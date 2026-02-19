Nový magazín právě vychází!

Zisk Airbusu vyskočil o třetinu. Problémy s motory ale dusí dodávky

Zisk Airbusu vyskočil o třetinu. Problémy s motory ale dusí dodávky

Výroba letadel Airbus
Evropský výrobce letadel Airbus loni zvýšil upravený provozní zisk o 33 procent na 7,13 miliardy eur (172,6 miliardy korun). Firma to uvedla ve své výsledkové zprávě. Zároveň varovala, že problémy s dodávkami motorů pro letadla A320 brzdí výrobu a následně i předávání těchto strojů zákazníkům. Jen s obtížemi pak Airbus uspokojuje rekordní poptávku po svém nejprodávanějším modelu.

Upravený provozní zisk za čtvrté čtvrtletí firma zvýšila meziročně o 17 procent na 2,98 miliardy eur, tržby se ve čtvrtletí zvýšily o pět procent na 25,98 miliardy eur. Analytici v průměru očekávali zisk 2,87 miliardy eur při tržbách 26,51 miliardy eur.

Airbus coby největší světový výrobce letadel chce do konce příštího roku měsíčně vyrábět 70 až 75 letadel s jednou uličkou. Původně přitom plánoval, že v té době bude dosahovat horní hranice tohoto rozmezí. V současnosti měsíčně dodává 60 těchto letounů. Celkem Airbus letos plánuje dodat zákazníkům přibližně 870 letadel proti 793 strojům loni.

Ukrajinská cestovka dobývá Evropu z Prahy. Máme na to, říká její manažer

Zprávy z firem

Cestovní kancelář Join UP! vstoupila na český trh teprve nedávno, přesto už plánuje výrazný růst. Pomoci jí má spolupráce s agenturami, vlastní letecké kapacity i cenová konkurenceschopnost. Právě cena zůstává pro české klienty klíčovým rozhodovacím faktorem. „Pro letošní sezonu se není potřeba obávat výrazného růstu cen. Silná konkurence a nasmlouvané kapacity budou ceny spíše stabilizovat,“ říká manažer rozvoje Stanislav Mrázek.

Petra Nehasilová

Dodávky váznou

Výrobu nyní brzdí společnost Pratt & Whitney, která je jedním z hlavních dodavatelů Airbusu. Už loni její dodávky motorů vázly natolik, že Airbus musel ke konci roku velmi spěchat, aby splnil celoroční cíl, který pak v posledních týdnech roku snížil.

„Neschopnost společnosti Pratt & Whitney dodat počet motorů, které si Airbus objedná, má negativní dopad na letošní prognózu i na trajektorii růstu,“ uvedl dnes Airbus.

V lednu Airbus dodal zákazníkům méně letadel než v jakémkoli měsíci od roku 2020, a zaznamenal tak nejslabší začátek roku nejméně za deset let. Konkurenční americká společnost Boeing se mezitím dokázala zotavit z dlouholeté krize a předat nejvyšší počet letadel od roku 2018, uvedla agentura Bloomberg.

Americký prezident Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí Petra Macinku za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde rovněž zveřejnil záznam části debaty, ve kterém Macinka říká, že nesouhlasí s tím, co označil za genderovou revoluci a klimatický alarmismus. Do řeči mu přitom skáče Clintonová, aby vyjádřila nesouhlas.

„Skvělá práce ve vaší debatě s Hillary Clintonovou na různá témata, včetně jejích směšných názorů na gender. Pozdravujte všechny ve vaší báječné zemi!“ vzkázal Macinkovi Trump.

Macinkův komentář

Americký pravicový bulvární list New York Post zveřejnil Macinkův komentář ke střetu s Clintonovou, ve kterém český ministr uvedl, že jí je byla pravda zjevně nepříjemná. V komentáři zopakoval některé ze svých postojů, které předtím vyjádřil na konferenci v Mnichově.

Macinka 14. února vystoupil v panelové diskuzi, která zakončila veřejný program Mnichovské bezpečnostní konference. Spolu s ním na pódiu na téma rozkolu na Západě hovořili bývalá šéfka americké diplomacie Clintonová, polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, bulharský politolog Ivan Krastev a politolog Gladden Pappin z Maďarského ústavu mezinárodních záležitostí.

„Myslím, že to, co dělá Trump v Americe, je reakcí na to, že v některých politických oblastech se zašlo příliš daleko, příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality,“ uvedl Macinka. „Nesouhlasím s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem.“

Bývalá šéfka americké diplomacie Macinkovi v tu chvíli skočila do řeči. „Jaký gender? To, že ženy mají svá práva?“ řekla Clintonová.

„Myslím, že jsou jen dvě pohlaví... a zbytek je pravděpodobně sociální konstrukt,“ řekl český ministr.

Clintonová během diskuse kritizovala politiku prezidenta Trumpa vůči Evropě. Macinka naopak vystoupil na obranu současné americké administrativy.

Několik rad

Český ministr v komentáři pro New York Post nabídl několik rad s cílem „pomoci Západu přežít“. „Přestaňte Trumpa vinit z krize Západu,“ zní první z nich. Americký prezident Západ nerozvrátil, ale reagoval na hlubokou a bolestivou hnilobu způsobenou odcizením politických elit a běžných občanů, míní český ministr.

„Když se diplomacie točí kolem genderové teorie, klimatického alarmismu a identitární politiky namísto tvrdé bezpečnosti a národních zájmů, prohráváme,“ napsal v další části komentáře Macinka.

Největší investice v historii AI? OpenAI je blízko financování za 100 miliard dolarů

Sam Altman
nst
nst
nst

Společnost OpenAI je blízko uzavření první fáze nového kola financování, které by mohlo přesáhnout 100 miliard dolarů. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním. Pokud se transakce dokončí, půjde o jednu z největších investičních operací v historii technologického sektoru.

Celkové ocenění výrobce chatbotu ChatGPT by po započtení nového kapitálu mohlo přesáhnout 850 miliard dolarů, což je více než dříve očekávaných 830 miliard. Hodnota firmy před navýšením kapitálu (pre-money) má zůstat na 730 miliardách dolarů. OpenAI se zároveň připravuje na infrastrukturní investice v řádu bilionů dolarů, které mají podpořit další rozvoj jejích nástrojů umělé inteligence, píše Bloomberg.

Desítky miliard dolarů od gigantů

První část financování má pocházet především od strategických investorů. Mezi nimi jsou Amazon, SoftBank, Nvidia a Microsoft. Pokud tyto společnosti investují v horní hranici diskutovaných částek, jejich závazky by se mohly přiblížit 100 miliardám dolarů. Podle Bloombergu by Amazon mohl vložit až 50 miliard dolarů, SoftBank až 30 miliard a Nvidia diskutovala investici ve výši 20 miliard dolarů. Peníze mají být uvolňovány postupně během letošního roku.

Akcie SoftBank rostou

Trhy na zprávu reagovaly okamžitě. Akcie SoftBank, která držela ke konci loňského roku přibližně 11procentní podíl v OpenAI, ve čtvrtek v Tokiu vzrostly až o čtyři procenta.

Druhá fáze investičního kola, do níž se mají zapojit fondy rizikového kapitálu, státní investiční fondy a další finanční investoři, by měla být uzavřena později a může celkový objem získaného kapitálu ještě výrazně navýšit.

Podle zdrojů však dohoda zatím není definitivně uzavřena a její podmínky se mohou změnit. Zástupci OpenAI i zmíněných investorů se k informacím nevyjádřili.

Součástí partnerství s Amazonem má být i rozšíření využívání jeho čipů a cloudových služeb, což může dále posílit technologickou i finanční provázanost mezi oběma firmami. Pokud se plánované investice naplní, OpenAI se zařadí mezi nejhodnotnější technologické společnosti světa.

