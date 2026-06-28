Luxusní Praha 6 táhne. Komárkova KKCG rozjíždí další vily za Bořislavkou
Na běžný byt v Praze dosáhne stále méně lidí. U luxusních vil ale poptávka nemizí. Komárkova KKCG Real Estate Group uzavřela projekt top’rezidence Jenerálka v Praze 6 a zahajuje výstavbu Strnadových Zahrad, další adresy pro klienty, kteří hledají prostor, soukromí a vilovou lokalitu.
Luxusní rezidenční trh v Praze dál žije vlastním tempem. Zatímco běžný kupující řeší dostupnost hypoték, cenu za metr čtvereční a velikost měsíční splátky, nejvyšší segment se řídí jinými pravidly. Rozhoduje lokalita, soukromí, zahrada, architektura a omezená nabídka podobných nemovitostí.
Právě na tuto část trhu dál sází KKCG Real Estate Group. Developerská skupina dokončila projekt top’rezidence Jenerálka v Praze 6 a zároveň zahajuje výstavbu první etapy projektu top’rezidence Strnadovy Zahrady na pomezí Vokovic a Veleslavína. Jinými slovy: jeden luxusní vilový projekt v prestižní části Prahy uzavřela a hned otevírá další.
„Praha 6 je pro nás dlouhodobě strategická lokalita. Po Šáreckém údolí a Jenerálce pokračujeme Strnadovými Zahradami,“ říká Petr Pujman, generální ředitel KKCG Real Estate Group.
Praha 6 jako trh pro bohaté kupce
Praha 6 má v rezidenčním developmentu specifické postavení. Nejde jen o městskou část s dobrou dopravní dostupností, metrem a blízkostí letiště. Je to také oblast s dlouhou tradicí vilového bydlení, zelenými údolími, staršími rezidenčními čtvrtěmi a adresami, které si drží vysokou prestiž.
Tichá Šárka, Hanspaulka, Ořechovka, Vokovice nebo Veleslavín patří k lokalitám, kde se nabídka nových rodinných domů objevuje jen omezeně. Kdo chce v Praze velký dům se zahradou, soukromím a současným technickým standardem, nemá příliš široký výběr. I proto se zde nové vilové projekty pohybují v úplně jiném cenovém pásmu než běžné byty.
Podle Deloitte se průměrná nabídková cena nových bytů v Praze v prvním čtvrtletí roku 2026 dostala na 180 300 korun za metr čtvereční. V Praze 6 činila 184 400 korun za metr čtvereční. U luxusních vilových projektů je ale hranice obvykle ještě výš. Neprodává se jen plocha domu, ale i pozemek, adresa, soukromí a architektonický koncept.
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Po Tiché Šárce přicházejí Vokovice
Nový projekt top’rezidence Strnadovy Zahrady vzniká na pomezí Vokovic a Veleslavína, nedaleko stanic metra Bořislavka a Nádraží Veleslavín. První etapa počítá se šesti vilami. Developer tak pokračuje ve stejné městské části, kde už dříve stavěl v Šáreckém údolí a na Jenerálce.
Vily ve Strnadových Zahradách mají být koncipované jako 7+kk s plochou domu 383 metrů čtverečních. Každá má mít zahradu o rozloze téměř 270 metrů čtverečních, přípravu na wellness a fitness a parkování pro čtyři auta. Dokončení první etapy je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2028.
Architektonický návrh připravilo studio Headhand Architekti. Projekt má navazovat na charakter okolních vilových čtvrtí, zejména Dejvic a Ořechovky. V návrhu se objevují valbové střechy, tedy prvek odkazující na vilovou architekturu první poloviny 20. století. Technologický standard počítá s energetickou třídou B, rekuperací, tepelnými čerpadly a systémem využití šedé vody.
Součástí širšího záměru má být také veřejný park s vodními prvky, který má vzniknout ve spolupráci s městskou částí Praha 6. Pro developera je to zároveň způsob, jak luxusní soukromý projekt zasadit do okolí a částečně jej propojit s veřejným prostorem.
Tichá Šárka patří k několika málo lokalitám v Praze, kde nová výstavba naráží na přímé srovnání s krajinou a okolní vilovou architekturou. Projekt Jenerálka od KKCG ukazuje, že v takovém prostředí už nerozhoduje jen standard nebo technologie, ale samotný návrh domu.
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Tichá Šárka patří k několika málo lokalitám v Praze, kde nová výstavba naráží na přímé srovnání s krajinou a okolní vilovou architekturou. Projekt Jenerálka od KKCG ukazuje, že v takovém prostředí už nerozhoduje jen standard nebo technologie, ale samotný návrh domu.
Luxus dnes znamená hlavně prostor a soukromí
U projektů tohoto typu už luxus nestojí jen na drahých materiálech. Podstatnější je kombinace faktorů, které se v Praze hledají obtížně: velký dům, vlastní zahrada, nízká hustota zástavby, soukromí, blízkost zeleně a zároveň dostupnost centra.
To je také důvod, proč se tento segment nedá jednoduše srovnávat s běžným trhem nových bytů. Kupující luxusních vil často nejsou závislí na standardní hypotéce a jejich rozhodování tolik neovlivňuje každé zvýšení úrokové sazby. Více řeší unikátnost nabídky a dlouhodobou hodnotu adresy.
Praha 6 v tomto směru patří k nejsilnějším pražským lokalitám. Má dostatek zeleně, zavedené čtvrti, školy, dopravní dostupnost a zároveň omezený prostor pro novou výstavbu. To tlačí ceny kvalitních projektů nahoru a zároveň zvyšuje význam každé nové nabídky rodinných domů.
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Jenerálka jako předchozí kapitola
Na nový projekt ve Vokovicích navazuje dokončená top’rezidence Jenerálka v Tiché Šárce. Ta vznikla v blízkosti Šáreckého potoka a nedaleko Hanspaulky. Návrh připravili Juraj Smoleń a Štěpán Abt z ateliéru Abtsmolen, jednu z vil navrhl Ondřej Chybík z ateliéru Chybik + Kristof.
Solitérní vily nabídly dispozice 5+kk s užitnou plochou od 174 do 269 metrů čtverečních a pozemky až 856 metrů čtverečních. Další domy měly dispozice 5+kk až 7+kk a užitnou plochu od 148 do 187 metrů čtverečních. Součástí standardu byla tepelná čerpadla, stropní vytápění a chlazení, chytrý řídicí systém a energetický štítek B.
Kolaudace Jenerálky proběhla na konci února 2026. Podle údajů developera projekt zahrnoval 14 vil a domů a investice dosáhla téměř 500 milionů korun. Všechny nemovitosti jsou prodané a předané novým majitelům.
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