nejen velké značky, ale i lokální podniky. První změny slibuje už letos.

nst

Přečíst článek

Dlouholeté zkušenosti z pojišťovnictví

Petr Hošek působí v pojišťovnictví více než dvacet let. Kariéru zahájil v roce 2004 jako produktový manažer v České pojišťovně. Následně zastával manažerské pozice ve skupině AXA, mimo jiné jako provozní ředitel AXA CZ/SK a později zástupce generálního ředitele AXA Assistance CEE.

V letech 2016 až 2020 působil jako Chief Technical Officer ve společnosti AXA Partners CEE. Do skupiny KBC nastoupil v roce 2020, kdy se stal generálním ředitelem Ušetřeno.cz.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání“

Kevin Warsh
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Za propadem cen zlata, stříbra i bitcoinu stojí především fundamentální změna očekávání kolem americké měnové politiky. Kevin Warsh, kterého prezident USA Donald Trump vybral do čela americké centrální banky, plánuje posílit dolar tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a potenciálně se stal dokonce deflační měnou. Tím by z velké části odpadla potřeba investovat do jiných deflačních aktiv, jako jsou zlato, stříbro či bitcoin.

Warsh ve zkratce věří, že příčinou inflace a trvalého znehodnocování konvenčních měn typu dolaru jsou:

  1. přebujelé vládní výdaje
  2. přebujelé „tištění peněz“ v režii centrální banky, která ony vládní výdaje zhusta nepřímo financuje (např. prostřednictvím nákupů vládních dluhopisů na sekundárním trhu za nově vytvářené peníze) a která zároveň v té souvislosti nemístně nafukuje svoji rozvahu
  3. tlumení a popírání blahodárného vlivu takzvané dobré deflace, dané technologickým pokrokem

S ranými investory do bitcoinu se tedy vlastně stoprocentně shoduje.

Vnitřní, objektivní hodnota bitcoinu totiž není nulová, jak míní třeba Evropská centrální banka. Je kladná, pokud a dokud jsou konvenční měny, resp. jejich kupní síla, znásilňovány vládami a centrálními bankami.

Zlato nadále roste

Zlato a stříbro v prudkém pádu. Trhy zasáhla tvrdá korekce

Trhy

Ceny zlata a stříbra pokračují ve výrazném poklesu a navazují tak na prudký páteční výprodej, během něhož cena stříbra klesla až o 30 procent. Podle analytiků stojí za propadem kombinace několika faktorů: posilující americký dolar, snaha investorů vybírat zisky po dlouhém období výrazného růstu a také rozhodnutí komoditní burzy CME zvýšit požadavky na maržové obchody. To prodražuje spekulace financované vypůjčenými penězi a nutí investory uzavírat pozice.

nst

Přečíst článek

Warsh chce s tímto znásilňováním skoncovat. Chce razantně zkrotit přebujelé vládní výdaje, a nakonec i vlastní dluh tím, že omezí „tištění peněz“ a postupně zásadně redukuje rozvahu centrální banky USA. A tím, že celou ekonomikou a skrze firmy typu Palantir i americkou veřejnou správou pronikne umělá inteligence, stěžejní to zdroj zmíněné dobré deflace.

Pokud by se toto vše Warshovi podařilo, dolar ozdraví natolik, že nebude příliš třeba únikových alternativ. Poptávka po zlatě, stříbru či bitcoin opadne trvale. Protože tyto alternativy fungují tehdy, když „nefunguje“ dolar.

Kdo se nyní překotně zbavuje zlata, stříbra či bitcoinu z jiného než spekulativního důvodu, jakým je třeba vybírání krátkodobých zisků, vlastně věří, že Warsh své věru revoluční cíle naplní.

Jensen Huang

Plán za 100 miliard se zadrhl. Nvidia couvá od investice do OpenAI

Zprávy z firem

Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. Uvedl to deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.

ČTK

Přečíst článek

Pokud by se jeho cíle naplnily, pokud by skončilo znásilňování dolaru, americká centrální banka skutečně bude moci jít se svými úrokovými sazbami níže. Protože zásadní proinflační tlaky, jako jsou masivní vládní výdaje nebo mohutně nafouklá rozvaha centrální banky, oslabující a znehodnocující dolar, prostě zmizí. A navíc inflaci stlačí i růst produktivity daný rozmachem dezinflační, ba deflační technologie umělé inteligence.

Donald Trump si zjevně z celého odnesl hlavně jen to jedno. Že Warsh díky umělé inteligenci sníží úrokové sazby. A to rychle. Warsh se tak vlastně zavázal k „revoluční přeměně měnového systému USA na počkání“.

Kdo věří v zázraky, je bláhový. Kdo v zázraky na počkání, ještě bláhovější.

Související

Bitcoin v roce 2025 dosáhl rekordní výše a pak padl

Konec krypto pohádky. Svět bitcoinu proměnila regulace, volatilita a tvrdý návrat do reality

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Zleva ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a premiér Petr Fiala (ODS) na prvním zasedání vlády po sněmovních volbách

Proč dosluhující vláda nechce poslat nové Sněmovně návrh rozpočtu? Za vším hledej dluhy

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Daň z nemovitých věcí: Dnes je poslední den na podání přiznání

Daň z nemovitých věcí: Dnes je poslední den na podání přiznání
iStock
nst
nst

Kdo loni koupil nebo zdědil nemovitost, má dnes poslední šanci podat přiznání k dani z nemovitých věcí bez sankce.

Vlastníci nemovitostí, kterým se v loňském roce změnily rozhodné skutečnosti pro výpočet daně, musí nejpozději dnes, v pondělí 2. února 2026, podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Původní termín 31. ledna totiž letos připadl na sobotu.

Povinnost se týká především těch, kteří nemovitost v roce 2025 koupili, zdědili nebo získali darem, případně u ní došlo k jiným změnám ovlivňujícím výši daně. Kdo žádnou změnu neměl, nové přiznání nepodává.

„Přiznání se podává jen při změně. Pokud poplatník loni nic nekoupil ani neupravoval, žádnou povinnost nemá,“ říká Nikola Žítková, provozní ředitelka společnosti NeoTax.cz.

Kolik stojí jarňáky na českých horách? Ne prasátko, musíte rozbít prase

Dalibor Martínek: Kolik stojí jarňáky na českých horách? Ne prasátko, musíte rozbít prase

Názory

Jsou tu dětské jarní prázdniny. Pro rodiče finanční horor. Podle aktuální zprávy státní agentury CzechTourism „stále platí, že ceny za dovolenou na zimních horách v ČR jsou nižší než v zahraničí.“ Není to úplně pravda. Kolik by stály jarní prázdniny na horách rodinu se dvěma dětmi?

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Inflace daň nezvyšuje, rozhodují obce

Stát daň pro rok 2026 automaticky nezvyšuje. Pro rok 2026 tak zůstává inflační koeficient na hodnotě 1,0. Rozhodující je ale místní koeficient, který už obce stanovily.

Ty mohou daň zvýšit i snížit, a to nejen plošně, ale i cíleně – například pro konkrétní část obce nebo vybrané typy nemovitostí. Právě změny těchto koeficientů jsou hlavním důvodem, proč se daň může meziročně lišit i bez změny zákona.

Kdy a jak se daň platí

Daň do 5 000 korun se platí jednorázově. Vyšší částky lze rozdělit do dvou splátek. První splátka – případně celá daň – je splatná 1. června 2026, protože 31. května připadá na neděli. Druhá splátka je splatná 30. listopadu 2026. U zemědělců je první splátka tradičně posunuta na 31. srpna.

Platební údaje zasílá Finanční správa ČR podle zvoleného způsobu komunikace, nejčastěji do datové schránky nebo e-mailem. Poštovní poukázku dostávají zpravidla jen ti, kteří nevyužívají elektronickou komunikaci ani SIPO. Platba složenkou je navíc zpoplatněna.

Multivitamíny, vitamíny

Biohacking: Nejde o to používat víc doplňků, ale jejich lepší kombinaci

Enjoy

První týdny v novém roce bývají ve znamení vysoké motivace pro lifestylové změny, ale mnohdy se postupem času ukáže, že samotná vůle nemusí stačit. Únava, stres, nedostatečná regenerace nebo kolísající energie představují biologické limity, které je těžké obejít pouhým rozhodnutím. Pokud se i v únoru svého cíle držíte, můžete podpořit své tělo systematičtěji. Jednou z možností je takzvaný supplement stack, tedy promyšlená kombinace doplňků stravy cíleně sestavená tak, aby podporovala konkrétní fyziologické procesy, jako regulaci hmotnosti, kvalitu spánku nebo zdraví kůže.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Související

Zkrátíme čekání žadatelů o hypotéku na polovinu, slibují sdružení poradci

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
Čas extrémně levných hypoték je pryč. Expertka radí, jak i nyní usmlouvat výhodný úvěr na bydlení

Čas extrémně levných hypoték je pryč. Expertka radí, jak i nyní usmlouvat výhodný úvěr na bydlení

Reality

nst

Přečíst článek
Doporučujeme