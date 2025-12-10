8,5 miliardy korun. Česká televize příští rok hospodaří s rekordním rozpočtem
Česká televize (ČT) bude v roce 2026 hospodařit s 8,5 miliardami korun – nejvíce za poslední roky. Díky vyšším poplatkům získá o téměř 600 milionů více. ČT chystá miliardové investice i rozsáhlé škrty v počtu zaměstnanců.
Veřejnoprávní Česká televize bude v příštím roce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 8,5 miliardy korun, což je o sedm procent více, než byl rozpočet výnosů a nákladů na letošní rok. Rozpočet ve středu schválila Rada ČT na svém zasedání.
Poplatky přidají televizi téměř 600 milionů
Hlavním příjmem bude výnos z televizních poplatků ve výši 6,73 miliardy korun, tedy o 580 milionů korun, respektive o devět procent meziročně více. Proti roku 2024 je to nárůst o 17 procent. Za zvýšením stojí tzv. velká mediální novela, která od letošního května zvýšila televizní poplatek o 15 korun na 150 korun a rozšířila okruh poplatníků.
Nová vláda ANO, SPD a Motoristů ve svém programovém prohlášení počítá se zrušením financování televize prostřednictvím výběru poplatků. Podle některých politiků ANO ale ke změně dojde nejdříve v roce 2027. Zatímco ANO a SPD změnu financování podporují, Motoristé chtějí poplatky zachovat.
Více peněz na filmy
Česká televize bude podle navrhovatelů rozpočtu i v roce 2026 hrát roli klíčového koproducenta české kinematografie. Tomu odpovídá i navýšení prostředků na filmy distribuované do kin o 36 procent proti letošním 49 milionům, kdy byly ale tyto prostředky utlumeny kvůli nejistotě ohledně poplatků.
V radou schválených dlouhodobých plánech do roku 2030 ČT počítá s valorizací TV poplatku v polovině roku 2028, kdy předpokládá, že kumulovaná inflace překročí šest procent. Mzdové a osobní náklady mají v příštích pěti letech klesat v souvislosti s plánovaným snížením pracovních míst o deset až 12 procent ze současných zhruba 3000. Uspořené prostředky televize použije na výrobu pořadů. Do roku 2030 také ČT počítá se zachováním současného počtu kanálů.
Velké investice: nové budovy v Praze i Brně
Českou televizi do roku 2030 čekají dvě významné investice. Jednou je výstavba nové budovy zpravodajství na Kavčích horách a druhou přesun do nové budovy v Brně. Podle podepsaného memoranda o veřejné službě musí ČT na investice vynaložit sedm procent příjmu z výběru poplatků.
Rada ČT ve středu také schválila svůj rozpočet na příští rok, který počítá s výdaji 21 milionů korun. Z toho na mzdové náklady a odměny je vyčleněno 18 milionů korun, druhá nejvyšší položka jsou náklady na analýzy a právní služby.
