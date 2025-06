Hodnota sta největších firem světa vzrostla, Evropa zaostává

Hodnota stovky největších světových firem podle tržní kapitalizace koncem března meziročně vzrostla o sedm procent, což znamená výrazně pomalejším tempem než o rok dříve. Největší světovou firmou je americká společnost Apple, která se na první místo vrátila a vystřídala Microsoft. Téměř tři čtvrtiny hodnoty Top 100 firem tvoří podniky ze Spojených států, Evropa naopak nejvíce ztrácí. Nejsilnější evropská firma je až na 29. místě žebříčku, vyplývá z letošní analýzy PwC Global Top 100 Companies.

Tržní hodnota stovky největších světových firem tak dosáhla rekordu, a to i přesto, že růst zpomalil z předloňského tempa 27 procent, které bylo výjimečné. Od konce roku 2020 se tak hodnota Top 100 světových firem zdvojnásobila.

„Trh se loni vrátil k normálním růstovým hodnotám. Předchozí rychlý růst byl způsoben především napravováním propadů způsobených covidem a začátkem války na Ukrajině. Sedmiprocentní tempo růstu je z dlouhodobého hlediska mírně nadprůměrné,“ uvedl ředitel strategického poradenství PwC ČR Jan Hadrava.

Vedou Americké firmy

Americké firmy žebříčku největších firem jednoznačně vládnou, jejich hodnota vzrostla o osm procent na více než 31 bilionů dolarů. „V desetiletém horizontu přitom americké firmy drží průměrné roční tempo růstu o 13 procent. I když vidíme v posledním roce rychlý nástup Číny, tak americké firmy jsou jednoznačným lídrem. Poraženým v tomto souboji je prozatím Evropa,“ upozornil Hadrava.

Evropské firmy totiž nadále ztrácejí, loni odepsaly téměř sedminu své hodnoty. Zatímco před deseti lety tvořily evropské firmy téměř čtvrtinu hodnoty celosvětově největších firem, aktuálně už mají podíl jen necelých deset procent.

„Evropa zatím vůbec nedokázala zachytit nástup technologických obrů a měnící se ekonomické prostředí. Sází stále na tradiční průmyslová odvětví a na nové trendy nereaguje buď vůbec, nebo jen velmi pomalu a neobratně,“ podotkl Hadrava. Skokanem roku jsou naopak čínské firmy, které loni zvýšily hodnotu o 51 procent na více než tři biliony dolarů. Celkově ale Čína stále zůstává až za Evropou.

Loňský růst nejvíce táhl finanční sektor s telekomunikačními službami. Naopak nejvíce propadly farmaceutické firmy. Hranice pro vstup do Top 100 přitom vzrostla meziročně o osm procent na 152 miliard dolarů, v žebříčku se objevilo 13 nových firem.

Tržní kapitalizace společnosti Apple ke konci března přesahovala 3,3 bilionu dolarů. Přes bilion dolarů se přitom celkem dostalo už osm firem. Nejrychleji rostoucími společnostmi byl přitom v loňském roce americký Palantir Technologies následovaný dvěma čínskými firmami, a to Xiaomi a BYD. Jedinou evropskou firmou v první desítce skokanů je Deutsche Telekom. Opačný obrázek nabízí desítka největších propadáků roku, kde je Evropa zastoupena čtyřikrát v čele s Novo Nordisk, která loni odepsala téměř 50 procent své hodnoty.

