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newstream.cz Reality Luxusní Praha 6 táhne. Komárkova KKCG rozjíždí další vily za Bořislavkou

Luxusní Praha 6 táhne. Komárkova KKCG rozjíždí další vily za Bořislavkou

Takto bude vypadat vila v novém projekt Komárkovy KKCG .
KKCG RE, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Na běžný byt v Praze dosáhne stále méně lidí. U luxusních vil ale poptávka nemizí. Komárkova KKCG Real Estate Group uzavřela projekt top’rezidence Jenerálka v Praze 6 a zahajuje výstavbu Strnadových Zahrad, další adresy pro klienty, kteří hledají prostor, soukromí a vilovou lokalitu.

Luxusní rezidenční trh v Praze dál žije vlastním tempem. Zatímco běžný kupující řeší dostupnost hypoték, cenu za metr čtvereční a velikost měsíční splátky, nejvyšší segment se řídí jinými pravidly. Rozhoduje lokalita, soukromí, zahrada, architektura a omezená nabídka podobných nemovitostí.

6 fotografií v galerii

Právě na tuto část trhu dál sází KKCG Real Estate Group. Developerská skupina dokončila projekt top’rezidence Jenerálka v Praze 6 a zároveň zahajuje výstavbu první etapy projektu top’rezidence Strnadovy Zahrady na pomezí Vokovic a Veleslavína. Jinými slovy: jeden luxusní vilový projekt v prestižní části Prahy uzavřela a hned otevírá další.

„Praha 6 je pro nás dlouhodobě strategická lokalita. Po Šáreckém údolí a Jenerálce pokračujeme Strnadovými Zahradami,“ říká Petr Pujman, generální ředitel KKCG Real Estate Group.

7 fotografií v galerii

Praha 6 jako trh pro bohaté kupce

Praha 6 má v rezidenčním developmentu specifické postavení. Nejde jen o městskou část s dobrou dopravní dostupností, metrem a blízkostí letiště. Je to také oblast s dlouhou tradicí vilového bydlení, zelenými údolími, staršími rezidenčními čtvrtěmi a adresami, které si drží vysokou prestiž.

Tichá Šárka, Hanspaulka, Ořechovka, Vokovice nebo Veleslavín patří k lokalitám, kde se nabídka nových rodinných domů objevuje jen omezeně. Kdo chce v Praze velký dům se zahradou, soukromím a současným technickým standardem, nemá příliš široký výběr. I proto se zde nové vilové projekty pohybují v úplně jiném cenovém pásmu než běžné byty.

Podle Deloitte se průměrná nabídková cena nových bytů v Praze v prvním čtvrtletí roku 2026 dostala na 180 300 korun za metr čtvereční. V Praze 6 činila 184 400 korun za metr čtvereční. U luxusních vilových projektů je ale hranice obvykle ještě výš. Neprodává se jen plocha domu, ale i pozemek, adresa, soukromí a architektonický koncept.

Elegantní vila na Hanspaulce je k prodeji za 155 milionů korun a nabízí 702 metrů čtverečních obytné plochy.

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Po Tiché Šárce přicházejí Vokovice

Nový projekt top’rezidence Strnadovy Zahrady vzniká na pomezí Vokovic a Veleslavína, nedaleko stanic metra Bořislavka a Nádraží Veleslavín. První etapa počítá se šesti vilami. Developer tak pokračuje ve stejné městské části, kde už dříve stavěl v Šáreckém údolí a na Jenerálce.

Vily ve Strnadových Zahradách mají být koncipované jako 7+kk s plochou domu 383 metrů čtverečních. Každá má mít zahradu o rozloze téměř 270 metrů čtverečních, přípravu na wellness a fitness a parkování pro čtyři auta. Dokončení první etapy je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2028.

Architektonický návrh připravilo studio Headhand Architekti. Projekt má navazovat na charakter okolních vilových čtvrtí, zejména Dejvic a Ořechovky. V návrhu se objevují valbové střechy, tedy prvek odkazující na vilovou architekturu první poloviny 20. století. Technologický standard počítá s energetickou třídou B, rekuperací, tepelnými čerpadly a systémem využití šedé vody.

Součástí širšího záměru má být také veřejný park s vodními prvky, který má vzniknout ve spolupráci s městskou částí Praha 6. Pro developera je to zároveň způsob, jak luxusní soukromý projekt zasadit do okolí a částečně jej propojit s veřejným prostorem.

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Tichá Šárka patří k několika málo lokalitám v Praze, kde nová výstavba naráží na přímé srovnání s krajinou a okolní vilovou architekturou. Projekt Jenerálka od KKCG ukazuje, že v takovém prostředí už nerozhoduje jen standard nebo technologie, ale samotný návrh domu.

Petra Nehasilová

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Luxus dnes znamená hlavně prostor a soukromí

U projektů tohoto typu už luxus nestojí jen na drahých materiálech. Podstatnější je kombinace faktorů, které se v Praze hledají obtížně: velký dům, vlastní zahrada, nízká hustota zástavby, soukromí, blízkost zeleně a zároveň dostupnost centra.

To je také důvod, proč se tento segment nedá jednoduše srovnávat s běžným trhem nových bytů. Kupující luxusních vil často nejsou závislí na standardní hypotéce a jejich rozhodování tolik neovlivňuje každé zvýšení úrokové sazby. Více řeší unikátnost nabídky a dlouhodobou hodnotu adresy.

Praha 6 v tomto směru patří k nejsilnějším pražským lokalitám. Má dostatek zeleně, zavedené čtvrti, školy, dopravní dostupnost a zároveň omezený prostor pro novou výstavbu. To tlačí ceny kvalitních projektů nahoru a zároveň zvyšuje význam každé nové nabídky rodinných domů.

Architekt Petr Kolář

Architekt miliardářů Kolář: Luxus není zlatý kohoutek, ale dokonalá funkčnost

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Petr Kolář patří k nejžádanějším českým architektům současnosti, i miliardáři na něj stojí frontu. Staví hotelové resorty, vesnice, olympijské parky i rodinné domy. Označení „architekt miliardářů” se ale brání. „Kvalitní architektura jde dělat i s útlým rozpočtem, stavíme projekty i za milion,” říká Kolář v rozhovoru pro newstream.cz.

Petra Nehasilová

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Jenerálka jako předchozí kapitola

Na nový projekt ve Vokovicích navazuje dokončená top’rezidence Jenerálka v Tiché Šárce. Ta vznikla v blízkosti Šáreckého potoka a nedaleko Hanspaulky. Návrh připravili Juraj Smoleń a Štěpán Abt z ateliéru Abtsmolen, jednu z vil navrhl Ondřej Chybík z ateliéru Chybik + Kristof.

Solitérní vily nabídly dispozice 5+kk s užitnou plochou od 174 do 269 metrů čtverečních a pozemky až 856 metrů čtverečních. Další domy měly dispozice 5+kk až 7+kk a užitnou plochu od 148 do 187 metrů čtverečních. Součástí standardu byla tepelná čerpadla, stropní vytápění a chlazení, chytrý řídicí systém a energetický štítek B.

Kolaudace Jenerálky proběhla na konci února 2026. Podle údajů developera projekt zahrnoval 14 vil a domů a investice dosáhla téměř 500 milionů korun. Všechny nemovitosti jsou prodané a předané novým majitelům.

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Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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