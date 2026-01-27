Konec bezvládí na železnici. Novým šéfem Správy železnic je Tomáš Tóth
Správní rada rozhodla o novém generálním řediteli Správy železnic. Funkce se ujme Tomáš Tóth, zkušený manažer z ČD Cargo. Organizace byla dva měsíce bez šéfa. Změna přichází po odvolání Jiřího Svobody, u kterého policie při domovní prohlídce našla v hotovosti více než 80 milionů korun. Kriminalisté dál vyšetřují okolnosti nálezu a zadávání železničních tendrů.
Generálním ředitelem Správy železnic (SŽ) bude od 1. února Tomáš Tóth, bývalý předseda představenstva nákladního dopravce ČD Cargo. V úterý o jeho jmenování rozhodla správní rada firmy. SŽ to uvedla v tiskové zprávě.
Podnik byl od začátku prosince bez generálního ředitele a vedením státní organizace byl dočasně pověřen náměstek Mojmír Nejezchleb. Správní rada tehdy odvolala z funkce Jiřího Svobodu v souvislosti s policejním prověřováním některých zakázek SŽ. Podle médií našla policie v jeho domě více než 80 milionů korun. Podle Svobody peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny.
Šéfové státních investorských organizací mají doma v sejfu desítky milionů? Kde to jsme nebo kam se to zase vracíme, do úplné kleptokracie? Každý ministr vždy nese politickou odpovědnost za lidi, které nechá řídit své klíčové investorské příspěvkovky, přes které teče největší část veřejných investic v rezortu. Proto kauza UFO zisků ředitele Správy železnic je problémem Martina Kupka.
Tóth začínal v roce 2006 v Českých drahách jako referent zásobovacího centra v České Třebové. Poté působil na několika pozicích ve společnosti ČD Cargo. V roce 2018 byl jmenován výkonným ředitelem a v prosinci 2020 se stal předsedou představenstva firmy. Ve funkci šéfa ČD Cargo nahradil Ivana Bednárika, současného ministra dopravy za SPD. Loni na konci října z vážných osobních důvodů rezignoval na funkci předsedy představenstva i výkonného ředitele.
Vláda na svém pondělním jednání změnila složení správní rady SŽ. Odvolala Davida Čermáka, Pavla Čížka (STAN), Zdeňka Zajíčka (ODS) a Tomáše Martince a jmenovala advokáta Tomáše Tylla. Na pozici předsedy správní rady nahradil Martina Červíčka (ODS) Martin Kolovratník (ANO), Červíček zůstal řadovým členem rady. O dalších jménech, kterými obsadí volná místa v sedmičlenné radě, rozhodne vláda na jednom z nejbližších zasedání.
Správa železnic je státní organizace, která se mimo jiné stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor při výstavbě tratí. V letošním roce má podle vládou v pondělí schváleného rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) hospodařit se 72,2 miliardy korun, což je o 9,5 miliardy korun více oproti loňskému rozpočtu. Návrh rozpočtu SFDI ještě musí schválit Sněmovna.
