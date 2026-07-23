OBRAZEM: Stoletý hrdina českého nebe. Dvouplošník obletěl půl světa a stále září
Před sto lety se na kbelské letiště vrátil československý letoun Aero A-11 z mimořádného propagačního letu. Během cesty dlouhé 15 tisíc kilometrů navštívil 23 zemí na třech kontinentech a ukázal světu, čeho je mladý československý letecký průmysl schopen. Prohlédněte si unikátní stroj v galerii.
Pilot Vilém Stanovský a mechanik František Šimek strávili ve vzduchu 91 hodin a 52 minut. V otevřeném dvouplošníku vezli pod motorem náhradní vrtuli a zvládli trasu, která se ve své době řadila k mimořádným leteckým výkonům.
Aero A-11 pomohlo vybudovat pověst československých konstruktérů a stalo se symbolem odvahy i technické vyspělosti první republiky. Exemplář uchovávaný v Leteckém muzeu Kbely je dnes jediným dochovaným strojem svého druhu na světě.
Při připomínce stoletého výročí se historické letadlo na několik hodin objevilo vedle moderního cvičného letounu Aero L-39 Skyfox. Dva stroje oddělené celým stoletím tak připomněly, že tradice české letecké výroby pokračuje dodnes.
Podívejte se v galerii na letoun, který před sto lety pomáhal dobývat světu československé letectví.
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Bitcon se odrazil ode dna. Pomohly mu masivní investice do ETF
Trhy
Od října loňského roku, kdy bitcoin zaznamenal rekordní cenu nad 126 tisíci dolarů, největší kryptoměna soustavně klesala. Trend se obrátil až v posledních týdnech. A bod zlomu nastal na počátku července, kdy do bitcoinových ETF začaly proudit masivní investice. Co to znamená? Bitcoin tak potvrdil, že nejde o žádnou nezávislou finanční alternativu, ale chová se stejně jako jakýkoli spekulativní nástroj.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.