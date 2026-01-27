Zoom trefil AI jackpot. Podívá se opět na vrchol?

Nový magazín právě vychází!

Pandemie vynesla Zoom na vrchol, pak ale přišel pád. Teď se ukazuje, že firma má v rukávu nečekaný trumf. Investice do Anthropicu může změnit pohled investorů. A otevřít Zoomu novou kapitolu.

Akcie společnosti Zoom v pondělí vyskočily o 11 procent poté, co analytici investiční banky Baird upozornili na málo známou, ale mimořádně výnosnou investici firmy do umělé inteligence. Podíl Zoomu ve startupu Anthropic by podle jejich odhadů mohl mít hodnotu 2 až 4 miliardy dolarů, píše server stanice CNBC.

Anthropic oznámil partnerství se Zoomem v květnu 2023 a zároveň potvrdil, že do firmy vstoupil fond Zoom Ventures. Výše investice tehdy zveřejněna nebyla, Zoom však ve stejném čtvrtletí vykázal 51 milionů dolarů ve strategických investicích. Podle analytiků Bairdu šla „veškerá, nebo alespoň drtivá většina“ této částky právě do Anthropicu.

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Leaders

Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.

nst

Přečíst článek

Startup zaměřený na generativní AI je nyní podle analytických odhadů oceňován až na 350 miliard dolarů, což by znamenalo zhodnocení investice Zoomu zhruba 78násobně. „Zatímco trh se soustředí hlavně na schopnost Zoomu znovu nastartovat růst tržeb a využít AI ve vlastních produktech, tím skrytým klenotem může být právě investice do Anthropicu z roku 2023,“ uvedli analytici Bairdu.

Zoom zaznamenal prudký nárůst popularity na začátku pandemie covidu-19, kdy zaměstnanci po celém světě využívali videokonferenční platformu k udržení kontaktu s kolegy, přáteli i rodinou. S odezněním pandemie a návratem části pracovníků do kanceláří však akcie společnosti výrazně oslabily a vzdálily se svým maximům.

Jak se ale nyní ukazuje, Zoom by mohl mít v rukou nečekaný zdroj hodnoty. „Zoom je fakticky spoluvlastníkem úspěchu modelu Claude a s tím, jak sílí spekulace o možném vstupu Anthropicu na burzu, může se tato investice stát ještě významnější,“ uzavírají analytici.

Skotský ekonomický historik Niall Ferguson

Historik Niall Ferguson o AI: Tyto otázky určí, jak umělá inteligence změní svět

Leaders

Skotský ekonomický historik Niall Ferguson je známý svými přesnými popisy technologických a ekonomických inovací. Pro agenturu Bloomberg nyní sepsal šestici klíčových otázek, jejichž odpovědi pomohou lépe chápat revoluci, již přináší současná vlna umělé inteligence. A také ukazuje limity, které první vlna generativní AI zatím má.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

AI přestává být zlatým teletem investorů. Přichází éra vystřízlivění a problémů

Money

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Dva kluci, Babiš a Pavel, se perou o to, kdo bude vládcem pískoviště

Petr Pavel a Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš nepřijel na domluvené setkání s prezidentem Petrem Pavlem. Zdůvodnil to tím, že měl složité jednání vlády a měl vypnutý mobil. Pavel tuto provokaci neakceptoval, jednání zrušil. Pokračuje dětinské přetahování dvou nejvyšších ústavních činitelů země. Svět si korektně zakrývá oči.

Sledujeme v přímem přenosu děj, kdy si dva samečci, Petr Pavel a Andrej Babiš, uspořádávají hierarchii. Problém je, že oba dva, prezident i premiér, mají silný mandát voličů. Ale vůbec ne shodu na principech, na cílech a prostředcích, jak jich dosáhnout.

Jelikož Ústava o vztahu dvou vrcholných představitelů země hovoří, možná záměrně, poněkud nejasně, kluci si situaci nyní vyjasňují v praxi. Jen pro kontext. V prvním kole prezidentských voleb v roce 2023 měli oba dva v prvním kole volby téměř stejný počet hlasů, necelé dva miliony. Ve druhém Pavel vyhrál. Babiš o dva a půl roku později jasně zvítězil v parlamentních volbách se ziskem opět necelých dvou milionů voličů, velmi silným mandátem.

Oba činitelé, těžko zatím hledat pro podnikatele a generála slova jako politik nebo státník, prostě ti dva, si nyní vyjasňují hrací prostor. Schůzka na Hradě, kterou pořádal prezident Pavel a která se neuskutečnila kvůli možná nechtěnému, možná záměrnému Babišovu „zpoždění“, měla být podanou rukou při hledání smíru.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

Střet zájmů trvá. Babiš stále čeká na souhlasy k převodu Agrofertu

Zprávy z firem

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš stále čeká na potvrzení dokumentů k převodu akcií holdingu Agrofert ze třech unijních zemí. Novinářům to odpověděl po zasedání vlády na dotaz, zda se nějak posunulo řešení jeho střetu zájmů.

ČTK

Přečíst článek

Rozděluje se moc

Babiš ji oslyšel. Hra se bude hrát dál, oba kohouti se budou tvářit, že se vlastně nic nestalo, že to byl jen malý omyl v komunikaci. Oba vědí, že se naopak děje to podstatné. Rozděluje se moc.

Babiš si opakovaně nechce vztah s prezidentem rozházet, hraje chytře. Je to součást jeho přemýšlení. Pavel se mu prostě bude dřív či později hodit. Potvrzuje velvyslance, ministry, ústavní soudce, parafuje zákony. Dokud prezident nepodepíše zákon, ten nevstoupí v platnost.

V Česku není funkce prezidenta vůbec titulární. Je vysoce výkonná. Babiš ví, že bez Pavla se nehne. A nechce si ho rozházet. Proto se tváří, že spor o Filipa Turka se ho netýká. Do žádných větších akcí vůči prezidentovi se nepouští. Nicméně, tak nějak nenápadně, ovšem permanentně, pracuje na tom, aby si svou pozici vylepšil. Říká se tomu okopávání kotníků.

Petr Macinka nebo Tomio Okamura, šéfové provokujících stran, si mohou dovolit rýpat do prezidenta mnohem okatěji, silněji. Prostě prudit. Nemůže jim to nijak uškodit, naopak jedině přinést politické body od antisystémových voličů. Takže Turek klidně může podávat na Pavla žalobu za újmu na cti. Okamura může mluvit o nabídce letounů L-159 Ukrajině jako o Pavlově předvolební kampani. Tito dva mohou Pavla slovně jakkoliv atakovat. Sbírají tím body u voličů, se kterými by průměrný Čech nechtěl být kamarád.

Kanadský premiér Mark Carney

Karel Pučelík: Buď jste u stolu, nebo na talíři. Proč by Babiš s Macinkou měli poslouchat Carneyho?

Politika

Kanada na nic nečeká. Investuje do energetiky, bezpečnosti a odolnosti, jedná, hledá nové přátele. V novém mezinárodním systému nelze čekat na drobky, které spadnou z velmocenského stolu. Podřízená pozice není důstojná, a v konečném důsledku se ani nevyplatí. Mohl by to někdo říct Babišovi a Macinkovi?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Babiš naopak průměrné Čechy potřebuje. A hlavně, potřebuje Pavla. Nechce s ním vést válku. Aktuální „nesetkání se“ na Hradě kvůli koordinaci zahraniční politiky země jistě oba nejvyšší funkcionáři zdárně překlenou. Babiš se vymluvil, že měl vypnutý telefon, Pavel Babišovo faux-pas velkoryse přehlédne. On totiž i Pavel potřebuje Babiše. Chce ho mít na své straně. Babiš je šéfem nejsilnější strany/hnutí v Česku a drží výkonnou moc. Vyhrál by i případných nových volbách, zastupuje velkou část národa.

Musí to být koexistence. Poperte se, ale nakonec se stejně budete muset dohodnout. Jistě bude podobných tření, jakým byla „neschůzka“ o zahraniční politice, více. Jsou to mocenské hry. Které bohužel nezvyšují kredit země v zahraničí. To si jistě oba pánové uvědomují. Ale nemohou si pomoci. Jsou to hrátky dvou malých, ješitných kluků o to, kdo bude pánem pískoviště.

Související

Muskův Grok to letos schytává. Chatbot nyní čelí vyšetřování v EU

Brusel zahájil vyšetřování platformy X kvůli generování sexualizovaných snímků
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská komise zahájila nové vyšetřování americké internetové platformy X miliardáře Elona Muska, a to podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA). Vyšetřování souvisí se skandálem, kdy chatbot s umělou inteligencí Grok na žádost uživatelů na síti X generoval sexualizované fotografie žen a dětí. Americký podnik je podezřelý, že řádně neposoudil a nezmírnil rizika spojená se zavedením své umělé inteligence na on-line platformě.

„Domníváme se, že platforma mohla porušit nařízení DSA,“ uvedl na pravidelném poledním briefingu mluvčí Evropské komise Thomas Regnier. „Materiály zobrazující sexuální zneužívání žen a dětí nemají v Evropě místo,“ dodal.

„Nové šetření má za cíl zjistit, zda společnost řádně posoudila a zmírnila rizika spojená s nasazením funkcí chatbota Grok do platformy X v Evropské unii,“ uvedla komise. To podle ní zahrnuje rizika související s šířením nelegálního obsahu v EU, jako jsou manipulované sexuálně explicitní obrázky, včetně obsahu, který může představovat materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí.

Grok

Asie se odvrací od Muskova Groku. Chatbota stopla další země

Zprávy z firem

Filipíny pozastaví přístup k chatbotu Grok na síti X amerického miliardáře Elona Muska, píše agentura AFP. Svůj krok odůvodnily filipínské úřady tím, že Grok generuje a upravuje fotografie skutečných lidí v odhalujícím oblečení. Rozhodnutí padlo několik hodin poté, co vedení X oznámilo, že tuto funkci chatbotu znemožní v zemích, kde je to nelegální. Filipíny jsou největší katolickou zemí v Asii.

ČTK

Přečíst článek

„Zdá se, že se tato rizika naplnila a že občané EU byli vystaveni vážné újmě. Vzhledem k tomu bude komise dál zkoumat, zda společnost X plní své povinnosti vyplývající z nařízení o digitálních službách,“ stojí dále v prohlášení.

„Nelegální. Nepřijatelné. Nechutné.“

Evropská komise zaslala Muskově společnosti X Corp už na začátku ledna žádost o informace ohledně chatbota Grok. „Nelegální. Nepřijatelné. Nechutné,“ uvedl mluvčí Evropské komise Thomas Regnier v souvislosti se sexualizovanými fotografiemi žen a dětí. „Takový výstup nemůžeme tolerovat. Je to v rozporu s evropskými hodnotami a základními právy. Dodržování evropské legislativy není volba, je to povinnost,“ dodal.

Brusel zahájil vyšetřování platformy X kvůli generování sexualizovaných snímků ČTK

Síť X na začátku ledna vypnula neplatícím uživatelům možnost prostřednictvím chatbota generovat nebo upravovat obrázky. Funkci mají dál k dispozici uživatelé s modrým ověřovacím symbolem u jména, kteří si platí prémiovou verzi platformy. V Česku předplatné prémiové verze stojí 67 korun měsíčně. Podle mnohých to ale situaci neřeší.

Elon Musk

Musk má problém v Asii. Malajsie chystá žalobu na síť X

Zprávy z firem

Malajsie chystá právní kroky proti sociální síti X vlastněné Elonem Muskem. Úřady firmu viní z toho, že nezajistila dostatečnou ochranu uživatelů v této asijské zemi. Oznámení přichází jen několik dní poté, co Malajsie zakázala používání nástroje umělé inteligence Grok kvůli šíření sexuálního obsahu. Stejný krok již provedla i Indonésie.

nst

Přečíst článek

Komise upozornila, že oficiální zahájení řízení nepředjímá jeho výsledek. Nyní bude komise nadále shromažďovat důkazy, například zasíláním dalších žádostí o informace, prováděním pohovorů nebo inspekcí, a může uložit předběžná opatření, pokud nedojde ke smysluplným úpravám platformy X.

Musk loni oznámil, že kontrolu nad sítí X převzal jeho start-up pro umělou inteligenci xAI, který získal firmu X Corp, která je provozovatelem sítě X. Start-up vyvíjí i chatbota Grok, kterého síť X integrovala do své platformy.

Grok

Indonésie zasahuje proti AI. Země stopla Muskův Grok kvůli deepfake obsahu

Zprávy z firem

Indonésie dočasně zablokovala přístup k systému umělé inteligence Grok poté, co úřady zahájily vyšetřování jeho využívání k vytváření sexuálního obsahu. S odvoláním na oficiální vyjádření indonéské vlády o tom informovala agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Elon Musk

Síť X znovu ochromil globální výpadek. Problémy hlásily desítky tisíc uživatelů

Zprávy z firem

Sociální síť X, dříve známá jako Twitter, se ve čtvrtek odpoledne potýkala s dalším rozsáhlým výpadkem. Po celém světě hlásily problémy desítky tisíc uživatelů, potíže zaznamenali i lidé v Česku. Výpadek zasáhl také chatbot Grok ze stáje Elona Muska.

ČTK

Přečíst článek

