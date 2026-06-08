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newstream.cz Zprávy z firem Aero Vodochody vydělalo rekordní půlmiliardu. Pomohly Skyfoxy i zakázky pro Airbus

Aero Vodochody vydělalo rekordní půlmiliardu. Pomohly Skyfoxy i zakázky pro Airbus

Výsledky Aero Vodochody táhl hlavně cvičný letoun L-39 Skyfox.
Profimedia
nst
nst

Aero Vodochody má za sebou nejlepší rok své novodobé historie. Obrat firmy vzrostl téměř na 6,5 miliardy korun a zisk před zdaněním se zvýšil na rekordních 512 milionů. Výsledky táhl hlavně cvičný letoun L-39 Skyfox.

Český letecký výrobce Aero Vodochody má za sebou nejlepší rok své novodobé historie. Firma loni zvýšila obrat o osm procent na téměř 6,5 miliardy korun. Ještě výrazněji rostl zisk. Před zdaněním dosáhl 512 milionů korun, zatímco o rok dříve činil 102 milionů. To znamená meziroční nárůst o 402 procent.

Výrazně se zlepšila také provozní výkonnost. Adjusted EBITDA, tedy ukazatel očištěný o vybrané mimořádné a nepeněžní položky, vzrostla o 35 procent na 1,1 miliardy korun.

„Rok 2025 byl pro Aero naprosto výjimečný. Dosáhli jsme rekordního zisku, více než zdvojnásobili provozní výsledek, EBITDA překonala hranici jedné miliardy korun a zákazníkům jsme během jediného roku dodali nejvyšší počet letounů Skyfox v historii programu,“ uvedl prezident a předseda představenstva Aera Viktor Sotona.

Skyfox jako hlavní motor

Nejdůležitějším byznysem Aera zůstává program L-39 Skyfox. Ten loni firmě přinesl tržby 3,8 miliardy korun a tvořil 58 procent celkových tržeb. Aero během roku dokončilo a zákazníkům dodalo rekordních 14 letounů.

Firma zároveň naznačuje další expanzi. Podle Sotony vede finální jednání s několika potenciálními zákazníky a v nejbližších týdnech chce oznámit nové zakázky.

„Registrujeme velký zájem z řady zemí, vedeme finální jednání s několika potenciálními zákazníky a zároveň se v následujících týdnech chystáme oznámit nové zakázky, díky nimž se Skyfox dostane na nové kontinenty,“ řekl Sotona.

Podle něj mohou být pro firmu důležité i menší dodávky v jednotkách kusů. Vstup Skyfoxu na africký a severoamerický trh má zvýšit viditelnost letounu a otevřít cestu k dalším zakázkám.

Ozbrojená verze reaguje na bezpečnostní poptávku

Skyfox dnes Aero prezentuje jako univerzální letoun ve své kategorii. Vedle základní cvičné verze firma představila také ozbrojenou variantu kompatibilní se standardy NATO. Premiéra proběhla na Dubai Airshow 2025.

Aero L-39 Skyfox ČTK

Ozbrojená verze má reagovat na současné bezpečnostní potřeby. Díky schopnosti nést moderní výzbroj může podle firmy plnit také úkoly ochrany vzdušného prostoru, včetně nasazení proti bezpilotním prostředkům.

Aero L-39 Skyfox

Ukrajina může dostat české bitevní letouny. Ne od vlády. Aero odhalilo, kdy by mohly vzlétnout

Zprávy z firem

Nejde o vládní dar ani přesun techniky české armády. Výrobce Aero Vodochody připouští, že v případě zájmu Ukrajiny by dokázal dodat první moderní letouny L-39 Skyfox už na začátku příštího roku. Stroje by mohly nahradit diskutované L-159.

ČTK

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Roste i práce pro Airbus a Embraer

Druhým největším pilířem Aera jsou civilní kooperační programy Aerostructures. Jejich tržby loni vzrostly o 24 procent na 1,7 miliardy korun. Firma vyrábí díly především pro Airbus a brazilský Embraer.

U programu Airbus A220 Aero vyrobilo a dodalo 100 kusů náběžných hran křídel. Zároveň se posunulo do role Tier-1 partnera, tedy přímého dodavatele. U transportního letounu Embraer C-390 dodalo téměř sedm kompletních sad strukturálních celků.

„Civilní programy jsou stále důležitějším pilířem našeho podnikání. Meziroční růst o čtvrtinu potvrzuje vysokou důvěru globálních výrobců v naše schopnosti, kvalitu i spolehlivost dodávek,“ uvedl Sotona.

Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu

Pivo je fajn, ale svět by měl Česko znát díky letadlům a výcviku pilotů, říká šéf letecké asociace

Zprávy z firem

Zkušenosti a znalosti, které český letecký průmysl rozvíjel od první republiky nebo ještě dřívější doby, se neztratily. „Vše se podařilo znovu nastartovat, české firmy oživily své schopnosti,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu. „Někdy jsme šli cestou, která dál nevedla, ale dokázali jsme změnit směr,“ dodává.

Jan Žižka

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Servis a opravy překročily miliardu

Výrazně rostla také oblast vojenských programů, generálních oprav, modernizací a podpory provozu. Segment MRO/FOSS dosáhl tržeb 1,06 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 22 procent.

Aero loni dokončilo generální opravy letounů pro bulharské letectvo. Ke konci roku zároveň podepsalo víceletou smlouvu s českým ministerstvem obrany na generální opravy letounů L-159 verze T1/T2. Pokračovala také podpora flotily společnosti Draken.

„Opravy, modernizace a podpora provozu vlastních letadel jsou pro Aero strategickou oblastí. Ukazují, že nejsme pouze výrobcem nových letadel, ale dlouhodobým partnerem našich zákazníků,“ doplnil Sotona.

Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš

České motory dominují i v éře dronů. Konkurence nás těžko dožene, říká šéf PBS

Zprávy z firem

Na přelomu tisíciletí se skupina PBS Group, která navazuje na více než 200 let starou brněnskou strojírenskou tradici, zabývala novou vizí. Vyhodnotila si různé signály ze světa a došla k závěru, že velkou budoucnost mají bezpilotní letouny. „Rozhodli jsme se, že naší parketou budou motory právě pro drony,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš.

Jan Žižka

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Aero stojí na třech pilířích

Výsledky za rok 2025 ukazují, že se Aero neopírá jen o jeden produkt. Firma staví růst na vlastním letounu L-39 Skyfox, na civilních dodavatelských programech pro velké světové výrobce a na servisu a modernizacích vojenských letadel.

„Aero dnes není jen firmou s jedním produktem. Máme velmi silný program s vlastním letounem, stabilní kooperační programy pro světové výrobce a stále rostoucí oblast oprav a modernizací letadel,“ uvedl Sotona.

Podle něj tato kombinace dává firmě základ pro další růst a potvrzuje návrat Aera mezi respektované hráče světového leteckého průmyslu.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Dalibor Martínek

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Německé automobilky mají problém. V Číně jim ujíždějí domácí značky

Německé automobilky mají problém. V Číně jim ujíždějí domácí značky
ČTK
ČTK
ČTK

Německé automobilky ztrácejí dech. Zatímco američtí, japonští i někteří evropští konkurenti rostou, Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW hlásí pokles tržeb. Největší bolestí zůstává Čína, kde drahé prémiové vozy narážejí na slabší ekonomiku i sílu domácích značek.

Německým výrobcům automobilů klesá odbyt, zatímco jejich konkurenti ze Spojených států a Japonska rostou. Největším problémem zůstává pro německé automobilky čínský trh. Podle webu týdeníku Der Spiegel to vyplývá z analýzy poradenské společnost EY, která srovnávala 19 největších prodejců aut na světě.

Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW zaznamenaly od ledna do března meziroční pokles tržeb o 4,3 procenta. Všichni zkoumaní výrobci dohromady přitom vykázali růst, a to o 1,7 procenta.

Jiní dva evropští výrobci Stellantis a Renault zaznamenali nárůst tržeb o 6,7 procenta. Americkým výrobcům tržby stouply o pět procent a japonským o 4,3 procenta. Čínští výrobci automobilů naopak zaznamenali pokles o 1,4 procenta.

Hluboká strukturální transformace

„Celý německý automobilový průmysl prochází hlubokou strukturální transformací. Výsledky negativně ovlivňuje ztráta zahraničních trhů, drahé nadměrné kapacity, vysoké investice do softwaru a pomalý nárůst elektromobility,“ uvádí automobilový expert společnosti EY Constantin Gall.

Ferrari Luce

Lukáš Kovanda: Prodeje Ferrari Luce rostou. Jenže o jeho oblibě to nemusí říkat vůbec nic

Názory

Ferrari Luce budí na sítích emoce. Jedni ho označují za přešlap, druzí argumentují tím, že se dobře prodává. Jenže u značek typu Ferrari nemusí vysoký odbyt znamenat skutečnou popularitu. Může jít hlavně o drahou vstupenku do klubu, který otevírá cestu k mnohem žádanějším limitovaným modelům, třeba k Ferrari F80.

Lukáš Kovanda

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V Číně, která je největším automobilovým trhem na světě, zaznamenaly uvedené tři německé automobilky v prvním čtvrtletí pokles prodeje o 16 procent.

„Čína zůstává pro německé společnosti jedním z největších problémů,“ říká Gall. Její trh je silně konkurenční a drahé prémiové vozy se kvůli slabé ekonomice prodávají špatně. V rostoucím segmentu elektromobilů pak Číňané upřednostňují domácí značky. „Západní výrobci tam v současné době nemají moc co získat,“ uzavírá Gall.

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Trhy

Ivana Pečinková

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FOTOGALERIE: Takhle se může proměnit Špindl. Podívejte se na tři návrhy centra

Takto si nový Špindl představuje ateliér OV Architekti
Ov Architekti, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Špindlerův Mlýn se přiblížil jedné z největších proměn za poslední dekády. Tři finálové týmy architektonické soutěže odevzdaly návrhy nové podoby centra na levém břehu Labe. Vzniknout má náměstí, návštěvnické centrum, obchody i služby. Do debaty o vítězné podobě se zapojují také místní obyvatelé.

Špindlerův Mlýn má pověst nejznámějšího českého horského střediska. V zimě sem míří lyžaři, v létě turisté, po celý rok se tu střídají hoteloví hosté, majitelé apartmánů i jednodenní návštěvníci. Přesto samotné centrum města dlouhodobě neodpovídá významu místa. Místo jasně čitelného náměstí tu velkou roli hraje doprava, parkování a roztříštěná zástavba.

Novou podobu území na levém břehu Labe teď hledá Penta Real Estate, která urbanisticko-architektonickou soutěž připravuje ve spolupráci s městem Špindlerův Mlýn. Soutěž míří do finále. Dopracované návrhy odevzdaly ateliéry ADR, OV Architekti a Sadovsky & Architects. Právě z těchto tří týmů vzejde návrh, který se stane podkladem pro další jednání o budoucnosti centra.

9 fotografií v galerii

Do soutěže se původně přihlásilo 33 týmů. Finálovou trojici vybrala odborná porota složená z českých i zahraničních architektů a urbanistů. Jejími členy jsou například Igor Marko, architekt a urbanista působící v Londýně, kde spoluzaložil studio Marko&Placemakers, dále Michal Krištof ze studia Chybík + Krištof, architektka Eva Jiřičná nebo architekt Zdeněk Fránek.

„Z celkem 33 přihlášených týmů máme finálovou trojici a každý z návrhů nabízí jiný pohled na to, jak by mohlo vypadat nové centrum města na levém břehu Labe. Všechny ale mají urbanistickou i architektonickou kvalitu potřebnou k tomu, aby vytvořily reprezentativní centrum Špindlerova Mlýna pro další generace,“ říká předseda poroty Igor Marko.

Místo silnice nové náměstí

Společným motivem všech tří návrhů je vytvoření skutečného veřejného centra města. Ve Špindlu má vzniknout nové náměstí, návštěvnické centrum, obchody a služby pro místní obyvatele i turisty. Součástí návrhů je také úprava dopravního řešení. Klíčovou změnou má být přeložka komunikace za budovu pošty. Díky tomu by se v centru uvolnil prostor pro nové náměstí, které má sloužit nejen návštěvníkům, ale i každodennímu životu města.

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Domoplan hledá nový motor růstu. Vedle bytů chce vydělávat na resortech

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Developer Domoplan se posouvá za hranice klasické rezidenční výstavby. Skupina Tomáše Vavříka rozvíjí fondy, rekreační nemovitosti a vlastní správu resortů. Vedle českých hor sází na Chorvatsko, Bali, Zanzibar nebo Kostariku.

Petra Nehasilová

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Investor v této souvislosti zdůrazňuje, že právě dopravní změna je podmínkou pro vznik kvalitnějšího veřejného prostoru. „Právě přesunutím komunikace za poštu chceme získat prostor pro nové centrální náměstí určené pro setkávání, kulturní akce i každodenní život města. Takové místo si Špindlerův Mlýn zaslouží. Chceme, aby centrum žilo v průběhu celého roku a sloužilo místním obyvatelům stejně dobře jako návštěvníkům,“ říká David Musil, šéf Penta Real Estate.

Podle Musila není cílem pouze kvalitní architektura, ale především celoročně funkční urbanistický koncept pro celé území. To je pro horské středisko zásadní. Špindl totiž v sezonních špičkách čelí náporu turistů, mimo hlavní sezonu se naopak ukazuje, zda město nabízí dost služeb a veřejného prostoru i pro běžný život.

Stavět se může až v roce 2029

Výběr vítězného návrhu ale nebude znamenat okamžitý začátek stavby. Výsledek soutěže má být podkladem pro další jednání města a investora o budoucí podobě území. Řešit se bude zejména výsledný rozsah zástavby, funkční náplň jednotlivých částí projektu a případné úpravy územního plánu. Pokud budou další přípravy a navazující jednání postupovat podle plánu, výstavba nového centra Špindlerova Mlýna by mohla začít v roce 2029.

Grand Hotel Hradec, Pec pod Sněžkou

Horský byznys bohatne a kuchaři s ním. Nové resorty tlačí mzdy až k 75 tisícům

Money

Do českých hor míří bohatší klientela i developerské miliardy. S tím roste tlak na lepší služby, hlavně gastronomii. Kuchaři a šéfkuchaři proto v horských resortech získávají podmínky, které ještě nedávno patřily hlavně Praze nebo Brnu.

pej

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Právě proto je součástí soutěže také zapojení veřejnosti. Autoři tří finálových návrhů je představili přímo ve Špindlerově Mlýně, kde o nich debatovali s místními obyvateli, vedením města, investorem i odbornou porotou. Ve finále jsou pražský ateliér ADR architektů Petra Koláře a Aleše Lapky, známý mimo jiné projekty hotelů a interiérů, OV Architekti Jiřího Opočenského, Štěpána Valoucha a Ondřeje Králíka, kteří mají za sebou například oceňované sídlo Lasvitu, a bratislavské studio Sadovsky & Architects vedené Oliverem Sadovským, navazující na někdejší ateliér Vallo Sadovsky Architects.

„Budoucí centrum je pro město a Špindleráky zásadní téma, protože bude sloužit především místním obyvatelům. Proto je důležité, že se ještě před výběrem vítězného návrhu mohou takto aktivně zapojit do rozhodování o jeho podobě,“ říká starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

Podněty místních má porota zohlednit při závěrečném rozhodování. Finální workshop poroty s architekty proběhne 19. června.

Špindl není výjimkou. Česká horská střediska se rychle mění a Newstream už podobné proměny popisoval v Peci pod Sněžkou, Velké Úpě, na Ramzové i na Klínovci. Staré prodejny, hotely, rekreační areály nebo nevyužité pozemky ustupují novým apartmánovým domům, resortům a službám. Přináší to investice, ale i otázky, kolik další výstavby horská města a jejich infrastruktura unesou.

Rokytnice chce trumfnout Špindlerův Mlýn

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Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších čeká velký rozvoj. Před dvěma lety tamní skiareál koupil Marcel Soural, majitel developera Trigema. Ten již vlastní skiareál Monínec a chce tuto nohu svého byznysu dál rozvíjet. „Být součástí jednoho z největších lyžařských center v Krkonoších bylo naší obrovskou motivací,“ uvedl před dvěma lety pro newstream Soural.

Dalibor Martínek

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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