Rána pro Temu a Shein. Evropa hodlá zavést clo tři eura na balíky v hodnotě do 150 eur
Všechny balíky v hodnotě nižší než 150 eur (zhruba 3600 korun) přicházející do Evropské unie budou od července podléhat clu ve výši tří eur (zhruba 73 korun). Dohodli se na tom dnes podle agentur ministři financí EU na jednání v Bruselu. Doposud byly takovéto balíky od cla osvobozeny.
Dohodnuté opatření je součástí snahy omezit dovoz levného čínského zboží prostřednictvím internetových obchodů, jako jsou Shein a Temu, napsala agentura Reuters.
Původně se zrušení osvobození od cla pro malé balíky plánovalo až v roce 2028, unijní ministři financí se však již před měsícem shodli, že opatření je zapotřebí urychlit.
Francouzský ministr financí Roland Lescure dnes uvedl, že clo ve výši tří eur vstoupí v platnost od 1. července příštího roku. Toto opatření bude podle ministra pouze prozatímní a zůstane v platnosti, dokud nebude nalezeno trvalé řešení, píše Reuters.
Rozmach internetového obchodu v posledních letech vedl k prudkému nárůstu menších balíků s levným zbožím mířících do Evropské unie, a to zejména z Číny. V loňském roce podle Evropské komise přicházelo do EU zhruba 12 milionů balíků denně, napsala agentura DPA.
