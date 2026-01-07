Prezident Pavel stopl poslance Turka. Premiér Babiš po obědě na Hradě ustoupil, kompetenční žalobu řešit nechce
Prezident Petr Pavel odmítl jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Premiér Andrej Babiš se ho po novoročním obědě na Pražském hradě snažil přesvědčit, aby dal Turkovi šanci, neuspěl však. Spor k Ústavnímu soudu vláda hnát nehodlá.
Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. O výsledku jednání s hlavou státu informoval premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním novoročním obědě na Pražském hradě. Turkovu nominaci prezidentovi předal po dohodě s Motoristy, Pavel ji však jednoznačně odmítl.
Babiš zároveň uvedl, že kompetenční žalobu na prezidenta kvůli nejmenování ministra zvažovat nebude. Podle něj si Turek zasloužil alespoň šanci, prezidenta se o tom snažil přesvědčit zhruba hodinu. „Snažil jsem se, aby byl pan prezident nad věcí a spáchal dobrý skutek. Odmítl,“ řekl premiér. Pavel se podle něj k celé záležitosti vyjádří písemně.
Babiš se postavil za Turka. Měl by dostat šanci, aby si napravil svou minulost, uvedl
Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům před jednáním koaliční rady.
Už v prosinci Hrad po schůzce prezidenta s Turkem naznačil, že Pavel předpokládá, že premiér Turka na ministra nenavrhne. Pokud by k tomu přesto došlo, prezident avizoval, že jej nejmenuje, přestože by šlo o mimořádný krok. Tento scénář se nyní naplnil.
Premiér chce o dalším postupu jednat s předsedou Motoristů Petrem Macinkou. Nevyloučil ani přímé setkání Macinky s prezidentem. Vedením ministerstva životního prostředí je zatím dočasně pověřen právě Macinka, který zároveň zastává funkci ministra zahraničí.
Filip Turek v minulosti čelil kritice kvůli rasistickým a homofobním výrokům na sociálních sítích. Za část z nich se omluvil, u jiných autorství popírá. Kontroverze vyvolalo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž měl před osmi lety vyhrožovat zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Právě tyto okolnosti patří mezi důvody, proč prezident jeho jmenování odmítl.
