Konec nepřehledné křižovatky? Špindlerův Mlýn hledá podobu nového náměstí
Špindlerův Mlýn se přiblížil proměně svého centra. Odborná porota po mezinárodní soutěži doporučila dva návrhy, které mají nahradit dnešní nepřehledný prostor živým náměstím pro místní i návštěvníky.
Centrum Špindlerova Mlýna je o krok blíž proměně. Mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž, která měla najít jeho budoucí podobu, skončila třetím workshopem se třemi finalisty a odbornou porotou. Ta po vyhodnocení finálních návrhů doporučila jako nejlepší podklad pro další jednání města a investora návrhy týmů Sadovsky & Architects a ADR.
Podle poroty přinesly všechny tři finální návrhy kvalitní odpovědi na zadání a cenné podněty pro další rozvoj centra města. Právě projekty týmů Sadovsky & Architects a ADR ale podle ní nejlépe propojují funkční urbanismus, požadavky zadání a potenciál stát se základem pro další rozhodování o podobě území.
Mimořádně významné území
„Výstupy soutěže nepředstavují konec diskuse o budoucnosti centra Špindlerova Mlýna. Naopak vytvářejí kvalitní odborný základ pro další rozhodování města a investora o podobě tohoto mimořádně významného území,“ uvedl předseda poroty Igor Marko. Oba doporučené návrhy podle něj nabízejí odlišné přístupy, jejichž porovnání může pomoci najít řešení, které bude dlouhodobě udržitelné a získá podporu města i obyvatel.
Výsledky soutěže teď poslouží jako podklad pro další jednání mezi městem a investorem. Do diskuse se zapojí také zástupci nezávislé části poroty. Řešit se bude mimo jiné budoucí využití centra, podoba veřejných prostranství i funkce, které by měly být součástí nového náměstí a jeho okolí.
Podle Davida Musila, šéfa společnosti Penta Real Estate, měla soutěž od začátku nabídnout transparentní cestu k nové podobě centra města. Cílem podle něj je, aby střed Špindlerova Mlýna nepředstavovala nepřehledná křižovatka, ale živé a prostorné náměstí s funkcemi, které budou sloužit místním i návštěvníkům.
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„Máme k dispozici dva velmi silné návrhy, které nabízejí rozdílné, ale kvalitní pohledy na rozvoj území. Nyní společně s vedením města musíme nalézt rovnováhu mezi jejich potřebami, představami místních a zájmem investora. Výsledkem musí být živé centrum, které bude dlouhodobě fungovat pro všechny celoročně,“ uvedl Musil.
Do soutěže, která probíhala podle pravidel České komory architektů, se přihlásilo 33 týmů z Česka i zahraničí. Součástí procesu byly odborné workshopy, veřejné prezentace návrhů i zapojení obyvatel do debaty o tom, jak má budoucí centrum Špindlerova Mlýna vypadat.
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