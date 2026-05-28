Deloitte: Peněz je na trhu dost. Kupci znovu hledají akviziční příležitosti

Evropský trh fúzí a akvizic se po slabším začátku roku začíná stabilizovat. Podle Deloitte M&A Indexu má ve druhém čtvrtletí v EU a Británii přibýt transakcí. Investoři ale dál pečlivě vybírají: peněz je na trhu dost, nejistoty ale přetrvávají.

Po měsících opatrnosti se kupci firem v Evropě znovu rozhlížejí po příležitostech. Peníze jim nechybí, i když levné financování už dávno není samozřejmost a prodávající si zároveň často drží vysoké cenové představy. Výsledkem je trh, který se pomalu zvedá, ale euforie se na něj zatím nevrací.

Podle nového Deloitte M&A Indexu by se počet oznámených fúzí a akvizic v Evropské unii a Spojeném království měl ve druhém čtvrtletí zvýšit na 2 847. Proti prvnímu kvartálu by to znamenalo růst o šest procent, meziročně by ale aktivita zůstala o 11 procent níž.

„Uprostřed dynamického vývoje v oblasti fúzí a akvizic se rýsuje několik katalyzátorů, které by mohly ve zbytku roku dále stimulovat M&A trh. Společnosti s robustní kapitálovou strukturou aktivně sledují akviziční příležitosti v klíčových oblastech svého podnikání. Slibný potenciál se projevuje ve stavebnictví, e-commerce, telekomunikacích, technologiích a energetice,” vyjmenovává Jan Vomáčka, partner v oddělení transakčních služeb společnosti Deloitte Česká republika.

Méně transakcí, větší obchody

První tři měsíce roku přinesly v Evropě 2679 transakcí. Mezikvartálně to znamenalo pokles o 9,7 procenta a meziročně o 5,7 procenta. Deloitte nicméně upozorňuje, že celková hodnota transakcí za posledních dvanáct měsíců naopak vzrostla z 577 na 708 miliard dolarů. Jinými slovy: dealů bylo méně, ale kapitálově významné obchody z trhu nezmizely.

O návrat bezstarostné nákupní nálady, která panovala v předpandemických letech, ale nejde. Investoři jsou opatrnější, víc tlačí na kvalitu cílových firem a pečlivěji posuzují valuace, uvádí Deloitte. Popisuje tak trh, který už není zamrzlý, ale zároveň není plošně rozjetý. Výhodu mají podle poradců kupci s hotovostí, silnou rozvahou a jasnou představou, jak akvizici zapojí do svého byznysu.

Evropa se stabilizuje, ale rizik je dost

Sezónní útlum v prvním čtvrtletí byl ve většině zemí omezený, větší výkyvy ale zaznamenaly Itálie, severské země a Německo. V Itálii se počet transakcí snížil o 33 procent, v severských zemích o 32 procent a v Německu o deset procent.

Další vývoj bude podle expertů záviset hlavně na sazbách, cenách energií, geopolitice a investicích do umělé inteligence. Evropská centrální banka během posledních tří let snížila základní úrokovou sazbu o dva procentní body na dvě procenta, kde ji drží poslední rok. Nejistota kolem inflace a sazeb ale může dál ovlivňovat hlavně transakce s delším investičním horizontem.

Důležitým faktorem zůstává i takzvaný dry powder, tedy nealokovaný kapitál private equity fondů. Deloitte uvádí, že na konci roku 2025 činil 4,3 bilionu dolarů. Takový objem peněz znamená, že investoři mají z čeho nakupovat, jen čekají na správné cíle a ceny.

AI jako nový motor akvizic

Jedním z nejsilnějších témat letošního M&A trhu má být umělá inteligence. Nejde jen o nákupy samotných AI startupů. Deloitte upozorňuje, že rychlá implementace AI napříč ekonomikou vytváří nové cíle pro strategické i finanční investory a zároveň zvyšuje investiční aktivitu v navazujících odvětvích.

Vedle technologií se tak může zvedat zájem o infrastrukturu, energetiku a kapacity potřebné pro provoz datových a AI center. Právě tam se může v příštích letech odehrávat část transakčního boje: kdo ovládne technologii, data, kapacitu a energii, získá výhodu i mimo čistě softwarový byznys.

Česká stopa: 85 transakcí za čtvrtletí

Česko v Deloitte M&A Indexu figuruje 85 transakcemi s českou stopou za první letošní čtvrtletí. Celkem 52 českých společností měnilo majitele. Ve 41 případech je koupila jiná česká společnost, u 11 firem byl nový vlastník ze zahraničí.

Čeští investoři byli zároveň aktivní mimo tuzemský trh. Během čtvrtletí získali významné podíly v 31 zahraničních společnostech, zatímco k odprodeji zahraničních aktiv došlo jen ve dvou případech. Nejčastěji směřovali do softwaru, služeb a logistiky. Software tvořil 13 transakcí, služby devět a logistika sedm.

„V prostředí plném informačního šumu sledujeme na M&A trzích rostoucí důraz na strategickou kvalitu transakcí. Úspěšní investoři kombinují disciplinovaný přístup k valuacím s robustní dlouhodobou vizí transformace podniků,“ říká Petr Dědeček, partner v oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika.

Hodnoty transakcí zůstávají pod pokličkou

Jedním z problémů při čtení českého M&A trhu je nedostatek zveřejněných hodnot. Deloitte upozorňuje, že ochota komentovat ceny obchodů v posledních čtvrtletích klesá. V prvním čtvrtletí byla alespoň orientační hodnota zveřejněna jen v pěti případech.

To komplikuje přesnější vyhodnocení valuací. Trh tak sice ví, kde se nakupuje a prodává, ale mnohem hůř se odhaduje, za jaké násobky a jak se mění cenová očekávání prodávajících a kupujících.

Česká ekonomika investorům nahrává

Deloitte spojuje aktivitu na českém trhu také s postupným oživením ekonomiky. HDP v prvním čtvrtletí vzrostl mezikvartálně o 0,2 procenta a meziročně o 2,1 procenta. Růst podporuje tvorba fixního kapitálu i spotřeba domácností, které pomáhá růst reálných mezd. Nezaměstnanost 3,1 procenta zůstává jednou z nejnižších v Evropské unii.

Atraktivitu Česka podle Deloitte zvyšuje kombinace ekonomického růstu a silnější koruny. Na obnovu ekonomiky ukazují také indikátory důvěry ČSÚ, meziroční růst vývozu zboží o 3,3 procenta, maloobchodních tržeb o 3,1 procenta a stavební výroby o tři procenta.

Kapitálový trh se probouzí

Vedle fúzí a akvizic Deloitte upozorňuje i na rostoucí aktivitu českých firem na kapitálových trzích. Obranně-průmyslový holding Czechoslovak Group realizoval historicky největší české IPO, když na burze v Amsterdamu nabídl 15,2 procenta akcií a získal přibližně 3,8 miliardy eur. Na hlavní trh pražské burzy zároveň přešla společnost KARO Leather a další firmy zvažují sekundární listing v zahraničí.

Pro český byznys je to důležitý signál. Domácí firmy už nespoléhají jen na bankovní financování nebo prodej strategickému investorovi. Stále častěji pracují i s veřejným kapitálovým trhem, který jim může otevřít cestu k větším transakcím a expanzi.

Co bude rozhodovat ve zbytku roku

Druhé čtvrtletí má podle Deloitte přinést mírné oživení, ne návrat k euforii. Pokud se stabilizují ceny energií a firmy navážou na růstovou trajektorii, může se počet transakcí v Evropě podle optimistického scénáře přiblížit 3151. Základní odhad ale počítá s 2847 obchody.

Pro investory tak bude letošní rok hlavně testem disciplíny. Peníze na trhu jsou, zájem o kvalitní firmy také. Rozhodovat bude, kdo dokáže oddělit skutečně strategické příležitosti od aktiv, která jsou jen levnější než před dvěma lety.

Investiční fondy dál lákají drobné i bohaté investory. Podle AKAT v nich Češi drží už více než 1,4 bilionu korun. Průměrný investor do podílových fondů v prvním čtvrtletí vydělal jen 0,31 procenta. Lednové a únorové zisky totiž do značné míry smazal březnový pokles trhů.

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v prvním čtvrtletí 2026 vzrostl o 13 miliard korun na 1,423 bilionu korun. Největší nárůst zaznamenaly smíšené a nemovitostní fondy. Fyzické osoby držely 90 procent objemu majetku fondů, desetinu měly právnické osoby, například obchodní společnosti, spolky či různé organizace. Uvedla to Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Loni činil nárůst 218 miliard korun.

Fondy dál rostou

„V prvním čtvrtletí 2026 vidíme pokračující trend růstu objemu majetku ve fondech kolektivního investování i ve fondech kvalifikovaných investorů. Investiční fondy jsou dnes evidentně nejoblíbenější formou investování jak pro běžné, tak i pro bohaté investory. Růst objemu majetku pod správou by tak za letošní rok mohl opět vykázat silný dvouciferný růst,“ uvedl předseda AKAT Jaromír Sladkovský.

Táhly smíšené a nemovitostní fondy

Největší nárůst majetku zaznamenaly smíšené fondy, a to o 11,3 miliardy korun. Následovaly nemovitostní fondy s nárůstem o 9,5 miliardy korun a fondy peněžního trhu s přírůstkem 1,5 miliardy korun. Naopak v akciových fondech ubylo 600 milionů korun a v dluhopisových fondech 9,1 miliardy korun.

Nejvíc peněz je v dluhopisových fondech

Nejvíce majetku měly na konci prvního čtvrtletí dluhopisové fondy, a to 475,2 miliardy korun. Ve smíšených fondech bylo 416,1 miliardy korun, v akciových 341,4 miliardy korun, v realitních 145,8 miliardy korun, ve fondech peněžního trhu 24,4 miliardy korun a ve strukturovaných fondech 20,4 miliardy korun.

Největší hráči: Česká spořitelna a ČSOB

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování patřily po prvním čtvrtletí Česká spořitelna s 396 miliardami korun, ČSOB s 318 miliardami korun, Komerční banka se 150 miliardami korun, Conseq Investment Management se 129,5 miliardy korun a Moneta se 78,6 miliardy korun.

Kartou, hotově, nebo přes Revolut? Jak na dovolené platit, aby se z ní nestal kurzový horor

Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první kávu u moře. Stačí špatně zvolený bankomat, platba v korunách místo v místní měně nebo karta, která má sice výběr zdarma, ale horší kurz. Přinášíme praktický návod, jak v zahraničí platit, vybírat hotovost a hlídat poplatky tak, aby peníze zůstaly raději na večeři než u bankomatu.

Výnosy investorům pokazil březen

Průměrný český investor do podílových fondů v prvním čtvrtletí 2026 vydělal 0,31 procenta. V lednu a únoru trhy výrazně rostly, ale březnový pokles o 4,35 procenta většinu zisků vymazal, vyplývá z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů, které působí na českém kapitálovém trhu. Za rok 2025 činilo zhodnocení fondů v průměru 5,91 procenta, předloni devět procent a o rok dříve 12 procent.

Na dovolené člověk obvykle řeší příjemnější věci než sazebník své banky. Jenže právě placení v zahraničí patří mezi drobné finanční pasti, které umí zbytečně ukrojit stovky až tisíce korun. Ne najednou, dramaticky a viditelně. Spíš po malých částkách: horší kurz tady, poplatek za bankomat tam, k tomu jedno nešťastné odkliknutí platby v korunách.

„Čím méně prostředníků, tím levnější platba,“ shrnuje základní platební pravidlo v zahraničí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. 

Největší past? Platba v korunách

Terminál nebo bankomat v zahraničí se často tváří, že vám chce pomoci. Nabídne: chcete zaplatit v místní měně, nebo rovnou v korunách? Pro Čecha je lákavé kliknout na koruny. Vidí známou měnu a má pocit jistoty.

Jenže právě tady bývá skrytý problém. Jde o takzvanou dynamickou měnovou konverzi, známou jako DCC. V takovém případě kurz neurčuje vaše banka, ale provozovatel terminálu nebo bankomatu. Česká bankovní asociace ve svých doporučeních upozorňuje, že u plateb i výběrů je bezpečnější volit místní měnu, protože při DCC může být kurz výrazně méně výhodný.

Další jednoduché pravidlo tak zní: v zahraničí plaťte a vybírejte vždy v místní měně. V eurozóně v eurech, v Polsku ve zlotých, v Maďarsku ve forintech, v Británii v librách. Když se na displeji objeví koruny, zbystřete.

Praktická rada

Rychlé pravidlo pro terminál

„Pay in local currency“ je většinou správně.

„Pay in CZK“ nebo „Convert to CZK“ je varování, že vám někdo nabízí vlastní kurz.

Když si nejste jistí, zvolte měnu země, ve které právě jste.

Karta je pohodlná, hotovost pořád užitečná

V řadě evropských zemí dnes kartou zaplatíte skoro všechno. Kavárnu, metro, vstupenku do muzea i zmrzlinu. V některých zemích, například ve Velké Británii, Švédsku nebo Norsku, je bezhotovostní placení běžnou normou i u drobných útrat, zatímco jinde nemusí obchodníci karty přijímat vůbec nebo mohou brát jen některé jejich typy. Cestovatelé by si proto měli před odjezdem ověřit podmínky v cílové destinaci a nespoléhat se jen na jeden způsob placení. Praktická kombinace je jednoduchá: karta na běžné platby, menší hotovost jako záloha a při platbě i výběru vždy volit místní měnu, nikoli české koruny, radí ČBA a připojuje další praktickou radu. Nenoste všechno na jednom místě. Ztratit peněženku se všemi kartami, hotovostí i doklady je dovolená, kterou nechce nikdo.

Hotovost má navíc i jednu nenápadnou výhodu, která nesouvisí s kurzem ani poplatky. Jak připomíná ekonom Lukáš Kovanda, lidé mají tendenci utrácet méně, když platí hotovostí. Bankovky v ruce působí jako přirozená brzda: jejich úbytek člověk vnímá citelněji než další bezkontaktní pípnutí kartou. Pár bankovek v peněžence tak na cestách neslouží jen jako rezerva pro trhy, spropitné nebo taxík, ale i jako malá pojistka proti impulzivním nákupům.

Kolik hotovosti vzít?

Do běžné evropské destinace stačí menší hotovost na první den, dopravu, spropitné a místa, kde neberou karty.

Do zemí mimo Evropu si předem ověřte, zda je lepší vzít místní měnu, eura, nebo dolary.

Hotovost rozdělte: něco do peněženky, něco do zavazadla nebo hotelového trezoru.

Debetka na běžné placení, kreditka na kauce

Debetní karta je karta k vašemu běžnému účtu. Platíte vlastními penězi. Hodí se na běžné nákupy, restaurace, vstupenky i výběry z bankomatu.

Kreditní karta funguje jinak. Platíte penězi banky a později je splácíte. Na dovolené se může hodit hlavně u hotelů a půjčoven aut, které často blokují kauci. Když použijete kreditku, blokace se nedotkne přímo peněz na vašem běžném účtu, ale úvěrového limitu.

Naopak vybírat kreditní kartou hotovost z bankomatu je většinou drahé. Poplatky bývají vyšší a úroky mohou začít naskakovat okamžitě. Na hotovost je lepší debetní karta.

Revolut, Wise a multiměnové účty: dobrý sluha, ne kouzelný štít

Kdo cestuje častěji, může využít fintechové služby typu Revolut nebo Wise, případně multiměnový účet u banky. Princip je jednoduchý: peníze si směníte předem, často za výhodnější kurz, a v zahraničí pak platíte rovnou z dané měny.

Výhoda je zřejmá hlavně u větších částek. Když během dovolené utratíte stovky eur, rozdíl v kurzu už není akademická debata, ale konkrétní peníze. Pozor ale na limity bezplatné směny, víkendové přirážky, limity výběrů a podmínky konkrétní služby.

A hlavně: i u chytré karty pořád platí stejné pravidlo. Pokud bankomat nebo terminál nabídne DCC, tedy platbu v korunách, odmítněte ji. Špatné kliknutí umí pokazit i jinak výhodné řešení.

Poplatky bank: „zdarma“ neznamená vždycky nejlevnější

U plateb kartou a výběrů z bankomatu v zahraničí se skládají tři věci. První je poplatek vaší banky za výběr. Druhou položkou je kurz, kterým banka transakci přepočítá do korun. A třetí může být poplatek provozovatele bankomatu v zahraničí, často označovaný jako surcharge fee.

Právě proto nemusí být nejlevnější banka ta, která má v sazebníku u výběru nulu. Pokud používá méně výhodný kurz nebo si účtuje směnnou přirážku, může klient ve výsledku zaplatit víc než u banky, která sice účtuje menší fixní poplatek, ale používá lepší přepočet.

Na poplatek provozovatele bankomatu upozorňuje více bank. Air Bank uvádí, že v EU účtuje za zahraniční výběr 35 korun a mimo EU 100 korun, ale další poplatek může požadovat provozovatel bankomatu. Moneta u účtu Tom Plus uvádí výběry v zahraničí zdarma, současně ale upozorňuje, že zahraniční provozovatel bankomatu může požadovat vlastní poplatek. Raiffeisenbank zase uvádí výběry ze všech bankomatů po světě zdarma, ale s výjimkou poplatků třetích stran.

Pozor na detail

Co znamená „výběr zdarma“

Vaše banka si nemusí účtovat nic. To ale ještě neznamená, že výběr bude bez nákladů.

Bankomat v zahraničí může přidat vlastní poplatek. Ten se má zobrazit před potvrzením transakce.

Když se vám poplatek nelíbí, výběr zrušte a najděte jiný bankomat.

Přehled: kolik si banky účtují za výběr v zahraničí

Následující tabulka vychází z veřejně dostupných sazebníků a informací bank. Je důležité ji číst jako orientační přehled k běžným debetním kartám a účtům. U některých bank záleží na tarifu, typu karty, počtu výběrů v měsíci nebo splnění podmínek účtu. Air Bank, ČSOB, Komerční banka, mBank, Creditas, Moneta, Raiffeisenbank, UniCredit, Partners Banka, Max banka a Oberbank mají pravidla uvedená ve svých sazebnících nebo produktových stránkách.

Poplatky bank za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí
Banka EU / Evropa Mimo EU / vzdálenější země Na co si dát pozor
Air Bank 35 Kč 100 Kč S Výhodami za věrnost může banka poplatek vracet; existuje také placená služba pro výběry ze všech bankomatů. Provozovatel ATM může účtovat vlastní poplatek.
Banka CREDITAS 0 Kč 0 Kč Banka neúčtuje vlastní poplatek za výběr z bankomatu v ČR ani zahraničí; zahraniční provozovatel bankomatu může požadovat svůj poplatek.
Česká spořitelna Bankomaty skupiny Erste v zahraničí zdarma; jiné bankomaty typicky 40 Kč při výběru v EUR Typicky 125 Kč u výběru v ostatních měnách Záleží na typu účtu a měně výběru; provozovatel bankomatu může účtovat vlastní poplatek.
ČSOB 40 Kč u výběru EUR v zemích EU/EHP a ve vybraných evropských státech; v síti ČSOB/KBC může být zvýhodněně 100 Kč Sazba 100 Kč se týká zahraničních výběrů mimo uvedený evropský režim.
Fio banka Visa: 0 Kč; Mastercard: nejméně 2 výběry měsíčně zdarma, další 25 Kč Stejné podmínky podle typu karty U Fio je zásadní, zda má klient kartu Visa, nebo Mastercard; u Mastercard lze podle aktivity získat více výběrů zdarma.
Komerční banka Podle tarifu zdarma, dva výběry zdarma, nebo 49 Kč ve vybraných evropských státech Typicky 99 Kč; u vyšších tarifů může být zdarma KB rozlišuje vybrané evropské státy a ostatní země; podmínky se liší podle tarifu.
mBank U mKarty výběr od 1 500 Kč zdarma, jinak 29 Kč; u některých tarifů 3 výběry měsíčně zdarma, další 29 Kč Stejné pravidlo podle typu karty / tarifu Záleží na konkrétní kartě. Zlatá mKarta má výběry zdarma bez ohledu na výši výběru.
MONETA Money Bank 0 Kč u účtu Tom Plus 0 Kč u účtu Tom Plus MONETA výběr nezpoplatňuje, ale provozovatel bankomatu může účtovat surcharge fee.
Raiffeisenbank 0 Kč u běžných účtů s výběry ze všech bankomatů zdarma 0 Kč u běžných účtů s výběry ze všech bankomatů zdarma Banka upozorňuje, že se zdarma nevztahuje na poplatky účtované třetími stranami při výběru v zahraničí.
UniCredit Bank U účtů Open a Top zdarma; u Start zdarma od 2 000 Kč U účtů Open a Top zdarma; u Start zdarma od 2 000 Kč Provozovatelé bankomatů mohou účtovat vlastní poplatek; klient má být informován na obrazovce bankomatu.
Partners Banka 0 Kč 0 Kč Výběry hotovosti ze všech bankomatů doma i ve světě jsou podle banky zdarma; v zahraničí ale může poplatek účtovat provozovatel ATM.
Max banka 0 Kč 0 Kč Sazebník divize Max uvádí zdarma výběr v EUR v EU/EHP i výběr z bankomatu v zahraničí; provozovatel ATM může chtít vlastní poplatek.
J&T Banka První 3 výběry měsíčně v Evropě zdarma; 4. a další 30 Kč 100 Kč + 1 % Banka rozlišuje výběry v Evropě a mimo území států Evropy.
Oberbank 25 Kč 25 Kč Uvedeno pro běžné účty / debetní kartu Oberbank Mastercard; podmínky se mohou lišit podle konta.
PPF banka 45 Kč v ČR a EU/EHP 125 Kč + 0,5 % z vybírané částky v ostatních zemích U privátní banky je vhodné ověřit individuální podmínky ke konkrétní kartě a účtu.

Zdroj: veřejné sazebníky a produktové stránky bank, stav k 26. 5. 2026. Tabulka srovnává poplatky bank za výběr debetní kartou; nezahrnuje DCC, kurzovou marži banky ani případný poplatek provozovatele zahraničního bankomatu. U některých bank se cena liší podle tarifu, typu účtu, typu karty, počtu výběrů v měsíci nebo splnění podmínek věrnostního programu.

Jak vybírat hotovost, když už musíte

Bankomat v zahraničí není nepřítel. Jen je potřeba vybírat chytře. ČBA ve svých praktických radách doporučuje dávat přednost bankomatům provozovaným přímo bankami, protože bývají transparentnější než samostatně stojící bankomaty v turistických oblastech, na letištích nebo v obchodech.

Při výběru si vždy přečtěte obrazovku. Pokud bankomat ukáže vlastní poplatek, můžete transakci zrušit a jít jinam. Pokud nabídne přepočet do korun, odmítněte ho. A nevybírejte po malých částkách každý den. Fixní poplatek pak bolí víc.

Na displeji bankomatu

  • Local currency = většinou správná volba.
  • CZK conversion = často nevýhodný kurz.
  • Access fee / surcharge = poplatek provozovatele bankomatu.
  • Poplatek se vám nelíbí? Transakci zrušte.

Před cestou: pět minut, které mohou ušetřit peníze

Před odjezdem se vyplatí otevřít mobilní bankovnictví a zkontrolovat nastavení karty. Zní to nudně, ale je to rychlejší než pak řešit blokaci karty z hotelové recepce.

ČBA doporučuje uložit si ještě před cestou kontakt na banku pro okamžité zablokování karty, nastavit nižší limity pro výběry a platby a aktivovat notifikace o každé transakci v mobilním nebo internetovém bankovnictví. Zároveň připomíná, že u některých bank lze v aplikaci nebo internetovém bankovnictví blokovat výběry s DCC, a tím se chránit před nevýhodnou konverzí.

A pokud jedete do země, kde se kartami platí méně, vyřešte hotovost ještě doma. Směňujte peníze v českých bankách nebo směnárnách, kde jsou podmínky obvykle transparentnější, a u zemí s méně běžnou měnou si vezměte raději eura nebo dolary, které lze na místě snadněji směnit.

Checklist před odjezdem

  • Zkontrolujte limity na kartě.
  • Zapněte notifikace ke každé platbě.
  • Ověřte poplatky za výběr v zahraničí.
  • Zjistěte, zda jde blokovat DCC.
  • Uložte si číslo na blokaci karty.
  • Vezměte si ideálně dvě karty, uložené odděleně.
  • Připravte menší hotovost na první den.

A co bezpečnost?

Karta je bezpečnější než velká hotovost, ale jen když se s ní zachází rozumně. Nenechávejte ji mizet z dohledu, chraňte PIN, nepřipojujte se do mobilního bankovnictví přes pochybnou veřejnou Wi-Fi a u plateb sledujte notifikace. ČBA výslovně doporučuje dávat pozor i na digitální bezpečnost telefonu, protože v něm dnes mnoho lidí nosí nejen mobilní bankovnictví, ale i citlivé osobní údaje.

Když kartu ztratíte, okamžitě ji zablokujte. Většina bank to dnes umožňuje v aplikaci během pár vteřin. Proto se vyplatí mít v telefonu nejen aplikaci banky, ale i druhou možnost přístupu k penězům — další kartu, hotovost nebo kartu v mobilní peněžence.

Nejlevnější dovolená není ta, na které člověk odmítá utrácet. Je to ta, na které zbytečně neplatí za špatný kurz, bankomatovou past nebo vlastní nepozornost.

