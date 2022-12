Apple nechce přijít o evropský trh. Chystá obří ústupky Evropské unii

Začalo to jednotným nabíjecím kabelem USB-C, který Apple bude do svých zařízení začne instalovat nejpozději v roce 2024. A nyní se Apple odhodlal ještě k radikálnějšímu ústupku Evropské unii. Do svých zařízení vpustí alternativní obchody s aplikacemi, tvrdí agentura Bloomberg.

Reklama

Téměř půl miliardy spotřebitelů. Tak velký je společný evropský trh, na němž platí pravidla Evropské unie. A ačkoli se to mnohdy nezdá, pro řadu firem jde o trh natolik zásadní, že si nemohou dovolit o něj přijít a raději přicházejí s poměrně radikálními ústupky, které by jinde nejspíš neučinily.

Začalo to jednotnou nabíječkou

Nejnověji to potvrdila jedna z největších společností světa Apple. Ta již v průběhu podzimu oznámila, že do svých zařízení začne pro evropský trh instalovat jednotné nabíjecí koncovky USB-C, jak ustavil Evropský parlament. Důvodem je vysoká ekologická zátěž spojená s častou výměnou telefonů, po nichž zůstávaly bezcenné nabíjecí kabely.

Apple zvýší bezpečnost dat uživatelů. Ztíží ale práci FBI Zprávy z firem Apple pokračuje v budování vyšší ochrany soukromí pro miliony uživatelů iPhone a plánuje výrazně rozšířit své postupy šifrování dat. Je to zároveň krok, který pravděpodobně způsobí napětí mezi firmou a orgány činnými v trestním řízení a vládami po celém světě, neboť úřadům ztíží přístup k datům uživatelů podezřelých z porušení zákonů, uvedl deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek

Nyní podle agentury Bloomberg Apple půjde na popud EU ještě dál. Podle Bloombergu se totiž Apple chystá také od roku 2024 vpustit do svých zařízení a operačních systémů konkurenci svého obchodu s aplikacemi App Store.

Zásadní obrat obří firmy

„Jde o zásadní obrat v dosavadní politice společnosti a samozřejmě to je reakce na eurounijní legislativu snažící se zlepšit konkurenční prostředí na trhu digitálních tržišť s aplikacemi. A v důsledku vylepšit kvalitu života spotřebitelů,“ uvedl Mark Gurman z Bloombergu. „Dlouhá léta poukazovali regulátoři i výrobci softwaru, že Apple a Google zneužívají svého dominantního postavení v mobilních aplikacích,“ dodal Gurman.

Reklama

Nejnovějším příkladem může být nedávné ultimativní 30procentní zvýšení poplatku za platbu přes App Store.

Test trpělivosti pro jablíčkáře. Dodávky prémiových iPhonů z Číny se zpozdí, přiznal Apple Zprávy z firem Zákazníci americké společnosti Apple si na nové modely chytrých telefonů iPhone 14 Pro a 14 Max počkají déle. Firma uvedla, že za to mohou přísná pandemická opatření v čínském městě Čeng-čou, kde se tyto modely vyrábějí. O kolik se dodávky zpozdí, ale firma neupřesnila, informovala agentura AP. ČTK Přečíst článek

Apple se dlouhá léta orientoval na růst na asijském trhu, zejména v Číně. Tam mu však dlouhodobě roste konkurence, a tak Čína navzdory téměř trojnásobné populaci oproti Evropské unii zůstává pro Apple méně důležitým odbytištěm.

Z dat o hospodaření společnosti vyplývá, že v posledním fiskálním roce Apple v EU utržil 95 miliard dolarů, zatímco v Číně pouhých 74 miliard. Největším trhem pro Apple pak zůstává americký kontinent, kde tržby činily 170 miliard dolarů.

[[[[[article:6904]]]]