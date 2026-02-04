Nový magazín právě vychází!

Obchod bez obsluhy se rychle rozjíždí. Krádeže a vandalství jsou minimální

Pro vstup je nutný mobilní telefon a bankovní identita
COOP
Michal Nosek
Michal Nosek

Ještě před několika lety působily jako technologická kuriozita. Dnes se z automatických a samoobslužných prodejen stává běžná součást maloobchodu, a v některých regionech dokonce nutnost. Česká družstevní síť COOP plánuje do tří let otevřít další stovku prodejen v režimu 24/7, kde si zákazníci nakoupí bez přítomnosti obsluhy kdykoli během dne i noci. Navazuje tak na koncept, který se v Česku i zahraničí rychle prosazuje jako odpověď na nedostatek pracovníků, rostoucí náklady a měnící se nákupní chování.

První automatickou prodejnu otevřel COOP v březnu 2022 ve Strakonicích. Dnes jich má necelou stovku a tempo expanze zrychluje. Jubilejní stý obchod otevře koncem  února Jednota Kaplice v obci Dobrá Voda u Českých Budějovic. Většina těchto prodejen vzniká na venkově, kde klasické obchody dlouhodobě bojují s nízkou rentabilitou a nedostatkem personálu. Právě zde se bezobslužný režim často ukazuje jako jediný způsob, jak zachovat místní prodejnu potravin. „Nyní otevíráme tři automatické prodejny v režimu 24/7 měsíčně,“ uvedl ředitel rozvoje a marketingu COOP Lukáš Němčík. 

Jak automatické prodejny fungují a proč nejsou anonymní

Pro nákup v automatizovaných prodejnách je potřeba platební karta, chytrý telefon s aplikací DoKapsy a bankovní identita, která slouží k ověření zákazníka při vstupu. Právě identifikace je klíčovým bezpečnostním prvkem. „Nutnost využití bankovní identity odrazuje případné nepoctivce a zároveň zabraňuje vstupu nezletilým, protože v prodejnách se prodávají i alkoholické nápoje a tabák,“ doplnil Němčík.

V menších obcích, kde prodejny fungují ve spolupráci s místní samosprávou, je možné vstupovat i pomocí čipové karty vydané obcí. Tento model se uplatňuje zejména tam, kde je cílem zachovat základní občanskou vybavenost.

Ilustrační foto

Oběd z výrobní linky. Budoucnost, nebo konec restaurací?

Enjoy

Misky na dopravním pásu, roboti dávkují ingredience, lidé jen kontrolují. Wonder chce přepsat pravidla gastronomie. Jenže jídlo není balík z e-shopu – a zákazníci to cítí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Princip fungování je jednoduchý, ale technologicky propracovaný. Zákazník se do prodejny dostane pomocí mobilní aplikace, bankovní identity nebo čipové karty vydané samosprávou. Platí se kartou u samoobslužné pokladny. Bankovní identita zároveň slouží jako prevence proti krádežím a umožňuje kontrolu věku, protože v prodejnách je dostupný alkohol i tabák. A právě cigarety jsou v hledáčku zlodějů nejčastěji. Podle provozovatelů se původní obavy z vandalismu či technických problémů většinou nepotvrdily. Největší výzvou je spíše přesvědčit zákazníky, aby si nový způsob nákupu poprvé vyzkoušeli.

Zajímavá jsou i data o chování zákazníků. Největší zájem o nákupy v automatickém režimu je o víkendech a svátcích, kdy mají malé obchody běžně zavřeno nebo jen omezenou otevírací dobu. Oproti všedním dnům se počet nákupů více než zdvojnásobuje, zatímco nejslabší bývají pondělky a středy. V turistických lokalitách nebo u dopravních uzlů se navíc prodejny 24/7 ukazují jako ekonomicky nejúspěšnější. První obchody jsou již na letištích, v nemocnicích, univerzitních kampusech či u čerpacích stanic. „Největší potenciál tohoto konceptu je dál v regionech. V některých případech je to jediný způsob, jak obchod udržet, jinde se to výrazně projevuje na tržbách nebo snižování nákladů,“ doplnil Němčík. 

Pro vstup je nutný mobilní telefon a bankovní identita

Nonstop a bez obsluhy. COOP chystá další automatizované prodejny

Zprávy z firem

Družstevní síť COOP chystá ve Zlínském kraji otevření dalších automatizovaných prodejen. Předběžně by mělo jít o dvě letos a dvě v příštím roce.

ČTK

Přečíst článek

Zkušenosti z praxe ukazují, že technická stránka provozu není zásadním problémem. „Před otevřením první automatizované prodejny jsme měli obavy z krádeží, spolehlivosti systému a schopnosti zákazníků naučit se se systémem pracovat. Většina těchto obav byla zbytečná,“ řekl předseda Jednoty Volyně Roman Slamka. Jediná automatizovaná prodejna, která tlak nenechavců neustála byla v Pardubicích, kde jí museli přemístit do jiné budovy.

Největší výzvou je podle něj přesvědčit lidi, aby nový způsob nákupu vyzkoušeli. „U prodejen, kde je otevírací doba s obsluhou delší, to zákazníkům trvá déle. Naopak pokud nemají jinou možnost, naučí se se systémem pracovat hned,“ dodal.

Data z provozu potvrzují, že automatický režim nejvíce využívají zákazníci o víkendech a svátcích. V těchto dnech je počet nákupů více než dvojnásobný oproti všedním dnům, zatímco nejslabšími bývají pondělky a středy. U všech automatických prodejen zároveň roste obrat i počet transakcí. Průměrný nákup vychází na 165 korun, ale o víkendech již dosahuje tří set korun.

Pragmatický přístup

„Zatímco globální řetězce sázejí na drahá technologická řešení, český model je spíše pragmatický. Kombinuje samoobslužné pokladny, digitální identitu a jednoduchou automatizaci tak, aby byl finančně udržitelný i v malých obcích. Právě v malých obcích obchody rychle ubývají. Jen za loňský rok jich bylo 163,“ doplnil Němčík. COOP dnes v Česku sdružuje 42 spotřebních družstev, provozuje zhruba 2400 prodejen a zaměstnává kolem 13 tisíc lidí. Automatické obchody tak zatím nejsou náhradou klasického maloobchodu, ale jeho doplněním.

Český vývoj zapadá do širšího globálního trendu. Ve světě se samoobslužné a bezpersonální obchody rozvíjejí už řadu let, a to v několika různých podobách. Nejznámějším příkladem je koncept Amazon Go, který využívá kombinaci kamer, senzorů a umělé inteligence. Zákazník jednoduše vstoupí, vezme si zboží a odejde – systém automaticky rozpozná nákup a strhne částku z účtu bez nutnosti projít pokladnou. Podobné technologie dnes testují i další řetězce v Evropě, Asii nebo USA, často v hybridním modelu vedle klasických pokladen.

Severské země a Pobaltí patří mezi průkopníky menších bezobslužných prodejen v rezidenčních čtvrtích či na venkově. Estonsko, Švédsko nebo Finsko dlouhodobě kombinují digitální identitu obyvatel s bezkontaktním prodejem, což zjednodušuje vstup i platby. V Asii, zejména v Číně a Japonsku, se samoobslužné obchody rozvíjejí spolu s rozsáhlým využitím mobilních plateb a biometrických technologií.

Podle mezinárodních analýz patří bezobslužné prodejny k nejrychleji rostoucím segmentům maloobchodu. Hlavními důvody jsou úspory personálních nákladů, možnost nepřetržitého provozu a detailní data o nákupním chování zákazníků. Zároveň ale přinášejí nové otázky – od ochrany osobních údajů přes kybernetickou bezpečnost až po dopady na zaměstnanost. Některé velké řetězce v posledních letech také zjistily, že samoobslužné pokladny nejsou univerzálním řešením a vyžadují pečlivé nastavení i kombinaci s klasickou obsluhou.

Pro vstup je nutný mobilní telefon a bankovní identita

Česko je velmocí samoobslužných prodejen. Koncept se ujímá i za hranicemi

Zprávy z firem

První automatizovaný obchod, který řetězec Coop otevřel ve Strakonicích, začal svůj čtvrtý rok provozu. Dnes jich prodejce provozuje 65 a do konce roku se chce přiblížit stovce.

Michal Nosek

Přečíst článek

Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Mexická pochoutka taco se v posledním roce stala populárním slovem mezi politology a komentátory. Když se přepíše verzálkami, TACO představuje zkratku slov „Trump Always Chickens Out“, tedy Trump nakonec vždycky cukne. Je tím míněna situace, že ačkoli americký prezident zdánlivě vytváří jeden tlak na své spojence (a občas i nepřátele) za druhým, ve skutečnosti na poslední chvíli vždy svůj tlak zmírní. 

Spojení se vžilo zejména u jeho celní politiky, která je nakonec mnohem mírnější, než se původně zdálo.

Nyní prožíváme českou podobu TACO. A můžeme ji přesněji pojmenovat BACO. Tedy „Babiš Always Chickens Out“. A jde v podstatě o přesnou analogii toho, jak se chová americký prezident.

Turek doministroval

Zatímco na sociálních sítích se současní vládní politici předhánějí v drsnosti a neústupnosti svých vyjádření, v reálu to nakonec vypadá trochu jinak. Když Andrej Babiš dnes navštívil prezidenta Petra Pavla, odešel v podstatě jako spráskaný pes, který, řečeno s Klementem Gottwaldem, přijal všechny návrhy, které mu prezident dal.

Takže ačkoli dvojministr Petr Macinka pravděpodobně nebude s prezidentem konzultovat zahraniční politiku, bude to tak trochu jedno, protože tak bude činit Macinkův šéf, tedy premiér Babiš.

A aby toho nebylo málo, při nepříliš vítězném únoru Babiš z Hradu přišel také s ujištěním, že Filip Turek rozhodně nikdy nebude ministr. A to prostě proto, že jej Pavel nikdy nejmenuje.

Abychom citovali největší klišé dnešního politického diskurzu: Tak to je, to je realita, tak se s tím Motoristé prostě musejí smířit. S realitou se přeci bojovat nemá.

Zaděláno na koaliční krizi 

Jenomže ono to je o něco barvitější, než by se mohlo zdát. Babiš zároveň rozehrává nemalou hru. Výsledkem své hradní návštěvy totiž velmi pravděpodobně rozčílí vedení Motoristů, kteří se, právem, budou cítit premiérem zrazení. Připomeňme, že Filip Turek ještě před samotnou schůzkou strašil, že má jakýsi draft kompetenční žaloby na prezidenta. Jenomže tu ani Turek, ani nikdo jiný než Babiš podat nemůže. A ten nyní definitivně potvrdil, že tak neučiní.

Vláda tak prožívá první poměrně zásadní krizi, byť ještě nemá podobu otevřené války koaličních partnerů. Tedy alespoň zatím ne.

Jenomže již brzy se bude ve sněmovně hlasovat o „podstatných“ věcech, například o vydání/nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury trestnímu stíhání. Pokud Motoristé spolknou dnešní prohru, šéfové ANO a SPD pravděpodobně mají své jisté a nejspíš vláda na nějakou dobu pojede dál.

Jenomže takový ten malý šťoura někde na zátylku za uchem, který se jmenuje pýcha, občas bývá docela silný hráč v rozhodování. A Motoristé dnešní prohru možná skutečně nevydýchají. A možná to Babiš a Okamura zase tak jisté nemají.

Jenomže co když to je tak, že je Babiš už dávno domluvený s některými motoristickými poslanci, že když jej podpoří, budou mít místo v kabinetu, který by ANO sestavilo po odchodu Motoristů z vlády? Otázka za několik… třeba porcí tacos.

Rok silných výnosů, ale opatrných investorů. Češi dál volí jistotu

Rok silných výnosů, ale opatrných investorů. Češi dál volí jistotu
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Rok 2025 přinesl u podílových fondů překvapivě silné zhodnocení. Průměrný český investor vydělal 5,91 procenta a nejúspěšnější fond dokonce 170 procent. Přesto se chování většiny domácností příliš nezměnilo. Data bank i Asociace pro kapitálový trh ukazují, že Češi dál preferují jistotu, stabilitu a nízké kolísání – i za cenu nižších výnosů.

Čistě z pohledu čísel byl rok 2025 pro podílové fondy úspěšný. Po slabším začátku přišel obrat ve druhé polovině roku, kdy fondy podle Indexu českého investora CII 750 vydělaly 7,45 procenta. Celý rok tak skončil v plusu se zhodnocením 5,91 procenta, tedy výrazně nad úročením spořicích účtů, které se většinou pohybovalo kolem tří procent.

Přesto se investiční chování Čechů dramaticky nezměnilo. Vyšší výnosy sice přilákaly pozornost, ale většina investorů zůstala u produktů, které slibují klidný průběh a snadnou dostupnost peněz.

Extrémní výnosy existují. Jen pro menšinu

Výkonnostní žebříčky přinesly i extrémy. Absolutním vítězem roku byl fond Franklin Gold and Precious Metals, který v korunovém vyjádření zhodnotil peníze o 170 procent. Dařilo se i dalším fondům zaměřeným na zlato a těžbu drahých kovů.

„Zlato jako komodita mělo jedno ze svých nejsilnějších období a fondy těžařských společností profitovaly z růstu valuací spolu s cenou kovu,“ říká Petr Šašek z Komerční banky. Právě kombinace geopolitické nejistoty, oslabení dolaru a nákupů centrálních bank dostala zlato na historická maxima.

Tyto výnosy ale zůstaly spíše výjimkou než masovým jevem. Na opačném konci spektra se objevily úzce regionální fondy, zejména zaměřené na Turecko a Indii, z nichž nejhorší odepsal přes 24 procent.

Banky: klienti chtějí klid, ne rekordy

Banky se shodují, že i v roce silných výnosů převažovala u klientů opatrnost. V Komerční bance dominoval zájem o krátkodobé a nízkorizikové fondy. „Investoři stále hledají především stabilitu a vysokou likviditu,“ shrnuje Šašek.

Podobnou zkušenost má i ČSOB. Jejím nejvýkonnějším korunovým fondem byl ČSOB Akciový fond Srdce Evropy se zhodnocením 36,44 procenta, největší příliv peněz ale zaznamenal konzervativnější fond ČSOB Opatrný. „Do fondu klienti poslali přes 5,2 miliardy korun. Jde o základní volbu pro opatrné investory,“ říká Petr Milata, mluvčí skupiny ČSOB.

Také data České spořitelny (ČS) potvrzují stejný vzorec. Zatímco nejvýkonnějším fondem roku byl Sporotrend se zhodnocením 38,69 procenta, nejvíc klientů má produkty typu Sporoinvest, Top Stocks nebo Reico Nemovitostní. „Alespoň jeden podílový fond má přibližně 680 tisíc klientů, tedy téměř čtvrtina všech klientů ČS,“ uvedl mluvčí banky Filip Hrubý.

Češi investují víc, ale pomalu mění návyky

Podle Asociace pro kapitálový trh České republiky se investování v Česku postupně rozšiřuje, ale bez dramatických skoků. „Pokračuje trend pravidelných investic motivovaných snahou zajistit se na stáří. Pozitivní je prodlužování investičního horizontu i rostoucí ochota investovat dynamičtěji,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

Podílové fondy dnes tvoří už 22 procent finančních úspor domácností, zatímco v roce 2020 to bylo necelých 12 procent. Zároveň ale téměř 55 procent peněz Čechů stále leží na bankovních účtech, vyplývá z dat asociace. 

Jistota vítězí i v dobrých časech

Rok 2025 tak ukázal, že český investor se sice postupně učí pracovat s rizikem, ale radikální změnu chování zatím neplánuje. I v roce, kdy bylo možné na fondech vydělat desítky procent, zůstává pro většinu domácností klíčová jistota, stabilita a dlouhodobý horizont – nikoli honba za rekordním výnosem.

