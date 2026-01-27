Nový magazín právě vychází!

Konec bezvládí na železnici. Novým šéfem Správy železnic je Tomáš Tóth
Správní rada rozhodla o novém generálním řediteli Správy železnic. Funkce se ujme Tomáš Tóth, zkušený manažer z ČD Cargo. Organizace byla dva měsíce bez šéfa. Změna přichází po odvolání Jiřího Svobody, u kterého policie při domovní prohlídce našla v hotovosti více než 80 milionů korun. Kriminalisté dál vyšetřují okolnosti nálezu a zadávání železničních tendrů.

Generálním ředitelem Správy železnic (SŽ) bude od 1. února Tomáš Tóth, bývalý předseda představenstva nákladního dopravce ČD Cargo. V úterý o jeho jmenování rozhodla správní rada firmy. SŽ to uvedla v tiskové zprávě.

Podnik byl od začátku prosince bez generálního ředitele a vedením státní organizace byl dočasně pověřen náměstek Mojmír Nejezchleb. Správní rada tehdy odvolala z funkce Jiřího Svobodu v souvislosti s policejním prověřováním některých zakázek SŽ. Podle médií našla policie v jeho domě více než 80 milionů korun. Podle Svobody peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny.

Miliardové zakázky na železnici

David Ondráčka: Kauza Správy železnic zničí víc než jednu kariéru

Názory

Šéfové státních investorských organizací mají doma v sejfu desítky milionů? Kde to jsme nebo kam se to zase vracíme, do úplné kleptokracie? Každý ministr vždy nese politickou odpovědnost za lidi, které nechá řídit své klíčové investorské příspěvkovky, přes které teče největší část veřejných investic v rezortu. Proto kauza UFO zisků ředitele Správy železnic je problémem Martina Kupky.

David Ondráčka

Přečíst článek

Tóth začínal v roce 2006 v Českých drahách jako referent zásobovacího centra v České Třebové. Poté působil na několika pozicích ve společnosti ČD Cargo. V roce 2018 byl jmenován výkonným ředitelem a v prosinci 2020 se stal předsedou představenstva firmy. Ve funkci šéfa ČD Cargo nahradil Ivana Bednárika, současného ministra dopravy za SPD. Loni na konci října z vážných osobních důvodů rezignoval na funkci předsedy představenstva i výkonného ředitele.

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Vláda na svém pondělním jednání změnila složení správní rady SŽ. Odvolala Davida Čermáka, Pavla Čížka (STAN), Zdeňka Zajíčka (ODS) a Tomáše Martince a jmenovala advokáta Tomáše Tylla. Na pozici předsedy správní rady nahradil Martina Červíčka (ODS) Martin Kolovratník (ANO), Červíček zůstal řadovým členem rady. O dalších jménech, kterými obsadí volná místa v sedmičlenné radě, rozhodne vláda na jednom z nejbližších zasedání.

Správa železnic je státní organizace, která se mimo jiné stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor při výstavbě tratí. V letošním roce má podle vládou v pondělí schváleného rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) hospodařit se 72,2 miliardy korun, což je o 9,5 miliardy korun více oproti loňskému rozpočtu. Návrh rozpočtu SFDI ještě musí schválit Sněmovna.

Drážní zakázka za 100 miliard. Správa železnic hledá, kdo postaví trať na pražské letiště

Zprávy z firem

Správa železnic vypsala výběrové řízení na dodavatele PPP projektu pro železniční trať z Prahy-Veleslavína na pražské letiště. Má to být první spolupráce státu se soukromým sektorem na železnici. Vítěz výběrového řízení zajistí vybudování trati a její údržbu po dobu 25 let. „Jedná se o historický milník v přípravě prvního PPP projektu na naší železnici,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Jarní prázdniny se blíží. Česká horská střediska těží z investic a domácí poptávky

Podmínky pro lyžování v ČR jsou ideální, hlásí skiareály
ČTK
Michal Nosek
nos

Česká horská střediska vstupují do období jarních prázdnin. Většina lanovek a sjezdových tratí je otevřená a sněhové podmínky zůstávají stabilní díky kombinaci přírodního a technického sněhu. Provozovatelé letos těží především z dřívějších investic do zasněžování, mírnějšího růstu cen a silné domácí klientely, která je pro tuzemský zimní cestovní ruch klíčová.

V provozu je v těchto dnech v České republice zhruba pět set lanovek a vleků a lyžaři mají k dispozici více než čtyři sta kilometrů sjezdových tratí. Lednové mrazivé počasí umožnilo vytvořit dostatečný sněhový základ i v nižších nadmořských výškách, což je z pohledu ekonomiky sezony zásadní právě v období nejvyšší poptávky.

GALERIE: Co lyžařům nabízí Rokytnice

Rokytnice doznala posledních 30 let velkých změn. Obec s 2500 obyvateli narostla, především v zimních měsících se stala cílem nejenom českých lyžařů. Rokytnice je jedním z největších zimních středisek. Na první pohled přesto dosud působí jako brownfield. Pro lyžaře je připraveno téměř 20 kilometrů sjezdovek. Různé obtížnosti, nejčastěji si zalyžujete na sjezdovce s označením "červená". Nejvyšším bodem, kam vás zavede lanovka je 1310 metrů vysoko. Nachází se téměř na vrcholku Lysé hory (1344 metrů nad mořem). 14 fotografií v galerii

Investice do technického zasněžování a úpravy tratí jsou dnes hlavním stabilizačním prvkem sezony,“ říká Libor Knot z Asociace horských středisek ČR. Podle něj technologie výrazně snižují závislost na výkyvech počasí a umožňují lépe plánovat provoz i personální kapacity.

Jarní prázdniny jako klíčové tržní období

Jarní prázdniny v Česku začínají na přelomu ledna a února a podle jednotlivých okresů postupně probíhají až do poloviny března. Největší koncentrace návštěvníků tradičně připadá na únor, kdy se prázdniny překrývají ve více regionech současně. Pro horská střediska jde o ekonomicky nejvýznamnější část zimy, která rozhoduje o celkovém výsledku sezony.

Ilustrační foto

Zatímco jinde se omezuje, Jižní Tyrolsko jede i během olympiády

Enjoy

Lyžování v Jižním Tyrolsku letošní olympiáda neomezí. Region slibuje plný provoz všech skiareálů i během zimních her. Jedinou výjimkou je Anterselva, která bude hostit biatlonové závody.

nst

Přečíst článek

Lyžování nebo snowboarding provozuje zhruba třetina české populace ve věku 15 až 70 let. Více než polovina z nich jezdí výhradně do tuzemských středisek, zatímco přibližně jedna osmina volí zimní dovolenou pouze v zahraničí. Zbytek kombinuje obě varianty.

Domácí klientela je pro česká střediska dlouhodobě rozhodující,“ uvádí Kateřina Neumannová, prezidentka AHS ČR. Rodiny podle ní při rozhodování kladou důraz především na cenu, dostupnost a kratší délku pobytu, což hraje ve prospěch tuzemských areálů.

Na ceny tlačí náklady

Průměrná cena celodenního skipasu se v českých střediscích pohybuje mezi 750 a 1 000 korunami. Meziroční zdražení dosahuje zhruba dvou až tří procent, přičemž přibližně třetina areálů ceny ponechala beze změny. V alpských střediscích se přitom ceny běžně pohybují nad 60 eury za den.

„Dynamická cenotvorba a online prodej se stávají standardem,“ doplňuje Neumannová. Umožňují lépe řídit poptávku v exponovaných termínech a částečně kompenzovat rostoucí náklady na energie, zaměstnance a údržbu infrastruktury.

Nelyžaři nabývají na významu

Významným trendem posledních let je rostoucí podíl návštěvníků, kteří nevyužívají sjezdové tratě. V některých střediscích dnes tvoří téměř polovinu klientely. Provozovatelé proto investují do wellness, zimních pěších tras, bobových drah, vyhlídkových atrakcí nebo kulturních akcí.

Cílem je snížit závislost na samotném lyžování a lépe rozložit poptávku v čase,“ říká František Reismüller, ředitel agentury CzechTourism. Tento model podle něj zvyšuje útratu návštěvníků a pomáhá regionům i mimo hlavní špičky.

Lyžařský areál Svatý Petr v Krkonoších
Aktualizováno

OBRAZEM: Lyžařská sezóna je tu. Které sjezdovky v Krkonoších už jsou otevřené?

Enjoy

ČTK

Přečíst článek
Lyžování je nyní hlavním sportem

Obyčejná práce: Jsem průvodce, učitel i motivátor, nejhorší jsou frustrovaní klienti, říká lyžařský instruktor

Zprávy z firem

Michal Nosek

Přečíst článek
CopenHill v Kodani nabízí 400 metrů dlouhou sjezdovku.

Sníh už není potřeba. Lyžovaní na plastu se rozmáhá, zájem má prý i české lyžařské středisko

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Dohoda EU s Indií pomůže Česku víc než zbytku Evropy

Lukáš Kovanda: Dohoda EU s Indií pomůže Česku víc než zbytku Evropy
Ilustrační foto, Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Po dvaceti letech jednání je obchodní dohoda mezi EU a Indií na světě. Pro Česko znamená silný impulz pro export. Hlavně pro stroje a zařízení.

Obchodní dohoda Evropské unie a Indie, kterou oba celky v úterý po takřka dvaceti letech dojednaly, by měla do roku 2030 zvýšit hrubý domácí produkt EU o 0,15 procenta, plyne z kalkulace poradenské společnosti International Economics Consulting. V případě Indie lze očekávat navýšení o 0,8 procenta.

Česko vítězem dohody EU–Indie

Česká republika by měla zaznamenat o něco výraznější pozitivní dopad než EU jako celek, neboť je poměrně malou, otevřenou, exportně orientovanou ekonomikou, navíc silně průmyslově založenou. A právě průmyslový vývoz, například strojů, by měl z dohody těžit v odvětvovém pohledu relativně nejvíce.

Indie a EU uzavřely dohodu století

Politika

Po téměř dvaceti letech vyjednávání je hotovo. Indie a Evropská unie dokončily přelomovou obchodní dohodu. Podle indického premiéra Naréndry Módího ovlivní třetinu světového obchodu.

ČTK

Přečíst článek

Konec vysokých cel na stroje

Dosud Indie uvalovala clo až 44procentní na dovoz strojů a elektrických zařízení z EU. Díky dohodě však dané clo klesne na nulu v případě takřka všech příslušných produktů. Stroje a elektrická zařízení přitom tvoří dvě největší položky českého vývozu do Indie.

Loni od ledna do listopadu Česko vyvezlo do Indie stroje a dopravní prostředky za 20,5 miliardy korun, plyne z dat ČSÚ. Na celkové hodnotě vývozu ČR do Indie se tyto položky podílely z takřka 76 procent.

Například průmyslové stroje se na dané cifře 20,5 miliardy korun podílely 5,4 miliardy korun, elektrická zařízení 4,3 miliardy korun a silniční vozidla 3,1 miliardy korun. Clo uplatňované na silniční vozidla z EU Indie postupně sníží z nynějších až 110 procent na 10 procent, při dodržení roční kvóty 250 tisíc vozidel.

Micron chystá miliardovou investici v Singapuru

Zprávy z firem

Americký výrobce paměťových čipů Micron chystá masivní investici v Singapuru. Do nové továrny pošle v přepočtu téměř půl bilionu korun. Cílem je navýšit výrobu v době globálního nedostatku čipů. Hlavním tahounem poptávky je umělá inteligence.

ČTK

Přečíst článek

Schodek obchodu dohoda nezlomí

Nelze ale čekat, že by dohoda zvrátila trend uplynulých deseti let, jímž je prohlubování deficitu České republiky v obchodu se zbožím s Indií. Daný schodek v letech 2015 až 2024 stoupl nominálně více než trojnásobně, z 3,7 na 12,1 miliardy korun.

Účetně výhodnější pro Indii

Dohoda je z hlediska dopadu do HDP čistě účetně výhodnější pro Indii než pro EU, což ale plyne zejména z její nižší základny potenciálního dodatečného ekonomického nárůstu, jenž se díky dohodě uskuteční. A také z důvodu dosavadního slabšího otevření se světovému obchodu v podání Indie v porovnání s EU.

Pro EU má však dohoda silný geopolitický a reputační význam. Při nejistém osudu, ba debaklu, jiné obchodní dohody dojednávané po desetiletí se zeměmi Mercosuru nyní může EU konečně demonstrovat posun v oblasti rozvíjení svých ekonomických vztahů se zeměmi jiných kontinentů a přispění k rozvoji mezinárodního obchodu v čase, který je jinak charakteristický spíše vzestupem ochranářství a zaváděním cel v poválečné etapě bezprecedentních, hlavně ze strany USA.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Lukáš Kovanda: Nenechte se mýlit. V Bruselu se dojednalo zpřísnění Green Dealu, nikoli jeho zmírnění

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
