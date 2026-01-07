Fidurock dává retailové parky do fondu. Hodnota portfolia přesahuje pět miliard
Nemovitostní skupina Fidurock zakládá fond kvalifikovaných investorů Fidurock Retail Parks Fund SICAV, do kterého postupně vloží 14 retailových parků v Česku a na Slovensku v hodnotě přes 5 miliard korun.
Nemovitostní investiční skupina Fidurock založila fond kvalifikovaných investorů Fidurock Retail Parks Fund SICAV, do kterého postupně vloží své retailové parky v České republice a na Slovensku. Portfolio zahrnuje celkem 14 nemovitostí s hodnotou přesahující pět miliard korun. Fond je určen kvalifikovaným investorům a jeho cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím stabilních nájemních výnosů z maloobchodních parků.
Investiční strategie fondu vychází z dlouhodobé obsazenosti nemovitostí, smluvně zajištěných nájemních vztahů a zaměření na regionální retailové lokality, které slouží pro každodenní nákupy. Očekávaný cílový výnos fondu se pohybuje v rozmezí 7 až 10 procent ročně.
„Retailové parky vnímáme jako segment s relativně předvídatelnými příjmy, a to zejména díky jejich zaměření na základní spotřebu a přítomnost nájemců z oblasti potravin a diskontního maloobchodu,“ říká David Hauerland, šéf skupiny Fidurock. Podle něj skupina začala tento typ nemovitostí systematicky budovat zhruba před deseti lety a fond má umožnit další rozvoj portfolia i jeho modernizaci.
Fond cílí na výnos sedm až 10 procent ročně
Podkladové portfolio fondu tvoří retailové parky, které má Fidurock ve správě převážně od let 2016 až 2018. Celková obsazenost portfolia dosahuje přibližně 99 procent a průměrná vážená doba nájemních smluv (WAULT) činí 5,7 roku. Mezi hlavní nájemce patří řetězce jako Albert, OBI, Decathlon, dm drogerie či Pepco. Nemovitosti se nacházejí například v Trutnově, Táboře, Mladé Boleslavi, Liberci, Chocni, Milevsku, Starém Městě, Piešťanech nebo Trnavě.
Fond je otevřen výhradně kvalifikovaným investorům s minimální investicí jeden milion korun. Doporučený investiční horizont je alespoň pět let, přičemž fond není časově omezen.
Vedle retailových parků kupuje skupina Fidurock i starší a zanedbané činžáky v atraktivních částech Prahy či Brna. Ty opravuje, pak prodává či pronajímá. V portfoliu má desítky nemovitostí a stovky bytů za miliardy korun. „Naší cílovou klientelou jsou mladí profesionálové, nabízíme ale i bydlení pro další skupiny. Pozorujeme, že na trhu je nedostatek větších rodinných bytů 3kk,“ říká Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurock.
„Zakladatelé plánují ve fondu dlouhodobě ponechat významnou část vlastního kapitálu. Investoři tak vstupují do struktury, kde je zájem správce a investorů sladěn,“ uvádí Adam Boruta, Head of Funds & Investments ve skupině Fidurock. Dodává, že na odkupy se vztahuje tříletý daňový test, což zvýhodňuje delší držení investice.
Primární upisovací období fondu probíhá od 5. ledna do 31. března 2026, během kterého mohou investoři upisovat akcie fondu za cenu jedna koruna.
