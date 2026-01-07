Nový magazín právě vychází!

Mošty místo bourání. Turkovy nelegální stavby v přírodním parku úřad dodatečně schválil

Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Čestný prezident Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek získal dodatečně povolení ke dvěma stavbám v pražské Dubči. Stavební úřad sice konstatoval porušení zákona, dodatečně ale akceptoval, že poslanec bude v objektech vyrábět mošty a zavařeniny, čeká ho ale přestupkové řízení, napsal server Seznam Zprávy. Turek zdůvodňuje ignorování stavebních předpisů potřebou šetřit.

Dvě stavby původně bez stavebního povolení podle serveru v uplynulých dvou letech vyrostly na Turkově zahradě v pražské Dubči. Lokalita je přitom součástí přírodního parku Říčanka a na tamních pozemcích se až na výjimky stavět vůbec nesmí, upozornil web.

Stavební úřad Městské části Praha 15 podle serveru Turkovi nejdříve 6. listopadu dodatečně povolil kompletní přestavbu a rozšíření původní malé dřevěné zahradní chaty. Následně 11. listopadu povolil i sousední novostavbu.

Zpracování ovoce

Turek tvrdí, že oba objekty budou sloužit ke zpracování ovoce z přilehlého sadu. Plyne to z obou rozhodnutí o dodatečném povolení staveb, které server získal na vyžádání podle informačního zákona. „Stavební úřad shledal, že obě stavby byly provedeny v rozporu se stavebními zákony, to jest bez příslušných opatření, čímž se stavebník dopustil přestupku proti stavebnímu řádu, který bude předmětem přestupkového řízení,“ stojí v odpovědi Úřadu městské části Praha 15.

Stavební úřad může podle nového stavebního zákona uložit fyzické osobě pokutu až dva miliony korun a podnikateli nebo právnické osobě až čtyři miliony korun, a to i tehdy, pokud byla stavba později dodatečně povolena.

Politikův zástupce na stavebním úřadu stavby ospravedlňoval obavami ze zdražování. „Vlastník stavby (Filip Turek) měl v dobré víře za to, že uvedená stavba bude zlegalizována a s ohledem na růst cen na trhu se stavebními materiály a prací řemeslníků se rozhodl stavbu skoro dokončit,“ stojí v zápisu z ústního jednání z loňského srpna.

Lukoil
iStock
ČTK
ČTK

Americký ropný gigant Chevron a investiční společnost Quantum Energy Partners chystají společnou nabídku na převzetí zahraničních aktiv ruské ropné firmy Lukoil. Informoval o tom list Financial Times, který se odvolává na zdroje obeznámené se situací.

Spojené státy loni v říjnu v souvislosti s válkou na Ukrajině uvalily na společnost Lukoil nové sankce, které firmu přiměly k rozhodnutí prodat zahraniční aktivity. Hodnota těchto aktivit se odhaduje na 22 miliard dolarů, tedy 455 miliard korun.

Americké ministerstvo financí zájemcům povolilo jednat s Lukoilem o převzetí jeho zahraničních aktivit do 17. ledna. Případná transakce by vyžadovala souhlas administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše list Financial Times.

O zahraniční aktiva Lukoilu podle dřívějších zpráv médií už projevila zájem řada subjektů, včetně maďarské ropné společnosti MOL či rakouského podnikatele Bernda Bergmaira. Ten byl v minulosti většinovým vlastníkem mediální skupiny MindGeek zahrnující například pornografický internetový portál Pornhub.

Firmy Chevron a Quantum Energy Partners podle Financial Times plánují podat nabídku na všechna zahraniční aktiva Lukoilu, která by si firmy následně mezi sebou rozdělily. Vlastnit a provozovat převzatá aktiva hodlají po dlouhou dobu, což by mohlo nabídce zajistit vstřícný postoj ze strany Trumpovy administrativy, uvedly zdroje.

Chevron ČTK

Divize Lukoil International GmbH, která má pod kontrolou zahraniční aktiva Lukoilu, sídlí ve Vídni. Vlastní například rafinerie v Evropě, podíly v ropných polích v Kazachstánu, Uzbekistánu, Iráku či Mexiku a stovky čerpacích stanic po celém světě. V minulosti Lukoil provozoval také síť čerpacích stanic v České republice. V roce 2014 však tyto stanice převzala maďarská ropná a plynárenská skupina MOL.

Trump sahá po venezuelské ropě. Slibuje prospěch všem
Profimedia
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Venezuela předá USA až 50 milionů barelů sankcionované ropy. Výnosy z prodeje mají podle něj sloužit lidem obou zemí, experti ale varují před riziky.

Venezuela předá 30 až 50 milionů barelů ropy (jeden barel je 159 litrů) Spojeným státům, které ji následně prodají za tržní cenu. V noci na dnešek to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že získané peníze bude kontrolovat on sám, aby zajistil, že z nich bude mít užitek lid Venezuely i Spojených států.

Odhaduje se, že Venezuela, která má největší zásoby ropy na světě, v loňském roce těžila přibližně 900 tisíc barelů této suroviny denně.

Trump: Peníze budu kontrolovat osobně

Trump uvedl, že ropa bude vysoké kvality. „Tato ropa se prodá za tržní ceny a peníze budu kontrolovat já jako prezident Spojených států amerických, abych zajistil, že poslouží ku prospěchu lidí Venezuely a Spojených států!“ napsal prezident. Zároveň oznámil, že již požádal amerického ministra energetiky Chrise Wrighta, aby byl plán okamžitě realizován.

Nejasná dohoda

Americký prezident ve svém příspěvku neuvedl, na základě jaké dohody Venezuela ropu předá. Uvedl pouze, že tak učiní prozatímní úřady. Zároveň sdělil, že tankery přepraví ropu přímo do ropných terminálů v amerických přístavech, odkud má zamířit na trh.

Situace ve Venezuele se vyhrotila po víkendové operaci, během níž se americké komando zmocnilo venezuelského autoritářského prezidenta Nicolás Maduro a uneslo ho do Spojených států. Prozatímní prezidentkou se stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od níž Washington požaduje plnou spolupráci.

Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud Venezuela nebude s USA spolupracovat.

Ropný sektor v troskách

Trump po Madurově únosu prohlásil, že Spojené státy budou Venezuelu dočasně řídit a chtějí jí pomoci s obnovou energetické infrastruktury. Zdroje z ropného odvětví však televizi CNN sdělily, že američtí ropní magnáti mají z investic ve Venezuele vážné obavy.

Situace v zemi zůstává velmi nejistá, venezuelský ropný průmysl je podle expertů v troskách a Caracas v minulosti zabavoval americká ropná aktiva.

