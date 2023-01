AR brýle od Applu na jaře stále nebudou. Rivalové si mnou ruce

Společnost Apple kvůli technickým problémům uvede své lehké brýle pro rozšířenou realitu na trh až později. Firma ale ještě letos představí soupravu pro smíšenou realitu, což je technologie spojující virtuální a rozšířenou realitu. Uvedla to agentura Bloomberg.

Reklama

Výrobce iPhonů plánoval headset pro smíšenou realitu představit letos na jaře. Souprava bude ve Spojených státech stát kolem 3000 dolarů (přes 66 tisíc korun) a má konkurovat produktu Quest Pro společnosti Meta Platforms. Konkurenční souprava se na americkém trhu objevila na konci loňského roku a stojí 1500 dolarů.

Apple se podle Bloombergu místo práce na lehkých brýlích pro rozšířenou realitu zaměří na snížení ceny další verze zařízení pro smíšenou realitu. Na trhu by se mohla objevit v roce 2024 nebo na začátku roku následujícího. Nižší ceny chce firma dosáhnout tím, že zařízení osadí čipy používanými v iPhonech místo komponent, které se nacházejí v noteboocích MacBook vyšší třídy.

Apple v úterý překvapil tím, že před termínem prezentoval MacBooky osazené rychlejšími čipy M2 Pro a M2 Max.

Revoluce v Apple, firma chystá dotykové displeje pro Mac Zprávy z firem Apple pracuje na dotykových displejích pro počítače Mac, uvádí Bloomberg. Což je krok, který by se vzepřel odkazu spoluzakladatele Steva Jobse, jenž dotykové dispelej kdysi nazval „ergonomicky hroznými“. ČTK, obi Přečíst článek

Sázka Applu na Indii vychází. Vývoz iPhonů raketově stoupl, Indie si mne ruce Money Proticovidová hysterie Pekingu přiměla jednu z největších technologických firem světa Apple poohlédnout se po jiné zemi, v níž by mohla vyrábět kultovní iPhony a další zařízení. A sázka na Indii firmě z kalifornského Cupertina zdá se vychází – výsledkem mobilizované aktivity firmy a jejích dodavatelů je dvojnásobný nárůst produkce a vývozu iPhonů z Indie v posledních měsících, píše agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

Apple nechce přijít o evropský trh. Chystá obří ústupky Evropské unii Zprávy z firem Začalo to jednotným nabíjecím kabelem USB-C, který Apple do svých zařízení začne instalovat nejpozději v roce 2024. A nyní se Apple odhodlal ještě k radikálnějšímu ústupku Evropské unii. Do svých zařízení vpustí alternativní obchody s aplikacemi, tvrdí agentura Bloomberg. sta Přečíst článek