Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Trump posílil svůj vliv ve Fedu. O úrokových sazbách rozhodne jeden z jeho mužů

Trump posílil svůj vliv ve Fedu. O úrokových sazbách rozhodne jeden z jeho mužů

Stephen Miran
ČTK
ČTK
ČTK

Ekonomický poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Stephen Miran se oficiálně stal členem Rady guvernérů a výboru pro operace na otevřeném trhu (FOMC) centrální banky USA (Fed). Miran již složil přísahu, a může se tak zúčastnit důležitého zasedání FOMC, na kterém se rozhoduje o úrokových sazbách.

Miran složil přísahu jen několik hodin poté, co jeho jmenování potvrdil americký Senát. Dvoudenní zasedání měnového výboru, na kterém se rozhodne o úrokových sazbách, začalo ihned poté, co Miran složil přísahu, řekl mluvčí Fedu.

Miran byl prezidentem Trumpem nominován 2. září a Senátem potvrzen v pondělí. Jeho funkční období končí 31. ledna 2026. Miran ve vedení Fedu nahradil guvernérku Adrianu Kuglerovou, která rezignovala před vypršením svého mandátu. Jeho funkční období tak trvá jen něco málo přes čtyři měsíce.

Očekává se, že Fed po skončení zasedání ve středu oznámí snížení úroků o čtvrt procentního bodu do pásma čtyři až 4,25 procenta. Bude to první snížení v letošním roce.

Americký prezident Donald Trump

„Nejzvrhlejší hlásná trouba Demokratů“. Trump žaluje deník The New York Times, chce 310 miliard

Politika

Prezident Spojených států Donald Trump žaluje deník The New York Times o 15 miliard dolarů (310 miliard korun) za pomluvu, list označil za nejhorší a nejzvrhlejší a za hlásnou troubu Demokratické strany, která je podle něj radikálně levicová. Žaloba, kterou republikánská hlava státu oznámila na své sociální síti Truth Social, přichází krátce poté, co tyto noviny zveřejnily články o jeho vazbách na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

ČTK

Přečíst článek

Rostoucí obavy investorů

Investoři budou zasedání pečlivě sledovat, mimo jiné i vzhledem k rostoucím obavám o nezávislost americké centrální banky. Pozornost se mimo jiné soustředí na Miranovy projekce vývoje úroků, tedy zda bude podporovat nízké sazby a optimistický ekonomický výhled, jak chce Trump, nebo se přidá k většině členů výboru.

Zasedání se účastní i členka rady Lisa Cooková, kterou se Trump pokusil odvolat kvůli obvinění z hypotečního podvodu. Soud rozhodl, že může ve funkci zůstat, dokud se nevyřeší spor o její odvolání iniciované Trumpem.

Trump kritizuje Fed a jeho šéfa Jeroma Powella za to, že nesnižuje úrokové sazby, které by podle něho už měly být výrazně níže. Také Powellovi již dříve hrozil odvoláním.

Trump už za svého prvního prezidentského mandátu jmenoval do stálého sedmičlenného sboru hlasujících členů rady Christophera Wallera a Michelle Bowmanovou. Nahrazením Cookové by tak Trumpem dosazení lidé získali v radě většinu čtyř ku třem.

Související

Hospodářská strategie hnutí ANO: realistická šance, nebo politická iluze?

Hospodářská strategie hnutí ANO: realistická šance, nebo politická iluze?
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Hnutí ANO si plánem hospodářské strategie zřetelně říká o vedoucí pozici v příští vládě. Klíčový záměr zvýšit růst české ekonomiky dlouhodobě o více než dva procentní body ale staví na ideálním vývoji situace u nás i ve světě, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Plán hospodářské strategie hnutí ANO vyčnívá nad předvolebními ekonomickými programy ostatních politických uskupení jak svým rozsahem takřka 90 stran, tak zevrubností a vnitřní konzistencí. Hnutí ANO si plánem zřetelně říká o vedoucí pozici ve vládě příštího volebního období a dává jasně najevo ambici mít stěžejní slovo při ovlivňování ekonomického směřování České republiky v nadcházejících letech.  

Ekonomická transformace, kterou hnutí plánuje, má vyjít na zhruba tři biliony korun, což se zdá být realistický odhad. Česká republika trvale patří k výrazně podprůměrně zadluženým zemím EU, pročež její perspektivní práce s dluhem může být značným impulsem celé ekonomice. Perspektivní práce s dluhem znamená využití deficitního financování výhradně k uskutečnění investic, nikoli pokrývání běžných provozních výdajů. Toto, zdá se, si autoři plánu hospodářské strategie hnutí ANO uvědomují. Správná je i jejich snaha mobilizovat prostředky krajů a obcí, v objemu kolem 550 miliard korun, které jsou nyní nepříliš produktivně uloženy na účtech samospráv. Na to ostatně opakovaně upozorňuje i Národní rozpočtová rada.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Stěžejním financiérem hospodářské transformace má dle hnutí ANO být soukromý sektor, což je ekonomicky smysluplné, neboť soukromý sektor sdílí optimální motivace dané snahou o zisk a současně úsilím vyvarovat se ztráty. Tím by měla být garantována poměrně vysoká míra hospodárnosti v nakládání s investičními zdroji při současné snaze o maximalizaci míry návratnosti.

Nápor na státní rozpočet při zajišťování ekonomické transformace chce hnutí ANO soustředit do prvních dvou let svého možného nadcházejícího vládnutí, tj. do let 2026 a 2027, což dává smysl z hlediska vývoje politického cyklu.

Otázkou však zůstává, zda se ambiciózní opatření podaří naplnit. Zejména z toho důvodu, že bude-li hnutí ANO vládnout, nejspíše nebude vládnout samo, tedy bude muset hledat politický kompromis právě i v ekonomických otázkách. Navíc samo může zejména ve druhé polovině svého případného vládnutí během nadcházejícího volebního období tíhnout k upřednostňování líbivých opatření, tedy deficitnímu financování nikoli výhradně investičních, ale i běžných provozních výdajů čili k takzvanému „projídání budoucnosti“. A to přesto, že nyní slibuje zřízení „fiskální kontrolní věže“.

Klíčový záměr ekonomické transformace zvýšit růst české ekonomiky dlouhodobě o více než dva procentní body tudíž staví spíše na ideálním vývoji jak domácí vnitropolitické situace, tak ovšem i mezinárodní politické, ba geopolitické situace, na niž žádný český politik vliv nemá a mít nebude.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Premiér ČR Petr Fiala (ODS) zahajuje kampaň

PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost

Názory

Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Tomio Okamura zahajuje kampaň

PROFIL: Okamura nasál kompletní scénu dezolátů a míří k nejlepšímu výsledku kariéry

Názory

Tři z celkem čtyř let aktuálního funkčního období hrál Tomio Okamura nikoli druhé, ale spíše čtvrté housle v opozičním orchestru, který dirigoval Andrej Babiš. Pak ale dokázal koncentrovat antisystémové strany, čímž prokázal jednak nevídaný politický cit, zároveň ambici přestat být jen Miroslavem Sládkem 21. století. Bude to tentokrát stačit na to, aby to dotáhl až do vysněné vlády? Portál newstream.cz pokračuje v Předvolebním auditu profilem lídra třetí nejsilnější strany.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Šéf STAN Vít Rakušan

PROFIL: Vít Rakušan, šéf Starostů, milenka pro všechny

Názory

Když v květnu roku 2021 představovalo uskupení PirSTAN svůj volební program a lídry krajů, stál u dvou mikrofonů Vít Rakušan a Ivan Bartoš. Postavili se na nábřeží naproti Strakovce, sídle vlády. Asi tím chtěli naznačit, kam míří. A to se jim nakonec i povedlo. Vypadali lidově. Bez kravaty. Většina měla na nohou hnědé polobotky, bílou košili, sako. Jako přes kopírák. Asi to byl tenkrát nějaký módní trend. Jediná žena, Olga Richterová za Piráty, mezi zástupem mužů.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Zleva soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina Ronovská ve sněmovním sále Ústavního soudu, který vyhlásil, jak rozhodl o návrhu poslanců ANO na zrušení důchodové reformy

Dalibor Martínek: Volíme podle zákona z roku 1995. Asi si nikdo nevšiml, že je 21. století

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Jana Maláčová, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná
Aktualizováno

Spolupráce se SOCDEM zafungovala. Hnutí Stačilo! v preferencích silně posílilo

Politika

ČTK

Přečíst článek
Strany slibují levnější potraviny, ale chybí plány k naplnění slibů

Neparlamentní strany slibují levnější potraviny, ale má to háček. Vychází z populistických a neověřených dat, uvádí odborníci

Volby 2025

ČTK

Přečíst článek

Rubio: Máte víza a oslavovali jste smrt Kirka? Pak vás deportujeme

Spojené státy budou deportovat držitele víz, kteří oslavovali zabití konzervativního aktivisty Charlieho Kirka
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy budou deportovat držitele víz, kteří oslavovali zabití konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, jenž byl minulý týden zastřelen ze střechy při debatě v areálu univerzity v Utahu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio to oznámil v příspěvku na sociální síti X s tím, že proces rušení víz již začal. Rubio oznámení učinil v době, kdy lidé napříč Spojenými státy čelí profesním důsledkům za komentáře nebo reakce na sociálních sítích týkající se Kirkovy smrti, píše server Axios.

„Amerika nebude hostit cizince, kteří oslavují smrt našich občanů. Probíhá rušení víz. Pokud jste zde na základě víza a oslavujete veřejné zavraždění politické osobnosti, připravte se na to, že budete deportováni. V této zemi nejste vítáni,“ napsal Rubio.

„Údaje pro Charlieho“

Internetová skupina Charlie Kirk Data Foundation zároveň vytvořila databázi uživatelů sociálních sítí, kteří podle ní Kirka kritizovali nebo oslavovali jeho smrt, informuje Axios. Skupina tvrdí, že do nedělního večera identifikovala na 60 tisíc lidí, a vyzývá, aby jí lidé „poskytli údaje pro Charlieho“. Anonymní organizátoři uvedli, že jejich cílem je „odstranit levicové radikály“ a přeměnit personální skladbu vysokých škol, bezpečnostních složek, vlády, zdravotnictví, byrokracie či právních a finančních institucí.

Americký viceprezident a Kirkův přítel J.D. Vance podle BBC v pondělí vyzval Američany, aby nahlašovali osoby oslavující Kirkovu smrt jejich zaměstnavatelům. „Konfrontujte je, a proč ne, zavolejte jejich zaměstnavateli. Nevěříme v politické násilí, ale věříme ve slušné chování,“ prohlásil Vance, když moderoval Kirkův podcast The Charlie Kirk Show.

Propouštění i na vysokých postech

Řada osob už byla v USA kvůli komentářům o Kirkovi v zaměstnání suspendována či dokonce propuštěna. Jsou mezi nimi piloti, zdravotníci, novináři učitelé či jeden zaměstnanec Tajné služby USA, napsal server BBC. Kritici tvrdí, že takové propouštění ohrožuje svobodu projevu a ochranu zaměstnanců. Americké společnosti však mají rozsáhlé možnosti dávat zaměstnancům výpověď.

Politický analytik stanice MSNBC Matthew Dowd přišel o práci poté, co o Kirkově smrti řekl, že nenávistná slova vedou k nenávistným činům. Komentátorka deníku The Washington Post Karen Attiahová podle serveru Axios uvedla, že byla propuštěna za to, že se vyjádřila proti politickému násilí, dvojím rasovým standardům a apatii Ameriky ke zbraním.

Americký prezident Donald Trump

Trump zatřese burzou. Chce zrušit čtvrtletní výsledky

Trhy

Americké firmy asi brzy nebudou muset reportovat čtvrtletní výsledky. Donald Trump je chce této letité povinnosti překvapivě zbavit.

tzv

Přečíst článek

Disciplinární opatření proti vojákům za příspěvky na sociálních sítích související s vraždou Kirka přijala rovněž americká armáda, napsala dnes agentura Reuters. Pentagon uplatňuje politiku nulové tolerance vůči těm, kteří podle něj Kirkovu smrt oslavují, uvedli američtí představitelé. Opatření nařídil ministr obrany Pete Hegseth, který Kirka osobně znal.

Prezident Donald Trump v souvislosti s atentátem na Kirka obvinil „radikály z levice“ a uvedl, že bude stíhat každého, kdo se podílel na této „zrůdnosti“. Trump rovněž prohlásil, že se zaměří na další politické násilí, včetně organizací, které ho financují a podporují. Členové jeho administrativy se k jeho postoji připojili. Ministr dopravy Sean Duffy například pochválil leteckou společnost United Airlines za propuštění pilota, který Kirka kritizoval.

Jednatřicetiletý Kirk byl vlivným Trumpovým spojencem a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi. Kirkova vystoupení a debaty na univerzitách po celé zemi běžně přitahovaly davy lidí. Konzervativní aktivista měl na sociální síti X 5,2 milionu sledujících a byl moderátorem populárního podcastu The Charlie Kirk Show.

Úřady v souvislosti s atentátem na Kirka zatkly 22letého Tylera Robinsona, který je podle státních záznamů registrovaným voličem, avšak není členem žádné politické strany. Guvernér Utahu Spencer Cox podle deníku The New York Times v neděli uvedl, že podezřelý je zastáncem „levicové ideologie“.

Související

Americký konzervativní politický aktivista a influencer Charlie Kirk

Charlie Kirk zemřel. Konzervativního influencera a spojence Trumpa zastřelil pachatel během projevu

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme