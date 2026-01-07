Nový magazín právě vychází!

Prezident Pavel stopl poslance Turka. Premiér Babiš po obědě na Hradě ustoupil, kompetenční žalobu řešit nechce

Prezident Pavel stopl poslance Turka. Premiér Babiš po obědě na Hradě ustoupil, kompetenční žalobu řešit nechce

Filip Turek na Národní třídě
Prezident Petr Pavel odmítl jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Premiér Andrej Babiš se ho po novoročním obědě na Pražském hradě snažil přesvědčit, aby dal Turkovi šanci, neuspěl však. Spor k Ústavnímu soudu vláda hnát nehodlá.

Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. O výsledku jednání s hlavou státu informoval premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním novoročním obědě na Pražském hradě. Turkovu nominaci prezidentovi předal po dohodě s Motoristy, Pavel ji však jednoznačně odmítl.

Babiš zároveň uvedl, že kompetenční žalobu na prezidenta kvůli nejmenování ministra zvažovat nebude. Podle něj si Turek zasloužil alespoň šanci, prezidenta se o tom snažil přesvědčit zhruba hodinu. „Snažil jsem se, aby byl pan prezident nad věcí a spáchal dobrý skutek. Odmítl,“ řekl premiér. Pavel se podle něj k celé záležitosti vyjádří písemně.

Filip Turek

Babiš se postavil za Turka. Měl by dostat šanci, aby si napravil svou minulost, uvedl

Politika

Politika

Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům před jednáním koaliční rady.

Už v prosinci Hrad po schůzce prezidenta s Turkem naznačil, že Pavel předpokládá, že premiér Turka na ministra nenavrhne. Pokud by k tomu přesto došlo, prezident avizoval, že jej nejmenuje, přestože by šlo o mimořádný krok. Tento scénář se nyní naplnil.

Premiér chce o dalším postupu jednat s předsedou Motoristů Petrem Macinkou. Nevyloučil ani přímé setkání Macinky s prezidentem. Vedením ministerstva životního prostředí je zatím dočasně pověřen právě Macinka, který zároveň zastává funkci ministra zahraničí.

Filip Turek v minulosti čelil kritice kvůli rasistickým a homofobním výrokům na sociálních sítích. Za část z nich se omluvil, u jiných autorství popírá. Kontroverze vyvolalo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž měl před osmi lety vyhrožovat zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Právě tyto okolnosti patří mezi důvody, proč prezident jeho jmenování odmítl.

Filip Turek chce být ministrem, prezident Petr Pavel s tím má problém

Dopis čtenáře: Nejmenovat Turka je setsakra ústavní. Prezident je politik

Názory

Názory

Dovolávat se pojetí moci prezidenta z dob, kdy ho volila sněmovna, je směšné, anachronické. a hlavně svým způsobem nedemokratické. Prezident je politik, píše v komentáři Jan Frank.

Filip Turek

Dalibor Martínek: Tichá dohoda Babiše s Pavlem. Turek vlastně nikoho nezajímá

Názory

Dalibor Martínek

Názory

Dalibor Martínek

Premiér Andrej Babiš (ANO) a prezident Petr Pavel

Stanislav Šulc: Vydařený novoroční oběd prezidenta s premiérem. Turek má prostě smůlu

Názory

Stanislav Šulc

Názory

Stanislav Šulc

David Ondráčka: Venezuela není jen ropa a oranžový génius, ale národ v exilu

David Ondráčka: Venezuela není jen ropa a oranžový génius, ale národ v exilu
David Ondráčka
David Ondráčka

Dění ve Venezuele není jen geopolitickou mocenskou bitvou o ropu. Silně se dotýká životů konkrétních lidí v zemi i milionů těch, kteří museli před faktickou juntou Cháveze a později Madura uprchnout. Hraje se i o jejich možný návrat do této krásné země, která má obrovský potenciál a může se znovu stát rájem nejen pro své obyvatele, ale i pro cestovatele – a získávat příjmy také z turismu.

Režimy padají, lidé čekají na návrat. Zkusme se zamýšlet i nad touto rovinou: dějiny možná píší vůdci, ale ve skutečnosti stojí na zádech milionů bezejmenných lidí.

Venezuela: stát v rozkladu, národ v exilu

Ve Venezuele jsem před zhruba dvaceti lety měsíc cestoval a byla to jedna z nejlepších zemí, které jsem navštívil. Příjemní lidé, nádherná země, naprosto úžasná a rozmanitá příroda – od oceánu a pralesů přes stolové hory a vodopády až po vysoké hory. A tehdy byla i poměrně bezpečná, snad s výjimkou favel v Caracasu.

Trump sahá po venezuelské ropě. Slibuje prospěch všem

Politika

Politika

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Venezuela předá USA až 50 milionů barelů sankcionované ropy. Výnosy z prodeje mají podle něj sloužit lidem obou zemí, experti ale varují před riziky.

Byla také potenciálně bohatá, ale Chávez a Maduro ji tragicky přivedli na buben.

Jejich vojenské junty zavedly tvrdý represivní režim. Spousta lidí skončila ve vězení, řada byla zabita a asi osm milionů obyvatel ze země uteklo. Neutekli za lepším životem, utekli, aby přežili.

Dnes žijí především v Kolumbii, Chile, Peru, Panamě a dalších sousedních zemích, část také v USA – často ve velmi složitých podmínkách. Těch osm milionů Venezuelanů ale ví, kde je jejich domov. Jen se tam zatím nemohou vrátit. Jejich návrat by navíc ulevil i zemím, které je dnes hostí.

Nejde jen o pád Madura. Jde o návrat domů z exilu

Při dalších cestách v regionu jsem potkával spoustu emigrantů z Venezuely, kteří uprchli. Buď jim přímo hrozila perzekuce, nebo chudoba a kriminalita gangů, které mezi sebou válčily, proměnily části země v téměř neobyvatelné oblasti.

Všichni ale měli jedno společné: chtěli se vrátit, jakmile to půjde. Mají k zemi obrovský vztah, milují ji. Proto dnes vidíme oslavy pádu Madura a tančící lidi v ulicích různých zemí – pro mnohé to znamená naději na návrat domů.

Americký prezident Donald Trump

Karel Pučelík: Trump jedná na vlastí pěst. Kde se zastaví? V Nuuku?

Názory

Názory

Čekají nás napínavé dny. Až budoucnost ukáže, zda byl plán Donalda Trumpa na svržení venezuelského diktátora úspěšný. Pro tamější lid to nemusí znamenat svobodu a demokracii, stejně tak může na straně obětí skončit i mezinárodní právo.

Karel Pučelík

Karel Pučelík

Přečíst článek

Došlo k obrovskému „brain drainu“. Země přišla o velkou část své inteligence a technické expertízy. Stát vyhnal vlastní budoucnost – to diktatury dělají.

Jen doufám, že celé tyto mocenské šachy nakonec dopadnou pro Venezuelany dobře. Propuštění politických vězňů a umožnění návratu lidí z exilu je nutným předpokladem dalšího rozvoje. Naděje v exilu by znamenala skutečný konec madurismu.

Složitá obnova země

Obnova státních institucí nebude jen o výměně ministrů a generálů. Půjde o návrat důvěry ve stát jako takový. Ve Venezuele se lidé naučili, že zákon nechrání, ale ohrožuje, a že úřad není služba, ale past.

Pokud dojde ke stabilizaci situace a návratu k normálnějšímu fungování, čeká zemi nesmírně složitá a dlouhodobá práce: obnova institucí, modernizace základních veřejných služeb, návrat právního státu a fungujících pravidel.

Zajištění bezpečnosti nebude znamenat jen snížení kriminality. Stát bude muset znovu získat monopol na násilí. Dnes ho sdílejí gangy, polovojenské milice, drogové struktury i části armády.

Film Kmotr se stal předobrazem některých českých politických hráčů

Kauza Česko Davida Ondráčky: Jak se zrodili čeští političtí kmotři

Názory

Názory

Bývalý šéf Transparency International a komentátor David Ondráčka vydal u nakladatelství Práh úspěšnou knihu Kauza Česko. Portál newstream.cz z ní nabízí několik ukázek. Ve druhé se Ondráčka věnuje fenoménu politických podnikatelů, pro které se v Česku ujal termín kmotři nebo zcela zavádějící označení lobbisté.

David Ondráčka

David Ondráčka

Přečíst článek

A ekonomická obnova nebude možná bez diverzifikace. Ropa bude zásadní, ale sama zemi nespasí. Zemědělství, lehký průmysl, služby a potenciálně i turismus mohou vytvořit pracovní místa a vrátit lidem důstojnost mimo státní sektor.

Nad tím vším navíc visí otázka smíření hluboce rozdělené a zraněné společnosti. Najít alespoň minimální společenský konsenzus je možná úplně nejtěžší úkol.

Jde o komplexní proces po pádu každé diktatury, vojenské junty nebo války. Má svá místní specifika, ale také mnoho společných rysů. Jednou se bude týkat i Ukrajiny, až válka skončí.

Po únosu Madura přitvrzení. Ulice Caracasu hlídají ozbrojenci

OBRAZEM: Po únosu Madura přitvrzení. Ulice Caracasu hlídají ozbrojenci

Politika

Politika

Ve Venezuele se po únosu prezidenta Nicoláse Madura americkými jednotkami do Spojených států ukazuje jedno: represe s jeho zmizením neskončily, naopak ještě zesílily. Uvádí to britská veřejnoprávní stanice BBC.

Mošty místo bourání. Turkovy nelegální stavby v přírodním parku úřad dodatečně schválil

Filip Turek

Filip Turek
Čestný prezident Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek získal dodatečně povolení ke dvěma stavbám v pražské Dubči. Stavební úřad sice konstatoval porušení zákona, dodatečně ale akceptoval, že poslanec bude v objektech vyrábět mošty a zavařeniny, čeká ho ale přestupkové řízení, napsal server Seznam Zprávy. Turek zdůvodňuje ignorování stavebních předpisů potřebou šetřit.

Dvě stavby původně bez stavebního povolení podle serveru v uplynulých dvou letech vyrostly na Turkově zahradě v pražské Dubči. Lokalita je přitom součástí přírodního parku Říčanka a na tamních pozemcích se až na výjimky stavět vůbec nesmí, upozornil web.

Stavební úřad Městské části Praha 15 podle serveru Turkovi nejdříve 6. listopadu dodatečně povolil kompletní přestavbu a rozšíření původní malé dřevěné zahradní chaty. Následně 11. listopadu povolil i sousední novostavbu.

Šéf ANO Andrej Babiš
Na oběd s prezidentem ponesu nominaci Turka na ministra, řekl Babiš. Pavel zareagoval

Politika

Politika

Premiér koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů Andrej Babiš uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě nominaci jejich poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí. Lídři vládních stran se na tom dohodli na dopoledním jednání koaliční rady. Už dříve Babiš řekl, že Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Ve středu se s prezidentem sejde na tradičním novoročním obědě.

Zpracování ovoce

Turek tvrdí, že oba objekty budou sloužit ke zpracování ovoce z přilehlého sadu. Plyne to z obou rozhodnutí o dodatečném povolení staveb, které server získal na vyžádání podle informačního zákona. „Stavební úřad shledal, že obě stavby byly provedeny v rozporu se stavebními zákony, to jest bez příslušných opatření, čímž se stavebník dopustil přestupku proti stavebnímu řádu, který bude předmětem přestupkového řízení,“ stojí v odpovědi Úřadu městské části Praha 15.

Stavební úřad může podle nového stavebního zákona uložit fyzické osobě pokutu až dva miliony korun a podnikateli nebo právnické osobě až čtyři miliony korun, a to i tehdy, pokud byla stavba později dodatečně povolena.

Politikův zástupce na stavebním úřadu stavby ospravedlňoval obavami ze zdražování. „Vlastník stavby (Filip Turek) měl v dobré víře za to, že uvedená stavba bude zlegalizována a s ohledem na růst cen na trhu se stavebními materiály a prací řemeslníků se rozhodl stavbu skoro dokončit,“ stojí v zápisu z ústního jednání z loňského srpna.

Filip Turek

Dalibor Martínek: Tichá dohoda Babiše s Pavlem. Turek vlastně nikoho nezajímá

Názory

Dalibor Martínek

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Premiér Andrej Babiš (ANO) a prezident Petr Pavel

Stanislav Šulc: Vydařený novoroční oběd prezidenta s premiérem. Turek má prostě smůlu

Názory

Stanislav Šulc

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Filip Turek na Národní třídě

Prezident Pavel stopl poslance Turka. Premiér Babiš po obědě na Hradě ustoupil, kompetenční žalobu řešit nechce

Politika

Politika

