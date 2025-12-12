Nový magazín právě vychází!

Rána pro Temu a Shein. Evropa hodlá zavést clo tři eura na balíky v hodnotě do 150 eur

Všechny balíky v hodnotě nižší než 150 eur (zhruba 3600 korun) přicházející do Evropské unie budou od července podléhat clu ve výši tří eur (zhruba 73 korun). Dohodli se na tom dnes podle agentur ministři financí EU na jednání v Bruselu. Doposud byly takovéto balíky od cla osvobozeny.

Dohodnuté opatření je součástí snahy omezit dovoz levného čínského zboží prostřednictvím internetových obchodů, jako jsou Shein a Temu, napsala agentura Reuters.

Původně se zrušení osvobození od cla pro malé balíky plánovalo až v roce 2028, unijní ministři financí se však již před měsícem shodli, že opatření je zapotřebí urychlit.

Francouzský ministr financí Roland Lescure dnes uvedl, že clo ve výši tří eur vstoupí v platnost od 1. července příštího roku. Toto opatření bude podle ministra pouze prozatímní a zůstane v platnosti, dokud nebude nalezeno trvalé řešení, píše Reuters.

Rozmach internetového obchodu v posledních letech vedl k prudkému nárůstu menších balíků s levným zbožím mířících do Evropské unie, a to zejména z Číny. V loňském roce podle Evropské komise přicházelo do EU zhruba 12 milionů balíků denně, napsala agentura DPA.

Gastronomická skupina Coloseum končí na pražské burze. Firma ani přes opakované výzvy nedodala auditované výkazy, a burza proto přistoupila k definitivnímu vyřazení emise.

Gastronomická skupina Coloseum Holding přišla o možnost obchodovat své akcie na trhu START. Pražská burza emisi definitivně stáhla poté, co společnost dlouhodobě neplnila informační povinnosti, zejména nezveřejnila finanční výsledky za rok 2024. Burza o tom informovala na svém webu. Na skutečnost jako první upozornily Seznam Zprávy.

Burza pozastavila obchodování už v září

Podle mluvčího pražské burzy Jiřího Kovaříka burza reagovala na opakované ignorování výzev k doplnění dokumentace. „Emitent nesplnil povinné informační požadavky ani přes opakované výzvy, což vyústilo nejprve v pozastavení obchodování a posléze v samotné stažení z burzy,“ uvedl Kovařík pro SZ Byznys.

Obchodování bylo pozastaveno 9. září, avšak ani během tří měsíců firma auditované výsledky nedodala. Proto burza rozhodla o definitivním vyřazení emise k 10. prosinci.

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nenaplněné ambice, problémy a pád 

Coloseum Holding vstoupil na trh START v roce 2022. Od investorů tehdy získal 40 milionů korun – méně, než byl původní plán, který počítal s více než 100 miliony. Kapitál měl pomoci snížit zadlužení a umožnit další rozvoj sítě restaurací.

Realita však dopadla opačně: akcie od vstupu na burzu výrazně ztratily hodnotu, firma omezovala expanzi a zavírala některé pobočky, skupina procházela restrukturalizací a komunikace s investory vázla, srtejně tak plnění povinností emitenta.

Léta bez informací

Trh START je určen pro menší a střední firmy, které mají za povinnost pravidelně zveřejňovat výsledky hospodaření a další klíčové dokumenty.
Coloseum však podle burzy neplnilo ani základní informační standardy.

Vyřazení neznamená konec společnosti, ale omezí její možnosti získávat kapitál. Akcie lze nyní převádět pouze mimoburzovně.

Skupina, pod níž patří například Pizza Coloseum či Pivovar Národní, se k rozhodnutí burzy dosud veřejně nevyjádřila.

Pražská burza

Petr Koblic: Objemy obchodů na pražské burze jsou nejvyšší za posledních 12 let

Trhy

Souhrnné objemy obchodů na pražské burze za první pololetí 2025 meziročně vzrostly o 58 procent a přesáhly 110 miliard korun. Jsou tak nejvyšší od roku 2013, uvedl generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic.

ČTK

Přečíst článek

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Průvodce Michelin letos poprvé představuje výběr restaurací, který pokrývá celé Česko. Hodnocení inspektorů tak již není zaměřené pouze na Prahu, do mezinárodního gastronomického centra se dostávají i regiony. Česká republika se tímto vydáním zařazuje mezi respektované evropské kulinářské destinace.

Letošní vydání průvodce Michelin přineslo několik zásadních novinek, mezi nimiž nejvíce rezonuje jméno Jana Knedly, jeho Papilio získalo totiž hned dvě hvězdy. Do výběru nově přibyly i resturace s jednou hvězdou. K Fieldu Radka Kašpárka a La Degustation Bohême Bourgeoise Oldřicha Sahajdáka, nově získala prestižní ocenění jihomoravská Essens, olomoucká Entrée Přemka Forejta nebo zlínská La Villa. V Praze má nově hvězdu Levitate, La Casa de Carli Mattea de Carli nebo Štangl ze skupiny Ambiente.

Kromě fine diningu tvořily páteř pražské scény i podniky s oceněním Bib Gourmand, které nabízí kvalitní jídlo za férovou cenu. Ceny Bib za dobrý poměr ceny a kvality získalo osmnáct podniků, nově patnáct. Bib získaly podniky jako Šupina a Šupinka v Třeboni nebo Bar Atelir & Bistro v Brně.

Vývoj české gastronomie v průvodci Michelin začal již v roce 2008. Tehdy se do historie zapsala restaurace Allegro z pražského hotelu Four Seasons, která pod vedením italského šéfkuchaře Andrea Accordiho získala vůbec první michelinskou hvězdu nejen pro Česko, ale i pro celý postkomunistický region. V následujících letech hvězdu obdržely také restaurace Alcron a Maze, jež pomohly upevnit pozici Prahy mezi evropskými kulinářskými městy.

Kro Libeň

KRO vs. Ambiente? Pražská gastro scéna má nového velkého hráče, který staví na grilovaných kuřatech a kombuše

Enjoy

Z bistra na Jiřáku vznikla během pár let jedna z nejvýraznějších pražských gastro značek. Teď KRO otevírá v Libni prostor, který mění pravidla hry – nejen pro značku samotnou, ale i pro celou scénu. Nový provoz propojuje výrobu, gastronomii i retail a posouvá KRO směrem, který dlouhodobě razí jen několik velkých hráčů v čele s Ambiente.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Česko jako respektovaná gastronomická destinace

Rozšířením průvodce na celé území získává česká gastronomie novou mezinárodní viditelnost. Podle mezinárodního ředitele průvodce Michelin Gwendala Poullenneca vyniká česká scéna unikátní kombinací tradice a moderní kreativity. „Česká kulinářská scéna nabízí jedinečnou směs inovací a dědictví, která přináší výjimečné zážitky milovníkům jídla hledajícím autenticitu i nové impulzy,“ dodal Poullenneca.

Česká centrála cestovního ruchu navíc zdůrazňuje, že toto uznání posiluje nejen prestiž země, ale i rozvoj gastronomické turistiky, z níž mohou profitovat zejména regionální podniky. 

Podoba současné české kuchyně

Současná česká gastronomie podle Michelinu stojí na kvalitních surovinách, sezónnosti a řemeslné preciznosti. Restaurace po celé zemi stále více pracují s lokálními produkty od zvěřiny a sladkovodních ryb až po moravská vína či zeleninu od malých farmářů.

Zatímco Praha již mnoho let potvrzuje svou špičkovou úroveň v oblasti fine diningu i dostupnějších bister, regiony rychle dohánějí krok díky nové generaci šéfkuchařů, která kombinuje tradici s moderními technikami. Právě to dává letošnímu výběru zcela nový rozměr.

Inspektoři Michelinu pracují zcela anonymně, do restaurací chodí jako běžní hosté a každý podnik navštěvují opakovaně, aby měli jistotu, že jejich zkušenost není náhodná. Při hodnocení se řídí pěti mezinárodními kritérii, která používají po celém světě: sledují kvalitu použitých surovin, harmonii a vyváženost chutí, dokonalé zvládnutí kuchařských technik i to, zda se v menu jasně odráží osobitost a rukopis šéfkuchaře. Klíčová je také konzistence – tedy zda restaurace dokáže stejnou úroveň udržet při každé návštěvě.

Kromě ikonických hvězd Michelin uděluje průvodce také řadu dalších ocenění. Bib Gourmand patří podnikům, které nabízejí skvělé jídlo za férovou cenu, Zelená hvězda oceňuje lídry v oblasti udržitelné gastronomie a označení The Selected upozorňuje na restaurace, které stojí za návštěvu i bez formální hvězdy. Součástí výběru jsou také speciální profesní ocenění, například pro sommeliéra roku či šéfkuchaře roku.

krabičky s jídlem

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dopad na českou gastronomii

V roce 2022 Michelin změnil svůj model fungování a restaurace nyní hodnotí pouze v zemích, jejichž národní agentury cestovního ruchu na tuto službu finančně přispějí. Česká vláda rozhodla o zaplacení poplatku v létě 2023; částku 1,3 milionu eur (podle tehdejšího kurzu přibližně 32,6 milionu korun) uhradila agentura CzechTourism spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Celostátní průvodce tak posiluje postavení Česka na gastronomické mapě Evropy. Regionální podniky získávají příležitost vstoupit do mezinárodního povědomí a navázat na úspěch pražských restaurací, které už dnes určují tempo vývoje české kuchyně.

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

