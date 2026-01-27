Zoom trefil AI jackpot. Podívá se opět na vrchol?
Pandemie vynesla Zoom na vrchol, pak ale přišel pád. Teď se ukazuje, že firma má v rukávu nečekaný trumf. Investice do Anthropicu může změnit pohled investorů. A otevřít Zoomu novou kapitolu.
Akcie společnosti Zoom v pondělí vyskočily o 11 procent poté, co analytici investiční banky Baird upozornili na málo známou, ale mimořádně výnosnou investici firmy do umělé inteligence. Podíl Zoomu ve startupu Anthropic by podle jejich odhadů mohl mít hodnotu 2 až 4 miliardy dolarů, píše server stanice CNBC.
Anthropic oznámil partnerství se Zoomem v květnu 2023 a zároveň potvrdil, že do firmy vstoupil fond Zoom Ventures. Výše investice tehdy zveřejněna nebyla, Zoom však ve stejném čtvrtletí vykázal 51 milionů dolarů ve strategických investicích. Podle analytiků Bairdu šla „veškerá, nebo alespoň drtivá většina“ této částky právě do Anthropicu.
Startup zaměřený na generativní AI je nyní podle analytických odhadů oceňován až na 350 miliard dolarů, což by znamenalo zhodnocení investice Zoomu zhruba 78násobně. „Zatímco trh se soustředí hlavně na schopnost Zoomu znovu nastartovat růst tržeb a využít AI ve vlastních produktech, tím skrytým klenotem může být právě investice do Anthropicu z roku 2023,“ uvedli analytici Bairdu.
Zoom zaznamenal prudký nárůst popularity na začátku pandemie covidu-19, kdy zaměstnanci po celém světě využívali videokonferenční platformu k udržení kontaktu s kolegy, přáteli i rodinou. S odezněním pandemie a návratem části pracovníků do kanceláří však akcie společnosti výrazně oslabily a vzdálily se svým maximům.
Jak se ale nyní ukazuje, Zoom by mohl mít v rukou nečekaný zdroj hodnoty. „Zoom je fakticky spoluvlastníkem úspěchu modelu Claude a s tím, jak sílí spekulace o možném vstupu Anthropicu na burzu, může se tato investice stát ještě významnější,“ uzavírají analytici.
