Deloitte: Peněz je na trhu dost. Kupci znovu hledají akviziční příležitosti
Evropský trh fúzí a akvizic se po slabším začátku roku začíná stabilizovat. Podle Deloitte M&A Indexu má ve druhém čtvrtletí v EU a Británii přibýt transakcí. Investoři ale dál pečlivě vybírají: peněz je na trhu dost, nejistoty ale přetrvávají.
Po měsících opatrnosti se kupci firem v Evropě znovu rozhlížejí po příležitostech. Peníze jim nechybí, i když levné financování už dávno není samozřejmost a prodávající si zároveň často drží vysoké cenové představy. Výsledkem je trh, který se pomalu zvedá, ale euforie se na něj zatím nevrací.
Podle nového Deloitte M&A Indexu by se počet oznámených fúzí a akvizic v Evropské unii a Spojeném království měl ve druhém čtvrtletí zvýšit na 2 847. Proti prvnímu kvartálu by to znamenalo růst o šest procent, meziročně by ale aktivita zůstala o 11 procent níž.
„Uprostřed dynamického vývoje v oblasti fúzí a akvizic se rýsuje několik katalyzátorů, které by mohly ve zbytku roku dále stimulovat M&A trh. Společnosti s robustní kapitálovou strukturou aktivně sledují akviziční příležitosti v klíčových oblastech svého podnikání. Slibný potenciál se projevuje ve stavebnictví, e-commerce, telekomunikacích, technologiích a energetice,” vyjmenovává Jan Vomáčka, partner v oddělení transakčních služeb společnosti Deloitte Česká republika.
Méně transakcí, větší obchody
První tři měsíce roku přinesly v Evropě 2679 transakcí. Mezikvartálně to znamenalo pokles o 9,7 procenta a meziročně o 5,7 procenta. Deloitte nicméně upozorňuje, že celková hodnota transakcí za posledních dvanáct měsíců naopak vzrostla z 577 na 708 miliard dolarů. Jinými slovy: dealů bylo méně, ale kapitálově významné obchody z trhu nezmizely.
O návrat bezstarostné nákupní nálady, která panovala v předpandemických letech, ale nejde. Investoři jsou opatrnější, víc tlačí na kvalitu cílových firem a pečlivěji posuzují valuace, uvádí Deloitte. Popisuje tak trh, který už není zamrzlý, ale zároveň není plošně rozjetý. Výhodu mají podle poradců kupci s hotovostí, silnou rozvahou a jasnou představou, jak akvizici zapojí do svého byznysu.
Evropa se stabilizuje, ale rizik je dost
Sezónní útlum v prvním čtvrtletí byl ve většině zemí omezený, větší výkyvy ale zaznamenaly Itálie, severské země a Německo. V Itálii se počet transakcí snížil o 33 procent, v severských zemích o 32 procent a v Německu o deset procent.
Další vývoj bude podle expertů záviset hlavně na sazbách, cenách energií, geopolitice a investicích do umělé inteligence. Evropská centrální banka během posledních tří let snížila základní úrokovou sazbu o dva procentní body na dvě procenta, kde ji drží poslední rok. Nejistota kolem inflace a sazeb ale může dál ovlivňovat hlavně transakce s delším investičním horizontem.
Důležitým faktorem zůstává i takzvaný dry powder, tedy nealokovaný kapitál private equity fondů. Deloitte uvádí, že na konci roku 2025 činil 4,3 bilionu dolarů. Takový objem peněz znamená, že investoři mají z čeho nakupovat, jen čekají na správné cíle a ceny.
AI jako nový motor akvizic
Jedním z nejsilnějších témat letošního M&A trhu má být umělá inteligence. Nejde jen o nákupy samotných AI startupů. Deloitte upozorňuje, že rychlá implementace AI napříč ekonomikou vytváří nové cíle pro strategické i finanční investory a zároveň zvyšuje investiční aktivitu v navazujících odvětvích.
Vedle technologií se tak může zvedat zájem o infrastrukturu, energetiku a kapacity potřebné pro provoz datových a AI center. Právě tam se může v příštích letech odehrávat část transakčního boje: kdo ovládne technologii, data, kapacitu a energii, získá výhodu i mimo čistě softwarový byznys.
Česká stopa: 85 transakcí za čtvrtletí
Česko v Deloitte M&A Indexu figuruje 85 transakcemi s českou stopou za první letošní čtvrtletí. Celkem 52 českých společností měnilo majitele. Ve 41 případech je koupila jiná česká společnost, u 11 firem byl nový vlastník ze zahraničí.
Čeští investoři byli zároveň aktivní mimo tuzemský trh. Během čtvrtletí získali významné podíly v 31 zahraničních společnostech, zatímco k odprodeji zahraničních aktiv došlo jen ve dvou případech. Nejčastěji směřovali do softwaru, služeb a logistiky. Software tvořil 13 transakcí, služby devět a logistika sedm.
„V prostředí plném informačního šumu sledujeme na M&A trzích rostoucí důraz na strategickou kvalitu transakcí. Úspěšní investoři kombinují disciplinovaný přístup k valuacím s robustní dlouhodobou vizí transformace podniků,“ říká Petr Dědeček, partner v oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika.
Fúze a akvizice v Česku nabraly tempo. V prvním čtvrtletí bylo oznámeno pětkrát více transakcí s českou stopou než před rokem. Zároveň roste aktivita domácích firem na kapitálových trzích, informuje Deloitte.
Hodnoty transakcí zůstávají pod pokličkou
Jedním z problémů při čtení českého M&A trhu je nedostatek zveřejněných hodnot. Deloitte upozorňuje, že ochota komentovat ceny obchodů v posledních čtvrtletích klesá. V prvním čtvrtletí byla alespoň orientační hodnota zveřejněna jen v pěti případech.
To komplikuje přesnější vyhodnocení valuací. Trh tak sice ví, kde se nakupuje a prodává, ale mnohem hůř se odhaduje, za jaké násobky a jak se mění cenová očekávání prodávajících a kupujících.
Česká ekonomika investorům nahrává
Deloitte spojuje aktivitu na českém trhu také s postupným oživením ekonomiky. HDP v prvním čtvrtletí vzrostl mezikvartálně o 0,2 procenta a meziročně o 2,1 procenta. Růst podporuje tvorba fixního kapitálu i spotřeba domácností, které pomáhá růst reálných mezd. Nezaměstnanost 3,1 procenta zůstává jednou z nejnižších v Evropské unii.
Atraktivitu Česka podle Deloitte zvyšuje kombinace ekonomického růstu a silnější koruny. Na obnovu ekonomiky ukazují také indikátory důvěry ČSÚ, meziroční růst vývozu zboží o 3,3 procenta, maloobchodních tržeb o 3,1 procenta a stavební výroby o tři procenta.
Kapitálový trh se probouzí
Vedle fúzí a akvizic Deloitte upozorňuje i na rostoucí aktivitu českých firem na kapitálových trzích. Obranně-průmyslový holding Czechoslovak Group realizoval historicky největší české IPO, když na burze v Amsterdamu nabídl 15,2 procenta akcií a získal přibližně 3,8 miliardy eur. Na hlavní trh pražské burzy zároveň přešla společnost KARO Leather a další firmy zvažují sekundární listing v zahraničí.
Pro český byznys je to důležitý signál. Domácí firmy už nespoléhají jen na bankovní financování nebo prodej strategickému investorovi. Stále častěji pracují i s veřejným kapitálovým trhem, který jim může otevřít cestu k větším transakcím a expanzi.
Co bude rozhodovat ve zbytku roku
Druhé čtvrtletí má podle Deloitte přinést mírné oživení, ne návrat k euforii. Pokud se stabilizují ceny energií a firmy navážou na růstovou trajektorii, může se počet transakcí v Evropě podle optimistického scénáře přiblížit 3151. Základní odhad ale počítá s 2847 obchody.
Pro investory tak bude letošní rok hlavně testem disciplíny. Peníze na trhu jsou, zájem o kvalitní firmy také. Rozhodovat bude, kdo dokáže oddělit skutečně strategické příležitosti od aktiv, která jsou jen levnější než před dvěma lety.
