Zisk Airbusu vyskočil o třetinu. Problémy s motory ale dusí dodávky
Evropský výrobce letadel Airbus loni zvýšil upravený provozní zisk o 33 procent na 7,13 miliardy eur (172,6 miliardy korun). Firma to uvedla ve své výsledkové zprávě. Zároveň varovala, že problémy s dodávkami motorů pro letadla A320 brzdí výrobu a následně i předávání těchto strojů zákazníkům. Jen s obtížemi pak Airbus uspokojuje rekordní poptávku po svém nejprodávanějším modelu.
Upravený provozní zisk za čtvrté čtvrtletí firma zvýšila meziročně o 17 procent na 2,98 miliardy eur, tržby se ve čtvrtletí zvýšily o pět procent na 25,98 miliardy eur. Analytici v průměru očekávali zisk 2,87 miliardy eur při tržbách 26,51 miliardy eur.
Airbus coby největší světový výrobce letadel chce do konce příštího roku měsíčně vyrábět 70 až 75 letadel s jednou uličkou. Původně přitom plánoval, že v té době bude dosahovat horní hranice tohoto rozmezí. V současnosti měsíčně dodává 60 těchto letounů. Celkem Airbus letos plánuje dodat zákazníkům přibližně 870 letadel proti 793 strojům loni.
Cestovní kancelář Join UP! vstoupila na český trh teprve nedávno, přesto už plánuje výrazný růst. Pomoci jí má spolupráce s agenturami, vlastní letecké kapacity i cenová konkurenceschopnost. Právě cena zůstává pro české klienty klíčovým rozhodovacím faktorem. „Pro letošní sezonu se není potřeba obávat výrazného růstu cen. Silná konkurence a nasmlouvané kapacity budou ceny spíše stabilizovat,“ říká manažer rozvoje Stanislav Mrázek.
Ukrajinská cestovka dobývá Evropu z Prahy. Máme na to, říká její manažer
Dodávky váznou
Výrobu nyní brzdí společnost Pratt & Whitney, která je jedním z hlavních dodavatelů Airbusu. Už loni její dodávky motorů vázly natolik, že Airbus musel ke konci roku velmi spěchat, aby splnil celoroční cíl, který pak v posledních týdnech roku snížil.
„Neschopnost společnosti Pratt & Whitney dodat počet motorů, které si Airbus objedná, má negativní dopad na letošní prognózu i na trajektorii růstu,“ uvedl dnes Airbus.
V lednu Airbus dodal zákazníkům méně letadel než v jakémkoli měsíci od roku 2020, a zaznamenal tak nejslabší začátek roku nejméně za deset let. Konkurenční americká společnost Boeing se mezitím dokázala zotavit z dlouholeté krize a předat nejvyšší počet letadel od roku 2018, uvedla agentura Bloomberg.
