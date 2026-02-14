Wall Street se vrací do éry tučných výplat. Kolik si vydělají šéfové největších bank?
Po letech zdrženlivosti po finanční krizi z roku 2008 vyplácí americké banky svým generálním ředitelům rekordní odměny. Šéfové největších bank na Wall Street letos obdrželi roční kompenzace přesahující 40 milionů dolarů, čímž překonali rekordy z let 2006 a 2021.
Nejvyšší odměnu za rok 2025 získal generální ředitel Goldman Sachs David Solomon, a to 47 milionů dolarů. Meziročně si polepšil o 21 procent. Šéfka Citigroup Jane Fraserová obdrží 42 milionů dolarů, což představuje nárůst o 22 procent. Brian Moynihan z Bank of America inkasoval 41 milionů dolarů, o 17 procent více než v předchozím roce.
Rekordní výplaty přicházejí po mimořádně úspěšném roce bankovního sektoru, uvádí agentura Bloomberg. Největší finanční instituce ve Spojených státech vykázaly nejvyšší roční zisky od roku 2021. JPMorgan Chase, Goldman Sachs a Bank of America navýšily bonusové fondy pro bankéře a obchodníky nejméně o deset procent díky silnému roku v oblasti fúzí, akvizic a obchodování na trzích.
„Z hlediska odměňování měli šéfové skvělý rok,“ uvedl Alan Johnson ze společnosti Johnson Associates. „Banky měly výborný rok, s minimálními ztrátami a vysokými zisky.“
Umělá inteligence jako hrozba pro lidstvo byla desítky let tématem katastrofických a sci-fi knih i filmů. Dnes se tyto scénáře stávají součástí seriózních debat. Nejblíže realitě je zatím to, že AI začíná výrazně měnit – a otřásat – ekonomikou.
Jde do tuhého. AI je reálně hrozba pro práci
Trhy
Umělá inteligence jako hrozba pro lidstvo byla desítky let tématem katastrofických a sci-fi knih i filmů. Dnes se tyto scénáře stávají součástí seriózních debat. Nejblíže realitě je zatím to, že AI začíná výrazně měnit – a otřásat – ekonomikou.
Odměny jsou navázány na výkonnost bank
Takto vysoké odměny nebyly běžné od období před finanční krizí. V roce 2007 vyplatila Goldman Sachs tehdejšímu generálnímu řediteli Lloydu Blankfeinovi 68,5 milionu dolarů, což byl tehdy rekord pro šéfa banky z Wall Street. Lehman Brothers zaplatila svému šéfovi Richardu Fuldovi za rok 2007 částku 40 milionů dolarů, přestože firma o rok později zkrachovala.
Současné odměny jsou podle analytiků navázány na výkonnost bank. „Existuje vazba mezi odměnou a výkonností a ta se zlepšila a pravděpodobně se bude dále zlepšovat,“ uvedl Mike Mayo ze společnosti Wells Fargo. Většina kompenzací je vyplácena v akciích, což má sladit zájmy vedení s akcionáři.
Rekordní výplaty přicházejí i v době, kdy banky zvyšují náklady na investice do nových technologií včetně umělé inteligence a čelí tlaku na kontrolu výdajů. Přesto balíčky odměn při hlasování akcionářů většinou procházejí bez výrazného odporu.
Goldman Sachs loni obhájila i retenční bonusy ve výši 80 milionů dolarů pro Solomona a prezidenta banky Johna Waldrona, které byly kritizovány jako přemrštěné. Banka argumentovala nutností udržet klíčové manažery v konkurenci s investory ze soukromého sektoru.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.