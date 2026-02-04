Obchod bez obsluhy se rychle rozjíždí. Krádeže a vandalství jsou minimální
Ještě před několika lety působily jako technologická kuriozita. Dnes se z automatických a samoobslužných prodejen stává běžná součást maloobchodu, a v některých regionech dokonce nutnost. Česká družstevní síť COOP plánuje do tří let otevřít další stovku prodejen v režimu 24/7, kde si zákazníci nakoupí bez přítomnosti obsluhy kdykoli během dne i noci. Navazuje tak na koncept, který se v Česku i zahraničí rychle prosazuje jako odpověď na nedostatek pracovníků, rostoucí náklady a měnící se nákupní chování.
První automatickou prodejnu otevřel COOP v březnu 2022 ve Strakonicích. Dnes jich má necelou stovku a tempo expanze zrychluje. Jubilejní stý obchod otevře koncem února Jednota Kaplice v obci Dobrá Voda u Českých Budějovic. Většina těchto prodejen vzniká na venkově, kde klasické obchody dlouhodobě bojují s nízkou rentabilitou a nedostatkem personálu. Právě zde se bezobslužný režim často ukazuje jako jediný způsob, jak zachovat místní prodejnu potravin. „Nyní otevíráme tři automatické prodejny v režimu 24/7 měsíčně,“ uvedl ředitel rozvoje a marketingu COOP Lukáš Němčík.
Jak automatické prodejny fungují a proč nejsou anonymní
Pro nákup v automatizovaných prodejnách je potřeba platební karta, chytrý telefon s aplikací DoKapsy a bankovní identita, která slouží k ověření zákazníka při vstupu. Právě identifikace je klíčovým bezpečnostním prvkem. „Nutnost využití bankovní identity odrazuje případné nepoctivce a zároveň zabraňuje vstupu nezletilým, protože v prodejnách se prodávají i alkoholické nápoje a tabák,“ doplnil Němčík.
V menších obcích, kde prodejny fungují ve spolupráci s místní samosprávou, je možné vstupovat i pomocí čipové karty vydané obcí. Tento model se uplatňuje zejména tam, kde je cílem zachovat základní občanskou vybavenost.
Misky na dopravním pásu, roboti dávkují ingredience, lidé jen kontrolují. Wonder chce přepsat pravidla gastronomie. Jenže jídlo není balík z e-shopu – a zákazníci to cítí.
Oběd z výrobní linky. Budoucnost, nebo konec restaurací?
Enjoy
Misky na dopravním pásu, roboti dávkují ingredience, lidé jen kontrolují. Wonder chce přepsat pravidla gastronomie. Jenže jídlo není balík z e-shopu – a zákazníci to cítí.
Princip fungování je jednoduchý, ale technologicky propracovaný. Zákazník se do prodejny dostane pomocí mobilní aplikace, bankovní identity nebo čipové karty vydané samosprávou. Platí se kartou u samoobslužné pokladny. Bankovní identita zároveň slouží jako prevence proti krádežím a umožňuje kontrolu věku, protože v prodejnách je dostupný alkohol i tabák. A právě cigarety jsou v hledáčku zlodějů nejčastěji. Podle provozovatelů se původní obavy z vandalismu či technických problémů většinou nepotvrdily. Největší výzvou je spíše přesvědčit zákazníky, aby si nový způsob nákupu poprvé vyzkoušeli.
Zajímavá jsou i data o chování zákazníků. Největší zájem o nákupy v automatickém režimu je o víkendech a svátcích, kdy mají malé obchody běžně zavřeno nebo jen omezenou otevírací dobu. Oproti všedním dnům se počet nákupů více než zdvojnásobuje, zatímco nejslabší bývají pondělky a středy. V turistických lokalitách nebo u dopravních uzlů se navíc prodejny 24/7 ukazují jako ekonomicky nejúspěšnější. První obchody jsou již na letištích, v nemocnicích, univerzitních kampusech či u čerpacích stanic. „Největší potenciál tohoto konceptu je dál v regionech. V některých případech je to jediný způsob, jak obchod udržet, jinde se to výrazně projevuje na tržbách nebo snižování nákladů,“ doplnil Němčík.
Družstevní síť COOP chystá ve Zlínském kraji otevření dalších automatizovaných prodejen. Předběžně by mělo jít o dvě letos a dvě v příštím roce.
Nonstop a bez obsluhy. COOP chystá další automatizované prodejny
Zprávy z firem
Družstevní síť COOP chystá ve Zlínském kraji otevření dalších automatizovaných prodejen. Předběžně by mělo jít o dvě letos a dvě v příštím roce.
Zkušenosti z praxe ukazují, že technická stránka provozu není zásadním problémem. „Před otevřením první automatizované prodejny jsme měli obavy z krádeží, spolehlivosti systému a schopnosti zákazníků naučit se se systémem pracovat. Většina těchto obav byla zbytečná,“ řekl předseda Jednoty Volyně Roman Slamka. Jediná automatizovaná prodejna, která tlak nenechavců neustála byla v Pardubicích, kde jí museli přemístit do jiné budovy.
Největší výzvou je podle něj přesvědčit lidi, aby nový způsob nákupu vyzkoušeli. „U prodejen, kde je otevírací doba s obsluhou delší, to zákazníkům trvá déle. Naopak pokud nemají jinou možnost, naučí se se systémem pracovat hned,“ dodal.
Data z provozu potvrzují, že automatický režim nejvíce využívají zákazníci o víkendech a svátcích. V těchto dnech je počet nákupů více než dvojnásobný oproti všedním dnům, zatímco nejslabšími bývají pondělky a středy. U všech automatických prodejen zároveň roste obrat i počet transakcí. Průměrný nákup vychází na 165 korun, ale o víkendech již dosahuje tří set korun.
Pragmatický přístup
„Zatímco globální řetězce sázejí na drahá technologická řešení, český model je spíše pragmatický. Kombinuje samoobslužné pokladny, digitální identitu a jednoduchou automatizaci tak, aby byl finančně udržitelný i v malých obcích. Právě v malých obcích obchody rychle ubývají. Jen za loňský rok jich bylo 163,“ doplnil Němčík. COOP dnes v Česku sdružuje 42 spotřebních družstev, provozuje zhruba 2400 prodejen a zaměstnává kolem 13 tisíc lidí. Automatické obchody tak zatím nejsou náhradou klasického maloobchodu, ale jeho doplněním.
Český vývoj zapadá do širšího globálního trendu. Ve světě se samoobslužné a bezpersonální obchody rozvíjejí už řadu let, a to v několika různých podobách. Nejznámějším příkladem je koncept Amazon Go, který využívá kombinaci kamer, senzorů a umělé inteligence. Zákazník jednoduše vstoupí, vezme si zboží a odejde – systém automaticky rozpozná nákup a strhne částku z účtu bez nutnosti projít pokladnou. Podobné technologie dnes testují i další řetězce v Evropě, Asii nebo USA, často v hybridním modelu vedle klasických pokladen.
Severské země a Pobaltí patří mezi průkopníky menších bezobslužných prodejen v rezidenčních čtvrtích či na venkově. Estonsko, Švédsko nebo Finsko dlouhodobě kombinují digitální identitu obyvatel s bezkontaktním prodejem, což zjednodušuje vstup i platby. V Asii, zejména v Číně a Japonsku, se samoobslužné obchody rozvíjejí spolu s rozsáhlým využitím mobilních plateb a biometrických technologií.
Podle mezinárodních analýz patří bezobslužné prodejny k nejrychleji rostoucím segmentům maloobchodu. Hlavními důvody jsou úspory personálních nákladů, možnost nepřetržitého provozu a detailní data o nákupním chování zákazníků. Zároveň ale přinášejí nové otázky – od ochrany osobních údajů přes kybernetickou bezpečnost až po dopady na zaměstnanost. Některé velké řetězce v posledních letech také zjistily, že samoobslužné pokladny nejsou univerzálním řešením a vyžadují pečlivé nastavení i kombinaci s klasickou obsluhou.
První automatizovaný obchod, který řetězec Coop otevřel ve Strakonicích, začal svůj čtvrtý rok provozu. Dnes jich prodejce provozuje 65 a do konce roku se chce přiblížit stovce.
Česko je velmocí samoobslužných prodejen. Koncept se ujímá i za hranicemi
Zprávy z firem
První automatizovaný obchod, který řetězec Coop otevřel ve Strakonicích, začal svůj čtvrtý rok provozu. Dnes jich prodejce provozuje 65 a do konce roku se chce přiblížit stovce.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.