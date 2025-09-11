Luxusní značky hledají nový vítr. Dior, Prada i LVMH čelí zpomalení. Svět dobývá čínský fenomén Labubu

Vyberte si z našich newsletterů

Luxusní móda zažívá turbulentní období. Zatímco giganti jako LVMH či Chanel řeší pokles tržeb a střídání kreativních ředitelů, jiné značky, například Prada s mladší sestrou Miu Miu, slaví růst. Do hry navíc vstupují nečekaní hráči z Číny. Fenomén Labubu, sběratelská figurka od společnosti Pop Mart, se stal kulturním symbolem, který už pronikl i do světa luxusu a kolaborací s velkými módními domy.

LVMH, největší skupina v luxusním segmentu, oznámila v první polovině roku 2025 pokles zisku o 22 procent. Nejvíce klesl klíčový segment módy a koženého zboží, a to o osm procent. Přestože Dior či Louis Vuitton stále patří mezi nejžádanější značky, poptávka v Číně – dlouho hlavním tahounovi růstu – ochabla. Stabilnější výsledky zatím nabízí Japonsko, kam LVMH přesouvá část svých investic.

Luxusní průmysl je pod tlakem od roku 2022, kdy boom v době covidu vystřídala střídmost. Bank of America ve zprávě z roku 2022 uvedla, že tržby a růst sektoru v budoucnu budou určovat tři faktory: zdvojnásobením celkového adresného trhu s novými produkty; rostoucí kulturní přesah výrobků a reinvesticemi do značek s cílem zvýšit jejich atraktivitu.

Tyto kategorie rozšiřují nabídku a zvyšují kulturní relevanci výrobků,“ uvedla pro CNBC Ashley Wallace, výkonná ředitelka pro evropské spotřebitelské právo v Bank of America  a jedna z autorek zprávy. Mezi další příklady nových luxusních kategorií patří obuv, brýle, parfémy a drobné kožené zboží.

Vývoj posledních měsíců jasně ukazuje, že luxusní značky čeká zásadní přerod. Nestačí už jen vysoká kvalita a ikonické logo. Zákazníci chtějí autenticitu, emoce, komunitu a zážitky – ať už jde o návrat ke kořenům značek, experimentální módní show, nebo limitované spolupráce s fenomény, jakým je právě Labubu.

Luxus dnes už není jen zboží. Je to kulturní kapitál, který se musí neustále obnovovat, aby zůstal žádoucí. A kdo dokáže nejlépe propojit tradici s novými trendy, ten si udrží pozici i v době, kdy se celý módní svět mění rychleji než kdy dřív.

Například Prada Group ukazuje, že i v těžších časech lze růst. Značka Miu Miu, která cílí na mladší zákaznice, zaznamenala meziroční růst tržeb o více než 90 procent. Tento úspěch pomohl celé skupině udržet pozitivní trend a potvrdil, že mladší publikum hledá hravější a odvážnější luxus.

Kreatiita na přehlídkových molech

Luxusní domy zároveň sázejí na nové tváře v čele kreativních týmů. U Dioru, Gucci či Givenchy se střídají kreativní ředitelé s nadějí, že přinesou svěží energii. Jenže experti varují. Samotná výměna nestačí. Luxusní trh se mění a zákazníci chtějí víc než jen další kolekci – očekávají příběh, autenticitu a propojení tradice s moderními trendy. I proto se návrháři stále častěji vracejí k archivům a ikonickým symbolům, které značkám dávají jejich identitu.

Kolaborace, a hra na exkluzivitu

Novým zlatým pravidlem se stávají limitované spolupráce. Luxusní značky spojují síly s pop-kulturními fenomény, sneakers komunitou i umělci. Důvod je jasný: mladší generace touží po produktech, které nejsou jen luxusní, ale také unikátní a sdílené v komunitě. Scarcity – tedy umělé omezení nabídky – funguje jako motor poptávky a vytváří kolem značek kultovní status.

Labubu: čínská figurka, která dobývá svět luxusu

Největší překvapení přichází z Číny. Figurky Labubu od společnosti Pop Mart, prodávané v blind boxech, způsobily celosvětový rozruch. To, co začalo jako sběratelská hračka, se rychle stalo pop-kulturním symbolem, který se objvuje v rukou celebrit i v kolaboracích s luxusními značkami. Labubu reprezentuje přesně to, co dnešní zákazníci hledají: hravost, limitovanost a komunitní zážitek.

Úspěch Pop Mart ukazuje, že luxusní svět už není výsadou tradičních evropských módních domů. Noví hráči z Asie dokážou vytvořit globální trend, který míchá hranice mezi módou, hračkou a životním stylem. Není náhodou, že některé čínské banky musely dokonce zastavit používání Labubu figurek jako marketingového bonusu – zájem byl tak obrovský, že přerostl původní záměr.

