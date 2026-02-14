Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Wall Street se vrací do éry tučných výplat. Kolik si vydělají šéfové největších bank?

Wall Street se vrací do éry tučných výplat. Kolik si vydělají šéfové největších bank?

Wall Street
iStock
nst
nst

Po letech zdrženlivosti po finanční krizi z roku 2008 vyplácí americké banky svým generálním ředitelům rekordní odměny. Šéfové největších bank na Wall Street letos obdrželi roční kompenzace přesahující 40 milionů dolarů, čímž překonali rekordy z let 2006 a 2021.

Nejvyšší odměnu za rok 2025 získal generální ředitel Goldman Sachs David Solomon, a to 47 milionů dolarů. Meziročně si polepšil o 21 procent. Šéfka Citigroup Jane Fraserová obdrží 42 milionů dolarů, což představuje nárůst o 22 procent. Brian Moynihan z Bank of America inkasoval 41 milionů dolarů, o 17 procent více než v předchozím roce.

Rekordní výplaty přicházejí po mimořádně úspěšném roce bankovního sektoru, uvádí agentura Bloomberg. Největší finanční instituce ve Spojených státech vykázaly nejvyšší roční zisky od roku 2021. JPMorgan Chase, Goldman Sachs a Bank of America navýšily bonusové fondy pro bankéře a obchodníky nejméně o deset procent díky silnému roku v oblasti fúzí, akvizic a obchodování na trzích.

„Z hlediska odměňování měli šéfové skvělý rok,“ uvedl Alan Johnson ze společnosti Johnson Associates. „Banky měly výborný rok, s minimálními ztrátami a vysokými zisky.“

Elon Musk

Jde do tuhého. AI je reálně hrozba pro práci

Trhy

Umělá inteligence jako hrozba pro lidstvo byla desítky let tématem katastrofických a sci-fi knih i filmů. Dnes se tyto scénáře stávají součástí seriózních debat. Nejblíže realitě je zatím to, že AI začíná výrazně měnit – a otřásat – ekonomikou.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Odměny jsou navázány na výkonnost bank

Takto vysoké odměny nebyly běžné od období před finanční krizí. V roce 2007 vyplatila Goldman Sachs tehdejšímu generálnímu řediteli Lloydu Blankfeinovi 68,5 milionu dolarů, což byl tehdy rekord pro šéfa banky z Wall Street. Lehman Brothers zaplatila svému šéfovi Richardu Fuldovi za rok 2007 částku 40 milionů dolarů, přestože firma o rok později zkrachovala.

Současné odměny jsou podle analytiků navázány na výkonnost bank. „Existuje vazba mezi odměnou a výkonností a ta se zlepšila a pravděpodobně se bude dále zlepšovat,“ uvedl Mike Mayo ze společnosti Wells Fargo. Většina kompenzací je vyplácena v akciích, což má sladit zájmy vedení s akcionáři.

Rekordní výplaty přicházejí i v době, kdy banky zvyšují náklady na investice do nových technologií včetně umělé inteligence a čelí tlaku na kontrolu výdajů. Přesto balíčky odměn při hlasování akcionářů většinou procházejí bez výrazného odporu.

Goldman Sachs loni obhájila i retenční bonusy ve výši 80 milionů dolarů pro Solomona a prezidenta banky Johna Waldrona, které byly kritizovány jako přemrštěné. Banka argumentovala nutností udržet klíčové manažery v konkurenci s investory ze soukromého sektoru.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Wall Street

Wall Street čeká po letech půstu zlaté časy. Banky zvýší bonusy makléřů o desítky procent

Money

Stanislav Šulc

Přečíst článek
JPMorgan

Americké banky mají za sebou skvělé čtvrtletí. Dařilo se JPMorgan, Goldman Sachs i Citigroup

Money

ČTK

Přečíst článek

Pavel: Rusko je slabá země s mnoha jadernými zbraněmi

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy musejí zvýšit politický tlak na Rusko a donutit ho usednout k jednacímu stolu, jinak nebude možné míru na Ukrajině dosáhnout. Na takzvaném ukrajinském obědě, který na okraj Mnichovské bezpečnostní konference uspořádala Nadace Viktora Pinčuka to řekl český prezident Petr Pavel. V současné době podle něj Moskva k jednání ale není mentálně připravena.

„Je na nás všech, včetně Spojených států, a možná především na nich, abychom zvýšili politický tlak na Rusko, a ne na Ukrajinu, protože to Putina ke stolu nepřivede,“ řekl. Rusko podle něj musí pochopit, že „jedinou cestou je jednat“. „Nejsem si jistý, že Rusko dospělo mentálně do tohoto bodu,“ dodal.

Pavel připomněl své vystoupení v Mnichově před rokem, ve kterém varoval před přehnaným optimismem ohledně brzkého konce války na Ukrajině. Řekl, že nechtěl, aby přehnaná očekávání vyvolala zklamání a frustraci. Ve své promluvě zdůraznil, že situace na bojišti není „příznivá“ ani pro Rusko. „Cena každého čtverečního metru (zabraného) ukrajinského území je enormně vysoká,“ řekl.

„Skandinávský duch“

Podle českého prezidenta by se v Evropě měl rozšířit „skandinávský duch“. Země na severu Evropy se podle něj totiž nebojí vzdorovat i velmocím, jak se ukázalo v případě nedávného sporu Dánska se Spojenými státy o Grónsko či v případě ruských hrozeb vůči Finsku před jeho vstupem do NATO. „Rusko je slabá země s mnoha jadernými zbraněmi,“ řekl prezident. Tak by se k Moskvě mělo podle něj přistupovat.

Moskva

Válka na Ukrajině rozdělila Rusko. Moskva bohatne, regiony chudnou

Politika

Ruské regiony jsou dlouhodobě ekonomicky velmi rozdílné, ale válka na Ukrajině podle odborníků tyto rozdíly ještě výrazně prohloubila. Zatímco Moskva a oblasti napojené na vojenský průmysl zaznamenávají růst, jiné regiony – zejména exportně orientované či závislé na státním rozpočtu – čelí poklesu životní úrovně.

nst

Přečíst článek

Prezident v debatě rovněž podpořil názor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který v dnešním projevu na bezpečnostní konferenci řekl, že Ukrajina nyní disponuje nejsilnější evropskou armádou a měla být součástí NATO. Podle Pavla by bylo „opravdu velmi chytré“ mít armádu, jako je ta ukrajinská, v NATO, protože je nyní vedle té ruské „nejzkušenější“ na světě.

Pavel vystoupil v panelové diskuzi společně s lotyšským prezidentem Edgarsem Rinkévičsem, dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem a nizozemským premiérem Dickem Schoofem. Také podle čtveřice těchto evropských politiků Rusko nyní nemá zájem o uzavření míru. Od ruské invaze na Ukrajinu uplynou přespříští týden čtyři roky.

Ukrajinský oběd v Mnichově navštívil dnes také ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč, který byl po sporu o helmu s fotografiemi sportovců zabitých ve válce na Ukrajině diskvalifikován z olympijských her. Vysloužil si potlesk vestoje a označení hrdina.

Související

Tejc chystá velký zásah do justice. Sloučení soudů má ušetřit stovky milionů ročně

Soudce
iStock
nst
nst

Ministerstvo spravedlnosti připravuje výraznou reformu soudní soustavy. Slučování okresních soudů má podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) přinést úspory v řádu desítek až stovek milionů korun ročně. Řekl to v rozhovoru pro Českou televizi.

Podle Tejce by bylo ideální snížit počet okresních soudů o 20 až 30 procent ze současných 86. „Musíme také zohlednit dostupnost,“ uvedl ministr. Odborně se přitom za minimální efektivní velikost soudu považuje zhruba 25 soudců, což podle něj nesplňuje asi 60 procent okresních soudů.

Úspory v budovách i platech

Výše úspor bude záviset na rozsahu reformy. Pokud bude ministerstvo postupovat razantně, mohou podle Tejce dosáhnout stovek milionů korun. Umírněnější varianta by přinesla úspory v desítkách milionů. Peníze má stát ušetřit mimo jiné opuštěním některých soudních budov, snížením nákladů na nájmy i omezením administrativních pozic, například správců rozpočtů, budov či investičních techniků.

Analýza, která určí konkrétní soudy ke sloučení, by měla být hotová do konce března. „Teď jednáme o kritériích, která budou zohledněna,“ řekl Tejc. Výsledný návrh chce ministerstvo konzultovat se zástupci soudů i samospráv.

Podle serveru iDNES by mohlo zaniknout až 26 okresních soudů. Jako možné příklady se v médiích objevují například soudy v Jeseníku, Rokycanech či Rakovníku.

Alena Schillerová

Schillerová: Prezidenta Pavla chci přesvědčit, aby podepsal rozpočet

Money

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je připravena po schválení letošního státního rozpočtu ve Sněmovně jednat o něm s prezidentem Petrem Pavlem a ráda by ho přesvědčila, aby ho podepsal. Řekla to v dnešním diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle prezidenta se zdá, že návrh rozpočtu je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Řekl to tento týden. S tímto argumentem již dříve vystoupila Národní rozpočtová rada, ale Schillerová to odmítá.

ČTK

Přečíst článek

Cílem je specializace a lepší zastupitelnost

Ministerstvo argumentuje nejen úsporami, ale také snahou o větší specializaci a lepší zastupitelnost soudců. Některé okresní soudy totiž v části agend řeší jen nízký počet případů a mají omezený počet soudců, což podle České justice komplikuje efektivní organizaci práce.

V Česku aktuálně působí přibližně 1 800 soudců u okresních soudů. Kromě 86 okresních soudů funguje také deset obvodních soudů v Praze pod osmi krajskými soudy.

Změny by podle dřívějších informací mohly vstoupit v platnost od ledna 2027.

Související

Přinese Blažkův trestní zákoník modernizaci trestní justice nebo je to jen cesta k beztrestnosti bohatých?

Blažkův trestní zákoník: modernizace trestní justice nebo cesta k beztrestnosti bohatých?

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Doporučujeme