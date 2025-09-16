Trump posílil svůj vliv ve Fedu. O úrokových sazbách rozhodne jeden z jeho mužů
Ekonomický poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Stephen Miran se oficiálně stal členem Rady guvernérů a výboru pro operace na otevřeném trhu (FOMC) centrální banky USA (Fed). Miran již složil přísahu, a může se tak zúčastnit důležitého zasedání FOMC, na kterém se rozhoduje o úrokových sazbách.
Miran složil přísahu jen několik hodin poté, co jeho jmenování potvrdil americký Senát. Dvoudenní zasedání měnového výboru, na kterém se rozhodne o úrokových sazbách, začalo ihned poté, co Miran složil přísahu, řekl mluvčí Fedu.
Miran byl prezidentem Trumpem nominován 2. září a Senátem potvrzen v pondělí. Jeho funkční období končí 31. ledna 2026. Miran ve vedení Fedu nahradil guvernérku Adrianu Kuglerovou, která rezignovala před vypršením svého mandátu. Jeho funkční období tak trvá jen něco málo přes čtyři měsíce.
Očekává se, že Fed po skončení zasedání ve středu oznámí snížení úroků o čtvrt procentního bodu do pásma čtyři až 4,25 procenta. Bude to první snížení v letošním roce.
Rostoucí obavy investorů
Investoři budou zasedání pečlivě sledovat, mimo jiné i vzhledem k rostoucím obavám o nezávislost americké centrální banky. Pozornost se mimo jiné soustředí na Miranovy projekce vývoje úroků, tedy zda bude podporovat nízké sazby a optimistický ekonomický výhled, jak chce Trump, nebo se přidá k většině členů výboru.
Zasedání se účastní i členka rady Lisa Cooková, kterou se Trump pokusil odvolat kvůli obvinění z hypotečního podvodu. Soud rozhodl, že může ve funkci zůstat, dokud se nevyřeší spor o její odvolání iniciované Trumpem.
Trump kritizuje Fed a jeho šéfa Jeroma Powella za to, že nesnižuje úrokové sazby, které by podle něho už měly být výrazně níže. Také Powellovi již dříve hrozil odvoláním.
Trump už za svého prvního prezidentského mandátu jmenoval do stálého sedmičlenného sboru hlasujících členů rady Christophera Wallera a Michelle Bowmanovou. Nahrazením Cookové by tak Trumpem dosazení lidé získali v radě většinu čtyř ku třem.