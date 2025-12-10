Nový magazín právě vychází!

8,5 miliardy korun. Česká televize příští rok hospodaří s rekordním rozpočtem
Česká televize (ČT) bude v roce 2026 hospodařit s 8,5 miliardami korun – nejvíce za poslední roky. Díky vyšším poplatkům získá o téměř 600 milionů více. ČT chystá miliardové investice i rozsáhlé škrty v počtu zaměstnanců.

Veřejnoprávní Česká televize bude v příštím roce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 8,5 miliardy korun, což je o sedm procent více, než byl rozpočet výnosů a nákladů na letošní rok. Rozpočet ve středu schválila Rada ČT na svém zasedání.

Poplatky přidají televizi téměř 600 milionů

Hlavním příjmem bude výnos z televizních poplatků ve výši 6,73 miliardy korun, tedy o 580 milionů korun, respektive o devět procent meziročně více. Proti roku 2024 je to nárůst o 17 procent. Za zvýšením stojí tzv. velká mediální novela, která od letošního května zvýšila televizní poplatek o 15 korun na 150 korun a rozšířila okruh poplatníků.

Nová vláda ANO, SPD a Motoristů ve svém programovém prohlášení počítá se zrušením financování televize prostřednictvím výběru poplatků. Podle některých politiků ANO ale ke změně dojde nejdříve v roce 2027. Zatímco ANO a SPD změnu financování podporují, Motoristé chtějí poplatky zachovat.

Více peněz na filmy

Česká televize bude podle navrhovatelů rozpočtu i v roce 2026 hrát roli klíčového koproducenta české kinematografie. Tomu odpovídá i navýšení prostředků na filmy distribuované do kin o 36 procent proti letošním 49 milionům, kdy byly ale tyto prostředky utlumeny kvůli nejistotě ohledně poplatků.

V radou schválených dlouhodobých plánech do roku 2030 ČT počítá s valorizací TV poplatku v polovině roku 2028, kdy předpokládá, že kumulovaná inflace překročí šest procent. Mzdové a osobní náklady mají v příštích pěti letech klesat v souvislosti s plánovaným snížením pracovních míst o deset až 12 procent ze současných zhruba 3000. Uspořené prostředky televize použije na výrobu pořadů. Do roku 2030 také ČT počítá se zachováním současného počtu kanálů.

Velké investice: nové budovy v Praze i Brně

Českou televizi do roku 2030 čekají dvě významné investice. Jednou je výstavba nové budovy zpravodajství na Kavčích horách a druhou přesun do nové budovy v Brně. Podle podepsaného memoranda o veřejné službě musí ČT na investice vynaložit sedm procent příjmu z výběru poplatků.

Rada ČT ve středu také schválila svůj rozpočet na příští rok, který počítá s výdaji 21 milionů korun. Z toho na mzdové náklady a odměny je vyčleněno 18 milionů korun, druhá nejvyšší položka jsou náklady na analýzy a právní služby.

Hraný film z počítače bez živých herců? Zdá se, že už brzy bude možný

Hraný film z počítače bez živých herců? Zdá se, že už brzy bude možný

Josef Tuček

Dalibor Martínek: Babiš si musí svůj rozpočet vyjíst sám. Moc sliboval

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Jako malé děti na pískovišti, které se hádají o to, kdo rozbil bábovičku. Končící vláda nebude upravovat rozpočet na rok 2026. Nová vláda, která patrně vznikne po víkendu, tedy v polovině prosince, začne s rozpočtovým provizoriem. A Petru Fialovi vyčítá, že jim nechal špatný rozpočet, že v něm chybí 96 miliard korun.

Obě děti mají svůj díl pravdy. Nicméně nic nazastře fakt, že se chovají jako dvě děti. Pravdou je, že rozpočet na rok 2026 nepůjde za Petrem Fialou, ale za Andrejem Babišem. V roce 2026 bude vládnout zemi Babiš. To může Alena Schillerová jakkoliov kroutit ústy.

Fiala, respektive Zbyněk Stanjura jako ministr financí, splnil svou úlohu a doručil Sněmovně rozpočet na příští rok. Že je děravý je asi také pravda. On je děravý patrně i letošní rozpočet, jak konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad. Letošní výdaje na dotace na obnovitelné zdroje jsou podle úřadu podhodnocené. Naopak nadhodnocené jsou prý odhadované příjmy z prodeje emisních povolenek.

Fialovi ministři už rozpočet upravovat nebudou. Bude to práce nové vlády

Vláda v demisi oznámila, že rozpočet upravovat nebude, a nechává tuto práci novému kabinetu ANO, SPD a Motoristů.

Stanjura výtky úřadu odbyl nesnesitelně lehkým mávnutím levé ruky. Odhady příjmů či výdajů jsou podle něj vždy plovoucí, mohou se měnit podle měnící se reality. To je skvěle pohodlná realita pro ministra financí při tvorbě „klíčového českého zákona.“ Věci se prostě mění. Rozpočet v této logice je vždy jen jakýmsi plácnutím do vody.

Na druhé straně, proč by měl Stanjura připravovat rozpočet pro Babiše? Babiš má přece Schillerovou. Že se jeho klíčová ministryně proménáduje v převlečení za hranolek, místo aby jako stínová ministryně financí seděla na rozpočtu její budoucí vlády, není Stanjurova chyba. Karel Havlíček má nový stavební zákon v kabele. Schillerové se tam prohání vítr. 

„Schodek v příštím roce bude výsledkem práce premiéra v demisi Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury (oba ODS),“ napsala Schillerová na síti X. To je alibismus. Rozpočet měla mít připravený v mašličkách.

Babiš mluví o bankrotu Pošty. Čísla ale ukazují pravý opak

Premiér Andrej Babiš varuje, že Česká pošta míří k bankrotu. „Není to pravda“, reaguje generální ředitel Pošty Miroslav Štěpán a předkládá nejlepší hospodářské výsledky státního podniku od roku 2018. Ztráta výrazně klesá a společnost dokonce vyplácí mimořádné odměny.

Ona totiž bude zásadní potíž v tom, že kdyby připravovala rozpočet vláda Andreje Babiše, a evidentně jí to nemine, musela by přiznat, že všechny její předvolební sliby vyjdou tuto zemi setsakra draho. Kumu že to chtělo ANO přidat? Důchodcům, hacičům, padesát tisíc nástupní plat pro celníky. Přidá učitelům, lékařům, státním zaměstnancům… Kratší by byl seznam těch, kterým Babiš neslíbil peníze z kapes daňových poplatníků.

Odpovědnost za rozpočet na příští rok bude ještě nějakou dobu svalovat Baišova vláda na Fialu a Stanjuru. To je však už jen labutí píseň. Další rozpočet už půjde zcela za Babišem. Tam už bude muset přiznat barvu. Je dopředu jasné, že to bude barva krvavě rudá. Stát bude krvácet.

Sněmovna o rozpočtu

Stanislav Šulc: Doufejme, že se příští vláda rozpadne včas, aby se rozpočet vrátil do normálu

Stanislav Šulc

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiše nezajímá Turek. Dál obsazuje klíčové pozice státu

Dalibor Martínek

Lukáš Kovanda: Strnadovo tempo nemá žádná jiná zbrojovka na světě

Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česká zbrojovka Czechoslovak Group Michala Strnada (na snímku) obsadila první místo na světě v nárůstu tržeb mezi všemi výrobci zbraní. Vyplývá to z žebříčku stockholmského institutu SIPRI. Tržby za zbraně jí loni vzrostly o takřka 200 procent, i díky muniční iniciativě české vlády.

Tuzemský výrobce zbraní, munice a vojenské i jiné techniky Czechoslovak Group zaznamenal loni závratný růst tržeb z prodeje zbraní a souvisejících služeb, a to o 193 procent na 3,6 miliardy dolarů (83,6 miliardy korun dle průměrného kurzu roku 2024). To český průmyslově-technologický holding staví na první místo žebříčku stovky největších světových výrobců zbraní a dodavatelů souvisejících služeb, který sestavuje renomovaný stockholmský institut SIPRI.

CSG oznámila obří zbrojní kontrakt, jméno zákazníka tají

Skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala mnohamiliardový kontrakt na dodávky malorážové munice pro ministerstvo obrany státu z jihovýchodní Asie. Jméno zákazníka, typ munice ani objem firma nezveřejnila z bezpečnostních důvodů.

CSG přepisuje globální zbrojní žebříčky

Stovka největších světových výrobců zbraní přitom dohromady zaznamenala nárůst tržeb o 5,9 procenta na historicky rekordních 679 miliard dolarů (15,8 bilionu korun). Dějinně rekordní tržby za zbraně jsou přitom podle SIPRI výsledkem růstu obratu zejména evropských producentů a také těch z USA. Minimálně zhruba dvě třetiny evropských zbrojovek loni navyšovaly výrobní kapacitu.

Evropa roste dvouciferně

Celkem 26 evropských zbrojovek, které náleží mezi stovku světově největších, zaznamenalo loni souhrnný růst tržeb o 13,4 procenta na 151 miliard dolarů (3,5 bilionu korun).

Důvodem mocného nárůstu zbrojních tržeb je pochopitelně válka na Ukrajině a související stoupající obavy z dalších vojenských ambicí Ruska. Skupina Czechoslovak Group dosáhla nejvyššího nárůstu tržeb ze všech sledovaných firem specificky také díky muniční iniciativě české vlády. Více než polovina obratu skupiny loni tak či onak souvisela s válečnou situací na Ukrajině.

Michal Strnad, majitel CSG

Zbrojař Strnad: U části munice pro Ukrajinu chybí celé díly. Dodávky se kvůli tomu zdrží

