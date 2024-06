Evropská centrální banka po pěti letech snížila úrokovou sazbu

Evropská centrální banka se podle očekávání rozhodla snížit své úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Základní sazba klesne na 4,25 procenta a depozitní sazba na 3,75 procenta, oznámila banka v dnešní zprávě. Ke snížení úroků přikročila poprvé od roku 2019.

„Od zasedání Rady guvernérů v září 2023 inflace klesla o více než 2,5 procentního bodu a inflační výhled se značně zlepšil,“ uvedla ECB ve zprávě.

Předloni v červenci banka zahájila zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat pod kontrolu inflaci, loni v říjnu nicméně zvyšování úroků přerušila. Od té doby držela svou základní úrokovou sazbu beze změny na 4,50 procenta.

„ECB dnes podle očekávání snížila úrokové sazby o 25 bazických bodů, a to i navzdory kritice některých analytiků, že banka začala se zvyšováním jako jedna z posledních mezi velkými centrálními bankami, a nyní jako jedna z prvních snižuje,“ sdělil analytik XTB Tomáš Cverna. „Do konce roku trh počítá s ještě jedním snížením o 25 bazických bodů,“ dodal.

Pokles inflace

Inflace v eurozóně se předloni vyšplhala na rekordních 10,6 procenta. Od té doby už ale výrazně klesla a přiblížila se k dvouprocentnímu cíli ECB. V květnu inflace podle rychlého odhadu statistického úřadu Eurostat činila 2,6 procenta.

Nejnovější prognózy podle dnešní zprávy ECB předpokládají, že průměrná inflace v celém letošním roce dosáhne 2,5 procenta. V příštím roce by pak měla klesnout na 2,2 procenta a v dalším roce na 1,9 procenta.

