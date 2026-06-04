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newstream.cz Zprávy z firem Česko se zapojí do boomu léků na obezitu. Novo Nordisk investoval u Prahy miliardy

Česko se zapojí do boomu léků na obezitu. Novo Nordisk investoval u Prahy miliardy

Novo Nordisk
ČTK
ČTK
ČTK

Česko se zapojí do jednoho z nejvýnosnějších farmaceutických závodů současnosti. Novo Nordisk bude ve Středočeském kraji vyrábět látky pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu, po nichž celosvětově prudce roste poptávka. Do závodu v Bohumili firma investovala několik miliard korun.

Dánská firma Novo Nordisk bude v Česku vyrábět látky pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil ve Středočeském kraji investovala několik miliard korun, vyplývá z pozvánky na otevření závodu. V pátek 12. června se ho zúčastní mimo jiné předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a prezident společnosti Novo Nordisk Mike Doustdar.

Firma továrnu v Jevanech koupila v roce 2024 od společnosti Novavax za 200 milionů dolarů (téměř pět miliard korun). Novavax v závodě vyráběl součásti své covidové vakcíny, v roce 2020 zaměstnával 450 lidí. Předtím tam firma Baxter produkovala vakcíny proti prasečí chřipce, léky a séra se v místě vyrábějí od 20. let 20. století. Státu areál patřil do roku 2001.

Dánská firma Novo Nordisk vznikla v roce 1923. Zaměřuje se na léčbu cukrovky a dalších závažných chronických onemocnění, jako jsou obezita nebo vzácná onemocnění krve a vzácná endokrinní onemocnění. V 80 zastoupeních po celém světě zaměstnává více než 69 tisíc lidí.

Léčba obezity patří v současné době podle odborníků mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví, injekční přípravky firem Novo Nordisk a Eli Lilly užívají podle odhadů celosvětově desítky milionů lidí. V závodě v obci Bohumil nedaleko Jevan se dříve vyráběly například součásti covidové vakcíny firmy Novavax nebo vakcíny proti prasečí chřipce firmy Baxter.

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Voda je jednou z nejzákladnějších látek pro fungování lidského organismu. Často se mluví o tom, že bychom měli víc pít, případně že dehydratace způsobuje bolest hlavy nebo únavu. Voda ale zasahuje prakticky do všech procesů v těle, od regulace teploty přes fungování mozku až po transport živin, hormonální signalizaci nebo práci buněk.

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Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové  s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít. 

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Proteinové pudinky, proteinové bio chipsy, proteinové šunky a jogurty

Sacharidy jako nepřítel, high protein jako spasitel a nebezpečný meloun. Doktorka potravin boří mýty, kterým možná věříte i vy

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Petra Martínková

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Nová čtvrť, 800 bytů a město jako investor. Dolní Počernice mají první velké povolení

Projekt PDS v Počernicích
PDS, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Praha posouvá jeden z největších projektů městského nájemního bydlení. V Dolních Počernicích získala první etapa nové čtvrti územní rozhodnutí, vzniknout má 269 bytů. Celkem město v lokalitě plánuje nejméně 800 bytů, školu, školku i novou infrastrukturu.

Pražská developerská společnost posunula jeden ze svých největších projektů dostupného bydlení. Pro první část rozvojového území v Dolních Počernicích získala pravomocné územní rozhodnutí.

První etapa, označovaná jako Dolní Počernice – Projekt 1, počítá s výstavbou 269 městských nájemních bytů. Celá lokalita má v horizontu příštích deseti až dvanácti let nabídnout minimálně 800 bytových jednotek. Součástí plánů je také nová základní škola, školka, veřejná vybavenost, parky a dopravní infrastruktura.

Pro Prahu jde o důležitý milník. Město se v tomto případě nechce spoléhat pouze na soukromé developery, ale samo připravuje bytovou výstavbu na svých pozemcích. Výsledkem nemají být byty k prodeji, ale dlouhodobý městský nájemní fond.

Byty, které nepůjdou na běžný trh

Projekt v Dolních Počernicích je zajímavý právě tím, že nevzniká jako standardní developerský projekt s cílem prodat jednotky koncovým kupujícím. Praha zde připravuje nájemní bydlení, které má zůstat pod kontrolou města.

To je v současné situaci na pražském trhu podstatné. Ceny nových bytů v metropoli dál rostou. Podle analýzy Central Group, Skanska Residential a Trigema překonaly v prvním čtvrtletí roku 2026 ceny nových bytů v Praze poprvé hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční.

Kolik stojí byty v okolí

Dolní Počernice a širší Praha 9 patří v rámci Prahy stále k relativně dostupnějším lokalitám, i tady se ale ceny novostaveb pohybují vysoko. Aktuální nabídky bytů v Dolních Počernicích na Sreality ukazují, že nové nebo novější byty se v lokalitě často pohybují zhruba v pásmu 150 až 180 tisíc korun za metr čtvereční. Například byt 1+kk o velikosti 33 metrů čtverečních je inzerován za zhruba 6 milionů korun, byt 2+kk o 54 metrech čtverečních za 8,2 milionu, byt 3+kk o 71 metrech čtverečních za 11,5 milionu a byt 4+kk o 93 metrech čtverečních za přibližně 14,7 milionu korun.

Právě tento cenový kontext vysvětluje, proč jsou městské nájemní projekty pro Prahu strategické. Pokud by se obdobné byty prodávaly na volném trhu, ceny běžných jednotek by se pravděpodobně pohybovaly v řádu milionů korun za byt. Městský nájemní model má Praze umožnit, aby část nové výstavby zůstala mimo běžnou tržní logiku.

Územní studie čtvrti Bubny-Zátory

Praha za desítky miliard. Bubny přitahují nejsilnější investory v zemi

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Nová železnice, filharmonie a tisíce bytů mění zanedbané kolejiště v největší investiční příležitost v metropoli. Do proměny Bubnů-Zátor vstupují nejsilnější finanční a developerské skupiny v zemi a severní část Prahy se během příštích dekád může proměnit v nové centrum města.

Petra Nehasilová

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První etapa: nízké domy i služby podél Českobrodské

První fáze projektu počítá s nízkopodlažní bytovou zástavbou. Bytové domy mají mít převážně dvě až tři nadzemní podlaží. Podél frekventované Českobrodské ulice jsou navrženy vyšší polyfunkční domy o dvou až pěti podlažích. Ty mají plnit dvě role. Jednak mají chránit obytnou část před hlukem a provozem z hlavní komunikace, jednak mají v přízemí nabídnout prostory pro služby a obchod. Součástí projektu budou také podzemní garáže a venkovní parkovací stání.

Dokumentaci pro územní řízení zpracovala společnost Loxia. PDS podala žádost o vydání územního rozhodnutí v červnu 2024 podle tehdy platného územního plánu. V dalších fázích přípravy se má už postupovat podle Metropolitního plánu.

Konečným schvalováním projde Metropolitní plán 28. května.

Co všechno změní Metropolitní plán? Praha ukazuje, kde poroste a kde už stavět nepůjde

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Metropolitní plán má změnit podobu Prahy na desítky let dopředu. Otevírá cestu až k 350 tisícům bytů, proměně brownfieldů, metru D, desítkám kilometrů nových tramvajových tratí i jasným limitům pro výškové stavby. Definitivní slovo ale ještě budou mít zastupitelé.

Petra Nehasilová

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Dolní Počernice nejsou jen okraj Prahy

Dolní Počernice jsou pro podobný projekt zajímavé nejen proto, že zde Praha vlastní rozsáhlé pozemky. Městská část si i přes začlenění do metropole zachovává klidnější, téměř příměstský charakter. To z ní dělá lokalitu, kde může větší rezidenční projekt fungovat pouze tehdy, pokud bude dobře doplněn veřejnou vybaveností, dopravou a zelení.

Významnou součástí místního prostředí je zámecký park o rozloze sedmi hektarů, který spravuje městská část Praha-Dolní Počernice. Na něj navazuje Velký počernický rybník, který městská část označuje za největší rybník na území hlavního města; spolu se zámeckým parkem tvoří přírodní památku o rozloze přes 41 hektarů.

Pozemky v Choťánkách u Kutné Hory

Levnější než Praha, levné už ne. Pozemky u Poděbrad ukazují nový realitní normál

Reality

Sen o rodinném domě za Prahou se prodražuje. Zasíťované parcely v dobrém dojezdu od metropole už běžně stojí miliony korun a samotný pozemek je jen začátek celkového rozpočtu. V Choťánkách u Poděbrad teď míří do prodeje poslední etapa parcel, které ukazují, kam se posunuly ceny bydlení ve středních Čechách.

nst

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Zahradní město místo sídliště

PDS projekt prezentuje jako novou čtvrť inspirovanou principy zahradního města. Nízkopodlažní zástavba má být členěna do bloků s vnitrobloky, zelení, pěšími trasami a parkovacími dvory s vegetační dlažbou. Součástí první etapy mají být dva parky, dětská hřiště, travnaté plochy a výsadba téměř 300 stromů. Projekt počítá také s hospodařením s dešťovou vodou prostřednictvím retenčních nádrží a přírodních jezírek s regulovaným odtokem. Areál má mít centrální zdroj tepla kombinující více technologií. Na střeše jednoho z objektů je plánována fotovoltaická elektrárna.

U takto velkého projektu bude zásadní dopravní a občanská infrastruktura. V lokalitě má vzniknout nová komunikace Nová Úpická, která propojí ulice Českobrodská a U Konečné. Zajistit má také přístup k novému obratišti městské hromadné dopravy.

Stejně důležitá bude školská vybavenost. Celý rozvoj Dolních Počernic počítá s novou základní školou a školkou. Právě kapacity škol a školek jsou u větších rezidenčních projektů v Praze často jedním z hlavních limitů další výstavby. Město i PDS proto projekt prezentují nejen jako bytovou výstavbu, ale i jako přípravu celé nové části města. To bude v dalších letech rozhodující i pro přijetí projektu místními obyvateli.

Praha chce stavět na vlastních pozemcích

Projekt v Dolních Počernicích je první ze čtyř projektových částí, které PDS v této lokalitě připravuje. Celé území má rozlohu 18,5 hektaru a patří mezi největší městské rozvojové pozemky určené pro rezidenční výstavbu.

Petr Urbánek, šéf PDS

Petr Urbánek: Sedm tisíc nových bytů v Praze bude. Ale ještě se nekoplo

Reality

Hlavní město Praha už čtyři roky rozvíjí svůj plán postavit sedm tisíc bytů pro lidi z takzvaných potřebných profesí. Petr Urbánek jako ředitel Pražské developerské společnosti, kterou si město zřídilo, má za úkol dodat tyto byty. Na rozdíl od soukromých developerů má výhodu, že nemusí vyhledávat a draze vykupovat pozemky pro výstavbu. On je tak nějak od města dostává. Ale stejně jako ostatní stavitelé musí podstupovat standardní proces povolování a výstavby. Výsledkem je, že společnost pod jeho vedením zatím nepostavila ani jeden byt. Sceluje parcely a řeší smluvní vztahy. Velké plány však zůstávají.

Dalibor Martínek

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Pražská developerská společnost byla založena hlavním městem v roce 2020. Spravuje více než 900 tisíc metrů čtverečních městských pozemků, na kterých město plánuje v příštích letech výstavbu šesti až osmi tisíc bytů. Hodnota portfolia PDS dosáhla podle městské společnosti k červnu 2025 zhruba 9,4 miliardy korun.

Projekt v Dolních Počernicích tak zapadá do širší strategie Prahy: využít vlastní pozemky k výstavbě nájemního bydlení, které zůstane v městském majetku. Pro trh to krátkodobě nebude znamenat zásadní změnu nabídky. Z dlouhodobého hlediska ale může jít o jeden z nástrojů, jak město získá větší vliv na dostupnost bydlení.

Petr Hlaváček

Petr Hlaváček: Vltavskou filharmonii jsme vlastně už začali stavět

Reality

Revitalizace okolí Hlavního nádraží nebo Nákladového nádraží Žižkov. Velké plány má Praha a její radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček i v Holešovicích. Stát tam má Vltavská filharmonie i celá nová čtvrť. Kdy a kde ale metropole „kopne“ do země? „S mírnou nadsázkou a eufemismem vlastně mohu říct, že jsme začali stavět Vltavskou filharmonii. Pracujeme tam totiž se Správou železnic na stavbě podchodu,“ říká v rozhovoru Petr Hlaváček.

Petra Nehasilová

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Vizualizace projektu Palmovka

Praha chce postavit tisíce nájemních bytů. Teď řeší, kde na to vezme peníze

Reality

Pražská developerská společnost připravuje asi šest desítek projektů, do deseti let chce na trh dodat až osm tisíc nájemních bytů. Teď řeší, kde na to vezme peníze.

nos

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Noví lídři v Deloitte. Firma posiluje právo, audit, daně i kyberbezpečnost

Jiřina Procházková
Deloitte, užito se svolením
nst
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Poradensko-technologická společnost Deloitte oznámila několik změn ve vedení svých klíčových oddělení v České republice a na Slovensku. Týkají se práva, auditu, daní i consultingu. Nové role získávají Jiřina Procházková, Miroslav Mayer, Marek Romancov a Jakub Höll.

Poradensko-technologická společnost Deloitte oznámila několik změn ve vedení svých klíčových oddělení v České republice a na Slovensku. Týkají se práva, auditu, daní i consultingu.

Jiřina Procházková se stává CE partnerkou české advokátní kanceláře Deloitte Legal. Miroslav Mayer nově povede oddělení Audit & Assurance pro český a slovenský cluster Deloitte. Marek Romancov se stává řídícím partnerem Tax & Legal pro Česko a Slovensko. Jakub Höll byl jmenován partnerem v oddělení Consulting v rámci Deloitte CE a dál zůstává Cyber Leaderem pro Česko a Slovensko.

Podle Deloitte změny souvisejí s dalším rozvojem klíčových oblastí firmy, důrazem na inovace a práci s klienty.

Procházková posiluje Deloitte Legal

Jiřina Procházková se do nové role posouvá z pozice partnerky Deloitte Legal. V advokátní kanceláři vede praxi zaměřenou na daňové litigace a řešení sporů. Specializuje se na správu daní, daňové spory a regulaci veřejné podpory. Má zkušenosti se zastupováním klientů před soudy v Česku i Evropské unii, zejména v oblasti odpočtů na výzkum a vývoj, zneužití práva v daňové oblasti a DPH. V loňském roce byla zvolena do představenstva České advokátní komory a dlouhodobě vede projekt Zákon roku. Doporučují ji také žebříčky Chambers a Legal 500 a figuruje mezi TOP 100 ženami česko-slovenského právního byznysu.

„Daňové spory jsou dnes čím dál komplexnější a vyžadují nejen hlubokou znalost práva, ale i strategický nadhled v kontextu rychle se vyvíjející judikatury, regulace a ekonomické reality dotčených společností,“ uvedla Procházková.

V nové roli se chce soustředit na další rozvoj týmu a posílení business developmentu kanceláře.

Jiřina Procházková

Deloitte Legal rozšiřuje vedení. Expertka na daňové spory Procházková se stala CE partnerkou

Zprávy z firem

Advokátní kancelář Deloitte Legal má novou CE partnerku. K 1. červnu se jí stala Jiřina Procházková, dosavadní partnerka české kanceláře a vedoucí oddělení pro daňové litigace a řešení sporů. V českém týmu CE partnerů doplní Martina Bohuslava a Petra Suchého a stává se třetím společníkem.

nst

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Mayer povede audit v Česku a na Slovensku

Novým řídícím partnerem oddělení Audit & Assurance pro český a slovenský cluster se stává Miroslav Mayer. Ve funkci navazuje na Davida Batala, který po osmi letech v roli dokončuje mandát a přesouvá se na pozici Audit & Assurance Growth Leader pro region střední Evropy. Mayer se dlouhodobě specializuje na audit finančních institucí. Během kariéry získal také zkušenosti v oblasti auditu nemovitostních klientů. Je členem ACCA a registrovaným statutárním auditorem v České republice.

„V nové roli chci navázat na úspěšnou trajektorii z posledních let a dále ji rozvíjet,“ uvedl Mayer. Mezi priority řadí posilování vztahů s klíčovými klienty, rozvoj nových příležitostí v auditních a ujišťovacích službách, vyšší efektivitu, využívání technologií a AI nástrojů i práci s talenty.

Romancov přebírá Tax & Legal

Marek Romancov se stává řídícím partnerem oddělení Tax & Legal pro český a slovenský cluster Deloitte. V roli střídá Adhama Hafoudha, který nově přebírá pozici Tax & Legal Business Leader pro region střední Evropy. Romancov se dlouhodobě věnuje transferovým cenám. Během více než třicetileté kariéry se podílel na řadě projektů v Česku i ve střední Evropě.

„Daně jsou pořád lokálním byznysem, zároveň ale vidím velký prostor pro větší propojení – ať už v oblasti využívání AI technologií, spolupráce na klientech nebo sdílení zkušeností a trendů,“ uvedl Romancov. Za důležité považuje také efektivnější poskytování služeb a větší zapojení delivery center.

Deloitte: Peněz je na trhu dost. Kupci znovu hledají akviziční příležitosti

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Evropský trh fúzí a akvizic se po slabším začátku roku začíná stabilizovat. Podle Deloitte M&A Indexu má ve druhém čtvrtletí v EU a Británii přibýt transakcí. Investoři ale dál pečlivě vybírají: peněz je na trhu dost, nejistoty ale přetrvávají.

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Höll posiluje consulting a kyberbezpečnost

Jakub Höll se nově stává partnerem v oddělení Consulting v rámci Deloitte CE. Současně dál zůstává v roli Cyber Leadera pro Česko a Slovensko.

Zastřešuje služby v oblasti kybernetické bezpečnosti a regulatorní compliance. Na regionální úrovni vede také iniciativy spojené s regulatorními požadavky ve střední Evropě.

Höll se specializuje na řízení komplexních projektů v IT a kybernetické bezpečnosti. Zaměřuje se také na implementaci bezpečnostních rámců, které firmám pomáhají posilovat odolnost vůči kybernetickým hrozbám a zvládat digitální transformaci. Zkušenosti má z finančního, výrobního, automobilového, farmaceutického i veřejného sektoru.

„Kybernetická bezpečnost se dnes stává jedním z hlavních faktorů důvěry mezi firmami a jejich zákazníky. Nestačí ji vnímat jen jako technickou disciplínu – je to strategické téma, které ovlivňuje řízení celé organizace,“ uvedl Höll.

V nové roli se chce zaměřit na to, aby Deloitte klientům pomáhal nejen reagovat na regulatorní požadavky, ale také budovat dlouhodobou odolnost a bezpečnou digitální transformaci.

Životko za pár stovek? Simplea láká mladé na levnější start

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Životní pojištění často prohraje s hypotékou, nájmem, dětmi i rezervou. Simplea proto přichází s produktem Start, který mladým lidem zlevňuje vstup do pojistné ochrany. Nejde ale o levnou pojistku navždy. Cena se má každý rok měnit podle věku klienta.

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Technologie, regulace a klienti

Personální změny ukazují, kam se v poradenském byznysu přesouvá pozornost. Deloitte posiluje vedení v oblastech, kde se propojují právo, daně, audit, technologie, regulace, umělá inteligence a kyberbezpečnost.

Deloitte patří mezi největší poradensko-technologické společnosti na světě. Profesionální služby v oblasti daní, auditu, consultingu, podnikových rizik, finančního a právního poradenství poskytuje prostřednictvím více než 415 tisíc odborníků ve více než 150 zemích.

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