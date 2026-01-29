Ukrajina může dostat české bitevní letouny. Ne od vlády. Aero odhalilo, kdy by mohly vzlétnout
Nejde o vládní dar ani přesun techniky české armády. Výrobce Aero Vodochody připouští, že v případě zájmu Ukrajiny by dokázal dodat první moderní letouny L-39 Skyfox už na začátku příštího roku. Stroje by mohly nahradit diskutované L-159.
Pokud by Ukrajina projevila zájem o letouny L-39 Skyfox, bylo by možné dodat první kusy na začátku příštího roku, odpověděl dnes na dotaz ČTK prezident výrobce letadel Aero Vodochody Viktor Sotona. Univerzální skyfoxy by mohla Ukrajina využít namísto čtyř letounů L-159 české armády, o které projevila zájem už dříve, avšak podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) by prodej nebyl z českého pohledu výhodný.
„V současné době analyzujeme naše výrobní kapacity a možnosti úprav výrobního procesu tak, abychom byli schopni flexibilně reagovat na případný zájem o co nejrychlejší dodání letadel,“ uvedl Sotona. V případě oslovení Ukrajinou prezident předpokládá, že by první vyrobené letouny mohlo Aero dodat na začátku příštího roku a další v roce 2028.
O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.
O letadlech L-159 měla rozhodnout armáda, ne politici, říká zástupce zbrojařů Jiří Hynek
Leaders
O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.
Výrobní kapacity Aera: 12 letadel ročně, v případě potřeby až 18
Aktuální výrobní kapacita činí 12 letadel ročně, maximální kapacita je až 18 letadel ročně. „O přesné alokaci vyrobených letadel v příštím roce zatím nebylo rozhodnuto a vždy závisí na konkrétních smluvních dohodách a prioritách stanovených se zákazníky. V tomto kontextu je reálné i to, že by celoroční výrobní kapacita mohla být alokována jednomu zákazníkovi,“ dodal Sotona.
Prezident Petr Pavel minulý týden řekl, že případný prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině by obranyschopnost Česka nenarušil. Premiér Andrej Babiš dnes při návštěvě čáslavské letecké základny zopakoval, že návrh poskytnout letouny L-159 Ukrajině má za uzavřený. Nové letouny L-159 nedokáže Aero vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. Skyfoxy mají oproti strojům L-159 levnější provoz a je možné je využít i při likvidaci dronů.
Ve středu Aero předalo státnímu podniku LOM Praha šestý skyfox pro výcvik českých pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku. Zbývající dva objednané stroje dodá do konce letošního roku. Předloni společnost dodala stroje L-39 Skyfox Vietnamu, loni pokračovala v dodávkách pro maďarské letectvo. Do Maďarska už předalo osm letounů z 12 objednaných. Zbývající čtyři stroje budou v roce 2028.
Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá rozmíšky kolem možnosti poskytnout čtveřici bojových letounů L-159 Ukrajině za umělý problém. Na sněmu hnutí ANO v Praze ministerský předseda řekl, že nechce dávat energii na spory. Prezident Petr Pavel už podle Babiše vede volební kampaň. Odpoledne Babiš v reakci na páteční vyjádření náčelníka generálního štábu Karla Řehky doplnil, že šéf armády by udělal lépe, kdyby mlčel.
Spor o letouny L-159 je umělý, říká Babiš. Pavel už podle něj vede kampaň
Politika
Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá rozmíšky kolem možnosti poskytnout čtveřici bojových letounů L-159 Ukrajině za umělý problém. Na sněmu hnutí ANO v Praze ministerský předseda řekl, že nechce dávat energii na spory. Prezident Petr Pavel už podle Babiše vede volební kampaň. Odpoledne Babiš v reakci na páteční vyjádření náčelníka generálního štábu Karla Řehky doplnil, že šéf armády by udělal lépe, kdyby mlčel.
Soukromá komunikace, nebo promyšlený politický tah? Politolog Otto Eibl vysvětluje, proč se kauza SMS mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou dostala na veřejnost, co tím Macinka sleduje a proč premiér Andrej Babiš působí slabší, než by si přál.
Politolog: Macinka konflikt eskaluje a Babiš tahá za kratší konec
Politika
Soukromá komunikace, nebo promyšlený politický tah? Politolog Otto Eibl vysvětluje, proč se kauza SMS mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou dostala na veřejnost, co tím Macinka sleduje a proč premiér Andrej Babiš působí slabší, než by si přál.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.