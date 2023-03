Podcastový vrchol je teprve před námi. Prorazí ale jen kvalita, říká expert

Tuzemská podcastová scéna prochází fází vystřízlivění a uvědomění, že tím nejcennějším je kvalita, ať už jde o obsah či technické provedení, píše ve svém komentáři podcastový guru Tomáš Šusta z EP Events & Production, která se jejich výrobou a vydáváním zabývá.

Příští rok to bude už 20 let, kdy vznikl první podcast. V Česku v té době seděl na Hradě Václav Klaus, vládla nám parta okolo Stanislava Grosse a největší borci měli v kapse Nokii 6230. Přestože od té doby ušel tento audio formát dlouhou cestu, troufnu si tvrdit, že ještě před pěti lety o něm většina lidí v Česku neměla ani ponětí.

Stojaté české podcastové vody se podařilo pořádně rozčeřit až v roce 2019, kdy ho objevily prakticky všechny mediální domy a Češi si houfně začali stahovat do mobilu appku švédské streamovací platformy Spotify. V českých vodách se proto jedná stále o velmi mladý formát, který ani zdaleka není na vrcholu.

Podcasty na tuzemské scéně mají za sebou velmi rychlý růst. Mnozí se mnou možná nebudou souhlasit, ale aktuální situaci na trhu asi nejvíce vystihují slova jako prozření a vystřízlivění.

Tvůrci začínají zjišťovat, že už nestačí jen naskočit do rozjetého vlaku. Pouze samotný rostoucí trend už k úspěchu nestačí. Je potřeba začít poctivě přikládat, aby se kola nezastavila. A troufám si tvrdit, že tím vůbec nejdůležitějším a nejcennějším polínkem je dneska kvalita.

Kdo ji nemá, dřív nebo později z rozjetého vlaku vypadne a skončí. Ukazují to i poslední data, která nedávno prezentoval Dan Tržil v rozhovoru pro Mediaguru. Zatímco před pandemií vznikalo až 1200 nových českých podcastů každý rok, nyní to je o několik procent méně.

Nevyčerpaný potenciál

To ale neznamená, že by byla kapacita českého trhu naplněna. To rozhodně ne. Prostor je stále. Jak pro provozovatele médií, tak pro společnosti vytvářející firemní podcasty. Úplně v klidu se můžeme bavit o trojnásobku současné nasycenosti. I takovou expanzi trh bez problémů unese. Ale prosadí se jen kvalitní obsah, a to se vším všudy.

Když jsme si nedávno u nás v agentuře dělali průzkum, drtivá většina respondentů (91 procent) uvedla, že je pro ně zásadní zvuková kvalita. Třetina dokonce řekla, že nekvalitní zpracování audio stopy je pro ně nepřijatelné a takový podcast prostě vypnou. Shovívavější jsou dokonce i k moderátorovi, kvůli kterému podcast nedoposlouchá jen necelá pětina respondentů.

O čem to vypovídá? Tvůrci z řad jednotlivců i firem by měli definitivně opustit představu, že lze úspěšný podcast vytvořit nahrávkou na mobilní telefon doma v kuchyni nebo v práci v zasedačce. Rozdíl v kvalitě výstupu je prostě propastný a nikdo nechce poslouchat hodinu v autě podcast, který kromě mluveného slova obsahuje zvuk popelářského auta, středeční zkoušku sirén nebo závěrečný ždímací program automatické pračky.

Jistě, stále je nejdůležitější samotný obsah. Tak to bude vždycky a ani sebelepší postprodukce z tuctové náplně drahý kaviár neudělá. Kdo ale má co nabídnout, neměl by na postprodukci šetřit.

Trendem bude zpravodajství

Vedle kvality je důležité sledovat i obsahové trendy. I tady dojde postupně k poměrně zajímavému vývoji. Zatímco i náš nedávný průzkum potvrdil, že Češi nejčastěji poslouchají zábavné a vzdělávací podcasty (celkem 42 procent), ve Spojených státech dochází k poměrně dramatickému nárůstu u zpravodajství a politiky. Důvod je jednouchý. Lidé chtějí být informováni o aktuálním dění, aniž by to omezovalo jejich každodenní rytmus.

Porostou i firemní podcasty

Silný nárůst proto očekávám i u nejrůznějších rozhovorů se zajímavými osobnostmi. A v neposlední řadě pak u nás poroste zájem o firemní podcasty. Stále více firem si začíná uvědomovat, že jsou podcasty výborným nástrojem pro posilování značky, expertního postavení nebo že výborně fungují v rámci employer brandigu. Jsem dokonce přesvědčen, že brzy zcela nahradí psané firemní blogy. Firemní podcasty ale musí nasadit laťku mnohem výš, než tzv. hobby podcasty. V této nelehké disciplíně uspějí jen ty firmy, které svoje pořady po všech stránkách opravdu dokonale vybrousí.

Autor komentáře je ředitelem speciálních operací společnosti EP Events & Production a autorem podcastu Mediálka.