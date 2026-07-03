Mladí Češi nechtějí kariéru za každou cenu. Důležitější je smysl práce, stabilita a duševní pohoda
Generace Z a mileniálové v Česku přepisují představu o kariérním úspěchu. Rychlý postup pro ně není hlavní metou. Důležitější je finanční nezávislost, stabilita, smysluplná práce, osobní pohoda a možnost rozvíjet se vlastním tempem. Ukazuje to letošní průzkum společnosti Deloitte.
Mladí lidé na českém pracovním trhu chtějí růst, ale ne za každou cenu. Místo rychlého kariérního postupu čím dál více upřednostňují stabilitu, osobní pohodu, smysl práce a možnost sladit profesní život se soukromím. Vyplývá to z letošního průzkumu Deloitte mezi příslušníky generace Z a mileniály.
Čeští mladí podle průzkumu usilují především o finanční nezávislost. Jako hlavní cíl ji uvedlo 23 procent zástupců generace Z a 25 procent mileniálů. Mladší generace zároveň často zmiňuje snahu stát se expertem ve svém oboru, což uvedlo 18 procent respondentů, a možnost dále se vzdělávat a rozvíjet, kterou označilo 13 procent dotázaných.
Mileniálové naopak více akcentují rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Velmi dobrý work-life balance považuje za hlavní cíl 22 procent z nich, stabilitu pracovní pozice pak 17 procent.
Růst ano, ale vlastním tempem
Obě generace se shodují, že v profesním životě chtějí především postupovat průběžně a udržitelně. Soustavný pokrok označilo za důležitý 42 procent zástupců generace Z a 41 procent mileniálů.
Generace Z není finančně bezstarostná, ale spíš pod tlakem. Drahé bydlení a nejistá budoucnost nutí mladé Čechy přemýšlet o penězích už od první výplaty. Podle Air Bank si více než polovina lidí do 25 let zvládá odložit alespoň desetinu příjmu a mladí stále častěji sahají i po investicích.
Mladí Češi nejsou jen generace kávy a zážitků. Šetří víc, než se čekalo
Money
Generace Z není finančně bezstarostná, ale spíš pod tlakem. Drahé bydlení a nejistá budoucnost nutí mladé Čechy přemýšlet o penězích už od první výplaty. Podle Air Bank si více než polovina lidí do 25 let zvládá odložit alespoň desetinu příjmu a mladí stále častěji sahají i po investicích.
Zástupci generace Z jsou sice ve srovnání s mileniály otevřenější rychlejšímu růstu, ať už finančnímu, nebo kariérnímu, zároveň ale nevidí postup jen jako stoupání po firemním žebříčku. Nevadí jim přejít na obdobnou pozici, pokud bude lépe odpovídat jejich schopnostem a dlouhodobým cílům. Podobně přemýšlejí i mileniálové, kteří jsou ochotni přijmout práci na stejné úrovni, pokud jim pomůže dostat se k lepší kariérní příležitosti.
„Mladí lidé z generace Z i mileniálové upřednostňují rozvoj svých dovedností, získání stability a také péči o své duševní zdraví, než aby se upisovali kariérním cestám, které pro ně nejsou dlouhodobě udržitelné,“ uvádí Andrea Černá, expertka na HR trendy a manažerka ve společnosti Deloitte.
Nejsilnější stránka mladých? Empatie, spolupráce a přizpůsobivost
Průzkum ukazuje, že mladí Češi nepodceňují význam měkkých dovedností. Generace Z mezi své nejsilnější stránky řadí empatii a emoční inteligenci, které uvedlo 47 procent respondentů. Následuje týmová spolupráce se 44 procenty, schopnost přizpůsobit se a komunikační dovednosti, obojí shodně se 41 procenty.
Mileniálové se nejčastěji cítí silní ve spolupráci, kterou uvedlo 39 procent z nich. Přizpůsobivost označilo 36 procent respondentů, komunikační dovednosti a kreativitu pak 35 procent.
Do budoucna se chce generace Z nejvíce zlepšit v kreativitě, kritickém myšlení, řešení problémů a time managementu. Mileniálové chtějí nejčastěji posílit komunikační dovednosti, práci s umělou inteligencí a automatizačními nástroji a také digitální a IT dovednosti.
Vedoucí pozice lákají, ale nejsou hlavní metou
Čeští mladí lidé zastávají manažerské a vedoucí pozice méně často než jejich vrstevníci v zahraničí. Globálně vede týmy 45 procent zástupců generace Z a 61 procent mileniálů. V Česku je to 36 procent u generace Z a 45 procent u mileniálů.
Zájem o vedení lidí ale mladým Čechům nechybí. Dosáhnout v určité fázi kariéry vrcholné manažerské pozice by chtělo 69 procent příslušníků generace Z a 50 procent mileniálů. O vedoucí nebo manažerskou roli obecně má zájem 77 procent zástupců generace Z a 63 procent mileniálů.
Pro většinu z nich však nejde o nejvyšší kariérní metu. Kariérní postup podle průzkumu nejvíce podporuje vyšší mzda, větší flexibilita práce a podpora duševního zdraví.
Práce musí dávat smysl
Smysl práce je pro mladé Čechy klíčový. Za zásadní podmínku pracovní spokojenosti jej označilo 94 procent zástupců generace Z a 95 procent mileniálů. Jen přibližně polovina respondentů však zároveň uvádí, že jejich současná práce odpovídá jejich hodnotám a přesvědčení.
Pocit, že jejich práce přináší společnosti smysluplný přínos, má 65 procent zástupců generace Z a 63 procent mileniálů. Část mladých lidí je přitom ochotna kvůli svým hodnotám odmítnout i konkrétní pracovní příležitost nebo úkol. Potenciálního zaměstnavatele by odmítlo 47 procent zástupců generace Z a 42 procent mileniálů. Úkol nebo projekt, který by byl v rozporu s jejich přesvědčením, by odmítlo 48 procent mladých z generace Z a 37 procent mileniálů.
„S tím, jak generace Z a mileniálové postupně získávají vedoucí pozice, mění způsob, jakým je definován pracovní úspěch a profesní rozvoj. Díky nim se pracovní prostředí v uplynulých patnácti letech posunulo. Například normalizovali flexibilní a hybridní formy práce, podpořili otevřenější diskusi o duševním zdraví a posílili význam smysluplnosti práce a osobních hodnot jako klíčových faktorů kariérních rozhodnutí,“ říká Andrea Černá.
Stres z práce nezmizel
Mladí lidé se na pracovním trhu nadále potýkají se stresem. U generace Z pramení nejčastěji z obav, že rozhodování v práci neprobíhá férově. Tento důvod uvedlo 48 procent respondentů. Dalších 46 procent stresují změny na pracovišti a 45 procent má pocit, že jejich práce není dostatečně oceněna.
Mileniály nejvíce zatěžuje toxická kultura na pracovišti, kterou označilo 52 procent dotázaných. Následuje pocit nedocenění práce se 48 procenty a vnímání práce jako málo smysluplné, které uvedlo 45 procent respondentů.
Zároveň ale podle Deloitte roste počet mladých lidí, kteří vnímají, že jejich zaměstnavatel bere duševní zdraví zaměstnanců vážně. Mladí jsou také ochotnější o tomto tématu mluvit se svými přímými nadřízenými.
Kolegové jako přátelé
Pracoviště pro mladé Čechy není jen zdrojem stresu, ale také místem, kde vznikají blízké vztahy. Tři čtvrtiny respondentů z obou generací uvedly, že své pracovní kolegy považují také za osobní přátele.
„Pro tři čtvrtiny respondentů z obou generací jsou kolegové z práce zároveň osobními přáteli. Přátelství na pracovišti jim pomáhá budovat profesní síť kontaktů a zároveň se učit nové věci,“ dodává Andrea Černá z Deloitte.
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