Spolupráci s AI v bankovnictví Češi neberou. Upřednostňují lidské pracovníky
Umělou inteligenci v České republice v současnosti pravidelně využívá sedm z deseti lidí, v loňském roce ji využívala zhruba polovina Čechů. Více obyvatel ČR také používá nástroje AI na denní bázi. Zatímco před rokem s AI denně pracovalo 16 procent uživatelů, letos je to 24 procent, uvádí průzkum agentury Ipsos vypracovaného pro společnost Visa a Komerční banku.
Nejčastěji Češi používají AI k vlastním potřebám, takto s těmito moderními technologiemi pracuje 88 procent dotázaných. K práci AI využívá 48 procent Čechů a ke studiu 14 procent. Nejvíce AI využívají mladší lidé ve věku 18 až 26 let, ti s AI pracují v 86 procentech případů. Jednou týdně umělou inteligenci nyní využívá 41 procent dotázaných, oproti loňskému roku o 24 procentních bodů více. Jednou za měsíc s AI pracovalo 23 procent respondentů.
Řada velkých technologických společností začala v posledních letech zavádět umělou inteligenci do svých služeb. Například Google při svém vyhledávání v současnosti automaticky generuje výsledky zpracované jejich nástrojem Gemini. Sociální síť X pak umožňuje doplnění informací u jednotlivých příspěvků za pomocí programu Grok.
Investiční skupina BHM Group miliardáře Tomáše Krska získala podíl 4,6 procenta ve zdravotnickém start-upu Carebot, který nabízí zpracování rentgenových snímků pomocí AI (umělé inteligence). Může tak odhalit třeba počínající rakovinu. Uvedl to server Seznam Zprávy.
Miliardář Krsek získal podíl ve startupu, který pomocí AI odhaluje rakovinu
Zprávy z firem
Investiční skupina BHM Group miliardáře Tomáše Krska získala podíl 4,6 procenta ve zdravotnickém start-upu Carebot, který nabízí zpracování rentgenových snímků pomocí AI (umělé inteligence). Může tak odhalit třeba počínající rakovinu. Uvedl to server Seznam Zprávy.
Mladí Češi mezi 16 až 29 lety v loňském roce podle dat evropského statistického úřadu Eurostat také používali internet denně nejvíce ze všech států Evropské unie. Zatímco průměrně každý den na internet chodilo v EU 97 procent mladých lidí, v České republice to bylo 99 procent.
Umělou inteligenci v loňském roce využívalo také více českých společností než v roce 2023. Podle Eurostatu AI používalo v roce 2024 zhruba 11 procent českých firem, meziročně o šest procentních bodů více. V celé Evropské unii ale v průměru využívá tyto moderní nástroje 13,5 procenta firem, meziročně o zhruba 5,5 procentního bodu více. Nejvíce používají umělou inteligenci společnosti ze Skandinávie. Dánské firmy moderní nástroje využívají v 27 procentech případů a ve Švédsku používá AI čtvrtina podniků.
Firmy jako Meta, Palantir či Google za bezpečnost svých šéfů vydávají stále vyšší částky. Potenciální útočníci je viní ze všeho zlého, co se na světě děje.
Technologičtí miliardáři se o sebe bojí. Za ochranku platí desítky milionů dolarů
Zprávy z firem
Firmy jako Meta, Palantir či Google za bezpečnost svých šéfů vydávají stále vyšší částky. Potenciální útočníci je viní ze všeho zlého, co se na světě děje.
Raději lidský kontakt
V oblasti bankovnictví lidé podle průzkumu preferují kontakt s lidským pracovníkem. Ve 42 procentech případů by lidé svěřili umělé inteligenci sledování účtu kvůli neobvyklým aktivitám a prevenci podvodů. Naopak nejméně by s ní chtěli řešit konfliktní situace. Až 80 procent dotázaných dává v těchto případech přednost kontaktu s člověkem.
Umělou inteligenci podle červencového průzkumu České asociace umělé inteligence využívá i více než polovina malých českých obcí do 2500 obyvatel. Nejčastěji s ní pracují ke generování textů a nápadů, obrázků a ke komunikaci s občany. K implementaci do automatizace úřední agendy však podle průzkumu chybí metodika, příklady dobré praxe a legislativní jistota.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.