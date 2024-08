Petr Urbánek: Sedm tisíc nových bytů v Praze bude. Ale ještě se nekoplo

Hlavní město Praha už čtyři roky rozvíjí svůj plán postavit sedm tisíc bytů pro lidi z takzvaných potřebných profesí. Petr Urbánek jako ředitel Pražské developerské společnosti, kterou si město zřídilo, má za úkol dodat tyto byty. Na rozdíl od soukromých developerů má výhodu, že nemusí vyhledávat a draze vykupovat pozemky pro výstavbu. On je tak nějak od města dostává. Ale stejně jako ostatní stavitelé musí podstupovat standardní proces povolování a výstavby. Výsledkem je, že společnost pod jeho vedením zatím nepostavila ani jeden byt. Sceluje parcely a řeší smluvní vztahy. Velké plány však zůstávají.

Jaká je současná fáze rozvoje výstavby nájemního bydlení pod kontrolou Pražské developerské společnosti?

Během posledních dvou až tří měsíců se přihodilo několik milníků. Jednak u menších projektů, s kterými jsme začínali, což jsou jednotlivé domy, tak jsme u pěti nebo šesti podali žádost o stavební řízení nebo o územní rozhodnutí. Je to celkem asi pět set bytů. To je jedna část, nějaká množina projektů, kde máme dodavatele a běží tam projektové práce.

Co je to za projekty, kde vyrostou?

Je to Nový Zlíchov, kde je zhruba 25 bytů. Nové Dvory, Jalový dvůr, tam je asi čtyřicet bytů. Peroutkova v Jinonicích, tak je zhruba padesát bytů. Palmovka, Zenklova, tam je zhruba dvacet bytů. V Botanice je asi šedesát bytů. A potom je to etapa jedna v Dolních Počernicích, kde jsme požádali o územní rozhodnutí, ještě podle starého stavebního zákona. A tam je skoro 280 bytů. To jsou projekty, které už mají nějakou podobu, dělá se inženýrink.

Kdy se tam bude bydlet?

To je trošku záludnější otázka. Stavba bude moci začítve chvíli, kdy bude vydáno stavební povolení. To očekáváme, že se stane někdy v průběhu roku 2025. U velkého projektu v Dolních Počernicích to bude spíše ke konci roku. V každém tom povolení bude záležet na samosprávném rozhodnutí.

V roce 2026 jsou komunální volby, změní se složení magistrátu Prahy. Nebojíte se, že s novým vedením města se změní priority, celá věc neklapne?

To samozřejmě záleží na politické reprezentaci, to není otázka na mě.

Vnímáte podporu zastupitelstva Prahy a radních pro vaše projekty?

Když vycházím se současného složení vládní koalice a jakým směrem směřuje naše činnost, tak kromě toho, že nám neustále dává vedení radnice nějaké úkoly, tak nám dala peníze na letošní rok zhruba jak jsme to plánovali. Z toho vycházím, že je to signál, abychom v naší činnosti pokračovali.

O jakých částkách pro investice se bavíme?

Řádově jde o prostředky, které obhospodařujeme, kolem sto padesáti milionů korun. Ne všechny vyčerpáme, ne všechna vývěrová řízení se uskutečnila. Je to živý organizmus, prostředky se všelijak přeskupují. Provozní rozpočet máme zhruba třicet milionů korun, což jsou v zásadě platy zaměstnanců.

Na kterých klíčových projektech nyní pracujete?

Doběhly nám dva klíčové projekty. Pro Prahu zásadní, které jsme iniciovali. Dohromady s územním rozvojem a IPRem se podařilo věci zprocesovat tak, že se dokončily dvě zásadní změny územního plánu. Jedno je na území Nových Dvorů, což je místo, kde bude končit první etapa výstavby metra D. Na budoucí stanici Nové Dvory. Tam se velmi významným způsobem restrukturalizoval územní plán. Včetně územní studie, která dává relativně přesné hranice, co se tam dá vybudovat. Trvalo to pět let, od roku 2019. Díky náměstkovi Petru Hlaváčkovi se to podařilo dotáhnout. Díky tomu se zhodnotily pozemky Prahy v tomto místě, odhadujeme toto zhodnocení na téměř dvě miliardy korun.

Co je to za pozemek a co na něm vznikne?

Je to téměř patnáct hektarů. Druhé velmi zásadní zhodnocení, které jsme také iniciovali,je oblast takzvaného pentagonu na Palmovce.

Neutečte mi z Nových Dvorů. Kdy tam budou stát nové byty a co ještě tam postavíte?

První projekt, který máme v připomínkovém řízení na magistrátu Prahy je objekt u východu z metra Nové Dvory. V únoru rada města schválila modifikaci těchto výstupních objektů, které byly původně naplánovány jako jakési minimalistické budky. I to je výsledek celkem dlouhé koordinační práce. A na základě naší iniciace koupilo město pozemek České pošty, což umožňuje soudržný rozvoj celého území. Změna územního plánu, která byla schválené v květnu, nám umožňuje na všem pracovat.

Kdy budou na Nových Dvorech stát první objekty, kdy se tam nastěhují noví lidé?

To je otázka, která má hodně širokou odpověď. Mohu říct jenom hrubý odhad, pokud budou splněné některé předpoklady. To je třeba politická reprezentace, pokud se shodne na způsobu financování. Přípravu výstavby si Praha umí dovolit, to jsou desítky nebo stovky milionů korun. Náš hrubý předpoklad, aby naše projekty byly nejen připravené, ale i postavené, je asi 21 miliard korun.

Pořád platí, že nové byty, které třeba na Nových Dvorech postavíte, budou určeny pro takzvané potřebné profese? Sestřičky, policisty, hasiče, řidiče tramvají?

Jakým způsobem bude Praha vybudované byty obsazovat je rozhodnutí, které musejí udělat politici. Nezaregistrovali jsme žádnou změnu v původním záměru. Nemáme i ze zřizovacích listin oprávnění určovat, jakým způsobem se budou byty obsazovat. My máme za úkol projekty připravit. Pokud dostaneme zadání a rozpočet, můžeme je i postavit. Je otázka, která se diskutuje, jestli by to bylo efektivní.

Jste příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou. Máte třeba lepší dosah na povolovací řízení než komerční stavitelé?

Žádnou výhodu nevnímám. Máme třeba jiný statut oproti soukromým firmám ve vztahu ke kontribucím. Pracujeme s majetkem Prahy, takže by nedávalo smysl, abychom peníze dávali z jedné kapsy do druhé. Ale na druhé straně, probíhají určitá jednání mezi politiky z městských částí a magistrátem třeba o počtu bytů, které komu připadnou. Kdyby se to přepočítalo na peníze, jsou to možná větší kontribuce než pro soukromý sektor.

Už jste postavili nějaké byty, které reálně stojí?

Nepostavili. To by byl zázrak. Byli jsme založeni před čtyřmi lety. A průměrný developerský projekt v Praze trvá sedm až deset let. Nemáme žádné specifické postavení, že bychom předbíhali frontu. Máme stejná pravidla jako kdokoliv jiný. Naopak máme trochu kouli u nohy, a to, že všechny dodavatele si musíme vybírat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Ten je komplikovaný, procesy jsou dlouhé. Ale už jsme se s tím naučili pracovat.Začali jsme na zelené louce, neměli jsme ani počítače. Dostali jsme jenom rozpočet. Všechny procesy jsme si museli nastavit z nuly. Oproti soukromému sektoru máme trochu lehčí spaní v tom, že jsme nemuseli začínat akviziční činností. To byl spíš samosprávně politický akt, kdy nám hlavní město svěřilo pozemky k hospodaření. Za ty čtyři roky jsme vytvořili dodavatelský řetězec, který je nejdůležitější. Zatím nemáme na žádný projekt stavební povolení. Předpokládáme, že stavební povolení budou vydána v průběhu roku 2025.

Asi jste nechtěl říct, že až budete mít za rok stavební povolení, tak se nebude stavět, protože nebudete mít peníze?

To není věc, která by měla nastat. Myslím, že na menší projekty by Praha měla mít peníze v rámci standardního rozpočtu. Předpokládáme, že v roce 2026 budou potřeba na stavební činnost stovky milionů korun. Ale už v roce 2027 už to bude přes dvě miliardy, a to je jiná kategorie. Vede se poměrně intenzivní debata na samosprávní úrovni o tom, jak stavební realizaci projektů zajistit.

Je Praha pružnější developer než ti soukromí?

Praha nevytváří projekty proto, aby byly prodávány formou prodeje jednotek. Vytváří činžovní domy. Objekty, které mají sloužit pro dlouhodobý pronájem. V tom je klíčový rozdíl. Máme úkol vytvořit portfolio nájemních bytů. Má to být sedm tisíc bytů. Z hlediska developmentu to má mnoho legislativních, technických, velikostních či právních záhybů. Pro nájemní bydlení potřebujete jiné parametry než pro byty na prodej.

Chcete stavět nájemní byty. Jaké v nich budou ceny?

Jsem velký přítel tržních principů. O cenách rozhoduje trh a kvalitakaždého jednotlivého projektu. V Praze hraje důležitou roli, že se do ní jako do metropole stahuje zbytek republiky. Tlak poptávky je v Praze obrovský.

Bude Pražská developerská nějak regulovat ceny nájmů ve svých bytech?

Už jsem to říkal, to je rozhodnutí politiků. My nejsme oprávněni provádět jakékoliv majetkové úkony kolem výše nájemného. Postavíme byty a předáme je magistrátu.

Další velký projekt, který chystáte, je Palmovka. Tam byly spory kolem vlastnictví pozemků. V jaké fázi je tento projekt?

U Palmovky došlo v posledních letech k několika výrazným posunům. Jednak v jednání mezi Prahou a Dopravním podnikem. O tom, za jakých podmínek převést pozemky Dopravního podniku pod Prahu. Poslední zpráva kolem toho je, že se čekalo na změnu územního plánu, aby mohlo dojít k majetkovému vypořádání, které by nebylo napadnutelné. Změna územního plánu byla schválena v červnu. Říkáme tomu území pentagon, je to včetně budovy nedostavěné radnice Prahy 8. Což je projekt, který se formálně jmenuje Centrum Nová Palmovka. Tam se povedlo dohodnout s Metrostavem a Prahou 8 na převodu na magistrát.

S Dopravním podnikem jsem optimista, že by během několika měsíců měl proběhnout převod okolních pozemků.

Celé se to velmi dobře potkalo se situací, která vyústila k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí s ministerstvem financí pro umístění sídla Evropské vesmírné agentury v tomto objektu na 25 let.

Mluvíte o objektu rozestavěného torza nové radnice Prahy 8 na Palmovce?

Ano. Měli jsme za úkol provést revizi tohoto objektu včetně návrhu na jeho revitalizaci. Ještě v době, kdy se nevědělo, jaké bude jeho využití. Koncem loňského roku bylo vypsáno výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací. Teď běží řízení u ÚOHS, snad se tuto dodávku podaří uzavřít. Pokud nenastanou další komplikace, měl by být tento objekt do dvou let přestavěný.

Co na Palmovce vznikne, kromě této budovy, která měla být novou radnicí Prahy 8?

Měly by tam vzniknout objekty smíšeného využití. Nad stanicí metra by měl vzniknout objekt s částečně administrativní funkcí, částečně s obchodním parterem. Na zbytku tohoto území se předpokládá bytová funkce pro nájemní bydlení. Je tam plánována i základní škola, a také velká zelená plocha. Čekáme, že po prázdninách budou akcelerovat jednání o území tak, aby mohlo dojít k dohodě.

Jaký další projekt připravujete pod hlavičkou Pražské developerské společnosti?

Jeden takový je. Je to na kraji Dolních Počernic. Požádali jsme tam o územní rozhodnutí na etapu 1. Vybíráme dodavatele na etapu 2 a dodavatele základní školy. Je to taková nová forma nájemního bydlení, je to jakési zahradní město, které by nemělo mít sídlištní charakter. Těším se na to. Jsou to takové „řaďáky“, ale nájemní. V první etapě to bude 280 bytů, v druhé, na které teď začínáme vybírat dodavatele projektových prací, bude 500 bytů. Plus základní a mateřská škola.