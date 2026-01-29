Nový magazín právě vychází!

Ukrajina může dostat české bitevní letouny. Ne od vlády. Aero odhalilo, kdy by mohly vzlétnout

Aero L-39 Skyfox
ČTK
ČTK
ČTK

Nejde o vládní dar ani přesun techniky české armády. Výrobce Aero Vodochody připouští, že v případě zájmu Ukrajiny by dokázal dodat první moderní letouny L-39 Skyfox už na začátku příštího roku. Stroje by mohly nahradit diskutované L-159.

Pokud by Ukrajina projevila zájem o letouny L-39 Skyfox, bylo by možné dodat první kusy na začátku příštího roku, odpověděl dnes na dotaz ČTK prezident výrobce letadel Aero Vodochody Viktor Sotona. Univerzální skyfoxy by mohla Ukrajina využít namísto čtyř letounů L-159 české armády, o které projevila zájem už dříve, avšak podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) by prodej nebyl z českého pohledu výhodný.

„V současné době analyzujeme naše výrobní kapacity a možnosti úprav výrobního procesu tak, abychom byli schopni flexibilně reagovat na případný zájem o co nejrychlejší dodání letadel,“ uvedl Sotona. V případě oslovení Ukrajinou prezident předpokládá, že by první vyrobené letouny mohlo Aero dodat na začátku příštího roku a další v roce 2028.

O letadlech L-159 měla rozhodnout armáda, ne politici, říká zástupce zbrojařů Jiří Hynek

Leaders

O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Výrobní kapacity Aera: 12 letadel ročně, v případě potřeby až 18

Aktuální výrobní kapacita činí 12 letadel ročně, maximální kapacita je až 18 letadel ročně. „O přesné alokaci vyrobených letadel v příštím roce zatím nebylo rozhodnuto a vždy závisí na konkrétních smluvních dohodách a prioritách stanovených se zákazníky. V tomto kontextu je reálné i to, že by celoroční výrobní kapacita mohla být alokována jednomu zákazníkovi,“ dodal Sotona.

Prezident Petr Pavel minulý týden řekl, že případný prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině by obranyschopnost Česka nenarušil. Premiér Andrej Babiš dnes při návštěvě čáslavské letecké základny zopakoval, že návrh poskytnout letouny L-159 Ukrajině má za uzavřený. Nové letouny L-159 nedokáže Aero vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. Skyfoxy mají oproti strojům L-159 levnější provoz a je možné je využít i při likvidaci dronů.

Ve středu Aero předalo státnímu podniku LOM Praha šestý skyfox pro výcvik českých pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku. Zbývající dva objednané stroje dodá do konce letošního roku. Předloni společnost dodala stroje L-39 Skyfox Vietnamu, loni pokračovala v dodávkách pro maďarské letectvo. Do Maďarska už předalo osm letounů z 12 objednaných. Zbývající čtyři stroje budou v roce 2028.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Spor o letouny L-159 je umělý, říká Babiš. Pavel už podle něj vede kampaň

Politika

Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá rozmíšky kolem možnosti poskytnout čtveřici bojových letounů L-159 Ukrajině za umělý problém. Na sněmu hnutí ANO v Praze ministerský předseda řekl, že nechce dávat energii na spory. Prezident Petr Pavel už podle Babiše vede volební kampaň. Odpoledne Babiš v reakci na páteční vyjádření náčelníka generálního štábu Karla Řehky doplnil, že šéf armády by udělal lépe, kdyby mlčel.

ČTK

Přečíst článek

Otto Eibl

Politolog: Macinka konflikt eskaluje a Babiš tahá za kratší konec

Politika

Soukromá komunikace, nebo promyšlený politický tah? Politolog Otto Eibl vysvětluje, proč se kauza SMS mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou dostala na veřejnost, co tím Macinka sleduje a proč premiér Andrej Babiš působí slabší, než by si přál.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Babiš se přidal k Belgii. EU musí najít jiné zdroje financí pro Ukrajinu, za nic ručit nebudeme, uvedl

Politika

ČTK

Přečíst článek

Více prodávají, méně vydělávají. Ze zisků automobilkám ukusují cla

Finální montáž automobilů v továrně automobilky Hyundai v Nošovicích
ČTK
ČTK
ČTK

Hyundai prodala téměř stejný počet aut jako loni, přesto se její zisk propadl téměř o pětinu. Důvodem jsou americká cla, která ukrajují z marží. Tržby přitom dál rostou. Automobilový průmysl tak naráží na tvrdou realitu obchodních bariér.

Jihokorejské automobilové skupině Hyundai Motor v loňském roce prudce klesl zisk, ačkoliv se odbyt téměř nezměnil a tržby vzrostly. Důvodem jsou zejména americká cla, uvedla automobilka ve čtvrteční tiskové zprávě. Provozní zisk se oproti roku 2024 snížil o 19,5 procenta na 11,47 bilionu wonů (163 miliard korun). V samotném čtvrtém čtvrtletí provozní zisk klesl o 39,9 procenta na 1,7 bilionu wonů.

Skupina v roce 2025 prodala téměř 4,14 milionu vozů, což je oproti roku 2024 beze změny. Tržby se meziročně zvýšily o 6,3 procenta na rekordních 186,3 bilionu wonů, dodala Hyundai.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump

Evropa chce zmírnit americká cla. Nový plán má změnit pravidla hry

Politika

Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem, která je naplánovaná na konec tohoto měsíce, uvedla agentura Bloomberg.

ČTK

Přečíst článek

Cla ubrala desítky miliard

Dceřiná společnost Kia ve středu uvedla, že jí americká cla v loňském roce stála 3,1 bilionu wonů (44 miliard kroun). V samotném čtvrtém čtvrtletí loňského roku automobilce Kia americká cla snížila provozní zisk zhruba o jeden bilion wonů.

Kia tak dopad cel považuje za hlavní důvod propadu provozního zisku. Ten klesl za celý rok o 28,3 procenta na 9,1 bilionu wonů a ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 32,2 procenta na 1,84 bilionu wonů. Tržby ve stejném období vzrostly meziročně o 3,5 procenta na 28,1 bilionu wonů. Podle tržeb má přitom za sebou Kia dosud nejlepší čtvrté čtvrtletí, zejména díky silné poptávce po elektrických a hybridních automobilech, uvedla agentura Bloomberg.

Donald Trump si dál hraje se cly

Trumpova celní hra pokračuje. Nově ulevil japonským automobilkám

Politika

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal nařízení o zavedení nižších cel na japonské automobily. Dovozní clo klesne ze současných 27,5 procenta na 15 procent.

ČTK

Přečíst článek

Dohoda pomohla jen částečně

Ačkoliv Jižní Korea a Spojené státy dosáhly dohody o snížení cel na dovoz do USA z 25 na 15 procent od listopadu loňského roku, Kia z toho neměla plný prospěch. Zaplatila totiž už vyšší sazbu za zásoby v USA, uvedl finanční ředitel Kim Sung-čun v konferenčním hovoru s investory.

Americký prezident Donald Trump tento týden prohlásil, že opět zvýší cla na dovoz aut a některého dalšího zboží z Jižní Koreje na 25 procent kvůli tomu, že jihokorejští zákonodárci dosud nekodifikovali zmíněnou obchodní dohodu.

nákupy

Sedm hubených let v Česku končí

Money

V Česku v nadcházejícím roce skončí éra sedmi hubených let. Mzdy v očištění o inflaci konečné definitivně dorovnají úroveň roku 2019, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovadna. Jak se tedy Čechům bude dařit příští rok?

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Cla dopadají na celý automobilový průmysl

Podle podzimní studie kolínského Institut německého hospodářství (IW) cla na dovoz do Spojených států ublížila ze všech německých odvětví nejvíce automobilovému průmyslu. Za první tři čtvrtletí klesl vývoz německých aut do USA meziročně téměř o 14 procent, uvedla agentura Reuters.

Babiš: O Macinkových SMS jsem nevěděl. Spor s Hradem chce řešit jednáním, ne přes média

Andrej Babiš a Petr Macinka
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Premiér Andrej Babiš popřel, že by byl předem informován o textových zprávách, které ministr zahraničí Petr Macinka posílal poradci prezidenta Petra Pavla. Ty prezident označil za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Babiš se snaží spor mezi vládou a Hradem tlumit a nabízí osobní jednání.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevěděl o textových zprávách, které ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) posílal poradci prezidenta Petra Pavla Petru Kolářovi. Řekl to serveru Seznam Zprávy v reakci na zveřejněnou komunikaci, kterou prezident považuje za pokus o vydírání a za mimořádně závažnou věc.

Macinka ve zprávách mimo jiné tvrdí, že má podporu premiéra Babiše, předsedy Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury. Předmětem sporu je jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které prezident Pavel odmítá.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

Tereza Zavadilová: Macinka stáhnul prezidenta do bahna. Schválně

Názory

Výpady Petra Macinky vůči kanceláři prezidenta nebyly jen tak nějakou noční nerozvážností. Vypadá to na přesně cílenou mocenskou strategii, jak z učebnice.

tzv

Přečíst článek

„Já o esemeskách určitě nevěděl,“ uvedl Babiš. Připustil však, že mohl tušit, že Macinka s prezidentem o věci jedná. Zároveň dodal, že v samotné otázce jmenování Turka za Macinkou stojí. „V tom má moji podporu,“ řekl premiér.

Macinka odmítá, že by šlo o vydírání. Podle něj šlo pouze o snahu ovlivnit prezidentův postoj, což považuje za běžnou součást politického vyjednávání. Prezident Pavel však komunikaci označil za nepřijatelnou.

Babiš se ke kauze vyjádřil také ve Sněmovně. Zdůraznil, že vláda složená z ANO, SPD a Motoristů nemá zájem na „zákopové válce“ mezi Strakovou akademií a Pražským hradem. Zprávy, které Macinka poslal, označil za nešťastně formulované, zároveň ale uvedl, že chápe frustraci Motoristů z nejmenování jejich kandidáta ministrem.

„Úkolem politiků je situaci uklidňovat, ne eskalovat,“ řekl premiér. Podle něj by se neshody mezi ústavními činiteli měly řešit jednáním za zavřenými dveřmi, nikoli prostřednictvím tiskových konferencí a médií.

Babiš zopakoval, že prezidenta Pavla i ministra Macinku pozval na společné jednání. Z okolí hlavy státu však podle něj zaznělo, že prezident o schůzku s Macinkou nestojí a je ochoten jednat pouze s premiérem. Pokud Pavel společné jednání odmítne, je Babiš připraven sejít se s ním sám a sporné otázky vyjasnit. Schůzka by se měla uskutečnit po prezidentově návratu z dovolené.

