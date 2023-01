Makléřka: Microsoft i Google zvyšují své sázky na umělou inteligenci

Nebývalou pozornost a obrovskou vlnu zájmu na sebe strhl nový webový nástroj umělé inteligence ChatGPT vyvíjený neziskovou organizací OpenAI. Od svého listopadového uvedení již přilákal miliony uživatelů a jeho dokonalost překvapila i odbornou veřejnost. A technologičtí giganti Google a Microsoft mají zase o čem přemýšlet, píše ve svém komentáři makléřka z J&T Tereza Jalůvková.

OpenAI je nezisková organizace k jejímž zakladatelům patřil i Elon Musk. Mezi její cíle se řadí především vývoj bezpečné a uživatelsky příjemné a jednoduché umělé inteligence. A to se jí se službou ChatGPT docela daří. ChatGPT dokáže za pomoci umělé inteligence vytvořit texty na základě jednoduchých pokynů. Uživatelské zlepšení od původních chatbotů je obrovské. Uživatel může chatovacímu robotu klást otázky, vést s ním dialog, dávat mu pokyny. Služba přitom dokáže vymýšlet koncepce, situace a komunikovat v mnoha jazycích.

Dokonalost této služby dokládá i rozhodnutí pařížské univerzity Sciences Po, která zakázala studentům její používání. A to není vše. ChatGPT je natolik dobrý, že se mu podařilo složit zkoušky na americké právnické fakultě. Poradil si i se zadáním skladby písně ve stylu Nicka Cavea. I když sám zpěvák píseň označil za málo procítěnou.

Do širšího podvědomí veřejnosti se OpenAI dostala již minulý rok, když se staly hitem obrázky generované na základě textů umělou inteligenci DALL-E. Na tomto programu společnost spolupracovala s Googlem.

Nicméně s OpenAl je letos skloňovaný jiný technologický gigant - Microsoft. Ten do OpenAI investoval již v roce 2019, a to přes jednu miliardu dolarů převážně v podobě kreditů do cloudové patformy Azure. Nyní se chystá po dobu několika let investovat až 10 miliard dolarů a získat až 49procentní podíl. I když přesná čísla nejsou potvrzená, pro Microsoft se jedná o přelomovou záležitost.

Již nyní mohou službu využívat klienti prostřednictvím Azure Open AI a ve hře je zařazení mezi nástroje Bing. Jak naznačil po výsledcích společnosti CEO Satya Nadella, Microsoft věří, že další obrovskou vlnou v platformách bude umělá inteligence, a proto chce tuto vlnu chytit a nechat prostoupit celou společností. Na základě toho pak vytvářet nová a nová řešení pro zákazníky.

Microsoft obecně delší dobu nepatřil mezi průkopníky inovativních služeb, to se ale může v brzké budoucnosti změnit. Jedním z hlavních přínosů umělé inteligence ChatGPT je využití v nové generaci internetových vyhledávačů. Zde by tak mohl ohrozit dominanci Googlu, který zabírá 90 procent trhu.

Google si však ohrožení své pozice uvědomuje a vyráží do protiútoku. Povolaní jsou dokonce zakladatelé společnosti Larry Page a Sergey Brin, kteří se stáhli z každodenní operativy v roce 2019. Od nového roku budou pomáhat s firemní strategií v oblasti umělé inteligence, hlavně tedy s tím, jak do vyhledávače Google vložit více funkcí chatbotů. Google už v rámci svých řad přeorientovává některé své zaměstnance na pomoc s vývojem a zaváděním produktů s umělou inteligencí, kterých by měly být desítky.

Když se dva perou třetí se směje. Tím pobaveným je v tomto případě společnost Nvidia, jejíž akcie od konce prosince posílily o 45 procent. Za obnoveným zájmem o tuto společnost je právě narůstající popularita nástrojů umělé inteligence. Nvidia totiž dominuje trhu s grafickými čipy určenými pro složité výpočetní úkony, které jsou pro běh aplikací s umělou inteligencí esenciální.