Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Lukáš Kovanda: Délka života průměrného Čecha narostla od roku 1989 o zhruba 8 let

Lukáš Kovanda: Délka života průměrného Čecha narostla od roku 1989 o zhruba 8 let

Lukáš Kovanda: Délka života průměrného Čecha narostla od roku 1989 o zhruba 8 let
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Délka života obyvatel České republiky – naděje dožití – narostla ve 36 letech po roce 1989 průměrně přibližně o 8 let. Narůstala tedy dvakrát rychleji než v 36 letech před rokem 1989. Moderní podoba prosperující tržní ekonomiky, doprovázené poměrně robustním systémem sociálního zabezpečení a relativně dostupnou kvalitní lékařskou péčí, tedy život Čechů ovlivňuje znatelně – z hlediska prodlužování lidského života tedy hned dvojnásobně – příznivěji než předchozí desetiletí centrálně řízeného hospodářství s omezeným přístupem na světové trhy. 

A to přesto, že za socialismu se podařilo v tehdejším Československu zásadně redukovat kojeneckou úmrtnost. Podíl zemřelých dětí do jednoho roku věku se mezi lety 1950 až 1970 snížil z necelých šesti na zhruba dvě procenta, tedy na celoevropsky podprůměrnou úroveň (viz graf níže). Na celoevropsky podprůměrné úrovni zůstává ukazatel setrvale dodnes, kdy v ČR činí zhruba 0,2 procenta.

Snižování kojenecké úmrtnosti má vliv na prodloužení průměrného lidského života, neboť ubývá těch, kteří zemřou ve velmi raném věku, a průměr tudíž stahují dolů. Přes markantní pokles kojenecké úmrtnosti mezi lety 1950 a 1970 a další její redukci mezi lety 1970 a 1989, na zhruba jedno procento, tedy ovšem za socialismu výrazněji nenarostla délka života průměrného Čecha. V roce 1953, tedy 36 let před rokem 1989, činila necelých 68 let. V roce 1989 bezmála 72 let. Letos se pohybuje kolem 80 let.

Dvojnásobné tempo prodlužování lidského života po roce 1989 v porovnání se situaci před tímto zlomovým rokem českých dějin je tedy o to výraznějším úspěchem, že po roce 1989 existuje mnohem omezenější prostor zlepšovat naději dožití při narození dalším výraznějším omezováním kojenecké úmrtnosti, jež je dnes už v podstatě nulová a klesající pochopitelně již jen velmi pozvolna (z 0,4 procenta roku 2000 na nynější zmíněnou 0,2 procenta).

Otevření se světovému trhu po roce 1989 umožnilo Čechům těžit z pokročilejších západních technologií v nejširším smyslu slova, zejména pak v oblastech, které mají přímý a zásadní vliv na zdraví, jako je lékařská péče nebo stravování. Přitom ovšem Česká republika dokázala navázat na nezpochybnitelné úspěchy socialistického zdravotnictví, tedy například dále redukovat kojeneckou úmrtnost a udržovat ji pod celoevropským průměrem.

Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Ultimátum pro Babiše. Pokud nevyjasní střet zájmů, mělo by ANO nabídnout jiného kandidáta, uvedl Pavel

Politika

Pokud by předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu, řekl dnes na Národní třídě Radiožurnálu prezident Petr Pavel. V takovém případě by podle něj bylo dobré, aby hnutí jako vítěz voleb nabídlo na post předsedy vlády jiného kandidáta. Pokud by šéf ANO v okamžiku jmenování premiérem vlastnil holding Agrofert, ocitl by se ve střetu zájmů. Na vyřešení by měl 30 dní.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Fitness centrum (ilustrační foto)

Fitness centra vydělají na novoročních předsevzetích „Bridget Jonesových“ stovky milionů

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ceny benzinu - ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Vládní fiasko. Benzin atakuje rekordní ceny i přes snížení daní

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Trh syntetických sekuritizací se utrhl ze řetězu, varuje ECB

Evropská centrální banka ve Frankfurtu nad Mohanem
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Evropská centrální banka bije na poplach kvůli rostoucímu využívání syntetických sekuritizací. Ty umožňují bankám přesouvat úvěrové riziko mimo své účetnictví – podobně jako před hypoteční krizí ve Spojených státech.

Evropská centrální banka varuje banky před přílišným spoléháním se na komplexní finanční deriváty pro tzv. syntetické převody rizik (SRT), uvedla agentura Bloomberg. Tyto transakce bankám umožňují půjčovat víc peněz, aniž by musely navyšovat kapitál. Na první pohled to zvyšuje efektivitu, ve skutečnosti ale může vytvářet zranitelná místa v celém finančním systému.

Podle ECB by se banky měly více zaměřit na jiné, tradičnější způsoby sekuritizace. Centrální banka upozorňuje, že plán Evropské unie na oživení tohoto trhu by měl brát v úvahu možné dopady na stabilitu eurozóny.

Nebezpečné deja vu

Objem syntetických sekuritizací vydaných velkými evropskými bankami v první polovině letošního roku vzrostl meziročně o více než 85 procent. Tento prudký růst vyvolává u regulátorů obavy – mechanismus totiž nápadně připomíná praxi amerických bank před rokem 2008, kdy finanční instituce „balily“ rizikové hypotéky do složitých derivátových produktů, aby se jich zbavily z bilance. Výsledek je znám – následoval kolaps trhu s nemovitostmi a globální finanční krize.

Aktualizováno

Křetínský posiluje v energetice. EPH získá podíl v TotalEnergies a zakládá nový evropský projekt

Zprávy z firem

Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského a společnost TotalEnergies založí společný podnik, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a případně i Francii. Jeho hodnota bude 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 256 miliard korun, informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj.

ČTK

Přečíst článek

ECB: Nespoléhejte na syntetické produkty

Pedro Machado z dozorčího orgánu ECB varoval, že by se banky při kapitálovém plánování neměly na syntetické sekuritizace spoléhat. Centrální banka dokonce doporučila, aby se z těchto produktů vyloučilo úvěrové riziko protistrany u derivátových expozic.

Pokud by trh se syntetickými sekuritizacemi zmrzl, banky by podle ECB musely držet výrazně více kapitálu, než s čím počítaly při poskytování úvěrů. Ačkoliv evropský trh není zdaleka tak rozsáhlý jako americký, jeho rychlý růst v posledních měsících znepokojuje regulátory.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Aktualizováno

ECB opět snížila základní úroky. Sazba se nachází na dvouletém minimu

Money

ČTK

Přečíst článek

Ultimátum pro Babiše. Pokud nevyjasní střet zájmů, mělo by ANO nabídnout jiného kandidáta, uvedl Pavel

Šéf ANO Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Pokud by předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu, řekl dnes na Národní třídě Radiožurnálu prezident Petr Pavel. V takovém případě by podle něj bylo dobré, aby hnutí jako vítěz voleb nabídlo na post předsedy vlády jiného kandidáta. Pokud by šéf ANO v okamžiku jmenování premiérem vlastnil holding Agrofert, ocitl by se ve střetu zájmů. Na vyřešení by měl 30 dní.

Babiš ve čtvrtek uvedl, že způsob, jakým vyřeší střet zájmů, oznámí těsně předtím, než ho prezident jmenuje premiérem. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová pak v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi řekla, že Babiš při řešení udělá nevratné kroky, Agrofert ale neprodá.

„Nekupovat zajíce v pytli“

„Já bych rád věřil tomu, co říká Alena Schillerová a Andrej Babiš, ale také si myslím, že už bychom měli být poučení a nekupovat zajíce v pytli,“ podotkl prezident v rozhlase. Ke jmenování premiéra je podle něj zapotřebí transparentnost. Upozornil, že Babiše problémy se střetem zájmů provázely už v předchozím premiérském období mezi roky 2017 až 2021. „Já jsem i na základě nálezu Ústavního soudu povinen se Andreje Babiše zeptat, jak tento střet zájmů vyřeší, abychom další čtyři roky neřešili soudní spory,“ řekl.

Na jednání 5. října mu Babiš představil některé varianty řešení. Byl mezi nimi třeba prodej Agrofertu, převod na někoho z rodiny nebo převod do fondu. „Já jsem mu tehdy řekl, ano, toto jsou varianty, které by vedly k odstranění střetu zájmů. Andrej Babiš to dnes vykládá jako souhlas s řešením, ale on mi pouze řekl varianty, neřekl mi, kterou z nich se vydá. Já tím pádem nemohu říct, jestli jsem s tím spokojen, nebo ne,“ sdělil Pavel.

Dalibor Martínek: Upálili Palackého? K čemu jsou vlastně státní svátky

Názory

Státní svátky mají Češi spojeny především s otázkou, jestli budou otevřené velké obchody. Je v tom totiž zmatek. Každý si před přicházejícím svátkem hledá na internetu, zda bude otevřeno nebo zavřeno.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Babiš by podle něj měl řešení říct veřejně, protože není důvod se schovávat. Zdůraznil, že po Babišovi nechce vyřešení střetu zájmů do jmenování, ale aby pouze transparentně řekl způsob, aby ho mohla posoudit i veřejnost. „Pokud by Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu. Myslím, že to ode mě veřejnost neočekává, rozhodně to neočekává ústava. V takovém případě by asi bylo dobré, aby vítěz voleb nabídl jiného kandidáta, který není ve střetu zájmů,“ dodal Pavel.

„Andrej Babiš má povinnost vysvětlit, jakým způsobem bude řešit střet zájmů a tento střet zájmů odstranit,“ reagoval na prezidentovo vyjádření končící premiér a předseda ODS Petr Fiala. Střet zájmů podle něho není jen morální, ale také praktická záležitost. „Už teď firmy Andreje Babiše získaly za minulé období, kdy byl premiérem, asi sedm miliard na dotacích, které musí vrátit. To jsou peníze, které měly přijít občanům nebo jiným firmám, které na to měly nárok. To je vážná věc. Není možné, abychom se znovu dostali do podobné situace,“ uvedl Fiala.

Babiš sestavuje kabinet ANO, SPD a Motoristů. Předseda Motoristů Petr Macinka dnes řekl, že „těmto hrám“ příliš nerozumí. „Andrej Babiš už před několika dny sdělil, že veřejně těsně před jmenováním oznámí, jak to (střet zájmu) vyřeší. Předpokládám, že to bude v souladu,“ uvedl. O detailech Macinka nechtěl mluvit. „Rozehrávání hry na to, že má být nějaká veřejná debata nad střetem zájmu Andreje Babiše, je zbytečné,“ soudí. Macinka připomenul, že Babiš vyhrál volby, byť lidé měli informace i o jeho majetkových poměrech.

Kdyby Babiš konflikt se zákonem neodstranil, mohlo by podle některých ekonomů, expertů i opozičních politiků hrozit Česku kvůli protiprávní situaci třeba omezení či zastavení dotací z EU. Babišovy podniky by také neměly mít dotační podporu a zakázky od státu.

Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se střetu zájmů vyhnul.

Související

Doporučujeme