Trump: Pokud to neuděláme my, vezme si Grónsko Rusko nebo Čína
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy podniknou kroky k získání Grónska „ať se jim to líbí, nebo ne“. Výrokem výrazně vyostřil dosavadní rétoriku administrativy, která dlouhodobě usiluje o převzetí kontroly nad dánským autonomním územím.
„Rád bych uzavřel dohodu tou jednoduchou cestou. Pokud to nepůjde, uděláme to tou tvrdou,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě. Podle něj Spojené státy nemohou dopustit, aby se Grónsko dostalo pod vliv Ruska nebo Číny. „Nechceme mít Rusko nebo Čínu za souseda,“ dodal.
Trumpova slova, která cituje CNBC, zazněla během jednání s představiteli ropného průmyslu o možnostech podnikání ve Venezuele. O necelý týden dříve americké jednotky vojensky zasáhly v této jihoamerické zemi a zajaly jejího prezidenta Nicoláse Madura. Administrativa podle Trumpa nyní zvažuje různé varianty postupu také v případě Grónska.
Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa objevují kouzlo velmocenské politiky. Vidíme to ve Venezuele, ale hlavně v nátlaku na Grónsko. Americká armáda se tam už teď těší velké svobodě. Trumpovo kroky tedy dávají smysl jen v případě, že se svými spojenci už nepočítá.
Imperiální politika se vrací. Proč Trump tak tlačí na Grónsko?
Politika
Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa objevují kouzlo velmocenské politiky. Vidíme to ve Venezuele, ale hlavně v nátlaku na Grónsko. Americká armáda se tam už teď těší velké svobodě. Trumpovo kroky tedy dávají smysl jen v případě, že se svými spojenci už nepočítá.
„Ať se jim to líbí, nebo ne“
Dánsko a jeho evropští spojenci v NATO opakovaně zdůrazňují, že Grónsko není na prodej. Přesto Trump uvedl, že Washington zvažuje „celou škálu možností“, včetně využití americké armády nebo uzavření dohody o koupi území. Podle informací agentury Reuters se v administrativě diskutovalo také o možnosti finančních pobídek pro obyvatele Grónska, které by je přiměly ke vstupu pod správu USA. Prezident však odmítl uvést konkrétní částky.
„Teď uděláme s Grónskem něco, ať se jim to líbí, nebo ne,“ zopakoval Trump.
Americká armáda už v Grónsku provozuje vojenskou základnu a podle dostupných informací má možnost svou přítomnost v regionu dále rozšířit. Trump však naznačil, že samotná vojenská přítomnost nestačí. „Když něco vlastníte, bráníte to jinak. Pronájem není totéž jako vlastnictví,“ uvedl.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.