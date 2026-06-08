Aero Vodochody vydělalo rekordní půlmiliardu. Pomohly Skyfoxy i zakázky pro Airbus
Aero Vodochody má za sebou nejlepší rok své novodobé historie. Obrat firmy vzrostl téměř na 6,5 miliardy korun a zisk před zdaněním se zvýšil na rekordních 512 milionů. Výsledky táhl hlavně cvičný letoun L-39 Skyfox.
Český letecký výrobce Aero Vodochody má za sebou nejlepší rok své novodobé historie. Firma loni zvýšila obrat o osm procent na téměř 6,5 miliardy korun. Ještě výrazněji rostl zisk. Před zdaněním dosáhl 512 milionů korun, zatímco o rok dříve činil 102 milionů. To znamená meziroční nárůst o 402 procent.
Výrazně se zlepšila také provozní výkonnost. Adjusted EBITDA, tedy ukazatel očištěný o vybrané mimořádné a nepeněžní položky, vzrostla o 35 procent na 1,1 miliardy korun.
„Rok 2025 byl pro Aero naprosto výjimečný. Dosáhli jsme rekordního zisku, více než zdvojnásobili provozní výsledek, EBITDA překonala hranici jedné miliardy korun a zákazníkům jsme během jediného roku dodali nejvyšší počet letounů Skyfox v historii programu,“ uvedl prezident a předseda představenstva Aera Viktor Sotona.
Skyfox jako hlavní motor
Nejdůležitějším byznysem Aera zůstává program L-39 Skyfox. Ten loni firmě přinesl tržby 3,8 miliardy korun a tvořil 58 procent celkových tržeb. Aero během roku dokončilo a zákazníkům dodalo rekordních 14 letounů.
Firma zároveň naznačuje další expanzi. Podle Sotony vede finální jednání s několika potenciálními zákazníky a v nejbližších týdnech chce oznámit nové zakázky.
„Registrujeme velký zájem z řady zemí, vedeme finální jednání s několika potenciálními zákazníky a zároveň se v následujících týdnech chystáme oznámit nové zakázky, díky nimž se Skyfox dostane na nové kontinenty,“ řekl Sotona.
Podle něj mohou být pro firmu důležité i menší dodávky v jednotkách kusů. Vstup Skyfoxu na africký a severoamerický trh má zvýšit viditelnost letounu a otevřít cestu k dalším zakázkám.
Ozbrojená verze reaguje na bezpečnostní poptávku
Skyfox dnes Aero prezentuje jako univerzální letoun ve své kategorii. Vedle základní cvičné verze firma představila také ozbrojenou variantu kompatibilní se standardy NATO. Premiéra proběhla na Dubai Airshow 2025.
Ozbrojená verze má reagovat na současné bezpečnostní potřeby. Díky schopnosti nést moderní výzbroj může podle firmy plnit také úkoly ochrany vzdušného prostoru, včetně nasazení proti bezpilotním prostředkům.
Nejde o vládní dar ani přesun techniky české armády. Výrobce Aero Vodochody připouští, že v případě zájmu Ukrajiny by dokázal dodat první moderní letouny L-39 Skyfox už na začátku příštího roku. Stroje by mohly nahradit diskutované L-159.
Ukrajina může dostat české bitevní letouny. Ne od vlády. Aero odhalilo, kdy by mohly vzlétnout
Zprávy z firem
Nejde o vládní dar ani přesun techniky české armády. Výrobce Aero Vodochody připouští, že v případě zájmu Ukrajiny by dokázal dodat první moderní letouny L-39 Skyfox už na začátku příštího roku. Stroje by mohly nahradit diskutované L-159.
Roste i práce pro Airbus a Embraer
Druhým největším pilířem Aera jsou civilní kooperační programy Aerostructures. Jejich tržby loni vzrostly o 24 procent na 1,7 miliardy korun. Firma vyrábí díly především pro Airbus a brazilský Embraer.
U programu Airbus A220 Aero vyrobilo a dodalo 100 kusů náběžných hran křídel. Zároveň se posunulo do role Tier-1 partnera, tedy přímého dodavatele. U transportního letounu Embraer C-390 dodalo téměř sedm kompletních sad strukturálních celků.
„Civilní programy jsou stále důležitějším pilířem našeho podnikání. Meziroční růst o čtvrtinu potvrzuje vysokou důvěru globálních výrobců v naše schopnosti, kvalitu i spolehlivost dodávek,“ uvedl Sotona.
Zkušenosti a znalosti, které český letecký průmysl rozvíjel od první republiky nebo ještě dřívější doby, se neztratily. „Vše se podařilo znovu nastartovat, české firmy oživily své schopnosti,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu. „Někdy jsme šli cestou, která dál nevedla, ale dokázali jsme změnit směr,“ dodává.
Pivo je fajn, ale svět by měl Česko znát díky letadlům a výcviku pilotů, říká šéf letecké asociace
Zprávy z firem
Zkušenosti a znalosti, které český letecký průmysl rozvíjel od první republiky nebo ještě dřívější doby, se neztratily. „Vše se podařilo znovu nastartovat, české firmy oživily své schopnosti,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu. „Někdy jsme šli cestou, která dál nevedla, ale dokázali jsme změnit směr,“ dodává.
Servis a opravy překročily miliardu
Výrazně rostla také oblast vojenských programů, generálních oprav, modernizací a podpory provozu. Segment MRO/FOSS dosáhl tržeb 1,06 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 22 procent.
Aero loni dokončilo generální opravy letounů pro bulharské letectvo. Ke konci roku zároveň podepsalo víceletou smlouvu s českým ministerstvem obrany na generální opravy letounů L-159 verze T1/T2. Pokračovala také podpora flotily společnosti Draken.
„Opravy, modernizace a podpora provozu vlastních letadel jsou pro Aero strategickou oblastí. Ukazují, že nejsme pouze výrobcem nových letadel, ale dlouhodobým partnerem našich zákazníků,“ doplnil Sotona.
Na přelomu tisíciletí se skupina PBS Group, která navazuje na více než 200 let starou brněnskou strojírenskou tradici, zabývala novou vizí. Vyhodnotila si různé signály ze světa a došla k závěru, že velkou budoucnost mají bezpilotní letouny. „Rozhodli jsme se, že naší parketou budou motory právě pro drony,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš.
České motory dominují i v éře dronů. Konkurence nás těžko dožene, říká šéf PBS
Zprávy z firem
Na přelomu tisíciletí se skupina PBS Group, která navazuje na více než 200 let starou brněnskou strojírenskou tradici, zabývala novou vizí. Vyhodnotila si různé signály ze světa a došla k závěru, že velkou budoucnost mají bezpilotní letouny. „Rozhodli jsme se, že naší parketou budou motory právě pro drony,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš.
Aero stojí na třech pilířích
Výsledky za rok 2025 ukazují, že se Aero neopírá jen o jeden produkt. Firma staví růst na vlastním letounu L-39 Skyfox, na civilních dodavatelských programech pro velké světové výrobce a na servisu a modernizacích vojenských letadel.
„Aero dnes není jen firmou s jedním produktem. Máme velmi silný program s vlastním letounem, stabilní kooperační programy pro světové výrobce a stále rostoucí oblast oprav a modernizací letadel,“ uvedl Sotona.
Podle něj tato kombinace dává firmě základ pro další růst a potvrzuje návrat Aera mezi respektované hráče světového leteckého průmyslu.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.