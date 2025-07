OBRAZEM: Největší veletrh pánské módy Pitti Immagine Uomo ukázal trendy podzimu. A byli u toho i Češi

Slavné značky, nejluxusnější pánská móda, to je největší veletrh mužského oblečení světa Pitti Immagine Uomo. Ten se koná dvakrát ročně ve Florencii již od roku 1972 a účastní se jej zástupci módních domů, jako jsou Maison Margiela nebo Brunello Cucinelli. Postupně je doplňují také návrháři streetwearu nebo menší lokální značky třeba i s funkčním oblečením na sport. „Ne nadarmo měl letošní ročník jako jedno z hlavních témat cyklistiku,“ říká spoluzakladatel prestižního salonu The Owners Matěj Rázga, který se veletrhu zúčastnil.

Nové styly, proměna přístupu, nové obchodní příležitosti, inspirace. To je veletrh Pitti Immagine Uomo, který se dvakrát ročně koná v italské Florencii a je největší přehlídkou mužské módy na světě. Pravidelně se jej účastní také zakladatelé českého salonu The Owners.

„To, čím je oproti řadě jiných veletrhů naprosto jedinečný, je komunita lidí, která jej navštěvuje z čistě z vlastního nadšení. Všichni ti, kteří do renesanční pevnosti Fortezza da Basso víc než uzavírat objednávky nových kolekcí, jdou čerpat vlastní inspiraci,“ říká spoluzakladatel The Owners Matěj Rázga. „Přehlídky na módních molech doplnily ty, které připomínají spíše multimediální instalace než módní show,“ dodává.

Samotný veletrh je podle Rázgy nekončícím zdrojem inspirace mezi těmi nejlépe oblečenými lidmi z celého světa. „A je zároveň místem, kde můžeme prohlubovat jinak čistě byznysové vztahy a navazovat vztahy nové. Ať už s dodavateli – od nových látek, přes kravaty až po doplňky, jako obleková ramínka – ale hlavně s lidmi, které běžně člověk sleduje jen přes sociální sítě a považuje je za vrchol toho, čeho se dá v oblékání a krejčovině dosáhnout,“ uzavírá CEO salonu The Owners, který sídlí v Dušní ulici na Praze 1.

Rozhovor se zakladateli salonu The Owners si můžete přečíst v letním vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.

